SLOVENIJA ODLOČA 2026

Danes vložitev Janševe mandatarske kandidature

Ljubljana, 19. 05. 2026 06.31 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v DZ danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije – poleg Janševe SDS še NSi, SLS, Fokus in Demokrati – potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice.

Po Demokratih in NSi, ki so to storili minuli teden, so sinoči vsebinskemu delu koalicijske pogodbe za mandatno obdobje 2026–2030 prikimali še v SLS, Fokusu Marka Lotriča in seveda SDS, ki bo vlado tudi vodila.

To pomeni, da so izpolnjeni pogoji za vložitev mandatarske kandidature, je napovedal najverjetnejši mandatar Janez Janša. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43. A si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, čeprav ta formalno ne bo del koalicije. Kot je v soboto povedal njen predsednik Zoran Stevanović, bodo prispevali tudi podpise za Janševo kandidaturo.

Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečenj, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.

