SLOVENIJA ODLOČA 2026

DVK zavrača navedbe SDS o nezakonitosti predčasnih volišč

Ljubljana, 12. 03. 2026 13.47 pred 1 uro 3 min branja 17

Avtor:
M.V.
Predčasno glasovanje

Po pozivu SDS k neudeležbi na predčasnih volitvah zaradi domnevne nezakonitosti 24 volišč za predčasno glasovanje, se je odzvala tudi Državna volilna komisija in zavrnila nekatere navedbe.

Zakon določa, da je predčasno volišče na teritoriju okraja, 24 volišč za predčasno glasovanje pa se nahaja izven območja okraja, med njimi 13 v ljubljanskih Stožicah, je dejal Janez Janša, ki meni, da so ta volišča nezakonita, posledično pa tudi glasovanje na njih. 

SDS je na Državno volilno komisijo (DVK) v ponedeljek glede določitve posebnih volišč za predčasno glasovanje na volitvah v državni zbor naslovila ugovor. Oporekali so združevanju več volilnih okrajev na enem posebnem volišču ter določitvi posebnega volišča zunaj območja posameznega okraja. Kot so zapisali, gre za evidentno kršitev zakona o volitvah v DZ.

Preberi še Janša poziva k neudeležbi na predčasnem glasovanju. Svoboda: Gre za še en trik

"Prvi odstavek 69. člena ZVDZ določa, da se predčasno glasovanje opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije. Pri razlagi navedene določbe je treba upoštevati tako njeno jezikovno kot tudi sistematično in teleološko razlago. Če jezikovna pritrjuje trditvi, da mora biti fizična lokacija volišča za predčasno glasovanje znotraj administrativne meje posameznega volilnega okraja, pa namen zakonske ureditve govori nasprotno. Iz zakonodajnega gradiva ob sprejemu spremembe zakona izhaja, da je bil edini namen spremembe zakona povečati fleksibilnost okrajnih volilnih komisij pri določanju lokacije volišča za predčasno glasovanje," pa odgovarjajo v DVK.

Dodajajo, da so bistveni elementi zakonitega glasovanja identifikacija volivca, uporaba pravilnega volilnega imenika, oddaja veljavne glasovnice pravilnega volilnega okraja, tajnost glasovanja, pravilno štetje glasov in ugotavljanje izida glasovanja. "V obravnavanem primeru, zgolj zaradi organizacije skupnega volišča za predčasno glasovanje, nobeden od teh elementov ni sporen. Fizična lokacija glasovanja zato predstavlja zgolj organizacijsko rešitev."

Okrajne volilne komisije so v ta namen za prihajajoče volitve določile 2987 rednih volišč, 88 volišč OMNIA na 55 različnih lokacijah in 98 volišč za predčasno glasovanje na 74 različnih lokacijah. "Določbe Zakona o volitvah v državni zbor je treba razlagati v luči tega temeljnega cilja – volišča OMNIA in volišča za predčasno glasovanje omogočajo volivcu poleg glasovanja na rednem volišču dodatno možnost izbire lokacije ali časa glasovanja," pojasnujejo na DVK.

Ob tem izpostavljajo, da predčasno glasovanje kot dodatna možnost rednemu glasovanju na enemu izmed 2987 volišč, po svoji naravi ne more zagotavljati enake oddaljenosti do volivcev, kot jo zagotavlja dobro razvejana mreža rednih volišč.

Predčasno glasovanje
Predčasno glasovanje
FOTO: Bobo

"Organizacija glasovanja mora biti takšna, da volivcem omogoča dejanski dostop do glasovanja. V urbanih okoljih je pogosto racionalno, da se predčasno glasovanje organizira na centralni lokaciji, ki je širše prepoznavna in prometno dostopna večjemu številu volivcev. Takšne lokacije imajo tudi večje prostorske kapacitete, še boljšo dostopnost invalidom in večje možnosti za organizacijo več volilnih odborov. Centralizacija predčasnega glasovanja v večjih mestih zato ne zmanjšuje dostopnosti volitev, temveč jo lahko celo povečuje," pojasnjujejo.

"Trditve, da naj bi organizacija skupnih volišč za več volilnih okrajev v preteklosti povzročala nepravilnosti pri izvedbi predčasnega glasovanja ne zdržijo pravne presoje. Takšne trditve niso podprte z nobenimi konkretnimi dokazi in nobene volitve ali referendumi, vključno z zadnjim, novembra 2025, v tej smeri niso bili osporavani. Če bi zatrjevane nepravilnosti dejansko obstajale in bi vplivale na zakonitost volitev, bi bile lahko predmet pravnega varstva v volilnih sporih. Do takšnih sporov in ugotovitev pa ni nikoli prišlo. Zato je treba pavšalne navedbe o domnevnih preteklih nepravilnostih šteti za neutemeljene inbrez dejanske podlage," so še dodali v obvestilu za javnost.

DVK na koncu izpostavlja, da so okrajne volilne komisije v skladu z ZVDZ pri določanju volišč samostojne. DVK lahko daje OVK navodila, a pristojnosti določanja volišč nima.

Predsednik DVK Peter Golob je sicer za medije v torek pojasnil, da sprememba določitev volišč za predčasno glasovanje za volitve v DZ v tej fazi ni več mogoča. Ob tem je pojasnil, da je to predvsem velika težava v Ljubljani, kjer jim Mestna občina Ljubljana na razpolago da tista volišča, ki so tisti hip razpoložljiva.

DVK predčasno glasovanje sds

Politiki o davkih in milijardah: kaj pa kažejo številke?

Kakšno politiko glede Bližnjega vzhoda podpirajo stranke?

