SLOVENIJA ODLOČA 2026

Demokrati potrdili vstop v koalicijo s SDS ter NSi, SLS in Fokusom

Ljubljana, 14. 05. 2026 18.49 pred 17 minutami 4 min branja 74

Avtor:
Anže Božič Rene Markič
Anže Logar

Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo s SDS ter NSi, SLS in Fokusom. Po naših neuradnih informacijah je za glasovalo tudi vseh šest strankinih poslancev. Po koalicijski pogodbi si lahko Demokrati obetajo tri ministrstva: združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo, ministrstvo za zdravstvo in morda za kulturo.

Logarjevi Demokrati so že od samega začetka oblikovanja desne koalicije pa vse do danes največja neznanka in politično tveganje za trdnost morebitne 4. Janševe vlade. Čeprav sami vseskozi trdijo ravno obratno.

Tokrat je bil pod drobnogledom predvsem poslanec Robert Potnik. In njegov pomislek – vstop v politično izključno desno Janševo vlado. S čimer naj bi pred volitvami novoustanovljena stranka prelomila eno svojih ključnih obljub, da bodo Demokrati sodelovali le v raznobarvni koaliciji.

Demokratom bi pripadla tri ministrstva.
FOTO: Luka Kotnik

Na koliko glasov podpore bi lahko računal Janša?

SDS, NSi, Demokrati in Resnica, ki sicer ponavlja, da v vlado ne gre, jih skupaj premorejo 48. Vendar – ali so vsi glasovi zagotovljeni? Vodja poslancev Resnice je ob tem na predsednika državnega zbora vložila zahtevo, naj ukrepa zaradi besed člana inštituta Danes je nov dan. Ta jih je na novinarski konferenci namreč poimensko izpostavil, ljudi pa pozval, naj začnejo pritiskati na poslance Resnice in Demokratov.

Pred današnjim izvršilnim odborom Demokratov so bila ugibanja predvsem zadevajoč poslanca Roberta Potnika, ki naj ne bi bil navdušen nad podporo Janševi kandidaturi. Nekaj pozornosti je požela Potnikova odsotnost na ponedeljkovem glasovanju o interventnem zakonu, čeprav naj bi uradno manjkal zaradi bolniškega staleža. V preteklosti je zdajšnji poslanec kot vodja volilnega štaba večkrat sodeloval z Alanom Bukovnikom, sicer štirikratnim županom Radelj ob Dravi in nekdanjim poslancem SD-ja. Zadnje dni so se vrstile navedbe o domnevnih pritiskih na določene poslance Demokratov, kar je Tadej Ostrc ta teden zanikal. "Po mojih informacijah ni tega. Mi smo skladni in se vmes pogovarjamo. Če so kakšne dileme, jih z razgovori razčistimo in to je to," je povedal v ponedeljek.

Tudi Ostrc je od začetka novega sklica državnega zbora poskrbel za nekaj dvignjenih obrvi. Prvič, ko je na seji mandatno-volilne komisije nasprotoval predlogu SDS-a glede preložitve izvolitve desetih sodnikov – in s tem "potegnil" s strankami levo od sredine. Zvone Černač iz SDS je dejanje nato označil za "virantovanje 2.0". Drugič pa je nekdanji državni sekretar v vladi Roberta Goloba umanjkal ob potrditvi zakona o vladi, a naj bi bil upravičeno odsoten.

Dvome o morebitni neenotnosti poslancev je zavrnil tudi vodja Resnice. "Vsakič znova poudarjam pomen demokracije tudi v okviru poslanskih skupin in velikokrat bo prišlo do navzkrižnih mnenj, ampak jih bomo na koncu s skupno voljo, s kolektivno voljo uskladili in iz sobe, kjer se bomo pogovarjali, prišli z enim mnenjem, ki ne bo nikoli vsiljeno," je v sredo zagotovil Zoran Stevanović.

Pozivi k pritiskom na poslance Resnice in Demokratov

Ob tem pa odmevajo včerajšnje besede Filipa Dobraniča. Ta je ob pridružitvi zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu poimensko izpostavil poslance Demokratov in Resnice. "Jaz vas vse pozivam, ne samo, da ste pazljivi, kako bodo glasovali prihodnji teden, ampak da že danes začnete pritiskati na njih – še posebej, če ste glasovali za Resnico – da vam pravico do referenduma zagotovijo," je v sredo pozval Dobranič iz inštituta Danes je nov dan.

Vodja poslancev Resnice Katja Kokot že včeraj ostro z besedami: "skrajna levica je snela rokavice". Danes pa je na predsednika DZ vložila zahtevo za ukrepanje zaradi poimenskega targetiranja. "Ne gre več zgolj za splošno politično kritiko ali izražanje nestrinjanja, temveč za izpostavljanje poslancev in poziv množici, naj nanje izvaja pritisk." In dodala: takšno ravnanje lahko v trenutnih razmerah vodi v nadlegovanje, grožnje, zasledovanje.

