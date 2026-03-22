Golob: Pot v prihodnost si zaslužimo vsi

Golob se je na odru ljubljanske Cvetličarne, kjer je bil štab stranke, najprej zahvalil vsem volivcem in volivkam, ki so oddali svoj glas. "Večer sem preživel v velikem pričakovanju, ne samo glede rezultata, temveč v pričakovanju, da lahko rečemo, da gremo naprej. Pot v prihodnost si zaslužimo vsi," je dejal in napovedal, da bodo v novem mandatu naredili vse, da bo prihodnost boljša za vse. V krajšem govoru je sicer napovedal, da se zgolj o eni stvari ne bodo pogajali: "O naši suverenosti. Tujcem ne bomo dovolili, da bodo vladali tukaj," je povedal in priznal, bodo pogajanja težka in da je letos v štabu lepše in ob tem spomnil, da je ob zmagi 2022 podpornike najprej nagovoril prek videopovezave. "Gremo naprej v prihodnost pod svobodnim soncem," je zaključil.

'V koaliciji bomo najmanj štiri stranke'

Pozno zvečer se je v govoru v DZ zahvalil za zaupanje v zadnjih štirih letih. "Zahvala vsem vam, ki ste se udeležili volitev v tako velikem številu in zaupali glas koaliciji in Svobodi ter nam omogočili, da smo relativni zmagovalec teh volitev. Ni naključje, da se mandati ne ponavljajo prav pogosto. Slovenci smo zelo svobodomiselni narod, želimo ohraniti svojo samostojnost, suverenost tudi na individualni ravni," je povedal Golob in znova zagotovil, da bomo vabilo za sodelovanje poslali vsem "demokratičnim strankam, torej brez stranke SDS". Kot je zatrdil, jim je uspelo nemogoče, saj so v kampanjo vstopili kot vodilna stranka, ki to ostaja tudi po volitvah. Pričakuje naporne prihodnje tedne, njihov program AS, Ambiciozna Slovenija, pa da želi uresničiti z ostalimi demokratičnimi silami v državnem zboru. Želi si poenotenja na področju gospodarstva, da bi ostali globalno konkurenčni, skrbeli za blaginjo naroda in pospešili investicije v javno zdravstvo.

Mandati Gibanja Svoboda (99,85 odstotka preštetih glasovnic): Alenka Bratušek, Borut Sajovic, Stanko Močnik, Robert Janev, Tamara Kozlovič, Mateja Čalušić, Matej Arčon, Tamara Vonta, Andrej Klemenc, Duško Vujanovič, Lucija Tacer Perlin, Lenart Žavbi, Martin Premk, Robert Golob, Tereza Novak, Janja Sluga, Dušan Stojanovič, Melita Peliš Šater, Jana Jerman, Klemen Boštjančič, Nataša Avšič Bogovič, Vinko Logaj, Teodor Uranič, Lena Grgurevič, Tomaž Lah, Andreja Rajbenšu, Dejan Süč, Sara Žibrat, Matej Grah.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je ob objavi rezultatov, ki kažejo na pet njihovih poslancev, dejal, da bodo zahtevali tri ministrstva (notranje, finančno in zunanje), saj da bodo jeziček na tehtnici. Ali jim je Golob ta ministrstva pripravljen prepustiti? "Oba veva, da se pogajanja ne peljejo pred kamero." Golob verjame v dogovor o ciljih in kadrovskih izzivih. Stevanoviću sicer odgovarja, da se veseli sodelovanja in pogovorov o pričakovanjih. "Z nobeno posamično stranko ne moremo vstopiti v koalicijo. V koaliciji bomo najmanj štiri stranke ali več, želim si velike koalicije, ki bo združevala vse demokratične stranke." Zatrdil je, da bodo pri nekaterih ciljih zasledovali tudi ustavno večino.

