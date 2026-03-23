Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Izvršilni odbor SDS na seji pretresa volilne rezultate

Ljubljana, 23. 03. 2026 18.24 pred 12 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Pred Trstenjakovo 8

Izvršilni odbor SDS se je skladno z nedeljskimi napovedmi predsednika stranke Janeza Janše popoldne sestal na seji, na kateri pretresajo volilno dogajanje. Ob prihodu na sejo udeleženci niso želeli dajati izjav, sklepe bodo predstavili na torkovi novinarski konferenci.

SDS je na nedeljskih volitvah v DZ po delnih neuradnih izidih dobila 28 poslanskih mandatov in po deležu glasov pristala na drugem mestu tik za Svobodo. Janez Janša je v izjavi za medije napovedal, da bo danes seja izvršilnega odbora stranke, na kateri bodo analizirali rezultate.

Po objavi delnih neuradnih izidov pa je navedel tudi, da po približno milijonu vnesenih glasovnic podatki Državne volilne komisije (DVK) strižejo s podatki, ki jih s posameznih volišč zbirajo sami. Napovedal je, da bodo v SDS prešteli vsak glas z vseh volišč, saj da so se organizirali tako, da imajo povsod ljudi ali nadzornike. "Treba bo vse na roke prešteti," je dodal.

Na DVK sicer še danes popoldne niso bili seznanjeni o tem, da bi katera izmed kandidatnih list zahtevala ponovno štetje glasovnic ali da bi kdo zaradi nepravilnosti na volišču vložil ugovor.

Obenem je bil Janša kritičen do dela volilnih komisij volilnih enot. V SDS so namreč zaradi organizacije nekaterih volišč na predčasnem glasovanju vložili ugovore na sedem volilnih enot, v katerih so bila po njihovem mnenju nekatera volišča organizirana v neskladju z zakonom. V vseh volilnih enotah so volilne komisije njihov ugovor kot neutemeljen zavrnile. Kot je danes pojasnila DVK, ima vsak kandidat in predstavnik liste kandidatov zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, pravico do pritožbe na državni zbor. Ta se skladno z zakonom o volitvah v DZ lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije DZ, na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

"Pravica do tega pravnega sredstva ni vezana na to, ali je odločba volilne komisije volilne enote vsebovala pravni pouk ali ne," so še navedli na DVK in se s tem odzvali na Janševe očitke, da so volilne komisije volilnih enot v zavrnilnih odločbah zapisale različen pravni pouk o enaki zadevi.

Kako so se v SDS odločili ravnati v nadaljnjih postopkih, bo predvidoma znano v torek, ko stranka napoveduje novinarsko konferenco.

Analize volilnega izida in prihodnjih ravnanj je sicer te dni pričakovati tudi v drugih strankah.

Na nedeljskih volitvah, ki so bile desete v samostojni Sloveniji, se je v DZ uvrstilo sedem list. Po delnih neuradnih izidih po 99,96 odstotka preštetih glasov je slavila Svoboda z 28,62 odstotka glasov in 29 poslanskimi mandati pred SDS, ki je dobila 27,95 odstotka glasov in 28 mandatov. V DZ so se uvrstile še skupna lista NSi, SLS in Fokus z devetimi, SD in Demokrati s šestimi mandati, lista Levica in Vesna ter Resni.ca pa bi dobile po pet mandatov.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
23. 03. 2026 18.37
Nezaupnico Mosadu bodo izrekli in se še naprej klanjali vrhovnemu vodju JJju ali po domače Ivanu
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka po enem letu ponovno samska
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
Človeška evolucija se morda pospešeno spreminja pred našimi očmi
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
dominvrt
Portal
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
okusno
Portal
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599