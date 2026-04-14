SLOVENIJA ODLOČA 2026

Grah: Medtem ko smo se mi ukvarjali z vsebino, so ostali 'kupčkali'

Ljubljana, 14. 04. 2026 07.44 pred 1 uro 4 min branja 212

Avtor:
24UR ZVEČER D.L.
Matej Grah

"Moram priznati, da smo bili v petek zaradi prikritega sodelovanja med SDS in Resnico vsi v nekakšnem šoku. Danes, po treh dneh, pa mi pride na misel in to je ena sama beseda, prevara." Tako je v ponedeljek svojim sledilcem na Instagramu sporočil Robert Golob. Že od petka se namreč pojavljajo ugibanja, ali je izvolitev predsednika Resnice res pokazatelj, da se sestavlja desna vlada.

Ponedeljkovo sporočilo Roberta Goloba spletnim sledilcem: "Moram priznati, da smo bili v petek zaradi prikritega sodelovanja med SDS in Resnico vsi v nekakšnem šoku. Danes, po treh dneh, pa mi pride na misel in to je ena sama beseda, prevara." Zato da se na podlagi relativne volilne zmage zavezujejo, da bodo "v bodoče še bolj odločno naredili vse, kar je v naši moči, da preprečimo, da desni populizem zavlada Sloveniji".

Podobne besede je že konec tedna namenil tudi članstvu stranke. "Dragi moji, kljub včerajšnji nenačelni koaliciji pri glasovanju o predsedniku DZ se ne bomo umikali. Čudežev ne moremo obljubljati, lahko pa zagotavljamo, da se bomo borili do konca in vztrajali pri tem, kar smo ljudem dali kot zavezo – naredili vse, da ne pride do četrte Janševe vlade. Svoboda naprej!"

Zakaj v stranki menijo, da je bila izvolitev Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora prevara, je v studiu 24UR ZVEČER pojasnjeval njen generalni sekretar in poslanec Matej Grah. "V Svobodi smo se zadnje tri tedne ukvarjali izključno z vsebino," je dejal in pojasnil, da so ob grozeči gospodarski krizi pripravljali interventno zakonodajo, tako Stevanović kot predsednik Demokratov Anže Logar pa da sta se strinjala, da ima to prednost pred kadrovanjem. "In več kot očitno je, ne samo po petkovem glasovanju, ampak že po sredinem glasovanju, da so medtem, ko so govorili, da jih zanima izključno vsebina in da jih ne zanima kupčkanje za stolčke, to za hrbtom tudi počeli. Zato govorimo, da je to prevara," je zaključil Grah.

Ampak kako so potem gledali na ta pogajanja oziroma pogovore z gospodom Stevanovićem in gospodom Logarjem? Kaj sta onadva govorila? Govori se tudi, da je predsednik vaše stranke Robert Golob gospodu Stevanoviću ponudil mesto predsednika državnega zbora.

Voditelj Uroš Slak ga je nato soočil s trditvami predstavnikov treh strank, da jim je Svoboda poslala samo razrez ministrstev, vsebine pa ne. "To ne drži. Poslali smo deset skupnih izhodišč oziroma ciljev, na katerih mora temeljiti prihodnja koalicija. To so cilji, na katerih bo koalicija gradila naslednja štiri leta," je na to odgovoril Grah.

"Dva konkretna primera: gospod Stevanović je javno govoril, da je idejo za kandidaturo dobil od medijev. Lahko vam povem, da je to idejo dobil že deset dni pred petkom, na omizju, ko mu je gospa Eva Irgl rekla, zakaj pa ne bi bil ravno on predsednik državnega zbora. Še več: še preden so mediji o tem poročali, je gospod Stevanović sam prišel do našega predsednika Roberta Goloba lobirat za glasove, da bi postal predsednik državnega zbora. Predsednik Golob je to zavrnil, saj ne moremo podpreti nekoga, ki vnaprej pravi, da ne bo v koaliciji," je pojasnil. Dodal je, da je mesto predsednika DZ Golob ponudil Demokratom, a je Logar to zavrnil.

Čeprav se glede na vse to zdi, da je desna vlada, ki bi jo vodil Janez Janša, že nekako dogovorjena, v Svobodi napovedujejo, da se bodo pogajali dalje. "Ampak gospod Stevanović je od začetka govoril, da ne želi biti del nobene koalicije. Težko razumem paradoks, ki se je zgodil zdaj. Celo notarsko je overil izjavo, da ne bo sodeloval z Janšo – pa smo videli, kaj se je zgodilo," ob tem razmišlja Grah. "Najbolj žalostno pa je, da se človek na prvem dnevu funkcije predsednika državnega zbora zlaže. Ampak ta gospod, dragi moji, je na drugi najvišji funkciji v RS," je dodal.

