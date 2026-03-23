Večer, ko so se grizli nohti in praznile baterije na telefonih

"Radi živimo pod svobodnim soncem" se je glasil eden od napisov na ogromnem ekranu, ki so se izmenjevali v ljubljanski Cvetličarni, medtem ko so v štab počasi kapljali podporniki Roberta Goloba in člani stranke Gibanje Svoboda. Vračali so se na isto mesto, kjer so pred štirimi leti tako zmagoslavno plesali ob zvokih pesmi We are the champions. Bodo plesali tudi tokrat ali ne – je bilo vprašanje, ki se je zastavljalo vsem.

"Zmago!" je bil jasen poslanec Lenart Žavbi v odgovoru na vprašanje, kaj pričakuje od nocojšnjega večera. Prepričan, da bo udeležba visoka in da se bodo volivci odločili za "obrambo demokracije". Da pričakuje zmago, da bodo s svojim delom lahko nadaljevali, je povedala tudi Mateja Zupan Josipović, novinka, ki je v poslanske klopi sedla decembra lani. "Veliko truda je bilo vloženega, da smo se navadili eden na drugega, si postavili cilje, jih začeli uresničevati in se res nadejam, da bomo lahko z delom nadaljevali." Tudi ona si je želela, da bi svoj glas na tokratnih volitvah oddalo čim več ljudi. "Konec koncev je to demokratična pravica in želim si, da bi vsi ljudje to ozavestili – vsake volitve so zelo pomembne, vsak glas šteje," je poudarila. Prostor se je vse bolj polnil, vzdušje je bilo sproščeno. Na mizah so se bohotile dobrote, skrbno pripravljene izpod rok izkušenih mojstrov. Devetčlanska ekipa, ki je ves večer skrbela za to, da med spremljanjem volilnih rezultatov nihče ne bo lačen.

"Imamo torteline z rikoto in špinačo v objemu parmezana, burgerje, veganske burgerje, tatarski biftek, ki ga pripravljamo pred gosti, francoske brioše, rostbif s čili omako, tacose s čebulo, marmelado, wasabi majonezo in pečeno račko, telečja lička, račjo pašteto na brusničnem gelu, parmezanove lizike, veganski čili con carne, dušen riž, zmečkan krompir s parmezanovo omako ..." našteva Gašper Kahne. Odločitve, kaj bo ponudil gostom, sprejema na podlagi izkušenj, kaj imajo ljudje radi in kaj gre najbolj "v promet". "Vedno so to tortelini, zdi se mi, da imajo ljudje radi sir. Bomo pa na koncu pripravili še ameriške palačinke z vaniljevo kremo z borovnicami in mangov sladoled s tekočim dušikom," pripoveduje, medtem ko v majhne skledice, ki počasi izginjajo s pulta, nalaga nove porcije.

Pozdravi, stiski rok, objemi, beseda ali dve in že je bila ura sedem, ko so razglasili rezultate vzporednih volitev. Vse oči so bile uprte v ekrane, na njih pa se je izpisalo tisto, kar so si vsi želeli videti – Gibanje Svoboda je zbralo največ, 29,9 odstotka glasov. Razlegel se je bučen aplavz. "Počakajmo do uradnih rezultatov," so previdno opozarjali naši sogovorniki, ki pa so v en glas zatrjevali, da močno verjamejo v to, da gredo ... naprej. Zakaj Robert Golob? "Ker je fer. Ker je srčen. Ker je odličen vodja," so naštevali razloge, zakaj mu ponovno izrekajo podporo. "Robertu Golobu je uspelo strniti ves liberalni pol v eno stranko in to njegovo vizionarstvo in povezovanje različno mislečih ljudi ga – ob ogromno znanja – dela dobrega, poleg tega, da je odličen vodja in predsednik vlade," ga je opisal nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar. Prepričan je bil, da bodo volivci njegovo delo prepoznali in mu namenili še en mandat. "Vedno, ko sem imela pomisleke glede kakšne odločitve, sem od njega dobila smiselno pojasnilo. Vedela sem, da je njegova odločitev vedno srčna in ne nekaj, kar bi sprejel zaradi sebe ali zaradi pritiskov, ampak ker se dejansko odloča za ljudi," je dejala Sara Žibrat.

