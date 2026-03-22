'Po palici je čas za korenček'

Ljubljana, 22. 03. 2026 20.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
D.L.
Finance

"Volitve so za nami. Sedaj je čas, da presežemo delitve, začnemo delati skupaj," je v prvem odzivu po volitvah povedala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Od vlade pričakujejo "hitre ukrepe, predvsem na področju energetike". Predsednik OZS Blaž Cvar opozarja na padec konkurenčnosti in pravi, da je po palici čas za korenček, generalno direktorico AmChama Ajšo Vodnik pa skrbi razdeljenost, za katero upa, da jo bodo stranke sposobne preseči.

"Zahvaljujem se vsem, ki so se trudili v slovenski prostor v času pred volitvami vnesti konstruktivni dialog in vsebino o prihodnjem razvoju Slovenije. Volitve so za nami. Sedaj je čas, da presežemo delitve, začnemo delati skupaj in iskati uravnotežene rešitve preko zgolj enega mandata," je v prvem odzivu na rezultate volitev poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal.

GZS ob tem opozarja, da se slovensko gospodarstvo zadnja tri leta upočasnjuje, razmere v mednarodnem okolju pa se sedaj še dodatno zaostrujejo. Zato ni časa za odlašanje. Ne glede na to, kdo bo vodil novo vlado, Nahtigalova zato pričakuje vzpostavitev takojšnega dialoga z gospodarstvom. 

"Pričakujemo hitre ukrepe, predvsem na področju energetike, ki poganja pomemben del gospodarstva, ter začetno davčno razbremenitev zaposlenih in podjetij, saj so trenutne obremenitve previsoke. Nato pa so nujne tudi strukturne spremembe: celovitejša davčna razbremenitev, zmanjšanje birokracije, hitrejši postopki države pri izdaji dovoljenj in zaposlovanje na področjih s pomanjkanjem delavcev. Predvsem pa mora politika zagotoviti stabilno in predvidljivo poslovno okolje, v katerem ne bo podjetjem nalagala novih obveznosti," je dejala. 

GZS ob tem politiko poziva, da skupaj z gospodarstvom nemudoma začne pripravo razvojnega načrta države do leta 2035 kot podlago za delo vlade in ministrstev v naslednjih 10 letih. 

Opozorila je tudi na pomen socialnega dialoga, ki ne sme biti zgolj predstava za javnost. 

"Skrbi me to, kar smo gledali zadnji mesec, ta razdeljenost. Upam, da bodo znali preseči to, ker razmere v svetu in v Evropi niso enostavne, zato mora delo steči čim prej," pa je povedala Ajša Vodnik, generalna direktorica in predsednica AmChama. Zato si želi, da bi Slovenija čim prej dobila novo vlado. 

OZS pričakuje "popoln ekonomski obrat"

"Obrtno-podjetniška zbornica zastopa tisti del gospodarstva, ki ga je po registriranih gospodarskih subjektih največ – to je več kot 99 odstotkov. To so majhni obrtniki in podjetniki, ki jih skrbi, da so v zadnjem obdobju dobivali nove in nove administrativne ter finančne obremenitve. Glede na obljube, ki smo jih poslušali v predvolilnem času, si seveda obetamo, da bo nova vlada poskrbela za razbremenitve – torej da po palici pride tudi korenček. Tega se veselimo in si obetamo, da se bodo predvolilne obljube tudi za malo gospodarstvo izpolnile," je po volitvah komentiral predsednik OZS Blaž Cvar

Ocenil je, da smo v preteklih letih glede konkurenčnosti preveč nazadovali, in da bo vlada – katera koli bo – morala poskrbeti za popoln ekonomski obrat.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

