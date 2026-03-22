Glasove že oddali prvaki štirih strank

Predsednik SDS Janez Janša je v izjavi za medije ob jutranji oddaji glasu na volišču v Krajevni skupnosti Šentilj pri Velenju ocenil, da so tokratne volitve ene najpomembnejših v zgodovini samostojne Slovenije. Po njegovih besedah ne gre zgolj za izbiro poslancev v parlament, temveč za odločitev o smeri, v katero bo država krenila v prihodnje.

Volitve - Janez Janša Bobo

Ocenil je, da je bil prvi del volilne kampanje izjemno pozitiven in zaznamovan z velikim odzivom ljudi. Srečevali so se z volivci po vsej državi, kampanja pa je po njegovem mnenju potekala dostojanstveno, brez incidentov in z veliko konstruktivnimi predlogi volivcev. V zaključku kampanje pa se je zgodil preobrat, ki bo po njegovem prepričanju dolgoročno zaznamoval državo. Po Janševih besedah današnje glasovanje presega običajne politične okvire. Volitve je med drugim označil kot odločitev o tem, ali bo Slovenija napredovala ali nazadovala. Na vprašanje o pričakovanjih glede volilnega rezultata je odgovoril, da ne gre le za uspeh posamezne stranke, temveč za rezultat za celotno državo. Glede volilne udeležbe si želi, da bi bila ta čim višja. Poudaril je, da ima vsak državljan en glas in da prav vsak lahko odloča o prihodnosti države. Vse, ki še niso glasovali, je pozval, naj se udeležijo volitev, saj po njegovih besedah odločajo o lastni prihodnosti in prihodnosti Slovenije.

Logar: Volilni dan je dan D, ko se karte premešajo na novo

Predsednik Demokratov Anže Logar je svoj glas na državnozborskih volitvah oddal zjutraj v spremstvu družine na volišču za Bežigradom v Ljubljani. Volilni dan je označil za dan D, ko se karte premešajo na novo in se odloči, po kateri poti bo Slovenija stopila.

Anže Logar oddal svoj glas Damijan Žibert

Ob oddaji glasu je spomnil na težke geopolitične pa tudi notranjepolitične razmere, ki smo jim priča, in izrazil prepričanje, da bomo lahko "le s sodelovanjem, strpnostjo in kulturo dialoga ter jasnimi cilji prebredli to krizo". Tako si želi, da bi Slovenija po volitvah stopila po poti sodelovanja, saj to državljani potrebujejo. Logar, ki bo dan preživel z družino v naravi, meni, da bo volilna udeležba višja kot običajno, a nižja kot na prejšnjih volitvah. Pričakuje, da se bo gibala med 60 in 65 odstotki. Prav tako ob 8. uri je svoj glas že oddal predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović – v Domu krajanov Stražišče pri Kranju.

Ob 9.00 je sokoordinatorica Levice Asta Vrečko svoj glas oddala na volišču v Društvu distrofikov Slovenije v Ljubljani.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, sopredsednica Vesne Urša Zgojznik, predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović in predsednik stranke Zeleni Slovenije Andrej Čuš so glasovali predčasno.

9.30 predsednik NSi Jernej Vrtovec bo oddal svoj glas na volišču Kodreti v Štanjelu. 10.00 predsednik stranke SD Matjaž Han bo glasoval na volišču v Knjižnici Radeče. 10.00 sokoordinator Levice Luka Mesec bo oddal svoj glas na volišču v OŠ Vodmat v Ljubljani. 10.00 predsednik Stranke generacij Vlado Dimovski bo volil na volišču v OŠ Kolezija v Ljubljani. 10.15 predsednica stranke SLS Tina Bregant bo oddala svoj glas na volišču v OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani. 11.00 predsednica republike Nataša Pirc Musar bo glasovala na volišču v Kulturnem domu Radomlje. 11.00 predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič bo oddal svoj glas na volišču PGD Dolga vas v Kočevju. 11.00 predsednik stranke Fokus Marko Lotrič bo volil na volišču v OŠ Selca v Železnikih. 11.00 predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti bo oddal svoj glas na volišču na Osnovni šoli Majde Vrhovnik v Ljubljani. 12.00 predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš bo oddal svoj glas na volišču Sveti Duh v Škofji Loki. 12.00 predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec bo obiskal volišče v Kulturnem domu Janeza Filipiča Naklo. 13.00 predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob bo oddal svoj glas na volišču OŠ Trnovo v Ljubljani. 13.00 sopredsednik Vesne Uroš Macerl bo oddal svoj glas na volišču v PGD Ravenska vas v Zagorju ob Savi.

