SLOVENIJA ODLOČA 2026

Demokrati potrdili prejem izhodišč SDS za koalicijsko pogodbo

Ljubljana, 30. 04. 2026 17.05 pred 35 minutami 2 min branja 74

Avtor:
STA L.M.
Anže Logar

Demokrati so potrdili prejem izhodišč za koalicijsko pogodbo, ki so jim jih v skladu z napovedjo poslali iz SDS po sredini potrditvi spremembe zakona o vladi. V SDS svojih korakov ne komentirajo, prav tako so se v molk zavili v trojčku NSi, SLS, Fokus. V Resnici za zdaj izhodišč niso dobili, so navedli v stranki.

Predsednik SDS Janez Janša je sicer napovedal, da bodo strankam, ki bodo podprle spremembo zakona o vladi, poslali izhodišča za koalicijsko pogodbo. Na sredini seji DZ so spremembo, s katero se po predlogu SDS število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14, podprli še poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice,.

Tako je pričakovati, da bodo vse te stranke dobile izhodišča in vabilo predsednika SDS Janeza Janše na pogovore o koalicijski pogodbi. V nasprotju z Demokrati v NSi, SLS in Fokus prejema izhodišč niso potrdili. V Resnici pa so za STA pojasnili, da na stranko izhodišč za zdaj niso prejeli. Prvak Resnice Zoran Stevanović je sicer napovedal, da stranka ne namerava v vlado in se koalicijskih pogajanj ne bodo udeleževali, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma za sodelovanje z bodočimi koalicijskimi partnericami. Ne glede na to, pa je Janša še v sredo za Planet TV napovedal, da bo izhodišča poslal tudi Resnici.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Luka Kotnik

Janša je sicer v javnih izjavah večkrat zanikal, da bi že doslej vodil neuradne pogovore o novi koaliciji, napovedal pa je, da če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja štiri leta, nato pa pride na vrsto tudi usklajevanje sestave nove vlade.

Obenem pa vseskozi napoveduje, da šibke vlade ne bodo sestavljali. Kot možno obliko sodelovanja s strankami v DZ je izpostavil tudi neke vrste ponovitev partnerstva za razvoj, kot ga je SDS pred leti že sklenila z opozicijo. Poudarja tudi, da vlade ne bodo sestavljali za vsako ceno.

Prvi krog iskanja mandatarskega kandidata se bo sicer iztekel brez vložene kandidature, saj ga je predsednica republike Nataša Pirc Musar predčasno zaključila in sporočila, da v tem krogu ne bo predlagala kandidata. Z njeno odločitvijo se bo DZ seznanil v torek, dan za tem pa bo začel teči 14-dnevni drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, v katerem lahko kandidaturo poleg predsednice republike vložijo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

Janez Janša koalicija DZ vlada SLOVENIJA ODLOČA 2026
24ur.com SDS vložila podpise za razpis referenduma o spremembah zakona o vladi
24ur.com Logarjeve sanje o vodenju SDS le račun brez krčmarja?
24ur.com Po glasovanju o ustavnih spremembah nov besedni spopad Tonina in Janše
24ur.com Poslanci SDS bodo morali podpisati zavezo, kako se bo odločil Logar?
24ur.com Zavrnili predlog SDS glede alkohola v šolskih prostorih
24ur.com Zavrnili vlogi SDS in Logarja za registracijo znamke Demokrati
KOMENTARJI74

