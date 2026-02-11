Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Desnosredinski trojček prepričan v izjemen potencial skupne liste

Ljubljana, 11. 02. 2026 14.09

Avtor:
STA U.Z.
NSi, SLS in Fokusu vložili skupno kandidatno listo

V NSi, SLS in Fokusu Marka Lotriča so prepričani v "izjemen potencial" skupne kandidatne liste, ki so jo vložili. Predsedniki treh strank menijo, da podpora na terenu kaže, da je njihova skupna lista upanje za drugačno vladno koalicijo in Slovenijo. Napadi na NSi pa uspeha ne bodo zaustavili, še pravi prvak NSi Jernej Vrtovec.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič verjamejo, da s kandidati v vseh 88 volilnih okrajih ponujajo korak k razvojni vladi, ki ne bo iskala razlik in ne bo nobene skupine imela za razrednega sovražnika.

Po besedah Lotriča vabijo "vse, ki ustvarjajo našo prihodnost", da se 22. marca odpravijo na volitve. "Ugotavljamo, da postaja vroče, tako da se veselimo napete tekme. Pravijo, da se volitve dobijo preko medijev, vendar tudi s čevlji, v SLS jih bomo dobili s škornji," pa je dejala Bregantova, ki obljublja terensko kampanjo. 

Vrtovec pa je ob bližajoči se kampanji poudaril, da si želi, da bi bila ta poštena, v njej pa bi soočili mnenja in programe. Prepričan je tudi, da je skupna lista s programskega vidika najmočnejša politična sila. Tudi zato so po njegovih besedah deležni napadov, je komentiral obtožni predlog zoper štiri strankine sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki ga je na ljubljansko okrajno sodišče vložilo Specializirano državno tožilstvo.

Tako tudi meni, da gre za politično odločitev, kar da kaže na to, da politična konkurenca ne spi in da velja, da tistega, ki v Sloveniji štrli iz povprečja, "porežejo". Obenem pa je tožilstvu, podobno kot že v preteklih dneh, očital, da se je vključilo v predvolilno kampanjo, hkrati pa je sicer tudi navedel, da so se sami že v začetku januarja obrnili na tožilstvo, naj postopek bodisi zaključi pred začetkom kampanje bodisi po njenem izteku.

O možnostih povolilnega sodelovanja pa je Vrtovec dejal, da sami absolutno ne bodo odstopali od programskih izhodišč.

Na skupni listi bo 49 kandidatov NSi, 24 kandidatov SLS in 15 kandidatov Lotričevega Fokusa. Barve NSi bodo na skupni listi med drugim zastopali vsi aktualni poslanci: Vrtovec v domači Ajdovščini, Janez Cigler Kralj v Ribnici, Vida Čadonič Špelič v Novem mestu, Jožef Horvat v Lendavi, Iva Dimic v Logatcu, Janez Žakelj v Škofji Loki, Aleksander Reberšek v Žalcu in Franc Medic v Idriji.

Predsednik Fokusa Lotrič ne bo kandidiral, prednica SLS Bregantova bo kandidirala v okraju Ptuj 3, na listi bo iz te stranke tudi nekaj poznanih županskih imen, Franjo Naraločnik v Mozirju, Srečko Ocvirk v Sevnici, župan Nakla Ivan Meglič v okraju Kranj 3.

