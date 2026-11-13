SLOVENIJA ODLOČA 2026
Izjave, ki so zaznamovale kampanjo
Napetost pred lokalnimi volitvami narašča. Le še jutrišnja sobota nas loči do odločanja o tem, kdo bo prihodnja štiri leta sedel na županski stolček v 212-ih slovenskih občinah. Čas za nagovore svojih volilcev imajo kandidati malo. Od polnoči pa do zaprtja volišč v nedeljo namreč velja volilni molk. Zbrali smo najzanimivejše izjave županskih kandidatov iz naših soočenj, ki so zaznamovale kampanjo.
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