Še pred Golobom je sliko, ki izhaja iz delnih neuradnih izidov volitev komentiral podpredsednik Gibanja Svoboda in finančni minister Klemen Boštjančič. Žal mu je, da je Slovenija tako polarizirana. "Želel bi si, da bi z leti, ko se staramo kot država, postali bolj zreli, a očitno ni tako," je ugotavljal. Razlog zato vidi predvsem v politiki predsednika SDS Janeza Janše, ki da temelji na razdvajanju. Stranke se bodo zdaj pač usedle, se pogovorile in potem videle, kaj bo, je dejal Boštjančič. Ta verjame, da se je treba pogovarjati z vsemi. Ko je dan po volitvah in ko kamere ugasnejo, se stranke po ministrovih besedah pogovarjajo drugače, tako da verjame, da bo to tudi v ponedeljek oziroma v naslednjih dneh tako. Ko gre za Svobodo in njena koalicijska partnerja, je Boštjančič prepričan, da so v zadnjih štirih letih postavili temelje za to, da se projekte na področju zdravstva, stanovanjske politike, tudi gospodarstva, v novem mandatu zaključi in da bodo delo nadaljevali.

Klakočar Zupančič: Edino s stranko SDS ne bomo sodelovali

"Ozračje je napeto, razlika med dvema največjima strankama je majhna. Bomo videli, kaj bo na koncu, pričakujem, da bo rezultat, kot so pokazale vzporedne volitve, sama si tega tudi zelo želim. Pričakujem, da bodo številke šle v prid leve sredine, tako Gibanja Svobode kot tudi ostalih levosredinskih strank," je po delnih uradnih rezultatih povedala Urška Klakočar Zupančič. Oblikovanje koalicije po njenih besedah zagotovo ne bo lahko, pokazala se bo integriteta vseh igralcev na političnem parketu, pa tudi ego. "Pričakujem, da bodo tisti, ki se bodo pogovarjali o sestavi koalicije, dali svoje osebne interese na stran in konstruktivno sodelovali pri sestavi koalicije." Ponovila je stališče stranke, da edino s stranko SDS ne bodo sodelovali. "Zame je pomembno, da se zavedajo, da v politiki niso zato, da bi postali ministri, ampak zato, da delajo dobro za vse naše državljane in državljanke."

Odzivi po rezultatih vzporednih volitev

"Iskreno se zahvaljujem volilcem, ki so se udeležili volitev, nam namenili glasove podpore ter v naši stranki in programu prepoznali, da je to pot prihodnosti in da bomo lahko še naprej peljali projekte, kot v prvem mandatu," je po objavi rezultatov vzporednih volitev malo po 19. uri dejal podpredsednik stranke Matej Arčon.

Na vprašanje, koga bodo, glede na rezultate vzporednih volitev, poklicali prej: stranko Demokrati Anžeta Logarja ali stranko Resni.ca, je Arčon odgovoril, da "ni bistvo, koga bomo najprej poklicali" in napovedal, da bodo najprej na mizo dali vse programe. "Da pogledamo, kje so skupne točke in kako lahko skupaj gradimo Slovenijo naprej, na projektih, ki smo jih začeli in projektih, ki jih bomo nadaljevali." Rezultate vzporednih volitev ostalih dveh koalicijskih strank je Arčon komentiral, da je pomembno, da je leva koalicija dobila veliko število poslank in poslancev, opozoril pa je, da morajo počakati na uradne rezultate. Generalni sekretar stranke Matej Grah je po objavi rezultatov vzporednih volitev dejal, da bodo k sodelovanju povabili vse stranke, razen SDS. "Ključna bodo tri področja: mladi in stanovanja, gospodarstvo in digitalizacija, predvsem v zdravstvu," je dejal Grah. Podobno visoka volilna udeležba kot pred štirimi leti je po oceni Graha dokaz, da so volivci prepoznali dobro delo koalicije. "V primeru, da bomo relativni zmagovalci volitev, bomo k sodelovanju povabili vse stranke, razen SDS, in to bomo storili ta teden." Na vprašanje, ali so se pripravljeni za podporo npr. Demokratov Anžeta Logarja pogovarjati o mandatarstvu nekoga drugega, torej ne sedanjega premierja Goloba, je Grah odgovoril, da so volitve pokazale, da smo izbirali med dvema Slovenijama. Na eni strani med prvakom opozicije Janezom Janšo, ki da je imel trikrat možnost voditi vlado in "je pokazal svoj pravi obraz sovraštva in deljenja", ter na drugi strani med iztekajočim se mandatom, ko so koalicijski partnerji po Grahovem prepričanju pokazali, da delajo za vse, "tudi za tiste, ki kritizirajo in so včasih tudi sovražni". Pokazalo se je, da je Robert Golob edini pravi mandatar, ki lahko Slovenijo pelje naprej, je bil še jasen Grah. Poslanec Svobode Lenart Žavbi se je v izjavi za Televizijo Slovenija prav tako zahvalil vsem tistim, ki so jim namenili podporo. Ta je po njegovih besedah rezultat dobrega dela v minulih štirih letih in pozitivne vizije. Ljudje so pokazali tudi, da so "mrtve živali in veleizdaja" nekaj, česar niso pripravljeni nagraditi, je dodal.

