Feratović poziva k glasovanju s srcem

V Piratski stranki so ob zaključku kampanje poudarili, da so jim ankete prvič resno naklonjene in da lahko ob zadostni podpori prestopijo parlamentarni prag. Predsednik stranke Jasmin Feratović je volivce v petek pozval: "Ne dovolite, da vam vzamejo boljšo prihodnost, glasujte s srcem in za program." Sam je svoj glas že oddal na predčasnih volitvah.
Po njegovih besedah bodo manjše stranke lahko odločilne pri sestavi prihodnje koalicije, Pirati pa v njej ne bodo sodelovali s posamezniki, obremenjenimi s korupcijo, ter bodo zahtevali več transparentnosti. Stranka se programsko umešča bližje levi sredini.
V Sloveniji so danes potekale volitve v DZ, desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev je izbiralo med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Nastopa 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah. Volišča so se zaprla ob 19. uri.
Po rezultatih vzporednih volitev, ki jih je za POP TV in RTV Slovenija pripravila agencija Mediana, naj bi Piratska stranka prejela 2,1 odstotka glasov in ponovno ne bi prestopila parlamentarnega praga.
