Grotesken prizor na Vrhniki: na plakat Gibanja Svoboda obesili mrtvega psa

"Pretreseni in šokirani smo. Truplo živali na našem plakatu," so zapisali. "V Gibanju Svoboda najostreje obsojamo takšne sprevržene in nečloveške prakse, pri katerih se za politične obračune zlorablja celo trupla živali."

Generalni sekretar stranke Matej Grah pa je zapisal, da gre za prizore, "ki so videni v avtoritarnih režimih s ciljem ustrahovanja."

Odzval se je tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev. "Odnos do živali veliko pove o nas. Pove, koliko sočutja premoremo, koliko spoštovanja do življenja in koliko odgovornosti do sveta, ki ga soustvarjamo. Doma imamo psa in mačko in si sploh ne morem predstavljati, da bi bil kdo sposoben storiti kaj takega. Žival ni orodje za sporočilo. Ni simbol. Je živo bitje. Če kot družba zamahnemo z roko ob takšnih dejanjih, potem izgubljamo nekaj bistvenega – občutek za mejo med nestrinjanjem in nasiljem, med protestom in krutostjo. Politika nikoli ne sme postati izgovor za razčlovečenje – ali v tem primeru, razčutenje."

Z vprašanji glede dogodka smo se obrnili na Policijo. Odgovore še čakamo.