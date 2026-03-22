Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Golob: Pot v prihodnost si zaslužimo vsi

Ljubljana, 22. 03. 2026 17.24 pred 5 urami 8 min branja 100

Avtor:
Nikita Leban STA
Izjava Roberta Goloba v DZ po volitvah 2026

"Svoboda. To je bilo pa res napeto," je v prvem odzivu po tesni zmagi na volitvah povedal predsednik stranke Gibanje Svoboda in premier Robert Golob, ki je v štab stranke ob spremljavi italijanske partizanske pesmi Bella ciao vkorakal okoli 22.30. "V mandatu bomo naredili vse, da bo prihodnost boljša za vse," je zagotovil in se zahvalil vsem, ki so glasovali za stranko ter vladi in poslancem za delo v preteklih štirih letih. Po 99,85 odstotka preštetih glasov kaže, da bo stranka dobila 29 mandatov (28,62 odstotka podpore), pred štirimi leti so dobili 41 mandatov.

Več videovsebin
  Govor Roberta Goloba v DZ po volitvah
    05:58
    Govor Roberta Goloba v DZ po volitvah
  • Golob: Dali ste svoj glas za demokracijo
    03:07
  Vzdušje v štabu Gibanja Svoboda
    01:24
    Vzdušje v štabu Gibanja Svoboda
  • Odziv Urške Klakočar Zupančič
    02:46
  Janković v štabu Gibanja Svoboda
    03:22
    Janković v štabu Gibanja Svoboda
  • Iz 24UR: Grah: K sodelovanju bomo povabili vse, razen SDS
    02:48
  Koga bodo iz Gibanja Svoboda poklicali najprej?
    02:19
    Koga bodo iz Gibanja Svoboda poklicali najprej?
  • Iz 24UR: Prvi odziv Gibanja Svoboda
    01:37
  Iz štaba Gibanja Svoboda
    01:01
    Iz štaba Gibanja Svoboda
  • Golob: Ne dovolite, da drugi odločajo namesto vas
    00:15
Golob se je na odru ljubljanske Cvetličarne, kjer je bil štab stranke, najprej zahvalil vsem volivcem in volivkam, ki so oddali svoj glas. "Večer sem preživel v velikem pričakovanju, ne samo glede rezultata, temveč v pričakovanju, da lahko rečemo, da gremo naprej. Pot v prihodnost si zaslužimo vsi," je dejal in napovedal, da bodo v novem mandatu naredili vse, da bo prihodnost boljša za vse.

V krajšem govoru je sicer napovedal, da se zgolj o eni stvari ne bodo pogajali: "O naši suverenosti. Tujcem ne bomo dovolili, da bodo vladali tukaj," je povedal in priznal, bodo pogajanja težka in da je letos v štabu lepše in ob tem spomnil, da je ob zmagi 2022 podpornike najprej nagovoril prek videopovezave. "Gremo naprej v prihodnost pod svobodnim soncem," je zaključil.

'V koaliciji bomo najmanj štiri stranke'

Pozno zvečer se je v govoru v DZ zahvalil za zaupanje v zadnjih štirih letih. "Zahvala vsem vam, ki ste se udeležili volitev v tako velikem številu in zaupali glas koaliciji in Svobodi ter nam omogočili, da smo relativni zmagovalec teh volitev. Ni naključje, da se mandati ne ponavljajo prav pogosto. Slovenci smo zelo svobodomiselni narod, želimo ohraniti svojo samostojnost, suverenost tudi na individualni ravni," je povedal Golob in znova zagotovil, da bomo vabilo za sodelovanje poslali vsem "demokratičnim strankam, torej brez stranke SDS". 

Kot je zatrdil, jim je uspelo nemogoče, saj so v kampanjo vstopili kot vodilna stranka, ki to ostaja tudi po volitvah. Pričakuje naporne prihodnje tedne, njihov program AS, Ambiciozna Slovenija, pa da želi uresničiti z ostalimi demokratičnimi silami v državnem zboru. Želi si poenotenja na področju gospodarstva, da bi ostali globalno konkurenčni, skrbeli za blaginjo naroda in pospešili investicije v javno zdravstvo.