Janković: Vlada pod Golobom je najboljša rešitev

Tudi letos, tako kot pred štirimi leti, so člani in podporniki stranke rezultate volitev spremljali v ljubljanski Cvetličarni. Nekaj po 20. uri je v štab prišel tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Janković je rezultate, kot so jih pokazale vzporedne volitve, pričakoval, sam pa da je podpornik te koalicije in Roberta Goloba. "Soočenja so bila na trenutke negledljiva, groba in žaljiva, premalo prave vsebine. Glavno soočenje je bilo ena na ena, kjer je Golob povozil Janšo. Mislim, da je rezultat pravi." Ljubljanski župan je prepričan, da je vlada pod vodstvom Goloba najboljša rešitev, in verjame, da bo Golob vlado sestavil. "Slišal sem v soočenjih, da sem bil bolj kamen okoli vratu, kot tisti, ki pomaga," je odgovoril na vprašanje, ali meni, da je prispeval k uspehu Svobode. V izjavi v štabu Svobode je ponovil tudi, da so izjave odvetnice Nine Zidar Klemenčič, ki so jo prikrito posneli na prirejenem poslovnem sestanku, laž in da bo zadeva šla na sodišče.

Pred štirimi leti prejeli 34,45-odstotno podporo

Stranka ni ponovila suverenega slavja iz leta 2022, ko je kot novinka v političnem prostoru - nastala je šele nekaj mesecev pred prejšnjimi volitvami - dosegla 34,45-odstotno podporo volivcev, v DZ ji je pripadlo 41 sedežev, kar je bil najboljši izplen katere koli stranke v zgodovini samostojne države. Po skoraj vseh preštetih glasovih jim na teh volitvah kaže na 29 poslancev (28,54 odstotka). S tem je bila daleč najmočnejša stranka vladne koalicije, ki jo je oblikovala skupaj s strankama SD in Levica. Ob koncu mandata je imela 39 poslancev, saj sta dva - Mojca Pašek Šetinc in Tine Novak - poslansko skupino ter stranko zapustila.

Golob glas oddal v Trnovem

"Pojdite volit s srcem," je Golob popoldne še povabil v kratki izjavi pred voliščem v Trnovem v Ljubljani, kamor je prišel s svojo soprogo Tino Gaber Golob.

Temeljni program Gibanja Svoboda je zgrajen na jasno opredeljenih vrednotah – pravni državi, socialni varnosti, trajnostnem razvoju in odprti, vključujoči družbi – ter na programskih stebrih, ki te vrednote prevajajo v konkretne politike. Med ključnimi poudarki so reforma javnega zdravstva, stabilizacija pokojninskega sistema, vlaganja v znanje in digitalizacijo, zeleni prehod z razvojem obnovljivih virov energije ter spodbujanje inovativnega in konkurenčnega gospodarstva. Pred štirimi leti predsednik stranke Golob zaradi bolezni ni bil fizično prisoten, se je pa kratko oglasil prek videoprenosa. Stranka je na volitvah 2022 prejela 34,45 odstotka glasov in s tem 41 mandatov.

V štabu Gibanje Svoboda po volitvah 2022. FOTO: Bobo

Desete volitve v DZ