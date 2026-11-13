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SLOVENIJA ODLOČA 2026

Izjave, ki so zaznamovale kampanjo

Ljubljana, 13. 11. 2026 20.04 pred 6 urami 1 min branja 1

Avtor:
Tanja Volmut
Soočenje kandidatov za župana Ljubljane

Napetost pred lokalnimi volitvami narašča. Le še jutrišnja sobota nas loči do odločanja o tem, kdo bo prihodnja štiri leta sedel na županski stolček v 212-ih slovenskih občinah. Čas za nagovore svojih volilcev imajo kandidati malo. Od polnoči pa do zaprtja volišč v nedeljo namreč velja volilni molk. Zbrali smo najzanimivejše izjave županskih kandidatov iz naših soočenj, ki so zaznamovale kampanjo.

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lokalne volitve

V Ljubljani se prvič po 20 letih obeta drugi krog lokalnih volitev

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KOMENTARJI1

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mario49
13. 11. 2026 21.28
Vtej "državici zlovenija imenovani" , bi bilo mnogo bolje , če bi ukinili vse občine in uredili pokrajina, vendar ne več kot 6 !!!!!!!!!!
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