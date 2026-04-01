SLOVENIJA ODLOČA 2026

Glasovi iz tujine izida niso spremenili, udeležba presegla 70 odstotkov

Ljubljana, 01. 04. 2026 16.20 pred 27 dnevi 2 min branja 139

Avtor:
STA D.L.
Glasovnica

Objavljeni so končni, a še neuradni izidi nedavnih volitev v DZ. K izidom so prišteli še dodatnih 4335 veljavnih glasovnic iz tujine. Relativni zmagovalec volitev ostaja Gibanje Svoboda. Razlika v številu glasov s SDS se je še nekoliko povečala, število mandatov pa se pri obeh strankah, kot tudi ostalih, ki jim je uspel vstop v DZ, ni spremenilo.

FOTO: Damjan Žibert

Na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) je od 14. ure vnesenih 1.179.769 veljavnih glasovnic. Volilna udeležba je bila 70,25-odstotna.

Glede na objavljene podatke je po izračunih STA skupaj iz tujine veljavno glasovalo 13.202 volivk in volivcev. Že v ponedeljek so vnesli glavnino glasovnic, ki so iz tujine na okrajne volilne komisije prispele po pošti, in sicer 8100 veljavnih glasovnic. V torek so jih dodali še 767, manjkali pa so podatki z diplomatsko-konzularnih predstavništev in manjši del glasovnic, ki so po pošti iz tujine prispele na DVK, kar so izidom prišteli danes.

Gre še vedno za neuradne podatke, po katerih se je v Državni zbor uvrstilo sedem list. Gibanje Svoboda je dobilo 28,66 odstotka glasov, SDS pa 27,88 odstotka glasov. Razlika v številu glasov med strankama znaša 9179 glasov.

Lista NSi, SLS in Fokus je prejela 9,26 odstotka glasov, SD 6,71 odstotka, Demokrati 6,69 odstotka, Levica in Vesna 5,69 odstotka in Resni.ca 5,49 odstotka.

Glasovanje po pošti iz Slovenije kot tudi glasovi iz tujine števila mandatov, ki so pripadli omenjenim strankam oz. listam, niso spremenili. Gibanju Svoboda je pripadlo 29 mandatov, SDS eden manj. Lista NSi, SLS in Fokus je dobila devet mandatov, SDS in Demokrati po šest, Levica in Vesna ter stranka Resni.ca pa po pet.

Uradni izidi volitev bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.

Stranke, ki so se uvrstile v Državni zbor

 

Svoboda: 28,66 %, 338.102 glasov, 29 sedežev,

SDS 27,88 %, 328.923 glasov, 28 sedežev,

NSi, SLS, Fokus 9,26 %, 109.201 glas, 9 sedežev,

SD 6,71 %, 79.175 glasov, 6 sedežev,

Demokrati 6,69 %, 78.902 glasov, 6 sedežev,

Levica in Vesna 5,69 %, 67.183 glasov, 5 sedežev,

Resni.ca 5,49 %, 64.799 glasov, 5 sedežev.

