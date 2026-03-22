Feratović poziva k glasovanju s srcem

V Piratski stranki so ob zaključku kampanje poudarili, da so jim ankete prvič resno naklonjene in da lahko ob zadostni podpori prestopijo parlamentarni prag. Predsednik stranke Jasmin Feratović je volivce v petek pozval: "Ne dovolite, da vam vzamejo boljšo prihodnost, glasujte s srcem in za program." Sam je svoj glas že oddal na predčasnih volitvah.

Po njegovih besedah bodo manjše stranke lahko odločilne pri sestavi prihodnje koalicije, Pirati pa v njej ne bodo sodelovali s posamezniki, obremenjenimi s korupcijo, ter bodo zahtevali več transparentnosti. Stranka se programsko umešča bližje levi sredini.