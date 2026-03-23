SLOVENIJA ODLOČA 2026

Večer, ko so se grizli nohti in praznile baterije na telefonih

Ljubljana, 23. 03. 2026 06.05 pred 5 urami 6 min branja 177

Avtor:
Urša Zupan
V štabu Gibanja Svoboda

Pred štirimi leti je Robert Golob ob zmagi na parlamentarnih volitvah svoje podpornike v štabu nagovoril prek videopovezave. "Veliko lepše vas je videti v živo!" jim je dejal sinoči, ko je stal na odru pred njimi. Spremljanje volilnih rezultatov je bila ves večer živčna vojna, telefoni v rokah so pregorevali, iz minute v minuto je postajalo bolj napeto. Na koncu pa vendarle vzdihi olajšanja in napoved: "Gremo naprej – v prihodnost pod svobodnim soncem!"

"Radi živimo pod svobodnim soncem" se je glasil eden od napisov na ogromnem ekranu, ki so se izmenjevali v ljubljanski Cvetličarni, medtem ko so v štab počasi kapljali podporniki Roberta Goloba in člani stranke Gibanje Svoboda. Vračali so se na isto mesto, kjer so pred štirimi leti tako zmagoslavno plesali ob zvokih pesmi We are the champions. Bodo plesali tudi tokrat ali ne – je bilo vprašanje, ki se je zastavljalo vsem.

FOTO: Damjan Žibert

"Zmago!" je bil jasen poslanec Lenart Žavbi v odgovoru na vprašanje, kaj pričakuje od nocojšnjega večera. Prepričan, da bo udeležba visoka in da se bodo volivci odločili za "obrambo demokracije".

Da pričakuje zmago, da bodo s svojim delom lahko nadaljevali, je povedala tudi Mateja Zupan Josipović, novinka, ki je v poslanske klopi sedla decembra lani. "Veliko truda je bilo vloženega, da smo se navadili eden na drugega, si postavili cilje, jih začeli uresničevati in se res nadejam, da bomo lahko z delom nadaljevali." Tudi ona si je želela, da bi svoj glas na tokratnih volitvah oddalo čim več ljudi. "Konec koncev je to demokratična pravica in želim si, da bi vsi ljudje to ozavestili – vsake volitve so zelo pomembne, vsak glas šteje," je poudarila.

Prostor se je vse bolj polnil, vzdušje je bilo sproščeno. Na mizah so se bohotile dobrote, skrbno pripravljene izpod rok izkušenih mojstrov. Devetčlanska ekipa, ki je ves večer skrbela za to, da med spremljanjem volilnih rezultatov nihče ne bo lačen.

"Imamo torteline z rikoto in špinačo v objemu parmezana, burgerje, veganske burgerje, tatarski biftek, ki ga pripravljamo pred gosti, francoske brioše, rostbif s čili omako, tacose s čebulo, marmelado, wasabi majonezo in pečeno račko, telečja lička, račjo pašteto na brusničnem gelu, parmezanove lizike, veganski čili con carne, dušen riž, zmečkan krompir s parmezanovo omako ..." našteva Gašper Kahne.

Odločitve, kaj bo ponudil gostom, sprejema na podlagi izkušenj, kaj imajo ljudje radi in kaj gre najbolj "v promet". "Vedno so to tortelini, zdi se mi, da imajo ljudje radi sir. Bomo pa na koncu pripravili še ameriške palačinke z vaniljevo kremo z borovnicami in mangov sladoled s tekočim dušikom," pripoveduje, medtem ko v majhne skledice, ki počasi izginjajo s pulta, nalaga nove porcije.

FOTO: Damjan Žibert

Pozdravi, stiski rok, objemi, beseda ali dve in že je bila ura sedem, ko so razglasili rezultate vzporednih volitev. Vse oči so bile uprte v ekrane, na njih pa se je izpisalo tisto, kar so si vsi želeli videti – Gibanje Svoboda je zbralo največ, 29,9 odstotka glasov. Razlegel se je bučen aplavz.

"Počakajmo do uradnih rezultatov," so previdno opozarjali naši sogovorniki, ki pa so v en glas zatrjevali, da močno verjamejo v to, da gredo ... naprej.

Zakaj Robert Golob? "Ker je fer. Ker je srčen. Ker je odličen vodja," so naštevali razloge, zakaj mu ponovno izrekajo podporo.

