SLOVENIJA ODLOČA 2026
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Grotesken prizor na Vrhniki: na plakat Gibanja Svoboda obesili mrtvega psa

Vrhnika, 26. 02. 2026 09.01 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.V.
Obešeno pasje truplo na volilne plakatu Gibanja Svoboda

Občane Vrhnike je zjutraj pretresel prizor obešenega pasjega trupla, ki je viselo z enega od predvolilnih plakatov Gibanja Svoboda. V stranki so početje neznanega storilca ostro obsodili. "To ni politična kampanja, temveč moralno dno, ki ga slovenski javni prostor ne sme normalizirati," so zapisali.

"Pretreseni in šokirani smo. Truplo živali na našem plakatu," so zapisali. "V Gibanju Svoboda najostreje obsojamo takšne sprevržene in nečloveške prakse, pri katerih se za politične obračune zlorablja celo trupla živali."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Generalni sekretar stranke Matej Grah pa je zapisal, da gre za prizore, "ki so videni v avtoritarnih režimih s ciljem ustrahovanja."

Odzval se je tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev. "Odnos do živali veliko pove o nas. Pove, koliko sočutja premoremo, koliko spoštovanja do življenja in koliko odgovornosti do sveta, ki ga soustvarjamo. Doma imamo psa in mačko in si sploh ne morem predstavljati, da bi bil kdo sposoben storiti kaj takega. Žival ni orodje za sporočilo. Ni simbol. Je živo bitje. Če kot družba zamahnemo z roko ob takšnih dejanjih, potem izgubljamo nekaj bistvenega – občutek za mejo med nestrinjanjem in nasiljem, med protestom in krutostjo. Politika nikoli ne sme postati izgovor za razčlovečenje – ali v tem primeru, razčutenje."

Z vprašanji glede dogodka smo se obrnili na Policijo. Odgovore še čakamo.

VRHNIKA PES GIBANJE SVOBODA
