Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

DVK za zdaj še brez zahtev o ponovnem štetju glasovnic

Ljubljana, 23. 03. 2026 16.54 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Glasovanje

Na DVK za zdaj niso seznanjeni, da bi katera izmed kandidatnih list zahtevala ponovno štetje glasovnic ali da bi kdo zaradi nepravilnosti na volišču vložil ugovor. Glede ugovorov SDS v zvezi z organizacijo volišč na predčasnem glasovanju, ki so jih volilne komisije volilnih enot zavrnile, pa pojasnjujejo, da imajo pravico do pritožbe na DZ.

V SDS so namreč zaradi organizacije nekaterih volišč na predčasnem glasovanju vložili ugovore na sedem volilnih enot, v katerih so bila po njihovem mnenju nekatera volišča organizirana v neskladju z zakonom. V vseh volilnih enotah so volilne komisije njihov ugovor kot neutemeljen zavrnile.

Pri tem so v volilnih enotah Postojna, Ptuj in Celje komisije v odločbah, ki jih je pridobila STA, zapisale, da zoper njih ni dovoljena pritožba niti ni dopusten upravni spor pred Vrhovnim sodiščem. V volilnih enotah Ljubljana Bežigrad in Kranj pa so opozorili, da ima vsak kandidat in predstavnik liste kandidatov zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, pravico do pritožbe na državni zbor. Ta se skladno z zakonom o volitvah v DZ lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije DZ, na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev.

Na Državni volilni komisiji (DVK) so pojasnili, da so volilne komisije volilnih enot v omenjenih zadevah v skladu z zakonom samostojno odločale in svoje odločitve obrazložile. Kot so navedli, je vsaka volilna komisija volilne enote pri tem izhajala iz tistega dela ugovora, ki se nanaša nanjo, t. j. na posamezno volilno enoto. Tudi oni so opozorili, da možnost pritožbe zoper odločitev volilne komisije določa zakon. "Pravica do tega pravnega sredstva ni vezana na to, ali je odločba volilne komisije volilne enote vsebovala pravni pouk ali ne," so navedli.

Janez Janša je včeraj namignil na domnevna neskladja pri štetju glasov.
Janez Janša je včeraj namignil na domnevna neskladja pri štetju glasov.
FOTO: Aljoša Kravanja

Predsednik SDS Janez Janša je bil namreč v odzivu po nedeljskih volitvah kritičen do dela volilnih komisij volilnih enot, ki so pripravile različen pravni pouk o enaki zadevi. "Živimo v državi, kjer niti pravnega okvira glede državnozborskih volitev pravniki nimajo razčiščenega," je dejal.

Po objavi delnih neuradnih izidov na DVK pa je navedel tudi, da po približno milijonu vnesenih glasovnic podatki DVK strižejo s podatki, ki jih s posameznih volišč zbirajo sami. Napovedal je, da bodo v SDS prešteli vsak glas z vseh volišč, saj da so se organizirali tako, da imajo povsod ljudi ali nadzornike. "Treba bo vse na roke prešteti," je dodal.

Po delnih neuradnih izidih nedeljskih parlamentarnih volitev je SDS s 27,95 odstotka glasov tik za petami vodilnemu Gibanju Svoboda (28,62 odstotka). V DZ so se uvrstile še lista NSi, SLS in Fokus (9,29 odstotka), SD (6,70 odstotka), Demokrati (6,70 odstotka), lista Levice in Vesne (5,58 odstotka) ter stranka Resni.ca (5,53 odstotka).

volitve 2026 janez janša sds dvk
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
amabO
23. 03. 2026 18.19
V Novem mestu je prišlo do napake,ni logično da ima Svoboda 5 mandatov ,SDS pa 4,čeprav je SDS dobila 2 tisoč glasov več.
Odgovori
0 0
Sickk 2
23. 03. 2026 17.58
Ta lopov ne bo odnehu k njegov idol kramp..
Odgovori
+0
2 2
Julijann
23. 03. 2026 17.56
Drži pa tudi nedoslednost DVK, ki je 2022 razveselila tri, štiri osebe, da so postali člani DZ, po nekaj časa pa doživeli hladen tuš, da to niso oni, ampak so drugi. To je bila težka napaka DVK.
Odgovori
+3
3 0
krohotalo
23. 03. 2026 17.29
Janša je včeraj v ihti pozabil na glasove iz predčasnih volitev. Še "komentatorja" na Nora24TV sta takoj svojim pojasnila, da prihaja do razlike zaradi predčasnih volitev.
Odgovori
-2
1 3
Anion6anion
23. 03. 2026 17.23
Se mi zdi da je JJ od včeraj dalje se bolj puklast kot pred volitvami
Odgovori
-4
2 6
Anion6anion
23. 03. 2026 17.22
Kako da ne? Saj jansisti na Trstenjakovi 8 na roke štejejo glasove. Sam JJ je tako povedal .
Odgovori
-4
0 4
23. 03. 2026 17.16
Luzer, spet nekaj bluzi, ker je spet med poraženci, hoče na vsak način vladati, po Orbanovem sistemu💩
Odgovori
-1
3 4
Veščec
23. 03. 2026 18.07
tut Orbi letos pade,pa to
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599