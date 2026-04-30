Demokrati potrdili prejem izhodišč SDS za koalicijsko pogodbo

Tako je pričakovati, da bodo vse te stranke dobile izhodišča in vabilo predsednika SDS Janeza Janše na pogovore o koalicijski pogodbi. V nasprotju z Demokrati v NSi, SLS in Fokus prejema izhodišč niso potrdili. V Resnici pa so za STA pojasnili, da na stranko izhodišč za zdaj niso prejeli. Prvak Resnice Zoran Stevanović je sicer napovedal, da stranka ne namerava v vlado in se koalicijskih pogajanj ne bodo udeleževali, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma za sodelovanje z bodočimi koalicijskimi partnericami. Ne glede na to, pa je Janša še v sredo za Planet TV napovedal, da bo izhodišča poslal tudi Resnici.

Predsednik SDS Janez Janša je sicer napovedal, da bodo strankam, ki bodo podprle spremembo zakona o vladi, poslali izhodišča za koalicijsko pogodbo. Na sredini seji DZ so spremembo, s katero se po predlogu SDS število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14, podprli še poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice,.

Janša je sicer v javnih izjavah večkrat zanikal, da bi že doslej vodil neuradne pogovore o novi koaliciji, napovedal pa je, da če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja štiri leta, nato pa pride na vrsto tudi usklajevanje sestave nove vlade.

Obenem pa vseskozi napoveduje, da šibke vlade ne bodo sestavljali. Kot možno obliko sodelovanja s strankami v DZ je izpostavil tudi neke vrste ponovitev partnerstva za razvoj, kot ga je SDS pred leti že sklenila z opozicijo. Poudarja tudi, da vlade ne bodo sestavljali za vsako ceno.

Prvi krog iskanja mandatarskega kandidata se bo sicer iztekel brez vložene kandidature, saj ga je predsednica republike Nataša Pirc Musar predčasno zaključila in sporočila, da v tem krogu ne bo predlagala kandidata. Z njeno odločitvijo se bo DZ seznanil v torek, dan za tem pa bo začel teči 14-dnevni drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, v katerem lahko kandidaturo poleg predsednice republike vložijo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.