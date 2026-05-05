SLOVENIJA ODLOČA 2026

DZ se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike: kaj sledi?

Ljubljana , 05. 05. 2026 06.41 pred 1 uro 2 min branja 0

A.K. STA
Janez Janša in Nataša Pirc Musar

DZ se bo na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v prvem krogu po volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, da slednjega v tem krogu DZ ne bo predlagala. Dan kasneje bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlaga tudi najmanj 10 poslancev.

Pirc Musarjeva je pojasnila, da je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.

Izredna seja DZ
FOTO: Bobo

V dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću je zapisala tudi, da se je med in po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin pokazalo, da v tej fazi postopka ni spoštovanja in zaupanja, ki sta nujna za nadaljevanje poštenih posvetovanj. Po opravljenih posvetovanjih tudi ni prejela glasov, potrebnih za izvolitev novega predsednika vlade, relativni zmagovalec volitev, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, pa ji je dejal, da v teh okoliščinah soglasja za prevzem mandata ne more dati, je zapisala.

V sredo bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Možni predlagatelji bodo imeli 14 dni časa za vložitev kandidatur, volitve pa se bodo opravile najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur.

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Slednjo bo po napovedih oblikoval s strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Poleg poslancev SDS so za spremembe glasovali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice, ki so tudi pri nekaterih drugih dosedanjih glasovanjih v DZ delovali usklajeno. Nekatere izmed teh strank so že prejele vsebinska izhodišča za nadaljnja pogajanja.

