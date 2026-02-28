'Nikoli nisem potegnil službene kartice za kosilo ali karkoli drugega'

"Včasih pred kamero rečeš kakšno besedo, ki je ne misliš točno tako, kot zveni. Moji prijatelji so vedeli, kaj želim povedati. Ideologija je ena stvar, vrednote so druga. Socialni demokrati seveda imamo rdeče črte – hotel sem povedati, da imamo program, ki je nabor nekih rešitev. Ni pa to program, s katerim želimo izsiljevati. In so teme, kjer se bomo pač morali dogovoriti," svojo odmevno izjavo v ponedeljkovem soočenju na naši televiziji pojasnjuje Matjaž Han.
Predsednik SD pred parlamentarnimi volitvami stavi na močne kandidate, čeprav javnomnenjske ankete njegovi stranki kažejo precej manj od želenih 15 odstotkov. "Ne razmišljam, kje bi komu kaj vzel, ampak kako prepričati ljudi," pravi.
Pri povolilnih kombinacijah pušča vrata priprta. "Vsi kalkuliramo. Tisti, ki bo relativni zmagovalec na levi sredini, bo izbiral. Želim si, da bomo na levi sredini Socialni demokrati bistveno močnejši, kot smo bili na zadnjih volitvah, in potem bo skupen dogovor, kdo je lahko naš partner, morda iz sredine ali pa iz desnice. V nobenem primeru pa ne Janez," je direkten.
"V vsakem primeru bo potreben kakšen inzulin," se pošali na račun lastnih besed, da bo zaradi Anžeta Logarja dobil sladkorno bolezen. Dan po volitvah so razmere namreč drugačne kot med kampanjo, opozarja.
Obžaluje, da "vlada na davčnem sistemu ni naredila nič". Dotakne se tudi očitkov gospodarstva, da Slovenija izgublja konkurenčnost in groženj podjetij, ki razmišljajo o selitvi v tujino. Vse kritike jemljem resno, pravi, a hkrati opozarja, da je v času pred volitvami veliko kričanja z vseh strani. Pojasni tudi, kako so si v stranki zamislili obdavčitev premoženja.
Med napakami preteklega mandata te vlade naniza slabo komunikacijo, uvedbo obveznega štempljanja, pa zaplete pri čezmejnem delu – a vztraja, da bi bila brez vladnih ukrepov slika še slabša. Odgovarja tudi na vprašanja o svoji poti na Pag in 17 evrih za trajekt, ki jih je njegov voznik na poti domov plačal s službeno kartico, ter o poslovanju družinskega podjetja s Petrolom. "Če je kateri politik največkrat kaj plačal sam, sem bil to jaz," zatrjuje.
V pogovoru priznava tudi osebna razočaranja – da je bila beseda "socialdemokracija" v koaliciji kdaj preslišana in da se pomembne odločitve niso vedno sprejemale z dovolj razmisleka. A kljub temu vztraja, da je SD stranka, ki zna prevzeti odgovornost. Pri razveljavljenem razpisu Spirit tako poudarja, da ni bil porabljen niti cent, pri Litijski pa, da je bila politično težja zgodba, saj je bil denar že nakazan in stavba kupljena. "Ne moreš se vpletati v delo drugega ministrstva," komentira odgovornost vlade, a hkrati priznava, da bi šel sam pred nakupom stavbo pogledat.
Spregovori tudi o odmevnih prestopih, čakalnih vrstah, teorijah zarote, poravnanih dolgovih, financiranju volilne kampanje in zakaj kljub vsemu še vedno stoji ob strani Robertu Golobu ... Prispevek s posameznimi izseki intervjuja si lahko pogledate že nocoj v oddaji 24UR, celotni intervju s Hanom pa bo jutri objavljen na naši spletni strani in na Voyo!
Matjaž Han je odgovarjal tudi na naša hitra vprašanja:
