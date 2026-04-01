Glasovi iz tujine izida niso spremenili, udeležba presegla 70 odstotkov

Na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) je od 14. ure vnesenih 1.179.769 veljavnih glasovnic. Volilna udeležba je bila 70,25-odstotna.

Glede na objavljene podatke je po izračunih STA skupaj iz tujine veljavno glasovalo 13.202 volivk in volivcev. Že v ponedeljek so vnesli glavnino glasovnic, ki so iz tujine na okrajne volilne komisije prispele po pošti, in sicer 8100 veljavnih glasovnic. V torek so jih dodali še 767, manjkali pa so podatki z diplomatsko-konzularnih predstavništev in manjši del glasovnic, ki so po pošti iz tujine prispele na DVK, kar so izidom prišteli danes.

Gre še vedno za neuradne podatke, po katerih se je v Državni zbor uvrstilo sedem list. Gibanje Svoboda je dobilo 28,66 odstotka glasov, SDS pa 27,88 odstotka glasov. Razlika v številu glasov med strankama znaša 9179 glasov.

Lista NSi, SLS in Fokus je prejela 9,26 odstotka glasov, SD 6,71 odstotka, Demokrati 6,69 odstotka, Levica in Vesna 5,69 odstotka in Resni.ca 5,49 odstotka.

Glasovanje po pošti iz Slovenije kot tudi glasovi iz tujine števila mandatov, ki so pripadli omenjenim strankam oz. listam, niso spremenili. Gibanju Svoboda je pripadlo 29 mandatov, SDS eden manj. Lista NSi, SLS in Fokus je dobila devet mandatov, SDS in Demokrati po šest, Levica in Vesna ter stranka Resni.ca pa po pet.

Uradni izidi volitev bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.