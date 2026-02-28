'Nikoli nisem potegnil službene kartice za kosilo ali karkoli drugega'

"Včasih pred kamero rečeš kakšno besedo, ki je ne misliš točno tako, kot zveni. Moji prijatelji so vedeli, kaj želim povedati. Ideologija je ena stvar, vrednote so druga. Socialni demokrati seveda imamo rdeče črte – hotel sem povedati, da imamo program, ki je nabor nekih rešitev. Ni pa to program, s katerim želimo izsiljevati. In so teme, kjer se bomo pač morali dogovoriti, " svojo odmevno izjavo v ponedeljkovem soočenju na naši televiziji pojasnjuje Matjaž Han .

Predsednik SD pred parlamentarnimi volitvami stavi na močne kandidate, čeprav javnomnenjske ankete njegovi stranki kažejo precej manj od želenih 15 odstotkov. "Ne razmišljam, kje bi komu kaj vzel, ampak kako prepričati ljudi," pravi.

Pri povolilnih kombinacijah pušča vrata priprta. "Vsi kalkuliramo. Tisti, ki bo relativni zmagovalec na levi sredini, bo izbiral. Želim si, da bomo na levi sredini Socialni demokrati bistveno močnejši, kot smo bili na zadnjih volitvah, in potem bo skupen dogovor, kdo je lahko naš partner, morda iz sredine ali pa iz desnice. V nobenem primeru pa ne Janez," je direkten.

"V vsakem primeru bo potreben kakšen inzulin," se pošali na račun lastnih besed, da bo zaradi Anžeta Logarja dobil sladkorno bolezen. Dan po volitvah so razmere namreč drugačne kot med kampanjo, opozarja.

Obžaluje, da "vlada na davčnem sistemu ni naredila nič". Dotakne se tudi očitkov gospodarstva, da Slovenija izgublja konkurenčnost in groženj podjetij, ki razmišljajo o selitvi v tujino. Vse kritike jemljem resno, pravi, a hkrati opozarja, da je v času pred volitvami veliko kričanja z vseh strani. Pojasni tudi, kako so si v stranki zamislili obdavčitev premoženja.