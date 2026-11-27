V boj za prestižni položaj na vrhu prestolnice se je letos podalo 15 kandidatov. Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković je pred prvim krogom suvereno trdil, da ga ne skrbi ter da verjame v zmago v prvem krogu.

A prekaljenemu županu, ki je osvojil 35 odstotkov glasov, z dobrimi 26 odstotki glasov načrte prekrižal izzivalec Luka Mesec, ki bi se z državne politike preselil v lokalno.

Kljub temu aktualni župan tudi na zadnji dan politične kampanje na vprašanje, ali je še vedno prepričan, da lahko premaga protikandidata: "Saj sicer ne bi šel v kandidaturo, če ne bi bil tako prepričan."

"Letošnji december bo še kuriral gospod Janković, naslednje leto pa prihajajo spremembe," je medtem prepričan kandidat Levice Mesec, ki mu je podporo izreklo več akterjev z levega političnega pola. Med slednjimi tudi kandidat, ki je izpadel v prvem krogu, Anton Rop, očitno pa tudi poslanke Svobode Tereze Novak, čeprav se je njena stranka uradno odločila za podporo aktualnemu županu.