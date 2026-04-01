Po sestanku pri Golobu stranke pričakujejo osnutek koalicijske pogodbe

Vabilu predsednika Svobode Roberta Goloba na današnji, že drugi povolilni sestanek, so se odzvali v vseh vabljenih strankah z izjemo NSi, torej SD, Demokratih, Levici in Vesni ter stranki Resni.ca. SDS medtem vabila ni dobila.

Krog razprave so opravili tudi o možnosti sestave nove vladne koalicije, kjer so prišli do zaključka, da naj Gibanje Svoboda pripravi osnutek koalicijskega sporazuma. "Volivke in volivci so Gibanju Svoboda na volitvah namenili največ glasov in zato sprejemamo odgovornost," je v videu na družbenih omrežjih po sestanku dejal Golob. Kot je dejal, tako skladno tudi z dogovorom današnjega sestanka, sprejemajo odgovornost, da pripravijo predlog in osnutek koalicijskega sporazuma. Tega bodo nato najprej posamično usklajevali z vsemi danes prisotnimi na sestanku. "Hkrati pa bomo ponovno k sodelovanju povabili tudi NSi, ker želimo, da je koalicija, ko bo do nje prišlo, čim bolj široka in čim bolj vključujoča," je še dodal. "Naslednji teden imamo o tem sporazumu najprej individualne sestanke, se pravi s temi strankami, ki sedimo za mizo, da ocenimo vsaka posebej skupaj z relativnim zmagovalcem volitev, ali je to, kar so predlagali, sprejemljivo ali ne. Potem bo pa sledil skupinski sestanek, kjer se bomo vsi skupaj o tem prvič pogovorili in takrat bo malo bolj jasno, ali iz tega kroga lahko nastane koalicija ali ne," je po srečanju dejal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec in opozoril, da gre za programsko precej raznorodne stranke in iskanje skupnega jezika tukaj ne bo lahko.

Han: Nimamo privilegija, da bi zadeve zavlačevali

Opisani dogovor je potrdil tudi prvak SD Matjaž Han, ki je dodal, da bo Golob poleg vsebinskih izhodišč pripravil tudi stališče glede števila resorjev. Kot je zatrdil, bo SD pri tem ravnala zelo odgovorno. "Enostavno nimamo tega privilegija, da bi zadeve zavlačevali, še manj pa, da bi pogojevali nekatere stvari," je dejal. "Rdeče črte", na katere bodo pozorni, pa bodo predlogi, vezani na stanovanjsko politiko, zdravstvo ter zaposlene v gospodarstvu in javnih upravi. "Na koncu se pa mora enostavno sešteti 46 glasov," je opozoril. Prvi test za okvir prihodnje koalicije bo tako poskus izvolitve predsednika DZ na ustanovni seji prihodnji teden.

Če jim uspe priti do takšnega napredka, torej izvolitve predsednika DZ, bo to velik korak naprej pri oblikovanju naslednje koalicije, je ocenil tudi Mesec. Glede na to, kje so trenutno pogovori, pa je sam do tega skeptičen. Kot je še povedal, pa je relativni zmagovalec volitev dal pobudo, da vse stranke, ki so danes sedele za mizo, predlagajo svojega kandidata za mesto na čelu DZ. V Levici in Vesni tega ne bodo storili, je napovedal. Sicer pa je današnji sestanek označil za konstruktiven. Golob jih je najprej tudi seznanil z ukrepi, ki jih vlada pripravlja za soočenje s krizo, ki prihaja zaradi vojne v Iranu, je dejal.

Logar: Demokati se iz pogovorov začasno umikamo

Tudi prvak Demokratov Anže Logar je po sestanku ugotavljal, da se o tej temi pripravljajo predlogi v pravo smer in "da ni razloga za kakšno paniko". Demokrati bodo pri tem "aktivno in v pozitivnem duhu" sodelovali pri pripravi te zakonodaje v parlamentarni proceduri. Dosedanje predloge sta sicer skupaj s predsednikom stranke Resni.ca Zoranom Stevanovićem ocenila kot premalo konkretne. Glede pogajanj o novi koaliciji je Logar dejal, da se Demokrati, dokler "ni vsebinskih poudarkov, kako Golob vidi razvoj Slovenije v naslednjih štirih letih" in dokler se Svoboda tudi ne opredeli do tega, kdo je sploh tisti, ki je koalicijski partner, umikajo s pogajanj. "Ko bomo te dokumente dobili, bomo pa lahko po postopku nadaljevali naprej z razpravo najprej na organih stranke in potem se bomo odločili, kako na naslednjih korakih," je dejal.

Demokrati, Resni.ca in trojček NSi, SLS, Fokus kot sredinski blok

Je pa tudi Logar povedal, da so se s stranko Resnica.ca ter trojčkom NSi, SLS in Fokus pogovarjali o oblikovanju "nekakšnega sredinskega bloka", ki bi bil z 20 poslanci lahko močen akter v politični aritmetiki. Podobno je ocenil tudi Stevanović, ki je dejal, da pogovori "tečejo povsod". Skupaj z Demokrati in trojčkom okoli NSi pa bi lahko po njegovih besedah predstavljali "steber normalnosti", ki bo gledal pod prste katerikoli stranki, ki bo prevzela primat v naslednji vladi. Trenutno se o možnosti mandatarja iz tega kroga po njegovih navedbah ne pogovarjajo. Bodo pa predlagali alternativne možnosti, če izvolitev ne bi uspela enemu ali drugemu vodilnemu na obeh straneh. Na sestanek so prišli tudi podpredsednik Svobode Matej Arčon.

