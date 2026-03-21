Do jutrišnjega zaprtja volišč volilni molk in prepoved nagovarjanja volivcev

Uradna enomesečna volilna kampanja, ki se je začela 19. februarja, se mora namreč v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji zaključiti najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov.

V mesecih pred tokratnimi volitvami so se sicer pojavile tudi ideje o spremembi zakonodaje in razmisleku o odpravi volilnega molka, zlasti v luči razmaha družbenih omrežjih, pa tudi ob primerih zunanjih vplivov, s katerimi so se že soočile nekatere druge države. Slednje je v veliki meri zaznamovalo tudi tokratno kampanjo v Sloveniji.

A se politika za spremembe tik pred volitvami ni odločila, tako vsaj pred tokratnimi volitvami zapovedan volilni molk še ostaja.