Grah: Medtem ko smo se mi ukvarjali z vsebino, so ostali 'kupčkali'

Ponedeljkovo sporočilo Roberta Goloba spletnim sledilcem: "Moram priznati, da smo bili v petek zaradi prikritega sodelovanja med SDS in Resnico vsi v nekakšnem šoku. Danes, po treh dneh, pa mi pride na misel in to je ena sama beseda, prevara." Zato da se na podlagi relativne volilne zmage zavezujejo, da bodo "v bodoče še bolj odločno naredili vse, kar je v naši moči, da preprečimo, da desni populizem zavlada Sloveniji". Podobne besede je že konec tedna namenil tudi članstvu stranke. "Dragi moji, kljub včerajšnji nenačelni koaliciji pri glasovanju o predsedniku DZ se ne bomo umikali. Čudežev ne moremo obljubljati, lahko pa zagotavljamo, da se bomo borili do konca in vztrajali pri tem, kar smo ljudem dali kot zavezo – naredili vse, da ne pride do četrte Janševe vlade. Svoboda naprej!"

Zakaj v stranki menijo, da je bila izvolitev Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora prevara, je v studiu 24UR ZVEČER pojasnjeval njen generalni sekretar in poslanec Matej Grah. "V Svobodi smo se zadnje tri tedne ukvarjali izključno z vsebino," je dejal in pojasnil, da so ob grozeči gospodarski krizi pripravljali interventno zakonodajo, tako Stevanović kot predsednik Demokratov Anže Logar pa da sta se strinjala, da ima to prednost pred kadrovanjem. "In več kot očitno je, ne samo po petkovem glasovanju, ampak že po sredinem glasovanju, da so medtem, ko so govorili, da jih zanima izključno vsebina in da jih ne zanima kupčkanje za stolčke, to za hrbtom tudi počeli. Zato govorimo, da je to prevara," je zaključil Grah. Ampak kako so potem gledali na ta pogajanja oziroma pogovore z gospodom Stevanovićem in gospodom Logarjem? Kaj sta onadva govorila? Govori se tudi, da je predsednik vaše stranke Robert Golob gospodu Stevanoviću ponudil mesto predsednika državnega zbora.

Grah: Ni res, da je Stevanović idejo za kandidaturo dobil iz medijev. Lobiral je že prej

Voditelj Uroš Slak ga je nato soočil s trditvami predstavnikov treh strank, da jim je Svoboda poslala samo razrez ministrstev, vsebine pa ne. "To ne drži. Poslali smo deset skupnih izhodišč oziroma ciljev, na katerih mora temeljiti prihodnja koalicija. To so cilji, na katerih bo koalicija gradila naslednja štiri leta," je na to odgovoril Grah. "Dva konkretna primera: gospod Stevanović je javno govoril, da je idejo za kandidaturo dobil od medijev. Lahko vam povem, da je to idejo dobil že deset dni pred petkom, na omizju, ko mu je gospa Eva Irgl rekla, zakaj pa ne bi bil ravno on predsednik državnega zbora. Še več: še preden so mediji o tem poročali, je gospod Stevanović sam prišel do našega predsednika Roberta Goloba lobirat za glasove, da bi postal predsednik državnega zbora. Predsednik Golob je to zavrnil, saj ne moremo podpreti nekoga, ki vnaprej pravi, da ne bo v koaliciji," je pojasnil. Dodal je, da je mesto predsednika DZ Golob ponudil Demokratom, a je Logar to zavrnil. Čeprav se glede na vse to zdi, da je desna vlada, ki bi jo vodil Janez Janša, že nekako dogovorjena, v Svobodi napovedujejo, da se bodo pogajali dalje. "Ampak gospod Stevanović je od začetka govoril, da ne želi biti del nobene koalicije. Težko razumem paradoks, ki se je zgodil zdaj. Celo notarsko je overil izjavo, da ne bo sodeloval z Janšo – pa smo videli, kaj se je zgodilo," ob tem razmišlja Grah. "Najbolj žalostno pa je, da se človek na prvem dnevu funkcije predsednika državnega zbora zlaže. Ampak ta gospod, dragi moji, je na drugi najvišji funkciji v RS," je dodal.