Med bolj poznanimi obrazi bodo na listi še vinar Boris Jakončič v Novi Gorici, dirigent Patrik Greblo v okraju Domžale 2, državni svetnik Marko Staroveški, športni psiholog Matej Tušak na Vrhniki, nekdanji znan televizijski obraz Stojan Auer v okraju Maribor 2, nekdanja poslanca NSi Blaž Pavlin in Andrej Černigoj v Trebnjem in Ilirski Bistrici.

volitve 2026 Desnosredinski trojček skupna lista lotrič vrtovec bregant

Levica na volitve z okrepljeno ekipo

Stranki Levica in Vesna osredotočeni na solidarno in trajnostno družbo

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Beuelin
11. 02. 2026 15.39
Še tečemo z masko po gozdu?
Odgovori
0 0
Cupko
11. 02. 2026 15.35
Upam, da ne pridejo v parlament, ker so zlorabili svoja pooblastila v Knovsu za pregled prisluškovanja svojim vplivnim članom. Čadonička je enkrat izjavila, da ne bo več kandidirala, zdaj je oa spet na listi??? Če to ni pokvarjeno resne vem
Odgovori
-1
0 1
kovanec
11. 02. 2026 15.33
To da so 4 vodilne v NSi ovadili je napad na NSi, od PV pa so isti ljudje cel mandat za vsako malenkost zahtevali odstop. Največji spletkarji, ki si zaslužijo nagrado na volitvah, da ne pridejo v parlament.
Odgovori
+0
1 1
frenk7
11. 02. 2026 15.30
Izjemen potencial predstavljajo pri zlorabah uradnega položaja, korupciji in nezakonitem financiranju,.... za kar so tudi ovadeni. Res privlačen potencial.
Odgovori
+0
2 2
frenk7
11. 02. 2026 15.29
Namesto, da bi odstopili iz vseh položajev in se od sramu skrili, ker so ovadeni zaradi zlorabe,..... oni kandidirajo za naslednji mandat.
Odgovori
+0
2 2
bossanoga
11. 02. 2026 15.28
Ko vidiš ime "Stojan Auer" ti je vse jasno. Ta je tako prevrtljiv, da ležaj na ražnju crkne pri vrtenju - in potem veš, da so vsi z njim isti,isti,isti...
Odgovori
+1
2 1
nick73
11. 02. 2026 15.25
22. marca bomo imeli spet volitve proti, kjer bo večina ljudi trdno odločena, da imajo dovolj norih davkov in uničevanja gospodarstva s strani Goloba in Meseca, ne bodo pa vedeli, kdo jih tokrat ne bo razočaral.
Odgovori
+3
4 1
Pamir
11. 02. 2026 15.31
Kateri so nori davki? Po kupni moči smo prehiteli Italijo in Španijo.Bravo Golob Mesec.
Odgovori
-1
1 2
wsharky
11. 02. 2026 15.22
še neki esdeesofski sateliti
Odgovori
+2
5 3
Vodnar.si
11. 02. 2026 15.21
Pozabite na moj glassss,nismo več pozabljivi,kod si mislite
Odgovori
+1
5 4
Srebrni breg
11. 02. 2026 15.20
Potencial lażi in lopovstva jim je neomejen. Čadonička kako to, da nič ne bevskaš glede KNOVS si pa bila nezaustavljiva zsrada dva nepomembna sms pri Golobu?
Odgovori
-3
3 6
Vesela Jasna
11. 02. 2026 15.19
Marionete. Lutkovno gledališče iz Trstenjakove ulice.
Odgovori
-1
4 5
ho?emVšolo
11. 02. 2026 15.14
Ti desni res niso od muh. Cerkev je na tedenskem redu, prav tako uporaba kriptiranih telefonov.
Odgovori
+0
5 5
Veščec
11. 02. 2026 15.13
so pa"zagriženi".že u samem štartu so obsojeni na kolaps,pa to
Odgovori
-1
5 6
Uporabnik-1442225
11. 02. 2026 15.10
He he za drugačno Slovenijo z istimi facami???
Odgovori
+5
12 7
zmerni pesimist
11. 02. 2026 15.09
Pa ostane nam samo desno
Odgovori
+0
7 7
