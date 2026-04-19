Ima kdo 46 glasov?

Bo že jutri predsednica Pirc Musarjeva na mizo dobila 46 glasov, potrebnih za predlog novega mandatarja? Poslanci se bodo prvič tudi uradno preštevali.

Četudi vemo, da je politika 'umetnost možnega', pa trenutno tega ni pričakovati. Spomnimo, Janez Janša je svojim članom na četrtkovem izvršnem odboru poslal jasno sporočilo: nikamor se ne mudi. Pred tem pa bosta morala bržkone vrste strniti tudi oba jezička na tehtnici – Demokrati Anžeta Logarja in Resni.ca Zorana Stevanovića . Ta je – po včerajšnji javni kritiki vidne članice Sabine Senčar , da je obljubil, da ne bo prodal glasu za položaj – na Facebooku zapisal, da se nikoli ne smeš predati, ker da se bele zastave najtežje operejo. In dodal, da bi jim njihovo volilno telo mnogo bolj zamerilo podporo vladi Roberta Goloba .

Jutri bo sicer stekel šele prvi krog pogovorov pri Pirc Musarjevi. Pa bi se lahko zgodilo, da predsednica države – če ji nihče ne bi prinesel 46 podpisov – v prvem krogu kandidata za mandatarja sploh ne predlaga? V tem primeru se preštevanje preseli v parlament, saj lahko predlog za mandatarja v drugem krogu vložijo tudi poslanske skupine. To se je v zgodovini države sicer zgodilo le enkrat, po volitvah leta 2018.

Pa bi se lahko bodoča koalicija izrisala tudi na jutrišnjem kolegiju predsednika Državnega zbora, ki bo potekal skorajda sočasno kot posveti pri predsednici države?

Jutri bodo na kolegiju vodje poslanskih skupin glasovale o oblikovanju nekaterih odborov, kar je bilo predvideno že prejšnji teden, a so glasovanje prestavili, ker ni bil dosežen dogovor o razdelitvi predsedniških in podpredsedniških mest. Jutri pa bi se bržkone lahko izrisalo, okoli čigavih predlogov se bo zbrala večina, kar bi lahko – po glasovanju o predsedniku parlamenta – še enkrat pokazalo na sestavo bodoče koalicije. V torek bodo predvidoma na izredni seji glasovali še o podpredsednikih parlamenta, v petek pa obravnavali še Zakon o vladi, kjer reorganizacijo ministrstev sicer predlaga Gibanje Svoboda. A obravnavo predlaga SDS, zato gre sklepati, da želijo na dnevni red čimprej prinesti svoj zakon za organizacijo vlade.