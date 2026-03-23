Pred rezultati glasov po pošti in z DKP Svoboda 7700 glasov pred SDS

Na včerajšnjih državnozborskih volitvah je po delnih neuradnih izidih po večini preštetih glasovnic slavila stranka Gibanje Svoboda, ki je z 28,62-odstotno podporo osvojila 29 poslanskih mandatov. Tik za njo se je uvrstila SDS s 27,95-odstotno podporo in 28 mandati.
V državni zbor so se uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus z osvojenimi devetimi poslanskimi mandati, SD in Demokrati s po šestimi mandati ter lista Levica in Vesna ter Resni.ca s po petimi poslanci.
Volilna udeležba je bila po 99,85 odstotka preštetih glasovnic 69,32-odstotna. Glasove je oddalo 1.175.173 od skupno 1.695.225 volilnih upravičencev. Pred štirimi leti je bila udeležba 70,97-odstotna.
Izidom bodo okrajne volilne komisije danes prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Na ta način so lahko glasovali oskrbovanci domov za starejše ter volivci v bolnišnicah in zaporih. Za glasovanje po pošti se je prijavilo 3924 volivcev.
Bi lahko glasovi iz tujine spremenili rezultat?
Na končne izide pa bo treba počakati še teden dni, ko bodo volilni organi ugotavljali še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih (DKP). Koliko volivcev iz tujine je oddalo glasovnico, še ni znano, saj vsi volivci, ki v tujini živijo stalno, po pošti prejmejo volilno gradivo. Se je pa za glasovanje po pošti prijavilo 1700 volivcev, ki so v tujini začasno. Pred štirimi leti je sicer iz tujine prišlo še 14.593 glasovnic, kar pomeni, da bi ob tesnem izidu glasovi iz tujine lahko spremenili volilni rezultat.
Uradni izidi volitev pa bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.
