Demokrati potrdili vstop v koalicijo s SDS ter NSi, SLS in Fokusom

Logarjevi Demokrati so že od samega začetka oblikovanja desne koalicije pa vse do danes največja neznanka in politično tveganje za trdnost morebitne 4. Janševe vlade. Čeprav sami vseskozi trdijo ravno obratno. Tokrat je bil pod drobnogledom predvsem poslanec Robert Potnik. In njegov pomislek – vstop v politično izključno desno Janševo vlado. S čimer naj bi pred volitvami novoustanovljena stranka prelomila eno svojih ključnih obljub, da bodo Demokrati sodelovali le v raznobarvni koaliciji.

Demokratom bi pripadla tri ministrstva. FOTO: Luka Kotnik

Na koliko glasov podpore bi lahko računal Janša?

SDS, NSi, Demokrati in Resnica, ki sicer ponavlja, da v vlado ne gre, jih skupaj premorejo 48. Vendar – ali so vsi glasovi zagotovljeni? Vodja poslancev Resnice je ob tem na predsednika državnega zbora vložila zahtevo, naj ukrepa zaradi besed člana inštituta Danes je nov dan. Ta jih je na novinarski konferenci namreč poimensko izpostavil, ljudi pa pozval, naj začnejo pritiskati na poslance Resnice in Demokratov. Pred današnjim izvršilnim odborom Demokratov so bila ugibanja predvsem zadevajoč poslanca Roberta Potnika, ki naj ne bi bil navdušen nad podporo Janševi kandidaturi. Nekaj pozornosti je požela Potnikova odsotnost na ponedeljkovem glasovanju o interventnem zakonu, čeprav naj bi uradno manjkal zaradi bolniškega staleža. V preteklosti je zdajšnji poslanec kot vodja volilnega štaba večkrat sodeloval z Alanom Bukovnikom, sicer štirikratnim županom Radelj ob Dravi in nekdanjim poslancem SD-ja. Zadnje dni so se vrstile navedbe o domnevnih pritiskih na določene poslance Demokratov, kar je Tadej Ostrc ta teden zanikal. "Po mojih informacijah ni tega. Mi smo skladni in se vmes pogovarjamo. Če so kakšne dileme, jih z razgovori razčistimo in to je to," je povedal v ponedeljek. Tudi Ostrc je od začetka novega sklica državnega zbora poskrbel za nekaj dvignjenih obrvi. Prvič, ko je na seji mandatno-volilne komisije nasprotoval predlogu SDS-a glede preložitve izvolitve desetih sodnikov – in s tem "potegnil" s strankami levo od sredine. Zvone Černač iz SDS je dejanje nato označil za "virantovanje 2.0". Drugič pa je nekdanji državni sekretar v vladi Roberta Goloba umanjkal ob potrditvi zakona o vladi, a naj bi bil upravičeno odsoten.

Dvome o morebitni neenotnosti poslancev je zavrnil tudi vodja Resnice. "Vsakič znova poudarjam pomen demokracije tudi v okviru poslanskih skupin in velikokrat bo prišlo do navzkrižnih mnenj, ampak jih bomo na koncu s skupno voljo, s kolektivno voljo uskladili in iz sobe, kjer se bomo pogovarjali, prišli z enim mnenjem, ki ne bo nikoli vsiljeno," je v sredo zagotovil Zoran Stevanović.

Pozivi k pritiskom na poslance Resnice in Demokratov

Ob tem pa odmevajo včerajšnje besede Filipa Dobraniča. Ta je ob pridružitvi zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu poimensko izpostavil poslance Demokratov in Resnice. "Jaz vas vse pozivam, ne samo, da ste pazljivi, kako bodo glasovali prihodnji teden, ampak da že danes začnete pritiskati na njih – še posebej, če ste glasovali za Resnico – da vam pravico do referenduma zagotovijo," je v sredo pozval Dobranič iz inštituta Danes je nov dan. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot že včeraj ostro z besedami: "skrajna levica je snela rokavice". Danes pa je na predsednika DZ vložila zahtevo za ukrepanje zaradi poimenskega targetiranja. "Ne gre več zgolj za splošno politično kritiko ali izražanje nestrinjanja, temveč za izpostavljanje poslancev in poziv množici, naj nanje izvaja pritisk." In dodala: takšno ravnanje lahko v trenutnih razmerah vodi v nadlegovanje, grožnje, zasledovanje. "Če nekdo sredi Ljubljane bere spisek nekih imen, kot da gre za neke bivše čase, kjer je Udba povedala, kdo je grd in kdo je dober, to enostavno ni dobro. Torej tale gospod si je privoščil malo preveč," je prepričana, zato zahteva varnostno oceno in zaščito poslancev, preiskavo dogodka in tudi preverbo financiranja inštituta Danes je nov dan.

Kokot o pozivih Dobraniča k pritiskom na nekatere poslance: 'Gospod si je privoščil malo preveč.' FOTO: Luka Kotnik