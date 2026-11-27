V boj za prestižni položaj na vrhu prestolnice se je letos podalo 15 kandidatov. Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković je pred prvim krogom suvereno trdil, da ga ne skrbi ter da verjame v zmago v prvem krogu.
A prekaljenemu županu, ki je osvojil 35 odstotkov glasov, z dobrimi 26 odstotki glasov načrte prekrižal izzivalec Luka Mesec, ki bi se z državne politike preselil v lokalno.
Kljub temu aktualni župan tudi na zadnji dan politične kampanje na vprašanje, ali je še vedno prepričan, da lahko premaga protikandidata: "Saj sicer ne bi šel v kandidaturo, če ne bi bil tako prepričan."
"Letošnji december bo še kuriral gospod Janković, naslednje leto pa prihajajo spremembe," je medtem prepričan kandidat Levice Mesec, ki mu je podporo izreklo več akterjev z levega političnega pola. Med slednjimi tudi kandidat, ki je izpadel v prvem krogu, Anton Rop, očitno pa tudi poslanke Svobode Tereze Novak, čeprav se je njena stranka uradno odločila za podporo aktualnemu županu.
Mesec rahlo v vodstvu
Zadnja javno objavljena anketa medtem kaže, da bo boj izjemno napet. Kandidata sta zelo blizu, za odtenek je v vodstvu šef Levice, ki ne želi razkriti, ali bo to ostal tudi po morebitni zmagi. "Ponedeljek bo dan, ko bom moral marsikaj pretehtati. Ampak o tem se bomo pogovarjali v ponedeljek," pravi.
Da bo "edina prava anketa v nedeljo in zato vse moje Ljubljančane in Ljubljančanke vabim, da pridejo v nedeljo na volišča", medtem pravi aktualni župan.
Kako pa se bosta eden ali drugi s 13 oziroma 10 svetniki lotila zahtevnega oblikovanja večine v mestnem svetu?
"V novih časih, za katere verjamem, da bodo po nedelji prišli, ljudi ne bomo ločevali po barvah ali straneh. Kot sem obljubil, bomo v Ljubljani poskušali o bistvenih vprašanjih iskat soglasje," je jasen Mesec.
Janković pa: "Moja naloga je, da z ekipo pripravim take projekte, ki bodo za razvoj Ljubljane. Pričakujem, da bodo tudi podprti od vseh članov v mestnem svetu, ki si želijo boljše Ljubljane."
Župan pa sicer ne razkriva, čigavo telefonsko številko bo zavrtel najprej.
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