Alenka Bratušek

Mateja Zupan Josipović

Klemen Boštjančič in Zoran Janković

Sara Žibrat

In še pri eni zadevi so se strinjali – da takšne predvolilne kampanje še niso videli. "To je bila moja peta volilna kampanja za državni zbor in tako umazane in lažnive kampanje res še ni bilo," je dejala aktualna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

V štabu smo opazili tudi Uršo Gaber, sestro Tine Gaber Golob, ki pa izjav za medije ni dajala. Izjavo njune mame pa si boste lahko ogledali zvečer v oddaji 24UR!

"Veleizdaje v volilni kampanji še nismo imeli," je bil oster Žavbi. "To kaže nivo neke stranke, ki je za moje pojme šla pod vsak nivo. Pozivam jih, da se umirijo in naj stopijo na žogo. Tega z javnostjo sicer nismo komunicirali, ampak teh mrtvih živali je bilo veliko več, kot smo jih objavili. Mrtve kune, kokoši ... to je obraz neke Slovenije, a ne današnje. Slovenci in Slovenke smo najboljši narod na svetu, Slovenija je najboljša država na svetu in če je to taktika, ki v drugih državah deluje, očitno pri nas ne. In to je dobro." Prišli so tudi podpredsednik vlade Matej Arčon, finančni minister Klemen Boštjančič in poslanec Miroslav Gregorič. Okoli 20. ure je v štabu završalo, vse kamere in mikrofoni so se obrnili v eno smer. Vstopil je Zoran Janković. Težko bi se obrnil v vse smeri in odgovoril na vsa vprašanja, zato je počakal nekaj minut in izjavo dal vsem novinarjem naenkrat. Da bi bila vlada pod vodstvom Roberta Goloba v teh kriznih časih najboljša rešitev. In da je vnovična visoka volilna udeležba praznik demokracije, ki je pokazal, da imajo volivci skrb za razvoj te države, je menil.

A če so vzporedne volitve kazale na vnovično relativno zmago Gibanja Svoboda, pa je preštevanje uradnih izidov iz minute v minuto postajalo vse bolj napeto. SDS se jim je nevarno približala, jih prehitela, nato spet malo zaostala ... Šlo je za las. Čakanje, pogledovanje v telefone, stikanje glav, občasen aplavz, nato pa spet čakanje. "Živčna vojna" se je slišalo za mizami. In zavzdihi. Bo ali ne bo? Ne samo Janković, precej medijskega obleganja sta ob prihodu v štab požela tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in njen partner Bor Zuljan, ki sta fotografskim bliskavicam pozirala kar nekaj časa. V tistem trenutku so delni neuradni izidi kazali rahlo prednost SDS, a je Klakočar Zupančičeva ocenila, da se bo tehtnica na koncu prevesila v korist leve sredine. Oblikovanje koalicije bo po njenem mnenju težje, kot je bilo pred štirimi leti. A ne dvomi, da jim bo uspelo, kot tudi ne, da bodo stranke, z izjemo SDS, pripravljene na konstruktivno sodelovanje.

Štetje glasov je potekalo izjemno hitro, rezultat pa še vedno ni bil povsem jasen. Varnostniki so se začeli prijemati za slušalke v ušesih, okoli 22.30 pa je generalni sekretar stranke Matej Grah ob zvokih AC/DC-jevega Thunderstruck vendarle napovedal težko pričakovan prihod Roberta Goloba.

S soprogo Tino Gaber Golob sta v štab vkorakala ob spremljavi italijanske partizanske pesmi Bella ciao in se sprehodila skozi množico. Po žvižgih in aplavzu je Golob stopil na oder in nagovoril zbrane. Zahvalil se je vsem volivcem in volivkam, ki so oddali svoj glas. "Veliko lepše vas je videti v živo," je dejal in ob tem spomnil, da je ob zmagi leta 2022 podpornike najprej nagovoril prek videopovezave.

Obljubil je, da bodo v novem mandatu naredili vse, da bo prihodnost boljša za vse. Napovedal je, da se zgolj o eni stvari ne bodo pogajali: "O naši suverenosti. Tujcem ne bomo dovolili, da bodo vladali tukaj," je povedal in priznal, da bodo pogajanja težka. "Gremo naprej v prihodnost pod svobodnim soncem," je zaključil in znova požel glasen aplavz. Še fotografiranje, hitre čestitke, nato pa premik v DZ. Tam je Golob razglasil zmago in povedal še, da želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija združiti "vse demokratične sile v DZ". V naslednjih dneh - po napovedih iz Svobode že danes - bodo po njegovih besedah z njimi v stiku, da poiščejo razvojno koalicijo.