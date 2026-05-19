Danes vložitev Janševe mandatarske kandidature

Po Demokratih in NSi, ki so to storili minuli teden, so sinoči vsebinskemu delu koalicijske pogodbe za mandatno obdobje 2026–2030 prikimali še v SLS, Fokusu Marka Lotriča in seveda SDS, ki bo vlado tudi vodila.

To pomeni, da so izpolnjeni pogoji za vložitev mandatarske kandidature, je napovedal najverjetnejši mandatar Janez Janša. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43. A si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, čeprav ta formalno ne bo del koalicije. Kot je v soboto povedal njen predsednik Zoran Stevanović, bodo prispevali tudi podpise za Janševo kandidaturo.