DVK za zdaj še brez zahtev o ponovnem štetju glasovnic

V SDS so namreč zaradi organizacije nekaterih volišč na predčasnem glasovanju vložili ugovore na sedem volilnih enot, v katerih so bila po njihovem mnenju nekatera volišča organizirana v neskladju z zakonom. V vseh volilnih enotah so volilne komisije njihov ugovor kot neutemeljen zavrnile.
Pri tem so v volilnih enotah Postojna, Ptuj in Celje komisije v odločbah, ki jih je pridobila STA, zapisale, da zoper njih ni dovoljena pritožba niti ni dopusten upravni spor pred Vrhovnim sodiščem. V volilnih enotah Ljubljana Bežigrad in Kranj pa so opozorili, da ima vsak kandidat in predstavnik liste kandidatov zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, pravico do pritožbe na državni zbor. Ta se skladno z zakonom o volitvah v DZ lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije DZ, na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev.
Na Državni volilni komisiji (DVK) so pojasnili, da so volilne komisije volilnih enot v omenjenih zadevah v skladu z zakonom samostojno odločale in svoje odločitve obrazložile. Kot so navedli, je vsaka volilna komisija volilne enote pri tem izhajala iz tistega dela ugovora, ki se nanaša nanjo, t. j. na posamezno volilno enoto. Tudi oni so opozorili, da možnost pritožbe zoper odločitev volilne komisije določa zakon. "Pravica do tega pravnega sredstva ni vezana na to, ali je odločba volilne komisije volilne enote vsebovala pravni pouk ali ne," so navedli.
Predsednik SDS Janez Janša je bil namreč v odzivu po nedeljskih volitvah kritičen do dela volilnih komisij volilnih enot, ki so pripravile različen pravni pouk o enaki zadevi. "Živimo v državi, kjer niti pravnega okvira glede državnozborskih volitev pravniki nimajo razčiščenega," je dejal.
Po objavi delnih neuradnih izidov na DVK pa je navedel tudi, da po približno milijonu vnesenih glasovnic podatki DVK strižejo s podatki, ki jih s posameznih volišč zbirajo sami. Napovedal je, da bodo v SDS prešteli vsak glas z vseh volišč, saj da so se organizirali tako, da imajo povsod ljudi ali nadzornike. "Treba bo vse na roke prešteti," je dodal.
Po delnih neuradnih izidih nedeljskih parlamentarnih volitev je SDS s 27,95 odstotka glasov tik za petami vodilnemu Gibanju Svoboda (28,62 odstotka). V DZ so se uvrstile še lista NSi, SLS in Fokus (9,29 odstotka), SD (6,70 odstotka), Demokrati (6,70 odstotka), lista Levice in Vesne (5,58 odstotka) ter stranka Resni.ca (5,53 odstotka).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.