SLOVENIJA ODLOČA 2026

Po sestanku pri Golobu stranke pričakujejo osnutek koalicijske pogodbe

Ljubljana, 01. 04. 2026 07.34 pred 27 dnevi 5 min branja 1198

Avtor:
N.L. STA
Anže Logar in Eva Irgl po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu

Na drugem sestanku peterice strank, na zadnjih volitvah izvoljenih v DZ, so se dogovorili, da bo relativna zmagovalka, stranka Gibanje Svoboda zdaj pripravila osnutek koalicijske pogodbe. Potem bodo o njem najprej vodili individualne pogovore, nato pa se bodo zopet usedli za skupno mizo, so po sestanku pojasnili prvaki udeleženih strank. "Dokler ne bo pripravljen osnutek koalicijskega sporazuma, se Demokrati umikamo s tovrstnih sestankov," je po sestanku dejal predsednik Demokratov Anže Logar.

Vabilu predsednika Svobode Roberta Goloba na današnji, že drugi povolilni sestanek, so se odzvali v vseh vabljenih strankah z izjemo NSi, torej SD, Demokratih, Levici in Vesni ter stranki Resni.ca. SDS medtem vabila ni dobila.

Golob se je po sestanku odzval le z video sporočilom na družbenih omrežjih.
Golob se je po sestanku odzval le z video sporočilom na družbenih omrežjih.
FOTO: Facebook

Krog razprave so opravili tudi o možnosti sestave nove vladne koalicije, kjer so prišli do zaključka, da naj Gibanje Svoboda pripravi osnutek koalicijskega sporazuma.

"Volivke in volivci so Gibanju Svoboda na volitvah namenili največ glasov in zato sprejemamo odgovornost," je v videu na družbenih omrežjih po sestanku dejal Golob. Kot je dejal, tako skladno tudi z dogovorom današnjega sestanka, sprejemajo odgovornost, da pripravijo predlog in osnutek koalicijskega sporazuma. Tega bodo nato najprej posamično usklajevali z vsemi danes prisotnimi na sestanku. "Hkrati pa bomo ponovno k sodelovanju povabili tudi NSi, ker želimo, da je koalicija, ko bo do nje prišlo, čim bolj široka in čim bolj vključujoča," je še dodal.

"Naslednji teden imamo o tem sporazumu najprej individualne sestanke, se pravi s temi strankami, ki sedimo za mizo, da ocenimo vsaka posebej skupaj z relativnim zmagovalcem volitev, ali je to, kar so predlagali, sprejemljivo ali ne. Potem bo pa sledil skupinski sestanek, kjer se bomo vsi skupaj o tem prvič pogovorili in takrat bo malo bolj jasno, ali iz tega kroga lahko nastane koalicija ali ne," je po srečanju dejal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec in opozoril, da gre za programsko precej raznorodne stranke in iskanje skupnega jezika tukaj ne bo lahko.

Han: Nimamo privilegija, da bi zadeve zavlačevali

Opisani dogovor je potrdil tudi prvak SD Matjaž Han, ki je dodal, da bo Golob poleg vsebinskih izhodišč pripravil tudi stališče glede števila resorjev. Kot je zatrdil, bo SD pri tem ravnala zelo odgovorno. "Enostavno nimamo tega privilegija, da bi zadeve zavlačevali, še manj pa, da bi pogojevali nekatere stvari," je dejal. "Rdeče črte", na katere bodo pozorni, pa bodo predlogi, vezani na stanovanjsko politiko, zdravstvo ter zaposlene v gospodarstvu in javnih upravi.

"Na koncu se pa mora enostavno sešteti 46 glasov," je opozoril. Prvi test za okvir prihodnje koalicije bo tako poskus izvolitve predsednika DZ na ustanovni seji prihodnji teden.

