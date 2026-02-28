Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Nikoli nisem potegnil službene kartice za kosilo ali karkoli drugega'

Ljubljana, 28. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
Urša Zupan Marko Gregorc
Hibridni intervju z Matjažem Hanom

"Ta vlada na davčnem sistemu ni naredila nič," priznava predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han, ki pred parlamentarnimi volitvami cilja na 15 odstotkov podpore. V vlado z Janezom Janšo ne bi šel, vse ostalo je odprto. Bo pa zaradi sladkih besed politikov po volitvah potreben inzulin, pravi. V našem intervjuju je pojasnil zgodbo o 17 davkoplačevalskih evrih za trajekt iz Paga ter svojo odmevno izjavo, da so se v SD za dobrobit države pripravljeni odpovedati ideologiji in vrednotam. Komentiral je afere, ki so spremljale njihov mandat, ter razkril, kdo mu je dal zadnjo "kljukico", da lahko postane predsednik SD.

"Včasih pred kamero rečeš kakšno besedo, ki je ne misliš točno tako, kot zveni. Moji prijatelji so vedeli, kaj želim povedati. Ideologija je ena stvar, vrednote so druga. Socialni demokrati seveda imamo rdeče črte – hotel sem povedati, da imamo program, ki je nabor nekih rešitev. Ni pa to program, s katerim želimo izsiljevati. In so teme, kjer se bomo pač morali dogovoriti," svojo odmevno izjavo v ponedeljkovem soočenju na naši televiziji pojasnjuje Matjaž Han.

Preberi še Prvaki strank o davkih, zunanji politiki, zdravstvu, integriteti in povezovanju

Predsednik SD pred parlamentarnimi volitvami stavi na močne kandidate, čeprav javnomnenjske ankete njegovi stranki kažejo precej manj od želenih 15 odstotkov. "Ne razmišljam, kje bi komu kaj vzel, ampak kako prepričati ljudi," pravi.

Pri povolilnih kombinacijah pušča vrata priprta. "Vsi kalkuliramo. Tisti, ki bo relativni zmagovalec na levi sredini, bo izbiral. Želim si, da bomo na levi sredini Socialni demokrati bistveno močnejši, kot smo bili na zadnjih volitvah, in potem bo skupen dogovor, kdo je lahko naš partner, morda iz sredine ali pa iz desnice. V nobenem primeru pa ne Janez," je direkten.

"V vsakem primeru bo potreben kakšen inzulin," se pošali na račun lastnih besed, da bo zaradi Anžeta Logarja dobil sladkorno bolezen. Dan po volitvah so razmere namreč drugačne kot med kampanjo, opozarja.

Obžaluje, da "vlada na davčnem sistemu ni naredila nič". Dotakne se tudi očitkov gospodarstva, da Slovenija izgublja konkurenčnost in groženj podjetij, ki razmišljajo o selitvi v tujino. Vse kritike jemljem resno, pravi, a hkrati opozarja, da je v času pred volitvami veliko kričanja z vseh strani. Pojasni tudi, kako so si v stranki zamislili obdavčitev premoženja.

Matjaž Han je z nami spregovori v daljšem intervjuju, ki si ga boste lahko jutri prebrali na 24ur.com in ogledali na Voyo!
Matjaž Han je z nami spregovori v daljšem intervjuju, ki si ga boste lahko jutri prebrali na 24ur.com in ogledali na Voyo!
FOTO: Aljoša Kravanja

Med napakami preteklega mandata te vlade naniza slabo komunikacijo, uvedbo obveznega štempljanja, pa zaplete pri čezmejnem delu – a vztraja, da bi bila brez vladnih ukrepov slika še slabša. Odgovarja tudi na vprašanja o svoji poti na Pag in 17 evrih za trajekt, ki jih je njegov voznik na poti domov plačal s službeno kartico, ter o poslovanju družinskega podjetja s Petrolom. "Če je kateri politik največkrat kaj plačal sam, sem bil to jaz," zatrjuje.