Ob tem je še pojasnil, da je Svoboda vsem strankam – tudi NSi, ki vsakršna pogajanja z njo zavrača – poleg desetih programskih izhodišč poslala tudi predlog razreza 16 ministrstev. Vse stranke, razen NSi, so odgovorile, da bodo predlog preučile.

Pogajanja se torej nadaljujejo, a zdi se, da brez prestopov poslancev prav velike možnosti za vlado pod vodstvom Svobode ni. Stevanović je namreč že dejal, da se z njimi ne vidi, Logar pa noče v vlado, v kateri bi bila tudi Levica. Ob vsem tem se zdi nemogoče prešteti do 46.

Pozabiti ne smemo niti na stališče Demokratov, da so volivci izrekli nezaupnico politiki zadnjih štirih let in da je treba kreniti po novi poti. Je to že Logarjeva košarica Svobodi? "Med drugim je tudi gospod Logar povedal, da ne bo šel v nobeno vlado, ki ne bo imela levostredinske stranke," je spomnil Grah. Petkovo glasovanje tega ni potrdilo.

koalicija pogajanja volitve 2026 gibanje svoboda matej grah
  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI212

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KOdOvce
14. 04. 2026 10.23
Čakaj, kako zdaj - saj pa Stevanovič ima namen sodelovati s koalicijo, a ni koalicija po številu desno sredinska? Aja, pri Svobodi niso šteli, tam smatrajo da so zmagal - in kaj je zdaj glavna naloga - Nardit vse, samo da ni Janša na oblasti. Točno to potrebujemo, ne rešitev za državo, ničesar drugega ne rabmo, kot pa samo en cilj. Svoboda na oblast pa smo vsi srečni. Gl** narod smo..ma Jelinčič kr prav.
Castrum
14. 04. 2026 10.22
Prevara? Nobena prevara ni to! Gre za klasično post-volivno usklajevanje strank s podobnimi programi. To jokcanje je patetika na kvadrat. Enako bi potem lahko označili za "prevaro" kupčkanje LMŠ, SAB, Levice in Svobode leta 2022.....
Uporabnik1804794
14. 04. 2026 10.22
Hahahaha, vsebino njihovega dvostranskega pamfleta, ki ga imenujejo program?!? Nehajte farbat ljudi. 43 proti 40 je rezultat, pa se lahko na trepalnice postavite.
lambert
14. 04. 2026 10.22
Kaksen pajc si MG ... skoda da te imajo v stranki. Daj se se enkrat poslusaj kake neumnosti si govoril vceraj Slaku.
Tadi 1973
14. 04. 2026 10.20
Pa daj nehajte jokat. Štiri leta smo poslušali vaše laži s patološkim lažnivcem na čelu. Upam, da boste za svoje lumparije odgovarjali tako kot je treba in res prosim, držite svoje lažnive jezike za zobmi, da lahko drugačni od vas končno začnejo delati. Najbolj srečen bi pa bil, da se zakopljete pol metra pid zemljo, da vas ne poslušamo oz. ne vidimo več!!!!!!!
Mir na svetu
14. 04. 2026 10.20
Prevara se zgodi vsakemu kateri se ne drži danih obljub. Tudi vam se je stranka SVOBODA. Tudi vi ste v pred volilnih soočenjih bili pametni čez desno stran ,zdaj vam pa manjka glas bi imeli pa kar veliko koalicijo
Andrej77
14. 04. 2026 10.20
S kakšno vsebino ste se vi ukvarjali. Vse kar imate v programu je.....samo da ni JJ. Podenj od izključevanja ste....kdor ni naš je proti nam znan komunistični izrek.
Stojadina-sportiva
14. 04. 2026 10.19
Večje prevare od Svobode je ni.
Ladybird77
14. 04. 2026 10.19
Vsaka r... pride na svoj sek... Kar naj tile desni sestavijo vlado. Nekateri bomo uživali ob pogledu, ko se ne bo dalo nič naresti zaradi razlicnih interesov.
kvintus
14. 04. 2026 10.18
Če v 4 letih niste zmogli predstavit programa, kaj zdaj krulite?! Sicer pa za krajo, korupcijo ... res ne potrebuješ programa! Pejte levaki že 1x za vselej v pozabo, folk vas ima poln kufer! Pejte Jankoviču in Kučkotu pa se tam skupaj cmerite! Ali pa na Litijsko za 7 miljončkov ... ker tudi tja spadate!