Matjaž Han po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu
Matjaž Han po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu
FOTO: Bobo

Če jim uspe priti do takšnega napredka, torej izvolitve predsednika DZ, bo to velik korak naprej pri oblikovanju naslednje koalicije, je ocenil tudi Mesec. Glede na to, kje so trenutno pogovori, pa je sam do tega skeptičen. Kot je še povedal, pa je relativni zmagovalec volitev dal pobudo, da vse stranke, ki so danes sedele za mizo, predlagajo svojega kandidata za mesto na čelu DZ. V Levici in Vesni tega ne bodo storili, je napovedal.

Sicer pa je današnji sestanek označil za konstruktiven. Golob jih je najprej tudi seznanil z ukrepi, ki jih vlada pripravlja za soočenje s krizo, ki prihaja zaradi vojne v Iranu, je dejal.

Logar: Demokati se iz pogovorov začasno umikamo

Tudi prvak Demokratov Anže Logar je po sestanku ugotavljal, da se o tej temi pripravljajo predlogi v pravo smer in "da ni razloga za kakšno paniko". Demokrati bodo pri tem "aktivno in v pozitivnem duhu" sodelovali pri pripravi te zakonodaje v parlamentarni proceduri.

Dosedanje predloge sta sicer skupaj s predsednikom stranke Resni.ca Zoranom Stevanovićem ocenila kot premalo konkretne.

Glede pogajanj o novi koaliciji je Logar dejal, da se Demokrati, dokler "ni vsebinskih poudarkov, kako Golob vidi razvoj Slovenije v naslednjih štirih letih" in dokler se Svoboda tudi ne opredeli do tega, kdo je sploh tisti, ki je koalicijski partner, umikajo s pogajanj. "Ko bomo te dokumente dobili, bomo pa lahko po postopku nadaljevali naprej z razpravo najprej na organih stranke in potem se bomo odločili, kako na naslednjih korakih," je dejal.

Demokrati, Resni.ca in trojček NSi, SLS, Fokus kot sredinski blok

Je pa tudi Logar povedal, da so se s stranko Resnica.ca ter trojčkom NSi, SLS in Fokus pogovarjali o oblikovanju "nekakšnega sredinskega bloka", ki bi bil z 20 poslanci lahko močen akter v politični aritmetiki.

Podobno je ocenil tudi Stevanović, ki je dejal, da pogovori "tečejo povsod". Skupaj z Demokrati in trojčkom okoli NSi pa bi lahko po njegovih besedah predstavljali "steber normalnosti", ki bo gledal pod prste katerikoli stranki, ki bo prevzela primat v naslednji vladi. Trenutno se o možnosti mandatarja iz tega kroga po njegovih navedbah ne pogovarjajo. Bodo pa predlagali alternativne možnosti, če izvolitev ne bi uspela enemu ali drugemu vodilnemu na obeh straneh.

Na sestanek so prišli tudi podpredsednik Svobode Matej Arčon.

Prvi krog minuli petek

Gre za drugi krog pogovorov, prvič so se predsedniki petih izvoljenih strank oz. list v DZ sestali minuli petek. V NSi so vabilo tudi takrat zavrnili. 

Ukrepi sledijo usmeritvam predsednika vlade Roberta Goloba, ki poudarja pomen pravočasnega, odločnega in usklajenega odzivanja države v razmerah povečane negotovosti. Ob tem pa mora biti v ospredju zaščita ljudi in gospodarstva, so navedli v premierjevem kabinetu.

Osnutek izhodišč za sistemski boj proti korupciji pa so pripravili v Svobodi. Izhodišča sledijo sklepom, sprejetim na petkovem srečanju prvakov strank, so navedli. Strankam so jih posredovali že v ponedeljek.

Boj proti korupciji sta kot izhodišče za nadaljevanje pogovorov namreč izpostavila predvsem Logar in Stevanović. Hkrati sta zavrnila sodelovanje z Levico, saj da se z njo ne vidita v koaliciji.

Pot do 46 glasov tako ne bo lahka. Golob pa je po ponedeljkovih pogovorih pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejal, da je "bolj kot matematika" pomembno sodelovanje strank pri pripravi kriznih ukrepov. Na ta način lahko po njegovih besedah zgradijo zaupanje med strankami.

Robert Golob pogovori vlada volitve 2026 sd demokrati levica resnica gibanje svoboda
KOMENTARJI1198

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Maki3322
05. 04. 2026 11.15
Logar največji blefer. Bil je zdravem ko je SDS pokral največ denarja pa se spreneveda in on naj bi se boril proti korupciji.
Odgovori
-2
1 3
Arguss
04. 04. 2026 11.49
A je Kučan že preštel.
Odgovori
+3
3 0
MladInPerspektiven
03. 04. 2026 12.15
Bravo naj gre Logar kr z župnikom in jojotom v koalicijo in če mu ne uspe bo videl KOLIKO bo potem naslednjič dobil glasov. Sedaj je dobil glasove in večinoma NE IZ DESNEGA bazena naj se tega zaveda. Desni so volili SĐS in praznoglavce NSi-SLS-Fiskus ... ne bo ponovitve ker narod ni bedast( to mislim niso ga volili DESNUHI -LEVANUHI ampak nevtralni ljudje kateri razmišljajo z svojo glavo.
Odgovori
+2
4 2
Perivnik
06. 04. 2026 13.35
Valda, da ni tako neumen, da bi šel k Golobu, ki ga je 4 leta blatil, poniževal, lagal, obrekoval, ... Če je pa res tako neumen, potem ga čez 4 leta res ne bo nikjer več. Logarjevo mesto je ob NSi trojčku in SDS ter Resnici. Vsi ti so desničarji. Tudi Resnica so desničarji, čeprav so se zakleli, da z SDS ne gredo. No zakleli so se tudi, da z golobom ne gredo. Eno od "zakletev" bodo morali pregristi ali pa bodo nove volitve.
Odgovori
+1
1 0
Rafael Kramar
02. 04. 2026 11.35
Kdo bo tokrat Ciril Pucko?!
Odgovori
+3
4 1
Perivnik
06. 04. 2026 13.35
Upam, da na desni nihče, na levi ga pa ne rabimo. Vsaj v prvi fazi ne.
Odgovori
+1
1 0
Stajerc22
02. 04. 2026 11.19
Zakaj vsi sestankujejo pri Golobu, ce pa sploh ne bo predsednik vlade?
Odgovori
+3
5 2
BroNo1
02. 04. 2026 10.12
Včasih so rekli: “piši kuči propalo”, Golob naj se že nauči, da na silo ne bo rezultata. Zgodilo se bo ravno to, da ne bo mogel nič in ljudje so mu povedali, da si ga ne želijo, čeprav jih še nekaj trmari, samo da Janša ne in so obkrožili kar so. Drugega mandata teh amaterjev ne bo.
Odgovori
+2
4 2
bohinj je zakon
01. 04. 2026 21.51
Tajni viri poročajo, da se Golob in JJ na skrivaj sestajata? Kaj bo še iz tega? Pa ja ni res?
Odgovori
-4
1 5
MladInPerspektiven
03. 04. 2026 12.16
Boljše naj gre z Janšo kot pa praznoglavci NSi-SLS-Fiskus
Odgovori
+2
3 1
Perivnik
06. 04. 2026 13.37
Samo upam, da JJ ne bo šel z Golobom.
Odgovori
0 0
mungus
01. 04. 2026 21.09
irglci so pa volitve pobrale nasmeh iz tistega hinavskega frisa. Sedaj še samo zobe nasilo kaže.
Odgovori
+1
4 3
Xdata1
01. 04. 2026 21.08
Golob nekam žalostno zgleda. Tokrat se mu ne bo izšlo... 🤔
Odgovori
+6
9 3
DK48
01. 04. 2026 21.05
Mesec pa se pogovarja z novinarji, kot da je on kandidat za PV.
Odgovori
+10
11 1
Vakalunga
01. 04. 2026 20.54
A so že potalali tistih 13 000 neuporabnih računalnikov brez programske opreme, prašam ker v Žabjaku še čakajo na njih.????? Prašam za soseda..
