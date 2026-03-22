'Dan, ko se karte premešajo na novo'

Anže Logar je ob oddaji glasu spomnil na težke geopolitične pa tudi notranjepolitične razmere, ki smo jim priča, in izrazil prepričanje, da bomo lahko "le s sodelovanjem, strpnostjo in kulturo dialoga ter jasnimi cilji prebredli to krizo". Tako si želi, da bi Slovenija po volitvah stopila po poti sodelovanja, saj to državljani potrebujejo.

Anže Logar oddal svoj glas

Logar, ki bo dan preživel z družino v naravi, meni, da bo volilna udeležba višja kot običajno, a nižja kot na prejšnjih volitvah. Pričakuje, da se bo gibala med 60 in 65 odstotki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke