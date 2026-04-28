Janša brez hrupa sestavlja vlado, Goloba doletela politična realnost

Odločitev predsednice države Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, je dvignila precej prahu, a obenem okrepila pogajalski položaj najverjetnejšega mandatarja, meni novinar 24UR Anže Božič. Ker se bo postopek nekoliko pospešil, bo treba hitreje sprejeti dogovor, dodaja, kar pomeni večji pritisk na potencialne koalicijske partnerje in manj manevrskega prostora za njihova pogojevanja. Toda – čemu sprenevedanje, da se v političnem zakulisju ne sestavlja četrta Janševa vlada? Da je Janez Janša mojster politične igre, ki natančno ve, kako voditi proces in zakaj ga voditi na tak način, meni vodja uredništva 24UR Metka Majer. Meni, da Janša namerno pušča dvom, ali se bo vlada sploh oblikovala, česar ne bi označila za sprenevedanje, pač pa za znanje.

Ob tem pa je Janša previden, saj ne želi, da se mu ponovi zgodba z Gregorjem Virantom, ko mu njegova Državljanska lista ni bila zvesta za vsako ceno, meni Božič in dodaja, da so Demokrati Anžeta Logarja sami sebi največja težava in neznanka za bodoče partnerje, saj nihče ne more zagotoviti, da bo šesterica poslancev ostala enotna. Anketiranci so v najnovejšem merjenju javnega mnenja, ki ga opravlja inštitut Mediana, kot politika, ki je prelomil največ predvolilnih obljub, označili Zorana Stevanovića. A Božič opozarja, da je to ocena vseh vprašanih, ne nujno njegovih volivcev. Ti pa mu, vsaj za zdaj, prelomljene overjene izjave, da ne bo politično sodeloval z Janezom Janšo, očitno niso zamerili, dodaja Majer. V prvem merjenju po volitvah se namreč podpora njegovi stranki ni bistveno zmanjšala, a Stevanovićeva skupina volivcev je specifična, še meni Majerjeva, in zna biti na dolgi rok nepredvidljiva.

In kaj se je v tej politični kalkulaciji zgodilo Robertu Golobu in Gibanju Svoboda? Politična realnost, meni Majerjeva, četudi se je v volilni noči lahko čutil zmagovalca, ko je ples številk še šel v njegov prid.

