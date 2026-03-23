DVK za zdaj še brez zahtev o ponovnem štetju glasovnic

V SDS so namreč zaradi organizacije nekaterih volišč na predčasnem glasovanju vložili ugovore na sedem volilnih enot, v katerih so bila po njihovem mnenju nekatera volišča organizirana v neskladju z zakonom. V vseh volilnih enotah so volilne komisije njihov ugovor kot neutemeljen zavrnile.

Pri tem so v volilnih enotah Postojna, Ptuj in Celje komisije v odločbah, ki jih je pridobila STA, zapisale, da zoper njih ni dovoljena pritožba niti ni dopusten upravni spor pred Vrhovnim sodiščem. V volilnih enotah Ljubljana Bežigrad in Kranj pa so opozorili, da ima vsak kandidat in predstavnik liste kandidatov zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, pravico do pritožbe na državni zbor. Ta se skladno z zakonom o volitvah v DZ lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije DZ, na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev.

Na Državni volilni komisiji (DVK) so pojasnili, da so volilne komisije volilnih enot v omenjenih zadevah v skladu z zakonom samostojno odločale in svoje odločitve obrazložile. Kot so navedli, je vsaka volilna komisija volilne enote pri tem izhajala iz tistega dela ugovora, ki se nanaša nanjo, t. j. na posamezno volilno enoto. Tudi oni so opozorili, da možnost pritožbe zoper odločitev volilne komisije določa zakon. "Pravica do tega pravnega sredstva ni vezana na to, ali je odločba volilne komisije volilne enote vsebovala pravni pouk ali ne," so navedli.