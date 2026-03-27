Golob s prvaki štirih strank v prve pogovore o novi koaliciji

Predsednik Svobode Robert Golob je kot predsednik stranke, ki ji po delnih neuradnih izidih kaže na relativno zmago, na današnje srečanje povabil predstavnike "vseh demokratičnih sil". Vabilo je tako prejelo šest od sedmih strank, ki so glede na delne neuradne izide nedeljskih volitev izvoljene v parlament. Povabil ni SDS, ki je po teh izidih pristala na drugem mestu, tesno za petami Svobodi.

Večina prvakov strank, ki je potrdila udeležbo na današnjem srečanju v Kristalni palači, kjer je sedež Gibanja Svoboda, je o pričakovanjih pred prvimi pogovori poudarila, da je razprava o sestavi bodoče koalicije še preuranjena. Pričakujejo, da bodo pogajanja dolgotrajna. Večina pa se na srečanje podaja z začrtanimi zlasti programskimi izhodišči, stranki Demokrati Anžeta Logarja in Resni.ca pod vodstvom Zorana Stevanovića pa sta obenem že vnaprej mejo sodelovanja za zdaj postavili pri Levici, v koaliciji s katero da se ne vidita. V SD in predvsem Levici so z izjavami bolj skopi, prvak SD pravi, da trenutno ne postavljajo nobenih pogojev, prvak druge Luka Mesec pa, da koalicije ne sestavljajo pred kamerami. NSi je medtem Golobu dala košarico dan pred prvim sestankom.