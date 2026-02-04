Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Han: Vsi kandidati so pomembni. Le kot ekipa lahko dosežemo dober rezultat

Ljubljana, 04. 02. 2026 22.45 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER M.P.
Volilna konvencija SD

"Socialni demokrati ne bomo šli v vlado z Janezom Janšo, glas za SD je glas za prihodnost Slovenije." To je sporočilo Matjaža Hana, prvaka Socialnih demokratov, ki je kot prva stranka predstavila kandidate, na katere bo stavila na marčevskih volitvah. Bosta dodatne glasove prinesla prestopnika Mojca Šetinc Pašek in Matej Tašner Vatovec? Na koga v SD najbolj stavijo? Ali mislijo resno z napovedjo letnega davka na premoženje za vse fizične osebe in podjetja? Obdavčili bi sicer tudi Cerkev.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Matjažem Hanom
    09:15
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Matjažem Hanom
  • Iz 24UR ZVEČER: Pred volitvami
    03:40
    Iz 24UR ZVEČER: Pred volitvami

V oddaji 24UR ZVEČER je na vprašanja odgovarjal predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han. Na koga računajo pri smeli napovedi 15 odstotkov glasov za SD? "Zame in tudi za stranko so vsi kandidati in kandidatke pomembni, saj lahko le kot ekipa naredimo dober rezultat," odgovarja.

A Han ob tem poudarja, da so pomembni tudi delegati in delegatke - več kot 180 jih je bilo na volilni konvenciji. "Oni so potrdili, da lahko gremo na volitve. Namenoma ne želim nikogar izpostaviti, saj lahko le kot ekipa dosežemo rezultat, ki bo omogočil, da bomo imeli naslednjo levo-sredinsko vlado z bistveno močnejšo socialdemokratsko stranko," pravi.

Matjaž Han
Matjaž Han
FOTO: Aljoša Kravanja

Vendar pa v oči bode dejstvo, da se bosta v volilni enoti Koper za vstop v parlament spopadla dosedanja vodja poslanske skupine Meira Hot in nekdanji vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec. Han trdi, da tu nikakor ne gre za to, da bi želeli dati komu prednost. "Najprej moramo vseh 83 kandidatov dati v eno vrečo, da bomo lahko nato iz nje dobili kar največ poslancev in poslank. Tudi v volilni enoti 5 imamo izredno močne kandidate, vendar pa ne vidim nobenega prestiža. Volilna matematika je pač takšna, da med seboj kandidati vseh strank zbirajo glasove, odstotki pa bodo pokazali svoje," pravi.

Med močnimi kandidati je izpostavil tudi nekdanjo pravosodno ministrico Andrejo Katič, ki je sicer odstopila po smrtnem incidentu v Novem mestu. Prav tako na njihovi listi kandidira tudi Aleksander Jevšek, aktualni minister za kohezijo in regionalni razvoj, za katerega pa gradbena inšpekcija še ugotavlja, ali je črnograditelj.

Preberi še Kje bodo kandidirali Han, Fajonova, Tašner Vatovec, Šetinc Paškova?

Ob tem je Han poudaril, da je prav SD v tem mandatu prevzel odgovornost za "stvari, ki se morda zdijo državljanom in državljankam sporne". Kot primer je navedel Janija Prednika, ki je po razkritjih o domnevnem nasilju nad ženo odstopil, ter afero Litijska, zaradi katere je tudi sam prevzel vodenje stranke. "Katičeva je odstopila zaradi odgovornosti do ljudi, čeprav ni bila kriva. Morda bi moral odstopiti kakšen drug minister zaradi situacije, ki se je zgodila v Novem mestu, ampak smo tudi tam prevzeli politično odgovornost," pojasnjuje.

"Na ta način si v Socialnih demokratih razlagamo tudi integriteto, ki je zelo pomembna za to, da ti ljudje verjamejo," pravi.

Zakaj so se odločili, da kot kandidata predstavijo tudi Luko Gorška in zakaj so na volilni konvenciji znova izpostavili, da v koalicijo z Janšo ne bodo šli? Celoten pogovor si oglejte v priloženem posnetku.

socialni demokrati matjaž han volitve

Kje bodo kandidirali Han, Fajonova, Tašner Vatovec, Šetinc Paškova?

