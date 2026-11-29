Na lokalnih volitvah pred dvema tednoma so volivci poleg novih občinskih svetov izvolili tudi župane v 167 od 212 slovenskih občin. V preostalih 45 občinah, kjer nihče od kandidatov ni prejel večine veljavnih glasov, danes izbirajo med kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Ob 7. uri se je odprlo 1066 volišč. Volivci glasujejo na istih voliščih kot pred dvema tednoma, prav tako velja obvestilo o volišču iz prvega kroga. Po podatkih Državne volilne komisije je do 11. ure glasovalo 69.305 od skupno 635.403 volilnih upravičencev, kar pomeni 10,91-odstotno volilno udeležbo. Najvišja je bila v občini Makole, kjer je glas oddalo 22,08 odstotka volilnih upravičencev, najnižja pa v Mestni občini Nova Gorica, kjer je bila 8,55-odstotna.

Do 16. ure 31,14-odstotna volilna udeležba

Do 16. ure je nato glasovalo 197.845 od skupno 635.408 volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila tako 31,14-odstotna. V šestih mestnih občinah je bila udeležba nekoliko nižja, in sicer 28,34-odstotna. Od 11. do 16. ure je glas oddalo še več kot 128.000 volivcev, volilna udeležba pa se je povečala za 20,23 odstotne točke. Do zaprtja volišč ob 19. uri so imeli volivci ob zadnjem preverjanju udeležbe še tri ure časa za oddajo glasu.

Udeležba dopoldne nižja kot pred dvema tednoma, a višja kot pred štirimi leti

Do 11. ure je v drugem krogu županskih volitev glasovalo 10,91 odstotka volilnih upravičencev. Pred štirimi leti je bila ob isti uri v drugem krogu udeležba 10,24-odstotna, leta 2018 pa 13,85-odstotna. V vseh šestih mestnih občinah, v katerih danes poteka drugi krog županskih volitev, je bila dopoldanska udeležba nižja kot pred dvema tednoma. Največjo razliko beležijo na Ptuju, kjer je udeležba nižja za 2,26 odstotne točke, najmanjšo pa v Kranju, kjer je nižja za 0,84 odstotne točke. V Ljubljani je do 11. ure glasovalo 9,23 odstotka volilnih upravičencev, pred dvema tednoma pa 11,10 odstotka.

Drugi krog lokalnih volitev v Ljubljani 29. novembra 2026 FOTO: Bobo

Drugi krog tudi v polovici mestnih občin

O tem, kdo bo občino vodil prihodnja štiri leta, danes odločajo tudi volivci v šestih od 12 mestnih občin. Po več kot dveh desetletjih je drugi krog županskih volitev znova potreben tudi v Ljubljani. V prestolnici se za županski položaj potegujeta aktualni župan Zoran Janković (podpisi volivcev) in Luka Mesec (Levica). Za nov mandat se potegujejo tudi aktualni župani Kopra, Nove Gorice in Ptuja. V Kopru volivci izbirajo med Alešem Bržanom (Lista Aleša Bržana) in Nikom Popovičem (Koper je naš), v Novi Gorici med Samom Turelom (Gibanje Svoboda) in Bogdanom Česnikom (podpisi volivcev), na Ptuju pa med Nuško Gajšek (SD) in Jankom Šircem (podpisi volivcev). V Mariboru in Kranju bodo medtem zagotovo dobili nova župana. Dosedanji mariborski župan Saša Arsenovič se ni potegoval za nov mandat, kranjski župan Matjaž Rakovec pa se ni uvrstil v drugi krog. V Mariboru volivci izbirajo med Matevžem Frangežem (SD, Levica ter Lista kolesarjev in pešcev) in Borom Greinerjem (podpisi volivcev), v Kranju pa med Janezom Černetom (podpisi volivcev) in Ireno Dolenc (NSi). V šestih mestnih občinah je bila do 11. ure skupna volilna udeležba 9,50-odstotna. V Kopru je znašala 11,83 odstotka, v Kranju 10,35 odstotka, na Ptuju 9,98 odstotka, v Ljubljani 9,23 odstotka, v Mariboru 8,76 odstotka in v Novi Gorici 8,55 odstotka.

