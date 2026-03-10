Soočenje, ki je izpostavilo jasno ločnico med dvema poloma

Da je soočenje pokazalo jasno ločnico med dvema poloma, je uvodoma izpostavil novinar notranjepolitične redakcije Anže Božič in na levi strani izpostavil suveren nastop sokoordinatorja Levice Luke Mesca, ki da mu gospodarska soočenja očitno dobro ležijo. Da Mesec z vnašanjem idej in energije v soočanja postaja obraz levega pola, se je strinjal tudi novinar in voditelj Žiga Bonča.

Soočenje: Vrtovec in Janša FOTO: Luka Kotnik

Tandemu Janez Janša–Jernej Vrtovec se je na tokratnem soočenju jasno priključil Demokrat Anže Logar, ocenjujejo sogovorniki. Kljub odločnemu začetku pa so več pričakovali od gospodarskega ministra in šefa Socialnih demokratov Matjaža Hana.

Soočenje: Logar, Han FOTO: Luka Kotnik

Opaznejši je bil Zoran Stevanović, ki ni zamudil priložnosti, da se ne bi oglasil, a se preostali politiki na njegova izvajanja v večini niso odzivali. Še bolj v senci je ostal vodja piratov Jasmin Feratović, ki je komentatorjem ostal v spominu bolj kot ne le z izjavo, da bi razkosal Petrol.