štetje glasov izidi volitve 2026
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BBcc
09. 04. 2026 08.01
Janša se ne strinja. Dokler on nima 128%.
Odgovori
0 0
stekeras
07. 04. 2026 09.05
99,99% vseh glasov je bilo uradno zabeleženo še preden so prišli iz tujine. Ne vem kako je to mogoče, enostavno ni logično. Zdaj ali so res precej nesposobni na DVK ali pa je res pišlo do nekih "nepravilnosti"? Je nujno da se to razjasni
Odgovori
0 0
Minovak
06. 04. 2026 10.22
Nesporno je bilo ugotovljeno, da so glasovnice poslali samo tja, kjer so že po tradiciji pričakovali boljši rezultat za leve. Ostali jih sploh niso dobili, zato je ta rezultat neverodostojen in bi to morali razveljaviti. Ko so skrinjice predčasnega glasovanja čuvali zokijevi varnostniki, pa je zadeva več kot jasna, da so to prodane volitve.
Odgovori
+3
3 0
Rafael Kramar
04. 04. 2026 11.00
Valda, da ga niso spremenili. Težko je tekmovati z nekom, ki odnaša volilne skrinjice!?
Odgovori
+3
3 0
zibertmi
03. 04. 2026 18.33
janez je računal na argentinske izseljence,ali jih ni ali pa so te spregledali že davno
Odgovori
-1
1 2
Rafael Kramar
02. 04. 2026 10.50
Je Golob izpeljal goljufijo do potankosti!
Odgovori
+2
4 2
zibertmi
03. 04. 2026 18.36
janez pa žal ne .zalomilo se mu je pri agentih in petrolu.dobro bi bilo obelodanit,osvežit spomin njegovi rabot skozi 36 let ,kose je naša samostojna pot začela.od prodaje orožja do medvedjeka,do urjenja tujih vojakov iz bosne za kar obstajajo fotografije,do depale vas in nove dobe,ki jo vsi poznamo
Odgovori
-2
1 3
Rafael Kramar
04. 04. 2026 10.32
Jaz mu dam samo globok poklon in klobuk dol pred njim. Samo hvala mu za samostojno državo in, da ne pišemo v cirilici. HVALA Janez!!
Odgovori
+3
3 0
guri
02. 04. 2026 09.31
Dokler bo Janša v politiki bo SDS zmeraj tam kjer je. Tistih 25% pa še mal bodo dobili.Ne vem zakaj se tega modela tako držijo kot pijanc plota
Odgovori
-2
0 2
Minovak
06. 04. 2026 10.24
Dokler bo narod tako fanatičen in nerazgledan, ni pričakovati, da bo bolje. Narod, ki ne misli tudi ne uspe.
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
02. 04. 2026 08.53
Janša pred obtožbo veleizdaje, Vrtovec ima vloženo obtožnico za kriminal kraje in rušenja ustavnega reda... Logar 25 let sluga SDS paradržave...kdo razen njihovih plačancev bo to še gledal??
Odgovori
-2
1 3
Minovak
06. 04. 2026 10.25
Kaj pa razkritje korupcije, ali to ni nič važno???
Odgovori
+2
2 0
Misika1967
01. 04. 2026 21.51
Janez je ze 2 puhnil in znova in vedno in znova bo tako. Dokler nas smrt ne odresi.
Odgovori
-1
2 3
Gutenberg
01. 04. 2026 20.52
V javni upravi vsak zasede tisto delovno mesto, za katerega je najbolj nesposoben. In za DVK je trenutno najbolj nesposoben Zorčič.
Odgovori
+1
3 2
Julijann
01. 04. 2026 20.27
Je kar je, a ne. Zmagovalec lahko zmaga za mišjo dlakico, kar 0, 78% je. Kdo vse pa bo sedaj v vladi, bo pa odločalo " podzemlje", zaodrju.... kakorkoli se že temu reče. Tam zadaj so močni strici, ki znajo tretji orehe in jajčka. Tako da, sploh ne vem, zakaj je dobro hodit na volitve.
Odgovori
+1
4 3
Bombardirc1
01. 04. 2026 20.31
Jajčkovi podporniki ne rabite hodit na volitve...
