SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Dan, ko se karte premešajo na novo'

Ljubljana , 22. 03. 2026 17.11 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Anja Kralj STA
Anže Logar oddal svoj glas

Predsednik Demokratov Anže Logar je svoj glas na državnozborskih volitvah oddal v spremstvu družine na volišču za Bežigradom v Ljubljani. Volilni dan je označil za dan D, ko se karte premešajo na novo in se odloči, po kateri poti bo Slovenija stopila.

  • V štabu Demokratov
    01:08
    V štabu Demokratov
  • Logar: To je dan D
    00:40
    Logar: To je dan D

Anže Logar je ob oddaji glasu spomnil na težke geopolitične pa tudi notranjepolitične razmere, ki smo jim priča, in izrazil prepričanje, da bomo lahko "le s sodelovanjem, strpnostjo in kulturo dialoga ter jasnimi cilji prebredli to krizo". Tako si želi, da bi Slovenija po volitvah stopila po poti sodelovanja, saj to državljani potrebujejo.

Anže Logar oddal svoj glas
Anže Logar oddal svoj glas
FOTO: Damijan Žibert

Logar, ki bo dan preživel z družino v naravi, meni, da bo volilna udeležba višja kot običajno, a nižja kot na prejšnjih volitvah. Pričakuje, da se bo gibala med 60 in 65 odstotki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Sloveniji danes potekajo volitve v DZ, desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev izbira med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Nastopa 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Delavec_Slo
22. 03. 2026 19.14
KONEC JE S SLOVENIJO!?
Rob123
22. 03. 2026 19.04
Kje so pa tega nasli
bibaleze
Portal
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
cekin
Portal
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
moskisvet
Portal
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Spala je z osmimi moškimi hkrati: Tu so vse podrobnosti
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
dominvrt
Portal
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
okusno
Portal
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
