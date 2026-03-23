Pred rezultati glasov po pošti in z DKP Svoboda 7700 glasov pred SDS

Na včerajšnjih državnozborskih volitvah je po delnih neuradnih izidih po večini preštetih glasovnic slavila stranka Gibanje Svoboda, ki je z 28,62-odstotno podporo osvojila 29 poslanskih mandatov. Tik za njo se je uvrstila SDS s 27,95-odstotno podporo in 28 mandati.

Gre sicer za delne neuradne izide glasovanja, DVK bo objavljene izide znova osvežila ob 8. uri.

V državni zbor so se uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus z osvojenimi devetimi poslanskimi mandati, SD in Demokrati s po šestimi mandati ter lista Levica in Vesna ter Resni.ca s po petimi poslanci. Volilna udeležba je bila po 99,85 odstotka preštetih glasovnic 69,32-odstotna. Glasove je oddalo 1.175.173 od skupno 1.695.225 volilnih upravičencev. Pred štirimi leti je bila udeležba 70,97-odstotna.

Dan po državnozborskih volitvah, ki so prinesle tesno zmago stranki Gibanje Svoboda, bodo danes šteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. FOTO: Damjan Žibert

Izidom bodo okrajne volilne komisije danes prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Na ta način so lahko glasovali oskrbovanci domov za starejše ter volivci v bolnišnicah in zaporih. Za glasovanje po pošti se je prijavilo 3924 volivcev.

Bi lahko glasovi iz tujine spremenili rezultat?

Na uradne izide volitev, ki jih mora Državna volilna komisija (DVK) razglasiti do 7. aprila, bo treba še počakati.