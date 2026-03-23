Jedli so se hamburgerji, a penina je ostala na ledu

"Če sem bil lačen, sem jedel hamburgerje, sicer pa sem šel od vrat do vrat," je Anže Logar pred zadnjim soočenjem v tokratni predvolilni kampanji na vprašanje, kako se je spopadal s stresom, sarkastično spomnil na očitke, da je znana prodajalna burgerjev LarsSven na družbenih omrežjih postala prodajalna Anžeta Logarja, predsednika stranke Demokrati. Burgerji so dišali tudi na volilni večer. Pred enim izmed ljubljanskih lokalov, kjer je Logar postavil svoj štab, je bila parkirana prikolica, v kateri so sproti pekli sveže. Simbol uporništva, pred katerim se je ves večer vila dolga vrsta.

V posodi z ledom sta se hladili veliki steklenici penine z nalepko po meri. Vse je bilo pripravljeno za veliko slavje.

Volilni večer pri Demokratih Anžeta Logarja FOTO: Luka Kotnik

Želeli dvomestno številko

Pred objavo vzporednih volitev, ki jih je na volilni dan izvedla Mediana, se pogovarjamo z Evo Irgl, poslanko z najdaljšim stažem v slovenskem parlamentu. Leta 2004 je bila izvoljena na listi stranke SDS, v kateri je ostala 20 let, preden je leta 2024 šla svojo pot. Skupaj z Logarjem sta ustanovila stranko Demokrati, ki je pozneje dobila tudi ime njenega strankarskega kolega, sama je postala podpredsednica.

Eva Irgl FOTO: Luka Kotnik

Jo je naporna predvolilna kampanja utrudila? "Se vidi?" se nasmeji, urejena kot vedno. Pravi, da sta bila z Logarjem ves čas na terenu, z ljudmi, predstavljala program. Opisala ga je kot drugačnega: "Prinašamo nekaj novega, drugačen način delovanja, ne ukvarjamo se z drugimi političnimi strankami, ne širimo sovražnega govora, nismo žaljivi. Ampak smo se ves čas ukvarjali s tem, kaj lahko mi ponudimo ljudem, da bodo živeli bolje." "Ta stranka je nastajala od spodaj navzgor," postane čustvena: "To je projekt, v katerega sva z Anžetom vložila vso energijo, da bi naredila nekaj res dobrega za Slovenijo. To je stranka prihodnosti. Skozi to kampanjo sem videla, da so predvsem mladi zelo navdušeni nad nami, čutijo, da je potrebno nekaj spremeniti, da ne bodo na najvišjih odločevalskih položajih spet gledali politike izpred 30 let."

Menila je, da se bo v nedeljo odločalo o tem, ali si Slovenija želi polarizacijo ali več sodelovanja. Njene napovedi glede sodelovanja pa so bile: "Mi smo že večkrat povedali, da želimo koalicijo politične širine. Seveda je pomembno povezovanje in sodelovanje, zagotovo se lahko pogovarjamo tudi o projektnih stvareh, ampak počakajmo, da vidimo, kakšen bo rezultat, potem bomo pa lahko šli v kombinatoriko. Ampak zagotovo pa mislim, da Slovenija potrebuje desnosredinskega predsednika vlade." "Mi smo že povedali, da štartamo na dvomestno številko, kaj se bo zgodilo, bomo pa videli," je dejala glede napovedi volilnih rezultatov.

Globok vtis na bivšega ministra

V štabu je bil tudi znan obraz iz slovenskega političnega miljeja, ki je nekoč sedel na stolčku ministra za pravosodje, nato pa izginil iz politike. "Ja, kar dolgo časa sem bil brez, 12 let," priznava Senko Pličanič. "Ampak ta izkušnja, ki sem jo takrat imel, je name pustila globok vtis. Preprosto mi je všeč to delo," je pojasnil.

Senko Pličanič v štabu Demokratov FOTO: Luka Kotnik

Kot pravi, pa se ne bi aktiviral, če ne bi bilo stanje v državi tako, kot je. Ni pa skrival ambicij, da bi rad znova sedel na ministrski stolček. Tokrat pa ga zanima drugo področje - okolje, prostor, vode, mineralne surovine. Okoljski resor nekoč ni bil tako pomemben, zdaj pa je drugače, meni sogovornik: "Za gospodarstvo je to ključen resor. Od tega, kako ta resor dela, je odvisno, kako bo gospodarstvo dojemalo pravila, ki veljajo na tem področju - kot pravila ali kot neko priložnost. Trenutno stanje je tako, da to dojema kot veliko oviro," je poudaril.

Marko optimistično

Razočarane obraze je bodril Marko Kušar, ki je tudi sam kandidiral v Ljubljani: "Število poslancev smo povečali za 100 odstotkov," je poudarjal. "Delamo na dolgi rok," je opomnil. "Mi ne gremo na prvo žogo. Lahko bi se šli šov in populizem, ampak mi delamo na dolgi rok, ker so naši kadri kvalitetni in strokovnjaki, ki ne bodo sadili rožic. Kar pa traja nekaj časa, da ljudje to prepoznajo. To so naše prve volitve," je poudarjal.

Marko pri Logarjevih Demokratih FOTO: Luka Kotnik

Objem, ki je povedal vse

Še posebej čustvena je bila Katja, ki ni (samo) Logarjeva politična podpornica, ampak dolgoletna družinska prijateljica. Anže Logar in njen mož sta prijatelja že 43 let, od prvega razreda osnovne šole, je razložila. Nato so besede hvale kar bruhale iz nje. In to ne zgolj neko naučeno hvaljenje politične podobe omenjenega, ampak iskrene besede o sliki Anžeta Logarja, ki si jo je ustvarila skozi dolga leta. "Rad kuha. Peče bolje kot vaške gospodinje, naredi najboljše štruklje, torte," hiti naštevati. "Posluša vsakega človeka, naj bo to politik, izobraženec, kmet," trdi.

Logarjeva dobra prijateljica Katja FOTO: Luka Kotnik