"Robertu Golobu je uspelo strniti ves liberalni pol v eno stranko in to njegovo vizionarstvo in povezovanje različno mislečih ljudi ga – ob ogromno znanja – dela dobrega, poleg tega, da je odličen vodja in predsednik vlade," ga je opisal nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar. Prepričan je bil, da bodo volivci njegovo delo prepoznali in mu namenili še en mandat.

"Vedno, ko sem imela pomisleke glede kakšne odločitve, sem od njega dobila smiselno pojasnilo. Vedela sem, da je njegova odločitev vedno srčna in ne nekaj, kar bi sprejel zaradi sebe ali zaradi pritiskov, ampak ker se dejansko odloča za ljudi," je dejala Sara Žibrat.

In še pri eni zadevi so se strinjali – da takšne predvolilne kampanje še niso videli.

"To je bila moja peta volilna kampanja za državni zbor in tako umazane in lažnive kampanje res še ni bilo," je dejala aktualna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

V štabu smo opazili tudi Uršo Gaber, sestro Tine Gaber Golob, ki pa izjav za medije ni dajala. Izjavo njune mame pa si boste lahko ogledali zvečer v oddaji 24UR!

"Veleizdaje v volilni kampanji še nismo imeli," je bil oster Žavbi. "To kaže nivo neke stranke, ki je za moje pojme šla pod vsak nivo. Pozivam jih, da se umirijo in naj stopijo na žogo. Tega z javnostjo sicer nismo komunicirali, ampak teh mrtvih živali je bilo veliko več, kot smo jih objavili. Mrtve kune, kokoši ... to je obraz neke Slovenije, a ne današnje. Slovenci in Slovenke smo najboljši narod na svetu, Slovenija je najboljša država na svetu in če je to taktika, ki v drugih državah deluje, očitno pri nas ne. In to je dobro."

Prišli so tudi podpredsednik vlade Matej Arčon, finančni minister Klemen Boštjančič in poslanec Miroslav Gregorič. Okoli 20. ure je v štabu završalo, vse kamere in mikrofoni so se obrnili v eno smer. Vstopil je Zoran Janković. Težko bi se obrnil v vse smeri in odgovoril na vsa vprašanja, zato je počakal nekaj minut in izjavo dal vsem novinarjem naenkrat. Da bi bila vlada pod vodstvom Roberta Goloba v teh kriznih časih najboljša rešitev. In da je vnovična visoka volilna udeležba praznik demokracije, ki je pokazal, da imajo volivci skrb za razvoj te države, je menil.

A če so vzporedne volitve kazale na vnovično relativno zmago Gibanja Svoboda, pa je preštevanje uradnih izidov iz minute v minuto postajalo vse bolj napeto. SDS se jim je nevarno približala, jih prehitela, nato spet malo zaostala ... Šlo je za las. Čakanje, pogledovanje v telefone, stikanje glav, občasen aplavz, nato pa spet čakanje. "Živčna vojna" se je slišalo za mizami. In zavzdihi. Bo ali ne bo?

Ne samo Janković, precej medijskega obleganja sta ob prihodu v štab požela tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in njen partner Bor Zuljan, ki sta fotografskim bliskavicam pozirala kar nekaj časa. V tistem trenutku so delni neuradni izidi kazali rahlo prednost SDS, a je Klakočar Zupančičeva ocenila, da se bo tehtnica na koncu prevesila v korist leve sredine. Oblikovanje koalicije bo po njenem mnenju težje, kot je bilo pred štirimi leti. A ne dvomi, da jim bo uspelo, kot tudi ne, da bodo stranke, z izjemo SDS, pripravljene na konstruktivno sodelovanje.

Štetje glasov je potekalo izjemno hitro, rezultat pa še vedno ni bil povsem jasen. Varnostniki so se začeli prijemati za slušalke v ušesih, okoli 22.30 pa je generalni sekretar stranke Matej Grah ob zvokih AC/DC-jevega Thunderstruck vendarle napovedal težko pričakovan prihod Roberta Goloba.

S soprogo Tino Gaber Golob sta v štab vkorakala ob spremljavi italijanske partizanske pesmi Bella ciao in se sprehodila skozi množico. Po žvižgih in aplavzu je Golob stopil na oder in nagovoril zbrane. Zahvalil se je vsem volivcem in volivkam, ki so oddali svoj glas. "Veliko lepše vas je videti v živo," je dejal in ob tem spomnil, da je ob zmagi leta 2022 podpornike najprej nagovoril prek videopovezave.

