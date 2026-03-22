'Dan, ko se karte premešajo na novo'

Anže Logar je ob oddaji glasu spomnil na težke geopolitične pa tudi notranjepolitične razmere, ki smo jim priča, in izrazil prepričanje, da bomo lahko "le s sodelovanjem, strpnostjo in kulturo dialoga ter jasnimi cilji prebredli to krizo". Tako si želi, da bi Slovenija po volitvah stopila po poti sodelovanja, saj to državljani potrebujejo.
Logar, ki bo dan preživel z družino v naravi, meni, da bo volilna udeležba višja kot običajno, a nižja kot na prejšnjih volitvah. Pričakuje, da se bo gibala med 60 in 65 odstotki.
V Sloveniji danes potekajo volitve v DZ, desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev izbira med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Nastopa 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.