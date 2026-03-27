Golob: Zaradi razmer v svetu si želim čim širšo koalicijo

Na petkovem sestanku se je predsednik Gibanja Svoboda in relativni zmagovalec volitev Robert Golob s predsedniki SD, Demokratov, Levice in Vesne ter Resni.ce pogovarjal o interventnih ukrepih za krizo, ki naj bi bila pred vrati. Za kakšne konkretne ukrepe gre?
Kot je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil Golob, se ameriški napad na Iran že kaže v energetski krizi, ki pa se bo, kot je dejal, glede na izkušnje iz vojne v Ukrajini zelo hitro prevesila tudi na kmetijstvo oz. hrano in na gospodarstvo.
Zato vlada po njegovih besedah od tega tedna s posebnimi delovnimi skupinami že pripravlja ukrepe na vseh teh treh področjih. "Kako torej obvladati oskrbo z energenti, predvsem nabava strateških rezerv ipd., kako pomagati kmetom, da bodo prišli do gnojil na cenovno ustrezen način in kako preprečiti, da se hrana ne podraži zaradi energetske krize, in kako pomagati gospodarstvu, da bo lažje prebrodilo te cenovne šoke," je navedel.
Na sestanku so, kot je dejal Golob, predstavnike strank povabili, da sodelujejo že na delovni ravni, pri pripravi ukrepov skupaj z gospodarstvom, kmetijstvom ipd. "Nekateri od njih so to sprejeli z veseljem, nekateri so še nekoliko zadržani, ampak najpomembneje je, da se vsi zavedamo, da moramo ukrepati zdaj, tudi s spremembo zakonodaje, da bomo odporni in pripravljeni na šoke, ki sledijo v roku približno dveh do treh mesecev," je dejal.
Dodal je, da si prav zaradi razmer v svetu želi oblikovati "čim širšo koalicijo". "Res bi si želel imeti vlado narodne enotnosti, v kateri bi bile praktično vse stranke, z izjemo SDS. Ne zaradi glasov v parlamentu, temveč zaradi resnosti situacije v mednarodnem prostoru," je jasen.
Prav zato se po njegovih navedbah tokrat namenoma niso pogovarjali o koaliciji kot taki, saj je bila ena od tem tudi ta, kako zgraditi zaupanje med vsemi tako raznolikimi strankami. Meni, da je treba začeti pri temeljih, za slednje pa je označil zaupanje. "Verjamem, da si zaupanje najlažje zgradiš, ko z nekom nekaj skupaj počneš, nekaj skupaj delaš. Od tu ta pobuda za sodelovanje na projektih, ki so v resnici skupni in dobri za vse Slovenke in Slovence," je dejal.
