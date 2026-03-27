Golob: Zaradi razmer v svetu si želim čim širšo koalicijo

Na petkovem sestanku se je predsednik Gibanja Svoboda in relativni zmagovalec volitev Robert Golob s predsedniki SD, Demokratov, Levice in Vesne ter Resni.ce pogovarjal o interventnih ukrepih za krizo, ki naj bi bila pred vrati. Za kakšne konkretne ukrepe gre?

Kot je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil Golob, se ameriški napad na Iran že kaže v energetski krizi, ki pa se bo, kot je dejal, glede na izkušnje iz vojne v Ukrajini zelo hitro prevesila tudi na kmetijstvo oz. hrano in na gospodarstvo.

Zato vlada po njegovih besedah od tega tedna s posebnimi delovnimi skupinami že pripravlja ukrepe na vseh teh treh področjih. "Kako torej obvladati oskrbo z energenti, predvsem nabava strateških rezerv ipd., kako pomagati kmetom, da bodo prišli do gnojil na cenovno ustrezen način in kako preprečiti, da se hrana ne podraži zaradi energetske krize, in kako pomagati gospodarstvu, da bo lažje prebrodilo te cenovne šoke," je navedel.