Mandati Gibanja Svoboda (99,85 odstotka preštetih glasovnic): Alenka Bratušek, Borut Sajovic, Stanko Močnik, Robert Janev, Tamara Kozlovič, Mateja Čalušić, Matej Arčon, Tamara Vonta, Andrej Klemenc, Duško Vujanovič, Lucija Tacer Perlin, Lenart Žavbi, Martin Premk, Robert Golob, Tereza Novak, Janja Sluga, Dušan Stojanovič, Melita Peliš Šater, Jana Jerman, Klemen Boštjančič, Nataša Avšič Bogovič, Vinko Logaj, Teodor Uranič, Lena Grgurevič, Tomaž Lah, Andreja Rajbenšu, Dejan Süč, Sara Žibrat, Matej Grah.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je ob objavi rezultatov, ki kažejo na pet njihovih poslancev, dejal, da bodo zahtevali tri ministrstva (notranje, finančno in zunanje), saj da bodo jeziček na tehtnici. Ali jim je Golob ta ministrstva pripravljen prepustiti? "Oba veva, da se pogajanja ne peljejo pred kamero." Golob verjame v dogovor o ciljih in kadrovskih izzivih. Stevanoviću sicer odgovarja, da se veseli sodelovanja in pogovorov o pričakovanjih. "Z nobeno posamično stranko ne moremo vstopiti v koalicijo. V koaliciji bomo najmanj štiri stranke ali več, želim si velike koalicije, ki bo združevala vse demokratične stranke." Zatrdil je, da bodo pri nekaterih ciljih zasledovali tudi ustavno večino.

Še pred Golobom je sliko, ki izhaja iz delnih neuradnih izidov volitev komentiral podpredsednik Gibanja Svoboda in finančni minister Klemen Boštjančič. Žal mu je, da je Slovenija tako polarizirana. "Želel bi si, da bi z leti, ko se staramo kot država, postali bolj zreli, a očitno ni tako," je ugotavljal. Razlog zato vidi predvsem v politiki predsednika SDS Janeza Janše, ki da temelji na razdvajanju.

Stranke se bodo zdaj pač usedle, se pogovorile in potem videle, kaj bo, je dejal Boštjančič. Ta verjame, da se je treba pogovarjati z vsemi. Ko je dan po volitvah in ko kamere ugasnejo, se stranke po ministrovih besedah pogovarjajo drugače, tako da verjame, da bo to tudi v ponedeljek oziroma v naslednjih dneh tako.

Ko gre za Svobodo in njena koalicijska partnerja, je Boštjančič prepričan, da so v zadnjih štirih letih postavili temelje za to, da se projekte na področju zdravstva, stanovanjske politike, tudi gospodarstva, v novem mandatu zaključi in da bodo delo nadaljevali.

Klakočar Zupančič: Edino s stranko SDS ne bomo sodelovali

"Ozračje je napeto, razlika med dvema največjima strankama je majhna. Bomo videli, kaj bo na koncu, pričakujem, da bo rezultat, kot so pokazale vzporedne volitve, sama si tega tudi zelo želim. Pričakujem, da bodo številke šle v prid leve sredine, tako Gibanja Svobode kot tudi ostalih levosredinskih strank," je po delnih uradnih rezultatih povedala Urška Klakočar Zupančič.

Oblikovanje koalicije po njenih besedah zagotovo ne bo lahko, pokazala se bo integriteta vseh igralcev na političnem parketu, pa tudi ego. "Pričakujem, da bodo tisti, ki se bodo pogovarjali o sestavi koalicije, dali svoje osebne interese na stran in konstruktivno sodelovali pri sestavi koalicije." Ponovila je stališče stranke, da edino s stranko SDS ne bodo sodelovali. "Zame je pomembno, da se zavedajo, da v politiki niso zato, da bi postali ministri, ampak zato, da delajo dobro za vse naše državljane in državljanke."

Odzivi po rezultatih vzporednih volitev

"Iskreno se zahvaljujem volilcem, ki so se udeležili volitev, nam namenili glasove podpore ter v naši stranki in programu prepoznali, da je to pot prihodnosti in da bomo lahko še naprej peljali projekte, kot v prvem mandatu," je po objavi rezultatov vzporednih volitev malo po 19. uri dejal podpredsednik stranke Matej Arčon.

Preberi še Rezultati vzporednih volitev: zmaga za Roberta Goloba

Na vprašanje, koga bodo, glede na rezultate vzporednih volitev, poklicali prej: stranko Demokrati Anžeta Logarja ali stranko Resni.ca, je Arčon odgovoril, da "ni bistvo, koga bomo najprej poklicali" in napovedal, da bodo najprej na mizo dali vse programe. "Da pogledamo, kje so skupne točke in kako lahko skupaj gradimo Slovenijo naprej, na projektih, ki smo jih začeli in projektih, ki jih bomo nadaljevali."

Rezultate vzporednih volitev ostalih dveh koalicijskih strank je Arčon komentiral, da je pomembno, da je leva koalicija dobila veliko število poslank in poslancev, opozoril pa je, da morajo počakati na uradne rezultate.

Generalni sekretar stranke Matej Grah je po objavi rezultatov vzporednih volitev dejal, da bodo k sodelovanju povabili vse stranke, razen SDS. "Ključna bodo tri področja: mladi in stanovanja, gospodarstvo in digitalizacija, predvsem v zdravstvu," je dejal Grah. Podobno visoka volilna udeležba kot pred štirimi leti je po oceni Graha dokaz, da so volivci prepoznali dobro delo koalicije. "V primeru, da bomo relativni zmagovalci volitev, bomo k sodelovanju povabili vse stranke, razen SDS, in to bomo storili ta teden."

Na vprašanje, ali so se pripravljeni za podporo npr. Demokratov Anžeta Logarja pogovarjati o mandatarstvu nekoga drugega, torej ne sedanjega premierja Goloba, je Grah odgovoril, da so volitve pokazale, da smo izbirali med dvema Slovenijama. Na eni strani med prvakom opozicije Janezom Janšo, ki da je imel trikrat možnost voditi vlado in "je pokazal svoj pravi obraz sovraštva in deljenja", ter na drugi strani med iztekajočim se mandatom, ko so koalicijski partnerji po Grahovem prepričanju pokazali, da delajo za vse, "tudi za tiste, ki kritizirajo in so včasih tudi sovražni".

Pokazalo se je, da je Robert Golob edini pravi mandatar, ki lahko Slovenijo pelje naprej, je bil še jasen Grah.

Poslanec Svobode Lenart Žavbi se je v izjavi za Televizijo Slovenija prav tako zahvalil vsem tistim, ki so jim namenili podporo. Ta je po njegovih besedah rezultat dobrega dela v minulih štirih letih in pozitivne vizije. Ljudje so pokazali tudi, da so "mrtve živali in veleizdaja" nekaj, česar niso pripravljeni nagraditi, je dodal.

Janković: Vlada pod Golobom je najboljša rešitev

Tudi letos, tako kot pred štirimi leti, so člani in podporniki stranke rezultate volitev spremljali v ljubljanski Cvetličarni. Nekaj po 20. uri je v štab prišel tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Janković je rezultate, kot so jih pokazale vzporedne volitve, pričakoval, sam pa da je podpornik te koalicije in Roberta Goloba. "Soočenja so bila na trenutke negledljiva, groba in žaljiva, premalo prave vsebine. Glavno soočenje je bilo ena na ena, kjer je Golob povozil Janšo. Mislim, da je rezultat pravi." Ljubljanski župan je prepričan, da je vlada pod vodstvom Goloba najboljša rešitev, in verjame, da bo Golob vlado sestavil.

"Slišal sem v soočenjih, da sem bil bolj kamen okoli vratu, kot tisti, ki pomaga," je odgovoril na vprašanje, ali meni, da je prispeval k uspehu Svobode. V izjavi v štabu Svobode je ponovil tudi, da so izjave odvetnice Nine Zidar Klemenčič, ki so jo prikrito posneli na prirejenem poslovnem sestanku, laž in da bo zadeva šla na sodišče.

Pred štirimi leti prejeli 34,45-odstotno podporo

Stranka ni ponovila suverenega slavja iz leta 2022, ko je kot novinka v političnem prostoru - nastala je šele nekaj mesecev pred prejšnjimi volitvami - dosegla 34,45-odstotno podporo volivcev, v DZ ji je pripadlo 41 sedežev, kar je bil najboljši izplen katere koli stranke v zgodovini samostojne države. 

Po skoraj vseh preštetih glasovih jim na teh volitvah kaže na 29 poslancev (28,54 odstotka). 

S tem je bila daleč najmočnejša stranka vladne koalicije, ki jo je oblikovala skupaj s strankama SD in Levica. Ob koncu mandata je imela 39 poslancev, saj sta dva - Mojca Pašek Šetinc in Tine Novak - poslansko skupino ter stranko zapustila.

Golob glas oddal v Trnovem

"Pojdite volit s srcem," je Golob popoldne še povabil v kratki izjavi pred voliščem v Trnovem v Ljubljani, kamor je prišel s svojo soprogo Tino Gaber Golob.

Temeljni program Gibanja Svoboda je zgrajen na jasno opredeljenih vrednotah – pravni državi, socialni varnosti, trajnostnem razvoju in odprti, vključujoči družbi – ter na programskih stebrih, ki te vrednote prevajajo v konkretne politike. Med ključnimi poudarki so reforma javnega zdravstva, stabilizacija pokojninskega sistema, vlaganja v znanje in digitalizacijo, zeleni prehod z razvojem obnovljivih virov energije ter spodbujanje inovativnega in konkurenčnega gospodarstva.

Pred štirimi leti predsednik stranke Golob zaradi bolezni ni bil fizično prisoten, se je pa kratko oglasil prek videoprenosa. Stranka je na volitvah 2022 prejela 34,45 odstotka glasov in s tem 41 mandatov.

Desete volitve v DZ

V Sloveniji potekajo volitve v DZ, desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev je izbiralo med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Nastopilo je 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah. Volišča so se zaprla ob 19. uri.

Golob razglasil zmago, Janša nakazal dvome

Janša: Upanje, da lahko iz te situacije kaj potegnemo, še ni umrlo

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI100

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
22. 03. 2026 21.52
Gospod Zoran Janković najbolj ve kaj dobro za slovence in prav je da mu prisluhnemo!
Odgovori
+1
1 0
BrezPitt
22. 03. 2026 21.20
Zanimivo, gradbeno dovoljenje za hotel je bilo pridobljeno 2010 in takrat seveda ni bilo Zidar Klemenčičeve pri pridobitvi tega dovoljenja! Toliko o verodostojnosti prisluhov...
Odgovori
+0
3 3
motorist_mb
22. 03. 2026 21.19
😂😂😂
Odgovori
+2
2 0
motorist_mb
22. 03. 2026 21.03
Zoki najbolj srečn ker bo dalje krado in spet otpis mil 😡
Odgovori
+8
10 2
SuperFino
22. 03. 2026 21.00
Grahek ne oglasaj se prehitro
Odgovori
+8
10 2
Burgman
22. 03. 2026 20.55
Ni se konec
Odgovori
+9
10 1
Kod.
22. 03. 2026 20.47
Janković v štabu Gibanja Svoboda.....................Čista desetka 😁
Odgovori
+15
16 1
BrezPitt
22. 03. 2026 21.21
Zanimivo, gradbeno dovoljenje za hotel je bilo pridobljeno 2010 in takrat seveda ni bilo Zidar Klemenčičeve pri pridobitvi tega dovoljenja! Toliko o verodostojnosti prisluhov!
Odgovori
-1
1 2
Delavec_Slo
22. 03. 2026 20.45
SPET BOMO DELOVNI PODPIRALI LENUHE!!!
Odgovori
+8
14 6
vezuv_
22. 03. 2026 20.43
Dragi volivci - odločili smo se, a očitno za napačno osebo! Odprite svoje denarnice, ker bomo plačevali višje davke, višje prispevke bodo plačevali s.p.-ji, prikoritniki bodo imeli še večje plače, življenjski standard v SLO bo padel. NIhče pa se ni obregnil v to, da je električni guru Golobček pred leti obljubil hiše/stanovanja vsem tistim poplavljencem, ki jim je pred tremi leti odnesla ali porušila poplava. Do danes ni bila zgrajena še nobena, tisti dve, ki pa sta bili zgrajeni. sta bili financirani s strani dobrodelnih podjetij, a el. guru se je šel slikat tja s ponosom, da ga ni sram. In vsaka njegova druga izjava, ki jo poda je ena velika LAŽ.
Odgovori
+11
17 6
Pravičnikk
22. 03. 2026 20.49
Pri jj pa nič v 30letih, efino ena velika mafiaka hobotnica
Odgovori
-3
4 7
vezuv_
22. 03. 2026 21.03
A drugih pa ni kot samo JJ in golobček? En večji mešalec megle kot drugi, eden večji lažnivec kot drugi. A Robi pa ni mafijska hobotnica - le počakajte, da izveste vse tisto kar še ne veste.
Odgovori
+0
2 2
Prelepa Soča
22. 03. 2026 21.27
30 letih??????
Odgovori
+2
2 0
Kostorog
22. 03. 2026 20.43
Pravilno zdraharje sdss se ne vabi.
Odgovori
-6
6 12
Uporabnik1932330
22. 03. 2026 20.34
Še orban da odleti-pa smo zmagali.
Odgovori
-5
9 14
yolli
22. 03. 2026 20.32
Stevanovič je bolj kompatibilen z JJ kot z Golobom. Brez njega Goloba ne bo
Odgovori
+9
12 3
Con-vid 1984
22. 03. 2026 20.34
Antiglobalizem re.snice je absolutno bolj kompatibilen z JJ kot 10% perjem
Odgovori
-1
2 3
Con-vid 1984
22. 03. 2026 20.29
Antiglobalistične drža Stevanovića ni kompatibilne z Golobom, niti ne z Janšo.....ne pričakujem, da lahko kdorkoli sestavi stabilno vlado. Bo še veselo, ker nas čaka gospodarska kataklizma zaradi hormuške ožine. Bo pa veselo, vam obljubim
Odgovori
+6
7 1
Clovek_002
22. 03. 2026 20.25
Vsi tisti ki jamrate da nas bodo olupli, ste pozabili, kaj je JJ naredil najprej, ko je prišel na oblast nazadnje? Vsem je plače zvišal in odpustil vse legitimne ljudi sredi korone, izgubil cele kamione z robo, Snežič je bil vladni svetovalec, ukinili so davek na luksuzna vozila, taksistom dali 50 jurjev kazni za hupanje ob protestu ... a to je blo pa pro-ljudsko? Niso drugi nobene perle ampak ne imet 5 sekund spomina no, ne bit zlate ribice.
Odgovori
+3
11 8
Colgate
22. 03. 2026 20.27
@clovek Isto je Golob naredil, najprej nastavil vse svoje ljudi povsod, da so lahko začeli krasti
Odgovori
+5
8 3
Con-vid 1984
22. 03. 2026 20.32
To kar je naredil golob v 4 letih je huje od vseh prejšnjih vlad skupaj, se strinjam, pač izbralo se je večje zlo
Odgovori
+2
6 4
Nightrider
22. 03. 2026 20.44
Kaj so ukradli?
Odgovori
-2
2 4
Pravičnikk
22. 03. 2026 20.51
Colgate normalno da je, jaz bi tudi ne samo zamenjal uplinil jih k un v Nemčiji
Odgovori
0 0
janez653
22. 03. 2026 20.23
Visji davki. Juhej
Odgovori
+6
10 4
Con-vid 1984
22. 03. 2026 20.19
No ja, nova vlada niti približno ne bo tako stabilna kot prejšnja
Odgovori
+2
5 3
Con-vid 1984
22. 03. 2026 20.17
Gibanje 10% po po noven gibanje 20%
Odgovori
+0
4 4
devote
22. 03. 2026 20.16
niti iz enega volisca se ni uradnega rezultata??
Odgovori
+11
12 1
tomahawk
22. 03. 2026 20.15
Kaj vam je ljudje? Kaj? Ne morš verjet no.
Odgovori
+3
7 4
Con-vid 1984
22. 03. 2026 20.14
Ko te izvoli kar DVK, 10% je pokop Slovenije.
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
Portal
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Ko bolezen vzame, a življenje vrne tisto največ
Ko bolezen vzame, a življenje vrne tisto največ
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
zadovoljna
Portal
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Sandali, ki še vedno delijo modni svet
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Ko 27-letnik dobi diagnozo osteoporoze: pot nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Višja raven tirozina skrajšuje življenje pri moških, kaže študija
Višja raven tirozina skrajšuje življenje pri moških, kaže študija
Skriti stres: kako ga prepoznati in ustaviti, preden začne škodovati zdravju
Skriti stres: kako ga prepoznati in ustaviti, preden začne škodovati zdravju
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogostokrat spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogostokrat spregledana napaka vas lahko drago stane
dominvrt
Portal
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
okusno
Portal
5 hitrih pomladnih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1597