Obljubil je, da bodo v novem mandatu naredili vse, da bo prihodnost boljša za vse. Napovedal je, da se zgolj o eni stvari ne bodo pogajali: "O naši suverenosti. Tujcem ne bomo dovolili, da bodo vladali tukaj," je povedal in priznal, da bodo pogajanja težka. "Gremo naprej v prihodnost pod svobodnim soncem," je zaključil in znova požel glasen aplavz.

Še fotografiranje, hitre čestitke, nato pa premik v DZ. Tam je Golob razglasil zmago in povedal še, da želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija združiti "vse demokratične sile v DZ". V naslednjih dneh - po napovedih iz Svobode že danes - bodo po njegovih besedah z njimi v stiku, da poiščejo razvojno koalicijo.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
23. 03. 2026 11.48
Mi plešemo, eo eo... Celi dan in noč... 👍👍👊👊
Odgovori

JožeP
23. 03. 2026 11.47
Še naprej bo lahko na naših domovih visela SLOVENSKA zastava, ne Izraelska ali Ameriška. Lep svoboden dan.
Odgovori


Kolllerik
23. 03. 2026 11.49
Hvala enako!
Odgovori

Andrej77
23. 03. 2026 11.40
Holop teška bo. Tvoja vlada je v realnosti izgubila. Holopija, SD in Levica samo 40 poslancev. Ostalih 50 vkljucno z Resnico pa samo da ni Holop. Kje je tu zmaga. Ok bom posten pa dva manjšinska predstavnika odštel kot nevtralna. Še vedno velika večina 48 samo da ni Holop.
Odgovori


BroNo1
23. 03. 2026 10.29
Stevanicić bo dal tinte pit Svobodi. Ne bo jim lahko. Tko da se priporoča ponovitev volitev
Odgovori


Krog
23. 03. 2026 09.50
Kampanja teh volitev je bila ena najbolj umazanih od osamosvojitve. Da se spustiš na takšen nivo, si očitno pripravljen izdati vsa načela, ki govorijo o poštenosti, integriteti in odgovornosti. Upamo lahko le, da bo novoizvoljena vlada res delala v korist ljudi, države in prihodnjih generacij, saj prihodnost žal ne deluje prav obetavno.
Odgovori


BRABUS1
23. 03. 2026 09.46
Eto spet je lopov stopil med skorumpirance.Torej se bo z veseljem kradlo naprej.Ali Golob že ima pripravljene laži in izgovore,če sodišče potrdi njegovo vmešavanje v policijo.
Odgovori


Joe70
23. 03. 2026 09.38
Janša za vsak prdec zahteva odstop vlade. Po toliko neuspehih bi pričakovali njegov odstop. Če izgine, bi desnica imela več glasov.
Odgovori


Lens
23. 03. 2026 09.30
Urša, "grizli so se nohti", nohti niso grizli sami sebe, grizli so nohte, dejmo mal pazit na jezik.
Odgovori


Hud Robin
23. 03. 2026 09.28
Kaj pa ima Jankovič izjave za dajat ? Svoboda se mu mora odreči, pa je takoj v boljšem položaju.
Odgovori


pinč pančev
23. 03. 2026 09.31
Le zakaj
Odgovori


matt82
23. 03. 2026 10.02
Zakaj bi se mu odrekla? Oni so isti!!
Odgovori


progresivnidaveknastanovanja
23. 03. 2026 09.27
golob bo tako moral v zapor zaradi korupcije, z jankovičem vred. Zato se je pa je klakočarca raje pobrala brez sledu
Odgovori


Omizje
23. 03. 2026 09.30
jsnša zaprosil za izraelski pasuš
Odgovori


DAEMONIUM
23. 03. 2026 09.26
Mar niso skrajni levicarji vseskozi razlagali da SDS podpirahi starci??? Po podatkih vzporednih volitev Mediane je Slovenska demokratska stranka dosegla največjo podporo med mladimi, starimi od 18 do 24 let (25,5 odstotka), medtem ko je Gibanje Svoboda v tej skupini doseglo 16,8 odstotka. Po drugi strani pa naj bi največ podpore za Roberta Goloba prihajalo od upokojencev (42 odstotkov), medtem ko SDS v tej skupini dosega 24,5 odstotka. No sedaj bom 100% kot Desničarji podprl evtanazijo!!!
Odgovori