lokson
14. 04. 2026 10.17
Jaz vem samo to, da je ultra sposoben golobnjak v prvih štirih mesecih pridelal dobro milijardo minusa. Da dolgotrajne in ogromno število nekih novih "nekulturnih" delavcev, ter ostalih ravnalcev vode v akvariju, niti ne omenjam. Kakšne piše kolesariat spodaj. Pa ste vi normalni. Nihče ni nikogar izdal, ampak vas je pokopal lasten napuh in politika izključevanja, katero se greste zadnje štiri leta. Vabite Logarja in Stevanoviča, jima obljubljate gradove v oblakih, sedaj pa ko se ni izteklo po pričakovanjih( na osnovi česa ne vem), pa se jih obklada z vsemi možnimi pritlehnimi imeni. Štrukelj in aktivisti, so že na okopih in vi drugim pridigate o demokraciji. Ne ga srat biciklisti.
Rafael Kramar
14. 04. 2026 10.19
Ave!
ŠeVednoPlešem
14. 04. 2026 10.17
Torej veliko paradoksov. Trenirkarji, izbrisani, antivakserji v koaliciji skupaj z SDS , ki je preganjala proti cepilce, se norčevala iz priseljencev iz BiH, Srbije, razpisala referendum proti izbrisanim…
Deep1
14. 04. 2026 10.17
Saj tudi, če sestavijo vlado kako bi rekel Franc Breznik "takozvani" sredinski. Ne bodo zdržal mogoče niti 1 leto.
kovanec
14. 04. 2026 10.16
Prepričan sem, da je zakonodajo nemudoma treba spremeniti. Moje mnenje je, da je treba ustanavljanje strank brez brezvezno. Naj se politiki opredelijo ali spadajo v desni ali v levi pol. Tu imajo v ZDA prav. Veliko volivcev je dalo glas strankam, ki pa niso prišle v parlament. Stranke naj se opredelijo kam se bodo priključile in tam naj dosegajo svoj program. Bomo vsaj vedeli kam kdo spada. Prisiljeni bodo se ukvarjati s programom.
baldahin
14. 04. 2026 10.15
Pa koga briga kaj se dogaja na kupu smrdljivega komposta tam nekje v kotičku severnega Balkana.
Hitri Zigi 78
14. 04. 2026 10.14
Pa še to važno je kdo je posnel ne kaj je posnel. In toliko o poštenosti Svobode
Kameleon Kiddo
14. 04. 2026 10.20
Zelo cudno da ni poslel kaj o sds ?hmm kaj pravis? Ker rszmisljane levi so barabe desjinpa ne je za v 3.razred osnovne šole.
Dobro opazujem
14. 04. 2026 10.14
Niso se kupckali samo sedaj ,ze vsa 4 leta sedanje vlade so spletkarili in delali na terenu, namesto,da bi delali v parlamentu so si ustvarjali teren za vladanje in za to ,da jih ni bilo v sluzbi ljudstva so bili dobro placani z nasim denarjem. Za nagrado so se zelo dobro naplahtali volivce,seveda tiste,ki so tako naivni ,da glava boli. Saj veste kaj pravijo,to ste izvolili in to tudi dobite.
Ježek Tekka
14. 04. 2026 10.13
LOL. Še vedno niso dojeli, kako zadeve delujejo.
Important notice
14. 04. 2026 10.13
S kakšno vsebino so se ukvarjali? Z vsebino prisluhov in kako vse skupaj skriti?
brezveze13
14. 04. 2026 10.13
ubogi graf pravi da so se ukvarjali z vsebino, a je to mislil vsebino denarnice, drugega ni bilo nič predstavljenega razen sovraštva do desnih, vlada se naj ukvarja z gospodarstvom, in aktualnem svetovnem dogajanju in kako reševati državo glede na situacijo v svetu ne pa z medsebojnim strankarskem obračunavanju, no saj to je pa edino kar levaki z svobodo od nekdaj znajo podreti vse samo da pridemo na oblast,. Ni mi pa jasno kaj ti modeli mislijo v bivši državi smo imeli 40let sistem današnjih levakov in iz izskušenj vemo da se ta sistem ni obnesel pa je bil v veliki meri pod kontrolo , da se v tem ponovljenem sistemu dogajajo samo korupcija in velika kraja s strani tistih ki bi to najmanj smeli in govorijo o očiščenju države kriminala. poglejte kako so to izvedli, ljudje preprosto ne smejo več varno iz svojega bivališča ali v mesto
bibaleze
