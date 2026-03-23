SLOVENIJA ODLOČA 2026

Pred rezultati glasov po pošti in z DKP Svoboda 7700 glasov pred SDS

Ljubljana, 23. 03. 2026 06.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Dan po državnozborskih volitvah, ki so prinesle tesno zmago stranki Gibanje Svoboda, bodo danes šteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije.

Na državnozborskih volitvah je po delnih neuradnih izidih po 99,85 odstotka preštetih glasov slavila Svoboda pred SDS. Trenutno je med vodilnima strankama 7749 glasov razlike. Za končne izide bo treba počakati še na rezultate volitev po pošti in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Danes bodo tako šteli glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije.

Na včerajšnjih državnozborskih volitvah je po delnih neuradnih izidih po večini preštetih glasovnic slavila stranka Gibanje Svoboda, ki je z 28,62-odstotno podporo osvojila 29 poslanskih mandatov. Tik za njo se je uvrstila SDS s 27,95-odstotno podporo in 28 mandati.

Gre sicer za delne neuradne izide glasovanja, DVK bo objavljene izide znova osvežila ob 8. uri.

V državni zbor so se uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus z osvojenimi devetimi poslanskimi mandati, SD in Demokrati s po šestimi mandati ter lista Levica in Vesna ter Resni.ca s po petimi poslanci.

Volilna udeležba je bila po 99,85 odstotka preštetih glasovnic 69,32-odstotna. Glasove je oddalo 1.175.173 od skupno 1.695.225 volilnih upravičencev. Pred štirimi leti je bila udeležba 70,97-odstotna.

FOTO: Damjan Žibert

Izidom bodo okrajne volilne komisije danes prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Na ta način so lahko glasovali oskrbovanci domov za starejše ter volivci v bolnišnicah in zaporih. Za glasovanje po pošti se je prijavilo 3924 volivcev.

Na uradne izide volitev, ki jih mora Državna volilna komisija (DVK) razglasiti do 7. aprila, bo treba še počakati.

Na končne izide pa bo treba počakati še teden dni, ko bodo volilni organi ugotavljali še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih (DKP). Koliko volivcev iz tujine je oddalo glasovnico, še ni znano, saj vsi volivci, ki v tujini živijo stalno, po pošti prejmejo volilno gradivo. Se je pa za glasovanje po pošti prijavilo 1700 volivcev, ki so v tujini začasno. Pred štirimi leti je sicer iz tujine prišlo še 14.593 glasovnic, kar pomeni, da bi ob tesnem izidu glasovi iz tujine lahko spremenili volilni rezultat.

Uradni izidi volitev pa bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.

volitve glasovnice pošta preštevanje izid