Kolllerik
23. 03. 2026 11.52
Obešanje mrtvih živali na plakate Svobode, pacanje kljukastih križev po spomeniki nob, Izraelci, Petrol.... Samo sebi ste si odžagali vejo, desni skrajneži!
Odgovori

Quatflow
23. 03. 2026 09.23
Delat se naj spravijo, ne da se izgublja čas z raznimi taktikami
Odgovori


pinč pančev
23. 03. 2026 09.21
Slovenija sama sebe ustrelila v celo.kolen bi biu bols
Odgovori


jozefStefan
23. 03. 2026 09.20
Kdo bo koga? GS prepričal Demokrate ali SDS prepričal SD. Glede na krizo, ki prihaja in sposobnost GS ... Demokratov NE = konec za GS. Resnica je premalo, če dobijo še 2 sedeža neodvisnih poslancev je pa to tako krhko, da ni mogoče pripelhati mandata do konca. 4. Opcijo, ki jo vidim pa da se GS odpove Levici in pristane na NSI , SD in Demokrate. Tako bi dobili uravnoteženo vlado. Mnenje pač...
Odgovori


DAEMONIUM
23. 03. 2026 09.24
In NSi bo.velikodusno oprostilo Golobu da so z lazmi in prevarami odstranili Hahdinjaka da.smo.dobili nesposobneza iz geni Ribica ki je celo leto namensko delal kone na AC?
Odgovori


JOSEPH HAYDN
23. 03. 2026 09.24
Jaz mislim, da bodo Demokrati požrli besedo in se z veseljem dali prepričati Golobu
Odgovori


cirenij
23. 03. 2026 09.30
Če bi bilo pošteno, bi se Demokrati in NSI pridružili Golobovi vladi, pa naj tam izražajo svoje zahteve. Bilo bi lepo, da dobimo levo-desno vlado! Oni drugi pa tako samo komplicira in zavlačuje zadeve. Je kuhinja še cela?
Odgovori


Janezov Butler
23. 03. 2026 09.18
Normalno da se levaki ne veselijo ko je SDS skup z bivšim SDS- om zmagal gladko! Pa še Nsi je dobil ogromno
Odgovori


yolli
23. 03. 2026 09.14
Nevem če je res uspeh to da izgubiš 12 poslancev. Logar z Golobom ne bo šel v vlado...Strvanovič pa tudi....brez njega Golob ne more...a mu bo dal ministerstvo za financa...dvomim.....notranje pa tud maloverjetno.... Pestro bo
Odgovori


Zrcalo
23. 03. 2026 09.13
Večer, ko se kocka transformira v bumerang!
Odgovori


Primula22
23. 03. 2026 09.11
Zares žalostno, da se poleg slepih ovc, ki zvesto sledijo, ljudje odločajo na podlagi tega, kdo je manjše zlo in po načelu, samo da je kontra nekomu drugemu... V bistvu bolano in postali smo ena podalpska Srbija, samo še Vučiča naj kraljica pripelje pa boste veseli. Pošteni, zavedni Slovenci zagotovo ne.
Odgovori


cirenij
23. 03. 2026 09.20
Mogoče bi bilo pa dobro Vučiča? Samo, da se pri nas o tem nič ne piše. Starejši, tudi "kao Srbi", se zjutraj dobimo na kavici in o,o3. Narod ga podpira, aktivno se sprehaja po svetu, nazadnje v arabskih emiratih. In polni trgi v Beogradu, ko ima govor in mu množice ploskajo.
Odgovori


Miran1960
23. 03. 2026 09.11
Slabi rezultati za obe opciji, če pride do predčasnih volitev bo svoboda imela slabši rezultat. Kaj pa vlačijo tistega prevaranta od Jankoviča zraven, saj ga obsojajo levi in desni.
Odgovori


Joe70
23. 03. 2026 09.35
Janković je ena velika zavora za Svobodo. In potem se pride še šopirit, namesto da bi se skril. Lopov stari!
Odgovori


txoxnxy
23. 03. 2026 09.10
Največji poraženec je izgubil skoraj 1/3 poslanskih sedežev . Nagrada za 4 leta napačnega dela .
Odgovori