Odgovori
-2
3 5
Julijann
01. 04. 2026 20.35
Pa sem res volil za enega ki ima jajčka. Ti, ti Prebilič ti. Sicer so pa v glavnem vsi nosilci list osebe z jajčka. Izstopala je le Tina.
Odgovori
+0
1 1
Misika1967
01. 04. 2026 21.52
Nebtudi Eva in kricava Vida sta izstopali dobesedno.
Odgovori
+1
1 0
Valkidžija
06. 04. 2026 08.20
O tem kdo bo vladal, bo spet odločil mali sivi možic iz murgel.
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
01. 04. 2026 20.21
01. 04. 2026 20.18 Roko na srce...brez komande župnikov vseživljenjsko spranoglavim bi JJ in Vrtovec dobila skupaj 5 glasov
Odgovori
+3
6 3
Julijann
01. 04. 2026 20.29
Potem so bili pa uspešni. NSi ima boljši rezultat za 2, 4%. Robertu se je pa povesil. Za - 5, 79%.
Odgovori
-2
2 4
BBcc
09. 04. 2026 08.03
S tem, da je Robi vladal in dvakrat zapored relativni zmagovalec volitev. Samo Drnovšku še je to uspelo.👍🏻👌🏻🇸🇮
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
01. 04. 2026 20.21
Mogoče bo prispel še kakšen glas...Mogoče? In bo JJ zmagal.
Odgovori
-4
1 5
Julijann
01. 04. 2026 20.20
Men se je zdelo že 2022 zelo čudnih tistih 0, 46% od Levice. A so potem kar naenkrat skočili čez z 4, 46%. Kaj čmo, čudeži se dogajajo.
Odgovori
+1
4 3
Bombardirc1
01. 04. 2026 20.32
Tebi se konstantno nekaj zdim
Odgovori
-1
1 2
Julijann
01. 04. 2026 20.19
Od volitev 2022 so v plusu le, Levica za 1, 23%, NSi za 2, 4% in SDS za 4, 4%. Torej sta SD in GS v minusu.
Odgovori
-2
1 3
Julijann
01. 04. 2026 20.37
Temu pa jaz rečem totalno fukxxx osebek. Še delno uradne rezultate se minusira. Ker jih je napisal nekdo, ki nima rad Goloba.
Odgovori
+1
1 0
IQ152
01. 04. 2026 20.14
Vedno več ljudi se zaveda dejanskega pomena kratice Sds -Sloveniji delamo sramoto.
Odgovori
+0
5 5
Julijann
01. 04. 2026 20.23
Vse bolj pa se pridružuje GS, kar pomeni gibanje sramote. No vidiš, kako pišejo skupaj.
Odgovori
+2
4 2
lakala28
01. 04. 2026 20.33
No julči, h komu že so prišli židje na abisk? In potem so se čudežno pojavili prisluhi, ki zvenijo, kot da bi jih pisal sam bolnik? Pa to niti 3-letni otroci ne verjamejo, da to ni ponaredek.
Odgovori
+0
1 1
Julijann
01. 04. 2026 21.30
No, lagala, bi povedal zakaj je bila Svoboda naenkrat proti temu, da se SLO pridruži tožbi JAR proti Izraelu,? Se je pa Izrael Golobu tudi lepo zahvalil. Le zakaj?
Odgovori
-1
0 1
Minovak
06. 04. 2026 10.39
Do razkritja korupcije ti pa ni, kaj??? Madonca, kakšni ste ljudje....
Odgovori
0 0
Jožajoža
01. 04. 2026 20.12
JANŠA,V TUJINI TE NE MARAJO.v obdobju 2020-2022mje iz slovenije politično migriralo 50 000 slovenskih delalvcev in si poiskali azil pri sosedih in po svetu.diktator je ćez noč odvzel delavna mesta celotnemu sektorju turizem in gostinstvo,kar je bil unikum v svetu
Odgovori
+0
4 4
Minovak
06. 04. 2026 10.40
Daj že mir, vsi vemo, da si na plačilni listi ...
Odgovori
0 0
john gotti
01. 04. 2026 20.09
jajot se še zmeraj števc vrti v btic
Odgovori
+4
6 2
Uporabnik1932330
01. 04. 2026 20.08
Iz so argente so vse neveljavne -ker so volili rupnika.
Odgovori
+1
2 1
laky71
01. 04. 2026 20.07
Kako ni spremenilo, JJ je pričakoval dosti več glasov, knedl
Odgovori
+3
4 1