Odgovori
+10
11 1
Vakalunga
01. 04. 2026 20.56
In kaj je s tisto novo bajto pravosodnega ministrstva..baje je nevarno se sploh približat tej...propadli zgradbi..to pa zanima sosedo Julko.
Odgovori
+10
11 1
Castrum
01. 04. 2026 20.34
Za zaključek današnje debate vam povem samo eno izmed priljubljenih Primorskih fraz, ki veliko pove - šold je šold! ...Primorci točno vejo kaj čem povedat. Ostali pa tuhtajte....al pa prašajte Primorce da vam razložimo...
Odgovori
+7
9 2
Julijann
01. 04. 2026 20.32
Če bo osnutek programa za delo naslednjih 4 let napisan tako kot so " pripravili " boj proti korupciji, potem adijo vse skupaj.
Odgovori
+9
10 1
Bella Ciao1
01. 04. 2026 20.18
Roko na srce...brez komande župnikov vseživljenjsko spranoglavim bi JJ in Vrtovec dobila skupaj 5 glasov.
Odgovori
-8
4 12
mentos12
01. 04. 2026 21.09
O bejž no.Kdo ti je pa to povedal? Pol pa ti to razlož,ki vidim da ti pamet kr ven seka. Leta 2022,na teh volitvah,stranke GS še tri mesece pred volitvami ni nikjer bilo,ne da bi imel po Sloveniji strankarske odbore in z veliko prednostjo zmagajo volitve. Nasproti tej stranki,pa stoji najstarejša stranka SDS,ki ima konstantno najvišjo podporo. Zdej pa ti to razlož.
Odgovori
+2
3 1
brainiac007
02. 04. 2026 14.08
Zato se pa ji reče sekta ker so podporniki neomajni verniki vendar verujejo v napačne ljudi
Odgovori
-2
0 2
ReAnDa
01. 04. 2026 20.18
Pa kaj spet cincari zmagovalec ka o?
Odgovori
+5
5 0
natas999
01. 04. 2026 20.17
a se malo zatika😄😄
Odgovori
+9
9 0
Minifa
01. 04. 2026 20.10
Zdej je jasno in končno si je GOLOB, ki ima zelo dolgo, ketno ( lajtngo ) in Lojtro prišel GOR, da ne ON Cerkvenjaki, rovtarji, primitivna vaška okolica..huzle in Črnuharji imajo aduta v rokavu, kaj, kdo in če spoh bo kdo MANDATAR..??? Ljudje so si vso zmerjanje kmetov, policistov, zdravnikov, upokojencev..gasilcev ..itd dobro zapomnili.
Odgovori
+5
9 4
Minifa
01. 04. 2026 20.13
Smo si posneli bes..Grgurobičke in njeno kulturo...prav tako Fotopub..ali tiskovnomna kateri je Niki
Odgovori
+9
11 2
Minifa
01. 04. 2026 20.15
zašpilalo, se ji je sfuzlalo in se ji je strgal JERMEN..
Odgovori
+7
9 2
rokololo
01. 04. 2026 20.04
Smo vsi vedeli, da je satelit. Zdaj je to potrjeno in na naslednjih volitvah je out, ker je zlorabil zaupanje ljudi.
Odgovori
+5
9 4
Lenart Čaubi
01. 04. 2026 20.03
JA JA Han vemo kako odgovorno ste delali glede Litijske ne bučk prodajat.
Odgovori
+9
9 0
Razumnež
01. 04. 2026 20.11
recimo litijska..... ta nas je stala mnogo več kot bojda nek miljon za neko kamero in fejk internetno stran, ter amaterske igralce ;)))).
Odgovori
+8
8 0
Rudar1
01. 04. 2026 19.59
Vsaka vlada v kateri bo levica pomeni katastrofo za Slovenijo
Odgovori
+7
10 3
