Izvršilni odbor SDS na seji pretresa volilne rezultate

SDS je na nedeljskih volitvah v DZ po delnih neuradnih izidih dobila 28 poslanskih mandatov in po deležu glasov pristala na drugem mestu tik za Svobodo. Janez Janša je v izjavi za medije napovedal, da bo danes seja izvršilnega odbora stranke, na kateri bodo analizirali rezultate.

Po objavi delnih neuradnih izidov pa je navedel tudi, da po približno milijonu vnesenih glasovnic podatki Državne volilne komisije (DVK) strižejo s podatki, ki jih s posameznih volišč zbirajo sami. Napovedal je, da bodo v SDS prešteli vsak glas z vseh volišč, saj da so se organizirali tako, da imajo povsod ljudi ali nadzornike. "Treba bo vse na roke prešteti," je dodal.

Na DVK sicer še danes popoldne niso bili seznanjeni o tem, da bi katera izmed kandidatnih list zahtevala ponovno štetje glasovnic ali da bi kdo zaradi nepravilnosti na volišču vložil ugovor.

Obenem je bil Janša kritičen do dela volilnih komisij volilnih enot. V SDS so namreč zaradi organizacije nekaterih volišč na predčasnem glasovanju vložili ugovore na sedem volilnih enot, v katerih so bila po njihovem mnenju nekatera volišča organizirana v neskladju z zakonom. V vseh volilnih enotah so volilne komisije njihov ugovor kot neutemeljen zavrnile. Kot je danes pojasnila DVK, ima vsak kandidat in predstavnik liste kandidatov zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, pravico do pritožbe na državni zbor. Ta se skladno z zakonom o volitvah v DZ lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije DZ, na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev.