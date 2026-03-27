SLOVENIJA ODLOČA 2026

Golob s prvaki štirih strank v prve pogovore o novi koaliciji

Ljubljana, 27. 03. 2026 06.41 pred 32 minutami 2 min branja 6

Avtor:
U.Z. STA
Gibanje Svoboda

Svoboda bo s prvaki štirih strank začela pogovore o oblikovanju nove koalicije. Udeležbo so potrdile SD, Levica in Vesna, Demokrati in Resni.ca. NSi se vabilu ne bo odzvala, SDS ga ni prejela. Pred srečanjem stranke niso izrazile prevelikih pričakovanj, so pa nekatere nakazale svoje pogoje. Kaže na zahtevno in dolgo pot do nove vlade.

Predsednik Svobode Robert Golob je kot predsednik stranke, ki ji po delnih neuradnih izidih kaže na relativno zmago, na današnje srečanje povabil predstavnike "vseh demokratičnih sil".

Vabilo je tako prejelo šest od sedmih strank, ki so glede na delne neuradne izide nedeljskih volitev izvoljene v parlament. Povabil ni SDS, ki je po teh izidih pristala na drugem mestu, tesno za petami Svobodi.

Robert Golob
FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Večina prvakov strank, ki je potrdila udeležbo na današnjem srečanju v Kristalni palači, kjer je sedež Gibanja Svoboda, je o pričakovanjih pred prvimi pogovori poudarila, da je razprava o sestavi bodoče koalicije še preuranjena. Pričakujejo, da bodo pogajanja dolgotrajna.

Večina pa se na srečanje podaja z začrtanimi zlasti programskimi izhodišči, stranki Demokrati Anžeta Logarja in Resni.ca pod vodstvom Zorana Stevanovića pa sta obenem že vnaprej mejo sodelovanja za zdaj postavili pri Levici, v koaliciji s katero da se ne vidita.

V SD in predvsem Levici so z izjavami bolj skopi, prvak SD pravi, da trenutno ne postavljajo nobenih pogojev, prvak druge Luka Mesec pa, da koalicije ne sestavljajo pred kamerami. 

NSi je medtem Golobu dala košarico dan pred prvim sestankom.

Preberi še Logar in Stevanović proti Levici, NSi ne bo niti na sestanek

V Svobodi kljub vsemu vztrajajo na optimističnih ocenah o sestavi koalicije, Golob je v četrtek ob zaostrenih razmerah v svetu ocenil, da Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti.

A jasno je, da je pred njim trnova pot do iskanja 46 glasov, ki bi mu omogočili vnovično mandatarstvo in oblikovanje še ene vlade. Natančno kako zahtevna bo povolilna kombinatorika, utegne nekoliko bolj jasno postati danes. Ni pa pričakovati še konkretnejših dogovorov.

golob pogovori sestavljanje vlade volitve 2026
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Smuuki
27. 03. 2026 08.08
Golob je res za las v prvem krogu zmagal. Najboljši rezultat enega kroga na dirki ne pomeni še nič. Pravi zmagovalec dirke beri volitev bo tisti ki bo uspel sestaviti vlado. Golobu ta trenutek slabše kaže. Dve možnosti sta bliže kot njegovo mandatarstvo. Desnosredinska kombinacija ali ponovne volitve. Žal. Mu bo pa v drugem krogu težje zdaj ko je v javnost ušla informacija da so v času naftne krize dovolili prodajo nacionalnih zalog goriva v italijo. 1000 cistern namesto na slovenske črpalke v italijo. Enaka zgodba kot prodaja zaščitnih mask iz zaloge v času kovid krize. Nasledniku v vladi bo pustil prazna skladišča goriva ko ga nikjer ni možno kupiti. Temu se pa res reče veleizdaja nacionalnih interesov.
kita 1111
27. 03. 2026 08.07
Sedaj bo sledil lep prikaz kateri politiki so koruptivni
Slovener
27. 03. 2026 08.07
Glej članek na RTV SLO - Robert Golob: Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti - Po štirih letih takega vladanja g. Gabra, resnično potrebujemo vlado narodne enotnosti !
omega _v6
27. 03. 2026 08.04
Se te stranke še spomnijo kako se je Golob do njih obnašal v prejšnjem mandatu kot ,da so smeti in manj vredni državljani!! Sedaj bi pa ta isti Golob sklepal kompromise z temi strankami!! Stevanovič in Logar se morda spomnita kdaj vaju je v prejšnjem mandatu Golob vabil na kavo?? Taki kot Golob so posebne vrste ljudje,ki te vidijo,ko te potrebujejo!! Po mojem mnenju je vstop v koalicijo z Golobom velika napaka in zadnje dejanje za stranke!! Samo poglejte kaj je ostalo od Levice in SD-ja!!? Če se levica nebi združila z Vesno bi bila na smetišču zgodovine!! Je pa sedaj Vesna preprosto izginila ostala je brez mandatov in brez državnega denarja žal so levičarji UNIČEVALCI!!
DirtySanchez
27. 03. 2026 08.02
Upam da bodo vsi akterji toliko pametni in preprečijo Golobu in Jankoviču še 1 mandat, ker bi bilo to pogubno za slovence in slovenijo
TheJuniKorn
27. 03. 2026 08.02
Prvaki so živali iz reda primatov. Sem spadajo opice in lemurji. Zanje so značilni razviti možgani in dober vid. Imajo sposobnost prijemanja z rokami ali nogami. Gre za biološki izraz, ne za zmagovalce.
