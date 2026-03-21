Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

DVK zavrnila ugovor SDS glede predčasnega glasovanja

Ljubljana, 21. 03. 2026 12.29 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA Ti.Š.
Predčasno glasovanje

Državna volilna komisija je na predlog predsednika DVK Petra Goloba zavrgla ugovor SDS glede domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih organov. Ocenila je namreč, da za njegovo obravnavo vsebinsko ni pristojna. V SDS oporekajo določitvi skupnih volišč na predčasnem glasovanju na volitvah v DZ za več volilnih okrajev.

Kot je v izjavi za javnost pojasnil direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič, pogoji za obravnavo ugovora niso bili izpolnjeni. Ker pa je SDS ugovor naslovila tudi na volilne komisije volilnih enot, ga bodo v kratkem obravnavale tudi te in "odločile, kakor pač bodo".

Na novinarsko vprašanje, zakaj je DVK ugovor obravnavala šele danes, je odvrnil, da se je v resnici "izdatno opredelila" že prej. "A ker zakon veleva, da se DVK do takšnih zadev opredeli, se je pač odločila, da to razčisti še pred samim glasovanjem. Nenazadnje tako veleva tudi zakon," je poudaril. Zatrdil je, da izbira današnjega dne nikakor ni povezana z volilnim molkom, ki je nastopil opolnoči, v njej tudi ne vidi nič spornega.

Preberi še Do 9. ure štiri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka

V SDS izpostavljajo, da se z združevanjem več volilnih okrajev na enem posebnem volišču ter z določitvijo posebnih volišč zunaj območja posameznih okrajnih volilnih komisij spreminja zakonsko predviden način izvrševanja volilne pravice. Zato je bilo po njihovih navedbah 24 volišč na predčasnem glasovanju, ki je potekalo ta teden v torek, sredo in četrtek, nezakonitih.

Predlagali so, da se za ta volišča ugotovi, da so bila določena nezakonito, in se tam posebna volišča za predčasno glasovanje določijo na novo tako, da bo predčasno volišče na teritoriju okraja. Na teh voliščih pa se nato opravi ponovno glasovanje. Prav tako so predlagali, da se opravi poizvedba namena in razlogov za določitev teh 24 volišč, pa tudi pregledajo zapisniki teh volišč in fotografije hranjenja skrinjic.

V SDS so ugovor na DVK naslovili že pred predčasnim glasovanjem, a je komisija presodila, da ga ni možno šteti kot ugovor po delu zakona o volitvah v DZ, ki določa varstvo volilne pravice. Takšen ugovor je možno vložiti šele v treh dneh od dneva glasovanja pri volilni komisiji volilne enote, so navedli.

Predsednik DVK Peter Golob je pozneje pojasnil tudi, da sprememba določitev volišč za predčasno glasovanje za volitve v DZ v tej fazi ni več mogoča.

Predsednik SDS Janez Janša pa je pozval, naj se volivci ne udeležijo predčasnega glasovanja, saj je 24 volišč za predčasno glasovanje nezakonitih, s tem pa bo nezakonito in neveljavno tudi glasovanje.

DVK ugovor SDS predčasno glasovanje volitve
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tron3
21. 03. 2026 13.09
Vsi, ki boste odšli na volišče, označite svoj volilni list, kajti Zorčič in njegovi so garant, da se bo goljufalo na volitvah!!! Kajti Zorčič je dolžan veliko uslug da je tam kjer je ta pravim tetam in stricom!!!
Odgovori
-2
2 4
frenk7
21. 03. 2026 13.40
Toliko, kot je pacient janša dolžan orbanu, netanjahuju in črni kocki, ni nihče drug nikomur.
Odgovori
0 0
Ulice plešejo
21. 03. 2026 13.04
Levičarji pridete tudi v na vrsto. 23. Marca
Odgovori
-1
1 2
M_teoretik
21. 03. 2026 12.48
Bojo imel vsaj izgovor za poraz!?
Odgovori
+3
5 2
boslo
21. 03. 2026 12.49
Poražen se vedno pritožuje!?
Odgovori
+0
2 2
Bolfenk2
21. 03. 2026 12.39
Predčasno glasovanje je vedno tveganje, da bodo vaš glas ponaredili. Če je le možno je bolje iti glasovat na dan volitev. Tam tudi opozicija nadzira štetje glasov, na predčasnih pa glasovnice "varujejo" jankovičevi varnostniki.
Odgovori
-2
5 7
dron
21. 03. 2026 12.46
Oboroženi s tvojimi prešvercanimi kalašniki, a imaš še kaj na zalogi??
Odgovori
+2
4 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596