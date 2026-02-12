Naslovnica
Kaj vse se skriva pod 'marelo' Resni.ce?

Kranj, 12. 02. 2026 19.59 pred 1 uro 2 min branja 41

Avtor:
Marko Gregorc
Stranka Resni.ca

Zunajparlamentarna stranka Resnica se na parlamentarne volitve podaja drugič. Poznana je predvsem po svojem predsedniku Zoranu Stevanoviću. Da niso stranka enega obraza, so nam skušali pokazati ob druženju s kandidati v slovenski Istri. Kako pa je z njihovim programom? Kakšna stališča zagovarjajo? Je njihova glavna tema še vedno le nasprotovanje covidnim ukrepom, ki jih ni več. In – s kom bi šli v koalicijo?

Resnica terensko bazo nekako še uspostavlja, tako nimajo recimo še svojih prostorov in se najraje dobivajo v gostilnah. Na primer, po službi ob kavi pilijo zadnje podrobnosti pred začetkom kampanje. Pisana druščina: podjetnik Valter Krmac, zdravnik Goran Dubajić, sindikalistka Irena Valenti in vzgojiteljica Sabrina Simonovič Strambolja.

Ob iskanju mandatarja bo treba gledati na dobrobit države, in ne notarske zapise, meni Krmac. Sabrina Simonović Strambolja pri Resnici za poslanko kandidira že drugič. Nasprotovanje ukrepom iz časa epidemije ostaja temelj njihovih zavzemanj, priznava. "Še dan danes so nekatere stvari zelo pomembne. Za to se mi zavzemamo, recimo odločanje o svojem telesu."

In na ravni telesa postanejo zanimiva njihova stališča denimo o splavu. Tu naj bi se mnenja v stranki precej kresala. Zdravnik Dubajić je pri svojem stališču nedvoumen: "Nisem za splav, tudi za evtanazijo nisem, na to gledam iz krščanske perspektive."

Za dodatno pisanost pod belim parazolom pa skrbi Irena Valenti, sindikalistka. "Sindikalno delo je sicer apolitično, ampak v resnici je naše delo politika vsak dan, ker je treba vedno tehtati med argumenti, kaj je dobro za delavca in kaj vzdržno za delodajalca ter narediti tu optimum."

Optimum Resnice na tokratnih volitvah bo preboj v državni zbor. Zdi se, da vedo koga nagovarjajo. "To je edino volilno telo, ki ga mi imamo - a ne hodi na volitve."

Po zadnjih anketah je neproedeljenih približno petina volivcev. V stranki s celo paleto stališč in profilov ne dvomijo, da jih bodo na volišča pripeljali dovolj, da prvič prestopijo parlamentarni prag.

