SLOVENIJA ODLOČA 2026

Soočenje, ki je izpostavilo jasno ločnico med dvema poloma

Ljubljana, 10. 03. 2026 18.41 pred 2 urama 1 min branja 8

Avtor:
Marko Gregorc
Soočenje: Vrtovec in Janša

Četrto Popovo soočenje, ki je voditelje osmih največjih strank postavilo pred industrijske stroje podjetja Kontron v Kranju, ni razočaralo. Izluščilo je dva pola slovenske politike, ki sta se začela nakazovati že na petkovem soočenju v Novem mestu. Kdo je Batman in kdo Robin na levi, kdo na desni? Kdo drži s kom, kateri so outsiderji, o tem na tokratnem popkastu trije kolegi z informativne oddaje 24 ur: Anže Božič, Žiga Bonča in Marko Gregorc.

Da je soočenje pokazalo jasno ločnico med dvema poloma, je uvodoma izpostavil novinar notranjepolitične redakcije Anže Božič in na levi strani izpostavil suveren nastop sokoordinatorja Levice Luke Mesca, ki da mu gospodarska soočenja očitno dobro ležijo. Da Mesec z vnašanjem idej in energije v soočanja postaja obraz levega pola, se je strinjal tudi novinar in voditelj Žiga Bonča.

Soočenje: Vrtovec in Janša
Soočenje: Vrtovec in Janša
FOTO: Luka Kotnik

Tandemu Janez Janša–Jernej Vrtovec se je na tokratnem soočenju jasno priključil Demokrat Anže Logar, ocenjujejo sogovorniki. Kljub odločnemu začetku pa so več pričakovali od gospodarskega ministra in šefa Socialnih demokratov Matjaža Hana.

Soočenje: Logar, Han
Soočenje: Logar, Han
FOTO: Luka Kotnik

Opaznejši je bil Zoran Stevanović, ki ni zamudil priložnosti, da se ne bi oglasil, a se preostali politiki na njegova izvajanja v večini niso odzivali. Še bolj v senci je ostal vodja piratov Jasmin Feratović, ki je komentatorjem ostal v spominu bolj kot ne le z izjavo, da bi razkosal Petrol.

Preberi še Kako bomo živeli? O nafti, (pre)visokih davkih in življenjskem standardu

V Popkastu lahko slišite tudi: Kdo je za nabiranje glasov najbolje vnovčil naftno krizo? Kdo debate o pomanjkanju stanovanj in nepremičninskem davku? Kako prepričljiv je bil premier Robert Golob ob zagovarjanju domnevnih prisluhov nekdanji generalni sekretarki stranke Vesni Vuković, kako je afero pograbila opozicija? Kaj se še lahko spremeni v zadnjih dneh kampanje?

Soočenje: Janša in Golob
Soočenje: Janša in Golob
FOTO: Luka Kotnik
popkast soočenje volitve 2026
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
10. 03. 2026 21.19
Rožle Patriot Ja,kaj pa lahko pričakujemo od lažnivega narcisa.
Odgovori
0 0
jank
10. 03. 2026 21.17
Dva koncepta, prvi pospešena pot srednji vek, v norost in prostaštvo skrajnih desničarjev po vzoru Trampa in drugi, napredna in umirjena demokratična pot razvoja.
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
10. 03. 2026 21.15
Na predvolilnem soočenju na POP TV je predsednik vlade Robert Golob poskušal svojo vlado predstaviti kot uspešno na področju gospodarske politike in pri tem pokazal zavajujoč graf. Pokazal je namreč stolpčni grafikon, ki naj bi dokazoval, da je gospodarska rast v Slovenija iz leta v leto boljša. V resnici pa je pokazal obljube za naslednji dve leti, medtem ko graf za obdobje pred tem jasno kaže negativen trend gospodarske rasti v Sloveniji ........
Odgovori
+1
1 0
Marjasc
10. 03. 2026 21.05
Kar je in bo golob zasluzil bo jansa zapravil
Odgovori
-1
0 1
Rožle Patriot
10. 03. 2026 21.16
Kar je in bo golob zasluzil .... ????
Odgovori
0 0
Bučman
10. 03. 2026 21.02
Največ je pokazal Robi,ki ogromno obeta.
Odgovori
-1
0 1
Albert Konečnik
10. 03. 2026 20.41
Ločnice med dvema poloma pri nas ni, razen pred volitvami, potem pa vsi delajo izključno za svoje koristi in privilegije. zdaj nam vsi po vrsti obljubljajo sedma nebesa, po volitvah bodo pa dementneži kar hitro pozabili.
Odgovori
+0
2 2
Sirhakel7
10. 03. 2026 20.35
Levičarji se preprosto rečeno bojijo napredne in uspešne države z močnim progresivnim gospodarstvom, ker potem ne morejo nikomur več prodajati svoje preživete ideologije, ki nikoli ni in nikoli ne bo funkcionirala nikjer na svetu. V takem okolju bi bili pa nepomembni. Tako pa jim je edini cilj samo ostali na oblasti in ustvarjati večne krize, da se kao kažejo kot neki rešitelji. V resnici pa že 80 let samo zavirajo kakršenkoli razvoj.
Odgovori
+3
7 4
bibaleze
