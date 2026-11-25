Nuška Gajšek drugega kroga ni razumela kot presenečenje, čeprav si je želela zmage že v prvem. "Jaz sem si sicer želela zmage v prvem krogu, zato ker je vsaka kampanja za človeka fizično in seveda psihično naporna," je povedala. Volivcem se je zahvalila za podporo in izrazila prepričanje, da bodo rezultat ponovili tudi v drugem krogu. Tudi Janko Širec z doseženim rezultatom ni bil presenečen. Poudaril je, da so v kampanjo vložili veliko truda ter volivcem predstavili nove poglede in pristope. Ob podpori svoje Liste Ptuj je naš in Gibanja Svoboda je v zadnjih dneh pridobil tudi podporo SDS. Po njegovih besedah to dokazuje, da zna povezovati različne politične opcije. "Da niso pomembne ideologije, ampak da je pomemben pogled in fokus na to, da poženemo razvoj, smer razvoja," je poudaril.

Oba odprta za sodelovanje po volitvah

Ena od tem soočenja je bilo tudi morebitno sodelovanje kandidatov po volitvah. Na vprašanje, ali bi Širca v primeru ponovne izvolitve imenovala za podžupana, je Gajšek odgovorila nikalno, a obenem poudarila, da je mestni svet v zadnjih osmih letih vodila brez koalicije. Po njenem mnenju je lokalna politika drugačna od državne, saj strankarska pripadnost ne bi smela biti pomembnejša od skupnih ciljev. "Ljudje ne prihajajo na volišča s strankarskimi izkaznicami, ampak z osebnimi izkaznicami," je dejala.

Soočenje kandidatov za župana Ptuja FOTO: Aljoša Kravanja

Dodala je, da je bila v vseh osmih letih županovanja veliko med ljudmi in da lahko občina dobro dela le, če občane posluša ter njihove predloge prenese v programe in njihovo uresničevanje. Širec možnosti sodelovanja z aktualno županjo ni izključil. "Nikoli ne moreš reči nikoli," je dejal in dodal, da je pripravljen stopiti korak naprej tudi z ljudmi, s katerimi se v določenih pogledih ne strinja, če lahko tako dosežejo pomembnejše cilje. Poudaril je, da ga ne zanima, iz katere politične opcije prihaja posamezna ideja. Če je dobra za Ptuj in njegov razvoj, jo je pripravljen podpreti. "Sem odprt za dogovore in konsenz, še enkrat s fokusom na razvoj Ptuja," je zagotovil.

Širec opozarja na razvojni zaostanek in prazno mestno središče

Ko je beseda nanesla na to, kaj ga pri Ptuju najbolj moti, je Širec izpostavil predvsem razvojni zaostanek mesta. Opozoril je na nižje povprečne plače v primerjavi z drugimi deli Slovenije, pa tudi na pomanjkanje turističnega utripa zunaj večjih dogodkov in festivalov. "Imamo mesto prazno, sploh ob popoldnevih," je ocenil. Kot pomemben problem je navedel tudi zastarelo vodovodno omrežje. Po njegovih besedah občina že skoraj desetletje ni pristopila k njegovi potrebni obnovi, dodatno pa ga skrbi, da povezava čez Puhov most, za katero naj bi bilo gradbeno dovoljenje izdano že pred tremi leti, še ni bila izvedena.

Soočenje kandidatov za župana Ptuja FOTO: Aljoša Kravanja

Opozoril je, da bi morebitna okvara ene od obstoječih povezav lahko ogrozila oskrbo z vodo na levem bregu Drave in tudi širšem območju vse do Slovenskih goric. Med projekti, s katerimi bi oživil mesto, je izpostavil tudi prenovo oziroma ureditev mestne tržnice. Sedanji prostor je poimenoval "betonska plata", saj po njegovem mnenju ne opravlja svoje funkcije, branjevke pa so se preselile drugam. Predlagal je začasno montažno pokritje prostora ob upoštevanju zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter vzpostavitev tržnice z vinsko fontano, ki bi bila privlačnejša za domačine, turiste in mlade družine.

