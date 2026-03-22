SLOVENIJA ODLOČA 2026

Glasove že oddali prvaki štirih strank

Ljubljana, 22. 03. 2026 08.59 pred 8 minutami 4 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Anže Logar oddal svoj glas

Potekajo volitve v državni zbor, desete v zgodovini samostojne države. Po državi se je odprlo več kot 3000 volišč, kjer nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev izbira novo sestavo 90-članskega državnega zbora. Glas bo mogoče oddati do 19. ure. Volišče so že obiskali Janez Janša, Anže Logar, Zoran Stevanović in Asta Vrečko.

Predsednik SDS Janez Janša je v izjavi za medije ob jutranji oddaji glasu na volišču v Krajevni skupnosti Šentilj pri Velenju ocenil, da so tokratne volitve ene najpomembnejših v zgodovini samostojne Slovenije. Po njegovih besedah ne gre zgolj za izbiro poslancev v parlament, temveč za odločitev o smeri, v katero bo država krenila v prihodnje.

Ocenil je, da je bil prvi del volilne kampanje izjemno pozitiven in zaznamovan z velikim odzivom ljudi. Srečevali so se z volivci po vsej državi, kampanja pa je po njegovem mnenju potekala dostojanstveno, brez incidentov in z veliko konstruktivnimi predlogi volivcev. V zaključku kampanje pa se je zgodil preobrat, ki bo po njegovem prepričanju dolgoročno zaznamoval državo.

Po Janševih besedah današnje glasovanje presega običajne politične okvire. Volitve je med drugim označil kot odločitev o tem, ali bo Slovenija napredovala ali nazadovala.

Na vprašanje o pričakovanjih glede volilnega rezultata je odgovoril, da ne gre le za uspeh posamezne stranke, temveč za rezultat za celotno državo.

Glede volilne udeležbe si želi, da bi bila ta čim višja. Poudaril je, da ima vsak državljan en glas in da prav vsak lahko odloča o prihodnosti države. Vse, ki še niso glasovali, je pozval, naj se udeležijo volitev, saj po njegovih besedah odločajo o lastni prihodnosti in prihodnosti Slovenije.

Logar: Volilni dan je dan D, ko se karte premešajo na novo

Predsednik Demokratov Anže Logar je svoj glas na državnozborskih volitvah oddal zjutraj v spremstvu družine na volišču za Bežigradom v Ljubljani. Volilni dan je označil za dan D, ko se karte premešajo na novo in se odloči, po kateri poti bo Slovenija stopila.

Ob oddaji glasu je spomnil na težke geopolitične pa tudi notranjepolitične razmere, ki smo jim priča, in izrazil prepričanje, da bomo lahko "le s sodelovanjem, strpnostjo in kulturo dialoga ter jasnimi cilji prebredli to krizo". Tako si želi, da bi Slovenija po volitvah stopila po poti sodelovanja, saj to državljani potrebujejo.

Logar, ki bo dan preživel z družino v naravi, meni, da bo volilna udeležba višja kot običajno, a nižja kot na prejšnjih volitvah. Pričakuje, da se bo gibala med 60 in 65 odstotki.

Prav tako ob 8. uri je svoj glas že oddal predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović – v Domu krajanov Stražišče pri Kranju.

Ob 9.00 je sokoordinatorica Levice Asta Vrečko svoj glas oddala na volišču v Društvu distrofikov Slovenije v Ljubljani.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, sopredsednica Vesne Urša Zgojznik, predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović in predsednik stranke Zeleni Slovenije Andrej Čuš so glasovali predčasno.

Kje še bodo bodo prvaki strank glasovali?

9.30 predsednik NSi Jernej Vrtovec bo oddal svoj glas na volišču Kodreti v Štanjelu.

10.00 predsednik stranke SD Matjaž Han bo glasoval na volišču v Knjižnici Radeče.

10.00 sokoordinator Levice Luka Mesec bo oddal svoj glas na volišču v OŠ Vodmat v Ljubljani.

10.00 predsednik Stranke generacij Vlado Dimovski bo volil na volišču v OŠ Kolezija v Ljubljani.

10.15 predsednica stranke SLS Tina Bregant bo oddala svoj glas na volišču v OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani.

11.00 predsednica republike Nataša Pirc Musar bo glasovala na volišču v Kulturnem domu Radomlje.

11.00 predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič bo oddal svoj glas na volišču PGD Dolga vas v Kočevju.

11.00 predsednik stranke Fokus Marko Lotrič bo volil na volišču v OŠ Selca v Železnikih.

11.00 predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti bo oddal svoj glas na volišču na Osnovni šoli Majde Vrhovnik v Ljubljani.

12.00 predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš bo oddal svoj glas na volišču Sveti Duh v Škofji Loki.

12.00 predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec bo obiskal volišče v Kulturnem domu Janeza Filipiča Naklo.

13.00 predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob bo oddal svoj glas na volišču OŠ Trnovo v Ljubljani.

13.00 sopredsednik Vesne Uroš Macerl bo oddal svoj glas na volišču v PGD Ravenska vas v Zagorju ob Savi.

Kje bodo stranke pričakale rezultate?

Stranka Gibanje Svoboda (od 18. ure) v ljubljanski Cvetličarni.

SDS (od 18.30) na sedežu stranke na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.

NSi, SLS in Fokus (od 18. ure) v ljubljanski kavarni Skupaj v akcijo.

SD (od 18. ure) na centrali stranke na Nazorjevi ulici v Ljubljani.

Levica in Vesna (od 18. ure) v atriju Mestnega muzeja v Ljubljani.

Demokrati Anžeta Logarja v ljubljanski kavarni Cafe Monet.

Mi, socialisti (od 18. ure) na Metelkovi ulici, pri Mariči.

Karl Erjavec - stranka Zaupanje (od 19. ure) v ljubljanskem Geobaru.

Resni.ca (od 18. ure) v restavraciji Jadro v Ljubljani.

Prerod - stranka Vladimirja Prebiliča (od 17. ure) v prostorih stranke na Šubičevi ulici v Ljubljani.

Piratska stranka Slovenije v prostorih Private station v Ljubljani.

SNS na sedežu stranke na Bleiweisovi v Ljubljani.

Zeleni Slovenije in Stranka generacij (od 17. ure) v ljubljanskem lokalu Rdeči baron.

Mama zapravila denar za sinovo terapijo – in ugotovila, da je ona težava
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Otroci po naročilu: upanje ali nevarnost?
Otroci po naročilu: upanje ali nevarnost?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa
Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