"Če nekdo sredi Ljubljane bere spisek nekih imen, kot da gre za neke bivše čase, kjer je Udba povedala, kdo je grd in kdo je dober, to enostavno ni dobro. Torej tale gospod si je privoščil malo preveč," je prepričana, zato zahteva varnostno oceno in zaščito poslancev, preiskavo dogodka in tudi preverbo financiranja inštituta Danes je nov dan.

Kokot o pozivih Dobraniča k pritiskom na nekatere poslance: 'Gospod si je privoščil malo preveč.'
FOTO: Luka Kotnik

Na X pa tudi Barbara Levstik iz Demokratov, ki je pričakovala vsaj nekaj osnovne kulture in spoštljive komunikacije.

Drugi krog za predlaganje mandatarja se izteče prihodnji torek. V tretjem krogu, v katerem za potrditev mandatarja ni več nujna absolutna, temveč zgolj relativna večina, pa SDS, kot je že dejal Janša, ne želi sestavljati vlade.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FreedomMan
14. 05. 2026 19.41
Logar je novi Virant, uničil si je politično kariero.
sioxxos
14. 05. 2026 19.40
Upam, da ima bodoča koalicija v programu zapisan referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV SLO, ustanovitev specialne tožilske skupine za preganjanje korupcije, ukinitev financiranja političnih nevladnih organizacij ter zadolžitev vseh ministrstev za vsaj 25 % znižanja stroškov dela, torej zmanjšanja števila birokratskih parazitov. S temi ukrepi osvobodimo našo domovino Slovenijo in privarčujemo vsaj milijardo eur letno.
roten
14. 05. 2026 19.40
Sinko mora delati kot ata reče
MasteRbee
14. 05. 2026 19.40
Recite hvala, Golobu.
laky71
14. 05. 2026 19.39
Logar, lepo si me napizdil, nikoli več ne dobi glasu nihče od tvojih
Bozjidar
14. 05. 2026 19.39
Trojanski konj 1 zadovoljil Janeza,pa toliko besedicenja o samostojnem delovanju
AlexReal
14. 05. 2026 19.39
In spet so nas nat...... !
deltex
14. 05. 2026 19.39
Po vsaki Janševi vladi je sledil poraz desnih strank. Nazadnje so bili kar povoženi. in enako bo po tej na silo sestavljeni oblasti.... Logar bo odletel, Stevanović pa tudi.... vprašanje je le, koliko bodo medtem uničili Slovenijo.
Lovec na mušice
14. 05. 2026 19.39
Iz smeti je prišel in v smeti se je vrnil.
biggie33
14. 05. 2026 19.38
Alo levaki!! Plovi, plovi, plovi mala barka..
LevoDesniPles
14. 05. 2026 19.37
4 leta smo pod perutnićarjem gledali propad slovenistana, medijaši pa so to gledali z nasmehom... blak gnusi
Arguss
14. 05. 2026 19.37
Tile proračunski v ozadju brezdelja se gredo neko velemesto Ljubljana na račun delavnih v Sloveniji.V resnici so pa Beograd,Zagreb pa Ljubljana vsi skupaj glih za en Dunaj.
Bozjidar
14. 05. 2026 19.38
Si mislil RKC?
Petur
14. 05. 2026 19.37
Logar je neločljivi satelit .z namenom mu je janez narekoval stranko..
baldahin
14. 05. 2026 19.36
Taki modeli so se sposobni splaziti se pod havbo, ti preglodati kable, uničiti izolacijo...
boslo
14. 05. 2026 19.38
Po 35 letih na 50 podlage pod havbo ni več ničesar
Smrtlevičarjem
14. 05. 2026 19.36
A je kdo videl robertino??? Se vedno pljuje????
kovanec
14. 05. 2026 19.36
Logar izgubil si kredibilnost pri ljudeh, eno si govoril drugo delaš, kar pomeni, da nisi vreden zaupanja.
chubba
14. 05. 2026 19.40
Ti si itak leve volil.
Anion6anion
14. 05. 2026 19.35
Demokrati Anžeta Logarja, lažnivci , izdajalci, klečeplazci, brezvretencarji...
chubba
14. 05. 2026 19.41
Pa dobro zdaj ko moraš za 4 leta v opozicijo, prenesi to športno.
FERDO9
14. 05. 2026 19.35
Logar in Stevo - največja prevaranta trenutnega političnega prostora! Vse za stolčke in mastne dinarčke! Da bo TEOLOG šel z Janšarijem je bilo jasno - ampak onadva pa BLEBETALA iz dneva v dan laži.....
SDS_je_poden
14. 05. 2026 19.36
Sej bosta dobila račun, še vsak ga je.
boslo
14. 05. 2026 19.39
Veliko strank se je obdržalo samo en mandat. Nekaj jih je celo vladalo.
deltex
14. 05. 2026 19.34
Čez kakih 14 dni bomo dobili četrto Janševo vlado, ko bo najhujša doslej. Še preden jo imamo, so sprejeli zakon za bogate.... čez 2 leti bomo naročili umetni inteligenci, naj primerja stanje javnih financ, zunanji dolg, bonitetne ocene...za leto 2026 in 2028... stanje takrat bo bistveno slabše, grem stavit. Ker je bilo še vedno po Janši...