EU Dig. Cenzura
11. 02. 2026 15.11
Ne Resni.ca je trenutno edini kandidat ki se lahko pokaže. Če ne naredijo nič odletijo!!! NIso levi ne desni, to vam prikazujejo mediji kar poglejte za članek ''Kaj sta na konvenciji stranke Resnica počela brata Aksalič?'' pop tv je objavil takole ----- Sprva smo napačno poročali, da sta na skupinskih fotografijah predvolilne konvencije neparlamentarne stranke Resni.ca Haris Aksalič in Elvis Aksalič. OBJAVLJAMO POPRAVEK: Na skupinskih fotografijah predvolilne konvencije neparlamentarne stranke Resni.ca sta Haris Aksalič in Denis Aksalič, in ne Elvis Aksalič. Nobeden od bratov Aksalič ni bil nikoli kazensko preganjan oziroma obsojen zaradi trgovine z drogo ter med letoma 2022 in 2023 ni bil zaprt na Dobu. Haris Aksalič, Denis Aksalič in Elvis Aksalič niso nikakor povezani s Škaljarskim klanom ter niso poznani v drugim kriminalnih krogih. Vse tozadevne informacije, navedene v prvotnem članku tega medija, so popolnoma neresnične.
Odgovori
-8
2 10
petka5
11. 02. 2026 15.15
Pa to ne spremeni dejstva kdo je stevo en velik laznivec...
Odgovori
+5
7 2
EU Dig. Cenzura
11. 02. 2026 15.17
Kako pa ti veš, kdo ti je povedal?
Odgovori
+1
3 2
Potouceni kramoh
11. 02. 2026 15.08
Njihov polotični potencial je kriminal.
Odgovori
+3
8 5
EU Dig. Cenzura
11. 02. 2026 15.08
Malo v razmislek. Od leta 1991 poglejte ene in iste stranke strara garda dela od zadaj, ker nekaj ljudi je spregledalo, ostalia večina naseda novim obrazom, ampak vse je ISTO. NIČ ne bo BOLJE ne z Levimi ne z Desnimi! NIhče ne bo delal za ljudi, ampak samo za svoje žepe. Nikomur ni ZA LJUDI, vsem je samo ZASE! Briga politike za narod pa n i važno levi ali desni. VSE JE ISTO!!!
Odgovori
-2
3 5
iskriv
11. 02. 2026 15.07
Trio adijo ! Ta politična trojka je obsojena na životarjenje v ozadju . NSi je stranka , ki se želi javnosti prikazati kot zavezana poštenosti in krščanskim naukom , vendar deluje ravno obratno , je hinavsko lažniva in podvržena korupciji . SLS je za mnoge tako ali tako nesprejemljiva koruptivna stranka , ki je davno nazaj izgubila kredibilnost . Lotričev Fokus je poizkus desnice nabrati čim več glasov , ker pa se to ne izide so se priključili NSi . Lotrič je s svojim vodenjem državnega sveta , ki je pod njegovim vodstvom postal glasovalni stroj desnice , popolnoma zgubil kredibilnost . Tako , da ta trojček nima velike možnosti za vstop v parlament . Nad NSi se zgrinjajo črni nevihtni oblaki , kaj nevihtni , kar cel tornado , od nezakonitega financiranja stranke do afere KNOVS . Bodo ti poslanci odstopili ali prakticirajo kot SDS , KJER NIHČE NE SME ODSTOPITI , tudi nepreklicno odstopljeni , od drugih pa zahtevajo takojšen odstop .
Odgovori
-1
5 6
deltex
11. 02. 2026 15.04
Vsi ti so samo Janševe sluge brez svoje hrbtenice in stališča...stran od njih.
Odgovori
+2
8 6
EU Dig. Cenzura
11. 02. 2026 15.05
In od OSTALIH levih tudi!
Odgovori
+3
6 3
EU Dig. Cenzura
11. 02. 2026 15.04
Samo boj za stolčke NIČ DRUGEGA!!! Sramota REKLAMA, REKLAMA, REKLAMA! Dejanja štejejo ne pa PRAZNE OBLJUBE!
Odgovori
-1
5 6
bibaleze
