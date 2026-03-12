DVK zavrača navedbe SDS o nezakonitosti predčasnih volišč

Zakon določa, da je predčasno volišče na teritoriju okraja, 24 volišč za predčasno glasovanje pa se nahaja izven območja okraja, med njimi 13 v ljubljanskih Stožicah, je dejal Janez Janša, ki meni, da so ta volišča nezakonita, posledično pa tudi glasovanje na njih. SDS je na Državno volilno komisijo (DVK) v ponedeljek glede določitve posebnih volišč za predčasno glasovanje na volitvah v državni zbor naslovila ugovor. Oporekali so združevanju več volilnih okrajev na enem posebnem volišču ter določitvi posebnega volišča zunaj območja posameznega okraja. Kot so zapisali, gre za evidentno kršitev zakona o volitvah v DZ.

"Prvi odstavek 69. člena ZVDZ določa, da se predčasno glasovanje opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije. Pri razlagi navedene določbe je treba upoštevati tako njeno jezikovno kot tudi sistematično in teleološko razlago. Če jezikovna pritrjuje trditvi, da mora biti fizična lokacija volišča za predčasno glasovanje znotraj administrativne meje posameznega volilnega okraja, pa namen zakonske ureditve govori nasprotno. Iz zakonodajnega gradiva ob sprejemu spremembe zakona izhaja, da je bil edini namen spremembe zakona povečati fleksibilnost okrajnih volilnih komisij pri določanju lokacije volišča za predčasno glasovanje," pa odgovarjajo v DVK. Dodajajo, da so bistveni elementi zakonitega glasovanja identifikacija volivca, uporaba pravilnega volilnega imenika, oddaja veljavne glasovnice pravilnega volilnega okraja, tajnost glasovanja, pravilno štetje glasov in ugotavljanje izida glasovanja. "V obravnavanem primeru, zgolj zaradi organizacije skupnega volišča za predčasno glasovanje, nobeden od teh elementov ni sporen. Fizična lokacija glasovanja zato predstavlja zgolj organizacijsko rešitev." Okrajne volilne komisije so v ta namen za prihajajoče volitve določile 2987 rednih volišč, 88 volišč OMNIA na 55 različnih lokacijah in 98 volišč za predčasno glasovanje na 74 različnih lokacijah. "Določbe Zakona o volitvah v državni zbor je treba razlagati v luči tega temeljnega cilja – volišča OMNIA in volišča za predčasno glasovanje omogočajo volivcu poleg glasovanja na rednem volišču dodatno možnost izbire lokacije ali časa glasovanja," pojasnujejo na DVK. Ob tem izpostavljajo, da predčasno glasovanje kot dodatna možnost rednemu glasovanju na enemu izmed 2987 volišč, po svoji naravi ne more zagotavljati enake oddaljenosti do volivcev, kot jo zagotavlja dobro razvejana mreža rednih volišč.