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gonisetaubi
30. 04. 2026 17.45
levčkom se meša...in prav je tako🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
PERICA 1
30. 04. 2026 17.45
Samo položaji jih zanimajo. Ljudje ga nočejo v parlamentu, zdaj bo dobil še bolje plačano pozicijo, kot če bi bil poslanec. Čisti pohlep.
Odgovori
0 0
piu
30. 04. 2026 17.44
Lewaci še kar živijo v senci Yugoslavije.....
Odgovori
0 0
VladaPada
30. 04. 2026 17.44
Ajde glunci da vas vidimo kako boste izpolnili vaše obljube, pajackoti.
Odgovori
0 0
jank
30. 04. 2026 17.43
Janša je s to pošto Logarja močno razpičil. Janša se dela gluhega! Aki mu ni Logar jasno in glasno večkrat pred volitvami povedal, da je imel že 3 X možnost vodenja vlade in da ni nič naredil in da z njim ne bo v vladi. Zdaj lahko vsi vidimo, kako sprenedav in vsiljen je Janša. Kot muha na dreku.
Odgovori
+0
1 1
GAYPROPAGANDA
30. 04. 2026 17.43
Anže bo lahko šel samo še nazaj v SDS ko bo konec te travestije! Imel je velik politični kapital! Danes pa je neizvoljen poslanec, ki gre nazaj k šefu od katerega je pobegnil! To da bo dobil vsaj ministrski stolček pa mora v "koalicijo" z skrajno desno stranko! "obstaja izbira"
Odgovori
+1
1 0
Pompozni
30. 04. 2026 17.42
Jastreb kliče podanike. Pravilno. Kdor je bil naiven in tega ni videl, je pač...neumen. Bravo za nat..Drugače pa fuj in fej
Odgovori
+1
2 1
kita 1111
30. 04. 2026 17.41
Ubogi levičarji ali ste imeli upanje ,da bo Anže šel v koalicijo z levico ,potem pa res nimate pojma o politiki
Odgovori
+3
4 1
Desno
30. 04. 2026 17.42
Haha sam res, no
Odgovori
-1
0 1
kl3m3n22
30. 04. 2026 17.40
Če pa ta nova vlada ne bo razbremenila vseh plač kot so govorili v soočenjih in bodo samo tiste nad 7500€ sem jih pa zadnjič volil...
Odgovori
-1
1 2
proofreader
30. 04. 2026 17.42
Bodo, pa DDV na hrano se zniža in davek na najemnine. Pa s.p.-ji bodo spet lahko zadihali.
Odgovori
-1
1 2
kl3m3n22
30. 04. 2026 17.44
Bomo videli, zaenkrat ni nič govora o reformi, ki je sicer bila sprejeta a na žalost ukinjena...
Odgovori
0 0
GAYPROPAGANDA
30. 04. 2026 17.45
Hrana se ne no zaradi tega počenila in lastniki stanovanj zaradi nižjega davka na najemnine ne bodo nižali najemnin! Trg določa višino najemnine, ne davek!
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
30. 04. 2026 17.39
Ta možakar je na naslednih volitvah gotoff:=)
Odgovori
+0
1 1
Perrun
30. 04. 2026 17.39
še dobro, da je Janša trdil, da so volitve nelegitmne.
Odgovori
+1
2 1
ThorStorm666
30. 04. 2026 17.37
Mogoče pa bodo zdaj golobovi nvo lenuhi začeli kaj delat?
Odgovori
+0
3 3
flojdi
30. 04. 2026 17.36
??kaksno krcenje ministrstev.hej..zakon za najvec dva mandata in stari takoj v upokojitev
Odgovori
+3
3 0
royayers
30. 04. 2026 17.35
ma ne, Logar je rekel da ne gre z mentorjem, aja, saj res. ups
Odgovori
+2
5 3
radar
30. 04. 2026 17.35
Samo, da bo minister in ze spremeni predvolilne obljube....
Odgovori
+1
3 2
Vakalunga
30. 04. 2026 17.35
RTV, 8 Marec, POP TV..Sindikati predvsem ŠTRUKELJ še niso potrdili, da bi dobili programska izhodišča, o tem še niso obveščeni čakajo na pošto..
Odgovori
+6
7 1
Perrun
30. 04. 2026 17.34
ma glede na to da je cirkusa konec, svetujem demokratom, da se spet združijo s SDS. iskreno že med volilno kampanijo nismo slišali enega različnega stališča
Odgovori
+4
6 2
Desno
30. 04. 2026 17.34
A se je kustravec že našel
Odgovori
+2
5 3
proofreader
30. 04. 2026 17.37
On je že par let izgubljen.
Odgovori
+0
2 2
Desno
30. 04. 2026 17.34
Hud udarec na NVO in svobodo in levico...
Odgovori
+3
7 4
Vera in Bog
30. 04. 2026 17.33
Ne rečem da so vsi sdsovci slabi, ampak nekaj tako močno odbija, ne vem zakaj.
Odgovori
-2
5 7
proofreader
30. 04. 2026 17.35
Preveč spremljaš levičarske medije.
Odgovori
+3
6 3
Perrun
30. 04. 2026 17.37
moja izkušnja je, da so to večinoma izredno zafrustrirani in negativni ljudje, nezmožni tudi kakega zdravega humorja. nisem pa še prepričan, ali so taki že taki, in SDS samo to izkorišča, ali pa jih je SDS take naredil (poznam sicer več takih, ki so povsem zamorjeni ravno zaradi te hujskaške politike)
Odgovori
+2
3 1
proofreader
30. 04. 2026 17.39
Mislim da niso bili nikoli tako nasilni kot levičarski anarhisti.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
vizita
Portal
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Kako pravilno izvesti sklece
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
dominvrt
Portal
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692