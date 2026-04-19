SLOVENIJA ODLOČA 2026

Ima kdo 46 glasov?

Ljubljana, 19. 04. 2026 19.50 pred 53 minutami 2 min branja 149

Avtor:
Kaja Kobetič
VLADA

Ali je kdo od pretendentov za mandatarja že preštel do 46? Po slabem mesecu dni zakulisnih sestankov in pogajanj po parlamentarnih volitvah, se bodo poslanci prvič tudi uradno preštevali. Predsednica države Nataša Pirc Musar, ki v prvem krogu predlaga mandatarja, bo namreč gostila vodje sedmih poslanskih skupin.

Lahko pričakujemo, da bi desna sredina, ki ji trenutno pri sestavljanju nove vlade kaže bolje, predsednici že prinesla 46 podpisov?

Bo že jutri predsednica Pirc Musarjeva na mizo dobila 46 glasov, potrebnih za predlog novega mandatarja? Poslanci se bodo prvič tudi uradno preštevali.

Četudi vemo, da je politika 'umetnost možnega', pa trenutno tega ni pričakovati. Spomnimo, Janez Janša je svojim članom na četrtkovem izvršnem odboru poslal jasno sporočilo: nikamor se ne mudi. Pred tem pa bosta morala bržkone vrste strniti tudi oba jezička na tehtnici – Demokrati Anžeta Logarja in Resni.ca Zorana Stevanovića. Ta je – po včerajšnji javni kritiki vidne članice Sabine Senčar, da je obljubil, da ne bo prodal glasu za položaj – na Facebooku zapisal, da se nikoli ne smeš predati, ker da se bele zastave najtežje operejo. In dodal, da bi jim njihovo volilno telo mnogo bolj zamerilo podporo vladi Roberta Goloba.

Preberi še Pred vstopom v vlado notranja trenja v Resni.ci in Demokratih?

Jutri bo sicer stekel šele prvi krog pogovorov pri Pirc Musarjevi. Pa bi se lahko zgodilo, da predsednica države – če ji nihče ne bi prinesel 46 podpisov – v prvem krogu kandidata za mandatarja sploh ne predlaga? V tem primeru se preštevanje preseli v parlament, saj lahko predlog za mandatarja v drugem krogu vložijo tudi poslanske skupine. To se je v zgodovini države sicer zgodilo le enkrat, po volitvah leta 2018.

Kdo ima večino?

Pa bi se lahko bodoča koalicija izrisala tudi na jutrišnjem kolegiju predsednika Državnega zbora, ki bo potekal skorajda sočasno kot posveti pri predsednici države?

Jutri bodo na kolegiju vodje poslanskih skupin glasovale o oblikovanju nekaterih odborov, kar je bilo predvideno že prejšnji teden, a so glasovanje prestavili, ker ni bil dosežen dogovor o razdelitvi predsedniških in podpredsedniških mest. Jutri pa bi se bržkone lahko izrisalo, okoli čigavih predlogov se bo zbrala večina, kar bi lahko – po glasovanju o predsedniku parlamenta – še enkrat pokazalo na sestavo bodoče koalicije. V torek bodo predvidoma na izredni seji glasovali še o podpredsednikih parlamenta, v petek pa obravnavali še Zakon o vladi, kjer reorganizacijo ministrstev sicer predlaga Gibanje Svoboda. A obravnavo predlaga SDS, zato gre sklepati, da želijo na dnevni red čimprej prinesti svoj zakon za organizacijo vlade.

mandatar volitve Nataša Pirc Musar poslanske skupine
KOMENTARJI149

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GLUPI DAVKI
19. 04. 2026 20.42
Še Kralja so pokvarili.ko je rekel,da je šel sam v kabino in ni nč označil glasovnice...
Odgovori
+3
3 0
presrani
19. 04. 2026 20.42
Zdaj ,ko je Robi uredil zdravstvo bi vsi želeli vladati.
Odgovori
-2
1 3
macolagobec
19. 04. 2026 20.41
Levuuharji imajo močno mafijsko ozadje, ki lahko spremeni stanje stvari na politični šahovnici.
Odgovori
+0
2 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 04. 2026 20.43
Dej bog 🇸🇮
Odgovori
+1
1 0
biggie33
19. 04. 2026 20.41
Zelo lepo od 24ur, da so se opravičili danes za neresnične objave o stranki Resnica.. me zanima, če bi objavili opravičilo tudi če odvetniki ne bi grozili s tožbico.. lahko bi rekli, da je stranka zaradi teh neresnic izgubila vsaj en stolček v parlamentu.. naključje najbrž ni, da se je to zgodilo ravno Resnici..
Odgovori
+1
2 1
Zmaga Moke
19. 04. 2026 20.42
Niti enega nebi ineli, če bi se volilo zdaj, ko je Zoran pokazal kdoje
Odgovori
+1
2 1
GLUPI DAVKI
19. 04. 2026 20.41
Imel jih je Janša še 1 teden pred volitvami
Odgovori
+1
1 0
Bonaventura
19. 04. 2026 20.40
ma zakaj pa Zoki modro molči ??? enostavno, ker ima raje keš kot pa Robija....tako je to.... Zoki šteka....Robi pa še bo....
Odgovori
+3
3 0
Zmaga Moke
19. 04. 2026 20.44
Žal ima raje tudi keš kot svoje volilce.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
19. 04. 2026 20.39
Levi bi šli z glavo skozi zid, pa ne gre. So dobili vsaj malo lekcije
Odgovori
-1
1 2
BBcc
19. 04. 2026 20.41
Desnica je zid že prebila z glavo. Jj je zato plešast.
Odgovori
-2
0 2
Deep1
19. 04. 2026 20.38
En članek za nedeljo večer, da se klika in komentira...klasika‼️
Odgovori
+0
1 1
presrani
19. 04. 2026 20.38
Ko je bil komandir Senadi je lepo dejal ,ko sem bil sam komandir je bil v Sloveniji red.
Odgovori
+2
2 0
fljfo
19. 04. 2026 20.38
Kaj je Golob storil tako slabega, da mu je tako drastično padla podpora?
Odgovori
+4
4 0
Albert Konečnik
19. 04. 2026 20.38
Anza in Zoki sta se že zdavnaj dogovorila z Janezkom, vse, kar bodo sedaj nabijali, bo čisto navaden blef.
Odgovori
+1
1 0
BtpS
19. 04. 2026 20.38
Nasi politiki mi delujejo vsi tako hinavski, laznivi in koruptivni. Ni nam pomoci😭Korupcija pa se prav zaradi tega nikoli ne bo odpravila. In zato ke za vse premalo denarja!!!!!
Odgovori
+2
2 0
macolagobec
19. 04. 2026 20.39
Ne preveč krivit politikov! Politiki imajo ozadje oziroma strice od tam, ki zahtevajo svoje in tukaj ni veliko pomoči.
Odgovori
+1
1 0
BroNo1
19. 04. 2026 20.38
Tudi Svoboda nas je prevarala na prejšnjih volitvah , ko je vzela not levake, kateri sploh niso bili izvoljeni! Pa Bratuškovo in Šarca, ki sploh nista bila izvoljena, za ministra?! Tko da, samo trafikanta ne več….
Odgovori
+3
4 1
Kod.
19. 04. 2026 20.35
Lenart Žavbi: Če bo Janša sestavil vlado, bo Golob šef opozicije.................No pa ima tudi GS satelite
Odgovori
-2
4 6
Vera in Bog
19. 04. 2026 20.35
Janša bi iz zapora lahko vladal bolje kot Golob. Vsaj revni ne bi bili.
Odgovori
-1
4 5
BBcc
19. 04. 2026 20.38
Jj bi bolje kradel.
Odgovori
-1
2 3
Diabloss
19. 04. 2026 20.39
TAM BI TUDI MORAL BIT
Odgovori
+1
1 0
GLUPI DAVKI
19. 04. 2026 20.41
Sej bo
Odgovori
+1
1 0
JanezOrban
19. 04. 2026 20.33
Mandatar bo Vrtovec al pa Logar,zapornik bo pa stric iz odzadja!
Odgovori
+0
6 6
macolagobec
19. 04. 2026 20.35
To bi blo logično in uresničljivo. Pa tudi leva opcija je še vedno mogoča. Stevotu zvijejo roke in čeprav je močan bo popustil.
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
19. 04. 2026 20.35
Maš kakšno boljšo rešitev?
Odgovori
-2
1 3
Zmaga Moke
19. 04. 2026 20.38
Pa ta Vrtovec še za v vaško faro ni.
Odgovori
+1
2 1
bad-grandpa
19. 04. 2026 20.32
Golob ne more je konec. Janez je odvisen od Zorana. Ce Resnica ne gre s sds potem predčasne ampak resnice potem ne bo več. Tako da ali desna ali predčasne.
Odgovori
+5
5 0
macolagobec
19. 04. 2026 20.36
Zelo verjetno, ja.
Odgovori
+2
2 0
BroNo1
19. 04. 2026 20.32
Vse bi bilo ok, če ne bi amater Golob s svojimi pajdaši fural državo kot trafiko. Zafural so vse kar se je dal, še vedno nezavedujoč. Samo amaterjev ne več!
Odgovori
+1
6 5
jank
19. 04. 2026 20.30
Janša ima lahko največ 43 glasov. Poštenjak Stevanović je zatrdil, da ne bo šel v koalicijo z Janšo. Če pa on nekaj reče, potem zagotovo drži. Ha, ha....
Odgovori
+6
9 3
BBcc
19. 04. 2026 20.32
Sploh pa če je overjeno da ne bo sodeloval z Janšo. Drži kot pribito.🤣🤣🤣🇸🇮
Odgovori
+6
7 1
Frotirka
19. 04. 2026 20.33
ne rabiš biti v kosliciji, da glasuješ za…
Odgovori
-2
1 3
Zmaga Moke
19. 04. 2026 20.39
Fortirka, rekel je da ne bo sodeloval z Janšo in to nikoli. Opozicija ali ne.
Odgovori
+1
1 0
Dvigalo
19. 04. 2026 20.30
Stevanovič je zagotovil da z JJ ne gre v kompanijo torej JJ-a, če je pošten ne bodo podprli. Za Goloba trdi enako. Normalno je pričakovati da bo mandatar nekdo tretji…
Odgovori
+3
3 0
