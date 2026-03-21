Do jutrišnjega zaprtja volišč volilni molk in prepoved nagovarjanja volivcev

Uradna enomesečna volilna kampanja, ki se je začela 19. februarja, se mora namreč v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji zaključiti najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov.
V mesecih pred tokratnimi volitvami so se sicer pojavile tudi ideje o spremembi zakonodaje in razmisleku o odpravi volilnega molka, zlasti v luči razmaha družbenih omrežjih, pa tudi ob primerih zunanjih vplivov, s katerimi so se že soočile nekatere druge države. Slednje je v veliki meri zaznamovalo tudi tokratno kampanjo v Sloveniji.
A se politika za spremembe tik pred volitvami ni odločila, tako vsaj pred tokratnimi volitvami zapovedan volilni molk še ostaja.
Na ministrstvu za notranje zadeve bo delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka.
Državljani lahko morebitne kršitve od polnoči in do 7. ure zjutraj sporočajo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Na isti telefonski številki pa bodo prijave sprejemali tudi danes od 19. ure do jutri do 7. ure zjutraj.
Čez dan, torej danes in jutri od 7. do 19. ure, pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.
Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.