Gajšek izpostavlja napredek v zadnjih osmih letih

Aktualna županja je na očitke o razvojnem zaostanku odgovorila s podatki o dosežkih občine v zadnjih letih. Poudarila je, da napredek kažejo različni kazalniki kakovosti življenja ter stanovanjske in gospodarske rasti. Po njenih besedah se je Ptuj v zadnjem desetletju po razvoju občin povzpel za približno 80 mest in je zdaj v zgornji tretjini. Gajšek je priznala, da so plače na Ptuju še vedno nižje od slovenskega povprečja, a opozorila, da se razlika zmanjšuje. Po njenih navedbah so se povprečne plače na Ptuju v zadnjem obdobju zvišale za več kot 60 odstotkov, medtem ko je bila rast slovenskega povprečja okoli 50-odstotna. Povprečna plača na Ptuju naj bi tako dosegala 91 odstotkov slovenskega povprečja.

Soočenje kandidatov za župana Ptuja FOTO: Aljoša Kravanja

Kot pomembno področje je izpostavila tudi gospodarsko rast, povečanje števila podjetij in delovnih mest ter načrte za širitev gospodarskih con. Ob tem je opozorila na centraliziranost Slovenije in podprla pobude za prenos določenih dejavnosti tudi v druga mesta in občine. Tudi pri turizmu vidi še veliko neizkoriščenih možnosti. Priznala je, da je sezonskost težava, vendar verjame, da lahko z zgledovanjem po dobrih praksah iz Slovenije in tujine najdejo rešitve. Ob tem je izpostavila, da je razvoj turizma eno od področij, na katerih se programa obeh kandidatov prekrivata. Glede vodovoda je pojasnila, da je obnova del širšega projekta v Spodnjem Podravju, za katerega je občina pridobila 13 milijonov evrov. Skupna vrednost projekta je 22 milijonov evrov, začetek del pa je napovedala za prihodnje leto. "Zagotovo se strinjamo, da bi lahko bilo prej, ampak naši postopki so pač takšni, kot so," je dejala. Pojasnila je, da projekt vključuje sodelovanje 17 občin, več kot 800 soglasij in služnosti ter projektiranje številnih kilometrov cevovodov. Dodala je, da je občina s pripravo projekta in pridobitvijo sredstev naredila pomemben korak, saj v preteklosti takšnega projekta ni uspela pripraviti in prijaviti.

Širec bi najprej pregledal dolgove, Gajšek napoveduje nova posojila za projekte

V nadaljevanju sta kandidata predstavila še poglede na občinsko zadolženost. Širec je opozoril, da je Ptuj ob približno 43 milijonov evrov vrednem občinskem proračunu skupaj z javnimi zavodi zadolžen 19,8 milijona evrov.

Soočenje kandidatov za župana Ptuja FOTO: Aljoša Kravanja

Po njegovem mnenju je težava predvsem v tem, da zadolževanje ni bilo namenjeno projektom, ki bi občini v prihodnosti prinašali dodatno vrednost, temveč tudi rednemu delovanju in infrastrukturi, ki prinaša nove stroške. Kot eno prvih nalog morebitnega županskega mandata je napovedal pregled obstoječih kreditov in njihovo morebitno reprogramiranje. Opozoril je, da občina za obresti letno nameni približno 850.000 evrov. Dodatnega zadolževanja ni izključil, vendar bi bilo po njegovem mnenju upravičeno predvsem za razvojne projekte, kot sta nakup zemljišč in širitev industrijskih con. Te bi lahko privabile podjetja z višjo dodano vrednostjo in ustvarila bolje plačana delovna mesta. Hkrati je priznal, da so se plače zvišale za 85 odstotkov. Gajšek je pojasnila, da so se v njenem mandatu že lotili finančnega prestrukturiranja občine, novo zadolževanje pa bo po njenih besedah tudi v prihodnje potrebno. Občina ima namreč za približno 45 milijonov evrov projektov, od tega ima odobrenih 32 milijonov evrov sredstev. Dva milijona evrov so že realizirali, zato bo za izvedbo vseh načrtov treba zagotoviti še približno deset milijonov evrov. "Zagotovo brez kreditov ne bo šlo," je dejala in pojasnila, da bodo samo za vodovod potrebovali štiri milijone evrov lastnih sredstev, za kanalizacijo pa še milijon evrov.

Soočenje kandidatov za župana Ptuja FOTO: Aljoša Kravanja