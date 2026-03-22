'Po palici je čas za korenček'

"Zahvaljujem se vsem, ki so se trudili v slovenski prostor v času pred volitvami vnesti konstruktivni dialog in vsebino o prihodnjem razvoju Slovenije. Volitve so za nami. Sedaj je čas, da presežemo delitve, začnemo delati skupaj in iskati uravnotežene rešitve preko zgolj enega mandata," je v prvem odzivu na rezultate volitev poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal.

GZS ob tem opozarja, da se slovensko gospodarstvo zadnja tri leta upočasnjuje, razmere v mednarodnem okolju pa se sedaj še dodatno zaostrujejo. Zato ni časa za odlašanje. Ne glede na to, kdo bo vodil novo vlado, Nahtigalova zato pričakuje vzpostavitev takojšnega dialoga z gospodarstvom.

"Pričakujemo hitre ukrepe, predvsem na področju energetike, ki poganja pomemben del gospodarstva, ter začetno davčno razbremenitev zaposlenih in podjetij, saj so trenutne obremenitve previsoke. Nato pa so nujne tudi strukturne spremembe: celovitejša davčna razbremenitev, zmanjšanje birokracije, hitrejši postopki države pri izdaji dovoljenj in zaposlovanje na področjih s pomanjkanjem delavcev. Predvsem pa mora politika zagotoviti stabilno in predvidljivo poslovno okolje, v katerem ne bo podjetjem nalagala novih obveznosti," je dejala.

GZS ob tem politiko poziva, da skupaj z gospodarstvom nemudoma začne pripravo razvojnega načrta države do leta 2035 kot podlago za delo vlade in ministrstev v naslednjih 10 letih.

Opozorila je tudi na pomen socialnega dialoga, ki ne sme biti zgolj predstava za javnost.

"Skrbi me to, kar smo gledali zadnji mesec, ta razdeljenost. Upam, da bodo znali preseči to, ker razmere v svetu in v Evropi niso enostavne, zato mora delo steči čim prej," pa je povedala Ajša Vodnik, generalna direktorica in predsednica AmChama. Zato si želi, da bi Slovenija čim prej dobila novo vlado.