Kandidati oddali glasove, večer bodo preživeli v volilnih štabih

Županski kandidati v največjih slovenskih mestih so svoje glasove večinoma oddali že dopoldne. Ljubljanski župan Zoran Janković se je na volišče odpravil po jutranjem sprehodu po Golovcu, njegov protikandidat Luka Mesec pa je glasoval na Osnovni šoli Vodmat. Oba sta kampanjo pred drugim krogom ocenila kot spoštljivo. V prvem krogu je Janković prejel 34,94 odstotka glasov, Mesec pa 26,14 odstotka. V Mariboru sta Matevž Frangež in Bor Greiner glasovala na istem volišču na Grajski ulici. Oba sta napovedala, da bosta preostanek dneva do odhoda v volilna štaba preživela v družinskem krogu. Frangež je pred dvema tednoma prejel 28,18 odstotka glasov, Greiner pa 22,85 odstotka. Tudi koprska županska kandidata Aleš Bržan in Nik Popovič sta glasovala na istem volišču, na Srednji tehniški šoli Koper. V prvem krogu je Bržan prejel dobrih 47 odstotkov glasov, Popovič pa dobrih 31 odstotkov. V Kranju je Janez Černe na volišče prišel v družbi družine, Irena Dolenc pa se je na volišče v Zgornjih Bitnjah odpravila po nedeljski maši. Med kandidatoma je bilo v prvem krogu manj kot tri odstotne točke razlike. Černe je prejel 28,18 odstotka glasov, Dolenčeva pa 25,27 odstotka. Županski kandidati v Novi Gorici in na Ptuju so glasove oddali že na predčasnem glasovanju.

Drugi krog lokalnih volitev v Ljubljani 29. novembra 2026 FOTO: Bobo

Kandidati oddali glasove, večer bodo preživeli v volilnih štabih

Županski kandidati v največjih slovenskih mestih so svoje glasove večinoma oddali že dopoldne. Ljubljanski župan Zoran Janković se je na volišče odpravil po jutranjem sprehodu po Golovcu, njegov protikandidat Luka Mesec pa je glasoval na Osnovni šoli Vodmat. Oba sta kampanjo pred drugim krogom ocenila kot spoštljivo. V prvem krogu je Janković prejel 34,94 odstotka glasov, Mesec pa 26,14 odstotka. V Mariboru sta Matevž Frangež in Bor Greiner glasovala na istem volišču na Grajski ulici. Oba sta napovedala, da bosta preostanek dneva do odhoda v volilna štaba preživela v družinskem krogu. Frangež je pred dvema tednoma prejel 28,18 odstotka glasov, Greiner pa 22,85 odstotka. Tudi koprska županska kandidata Aleš Bržan in Nik Popovič sta glasovala na istem volišču, na Srednji tehniški šoli Koper. V prvem krogu je Bržan prejel dobrih 47 odstotkov glasov, Popovič pa dobrih 31 odstotkov. V Kranju je Janez Černe na volišče prišel v družbi družine, Irena Dolenc pa se je na volišče v Zgornjih Bitnjah odpravila po nedeljski maši. Med kandidatoma je bilo v prvem krogu manj kot tri odstotne točke razlike. Černe je prejel 28,18 odstotka glasov, Dolenčeva pa 25,27 odstotka. Županski kandidati v Novi Gorici in na Ptuju so glasove oddali že na predčasnem glasovanju.

Do poldneva 26 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, do 15. ure - 35

Dežurna služba ministrstva je od začetka volilnega molka do danes do 12. ure prejela 26 obvestil o domnevnih kršitvah. Do 15. ure pa so nato našteli 35 prijav domnevnih kršitev volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve obravnava 20 primerov, v katerih obstaja sum kršitve. Večina se nanaša na objave na družbenih omrežjih. Pri preostalih 15 obvestilih so ugotovili, da ni podlage za začetek postopka o prekršku ali pa se nanašajo na primere, ki jih že obravnavajo. Volilni molk velja do 19. ure. Morebitne kršitve je mogoče prijaviti na telefonskih številkah 080 12 00 in 080 21 13 ter na elektronskem naslovu volitve.mnz@gov.si.

Kdaj bodo znani rezultati?