V pogovoru priznava tudi osebna razočaranja – da je bila beseda "socialdemokracija" v koaliciji kdaj preslišana in da se pomembne odločitve niso vedno sprejemale z dovolj razmisleka. A kljub temu vztraja, da je SD stranka, ki zna prevzeti odgovornost. Pri razveljavljenem razpisu Spirit tako poudarja, da ni bil porabljen niti cent, pri Litijski pa, da je bila politično težja zgodba, saj je bil denar že nakazan in stavba kupljena. "Ne moreš se vpletati v delo drugega ministrstva," komentira odgovornost vlade, a hkrati priznava, da bi šel sam pred nakupom stavbo pogledat.

Spregovori tudi o odmevnih prestopih, čakalnih vrstah, teorijah zarote, poravnanih dolgovih, financiranju volilne kampanje in zakaj kljub vsemu še vedno stoji ob strani Robertu Golobu ... Prispevek s posameznimi izseki intervjuja si lahko pogledate že nocoj v oddaji 24UR, celotni intervju s Hanom pa bo jutri objavljen na naši spletni strani in na Voyo!

Matjaž Han je odgovarjal tudi na naša hitra vprašanja:

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
man1983
28. 02. 2026 08.14
V SD tudi nikoli niste lagali ljudi da bodo v 30.dneh prišli do specialista, ha???
Odgovori
0 0
jedupančpil
28. 02. 2026 08.14
spokajte se na smetisce
Odgovori
0 0
Julijann
28. 02. 2026 08.13
Han še obnaša na soočenjih kakor da mu manjka kak meter špricarjev. Pa tega tudi ne razumem, sedaj ima toliko idej kaj izboljšati, a ni v vladi. Če pa so tvoje ideje vedno položene, potem pač ne moreš biti del take vlade.
Odgovori
+1
1 0
followme
28. 02. 2026 08.13
Ce bi v SLO pobrali vse davke, obdavcili placo 99%,premoženje 100% ....vam se vedno nebi bilo dovolj
Odgovori
+2
2 0
Stojadina-sportiva
28. 02. 2026 08.11
Kaj je sploh fora izpostavljat koruptivne scene, če vsak trdi da je nedolžen, nič ne ve o tem itd...in seveda vse eventuelno pod tepih in nihče ne odgovarja za nič?
Odgovori
+3
3 0
kakorkoliže
28. 02. 2026 08.10
Kanalizirate milijone in vi govorite o drobižu. Res nas imate za neumne.
Odgovori
+4
4 0
Jezna lepookica
28. 02. 2026 08.08
Zakaj ne moremo komentirati "preventivni" napad Izraela s pomočjo Amerike na Iran?!
Odgovori
+0
2 2
Koronavirusovec
28. 02. 2026 08.06
še pred nekaj dnevi sem napisal v komentarju, da je moja napoved da bo v nekaj dneh zda napadla iran, in se je to uresničilo
Odgovori
+1
2 1
lokson
28. 02. 2026 08.14
Kdo??
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
28. 02. 2026 08.06
Zaprto komentiranje o fašištičnem napadu??? Do kdaj!
Odgovori
+0
4 4
Arrya
28. 02. 2026 08.04
Mater imam dovolj teh političnih for, kater politik je porabil 100 eur tukaj, 500 eur tam, če nas vsi za hrbtom lupijo za miljone. Zaradi mene, če si plačuje trajekt vsak teden, samo poskrbi, da bomo imeli ljudje spodobno življenje pa bo.
Odgovori
+11
11 0
ptuj.si
28. 02. 2026 08.03
Gospodarski minister, pa še vedno potegne kartico?
Odgovori
+2
2 0
špaget
28. 02. 2026 08.01
Zakaj se židov ne sme komentirat?
Odgovori
+5
6 1
bc123456
28. 02. 2026 08.01
HAN najbolje da se spraviš k svojim ČISTILKAM , tam boš napravil najmanj ŠKODE ........
Odgovori
+3
5 2
kakorkoliže
28. 02. 2026 08.01
Kako kaj litijska, so lopovi že za zapahi. Niso še in zakaj ne? Han skrijte se raje v kakšno luknjo.
Odgovori
+8
8 0
