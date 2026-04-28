SLOVENIJA ODLOČA 2026

Janša brez hrupa sestavlja vlado, Goloba doletela politična realnost

Ljubljana, 28. 04. 2026 16.50 pred 43 minutami 2 min branja 33

Avtor:
Kaja Kobetič
Anže Božič in Metka Majer

Politična slika se mesec dni po volitvah vse bolj izrisuje. Čeprav se v javnosti daje vtis, da se "ne sestavlja nobena vlada", je politična kombinatorika v ozadju precej jasna, pobuda pa trdno v rokah Janeza Janše. Politično dogajanje ob prvem merjenju javnega mnenja po volitvah v Popkastu analizirata Metka Majer in Anže Božič.

Odločitev predsednice države Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, je dvignila precej prahu, a obenem okrepila pogajalski položaj najverjetnejšega mandatarja, meni novinar 24UR Anže Božič. Ker se bo postopek nekoliko pospešil, bo treba hitreje sprejeti dogovor, dodaja, kar pomeni večji pritisk na potencialne koalicijske partnerje in manj manevrskega prostora za njihova pogojevanja.

Toda – čemu sprenevedanje, da se v političnem zakulisju ne sestavlja četrta Janševa vlada? Da je Janez Janša mojster politične igre, ki natančno ve, kako voditi proces in zakaj ga voditi na tak način, meni vodja uredništva 24UR Metka Majer. Meni, da Janša namerno pušča dvom, ali se bo vlada sploh oblikovala, česar ne bi označila za sprenevedanje, pač pa za znanje.

Anže Božič, Metka Majer in Kaja Kobetič
Anže Božič, Metka Majer in Kaja Kobetič
FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem pa je Janša previden, saj ne želi, da se mu ponovi zgodba z Gregorjem Virantom, ko mu njegova Državljanska lista ni bila zvesta za vsako ceno, meni Božič in dodaja, da so Demokrati Anžeta Logarja sami sebi največja težava in neznanka za bodoče partnerje, saj nihče ne more zagotoviti, da bo šesterica poslancev ostala enotna.

Anketiranci so v najnovejšem merjenju javnega mnenja, ki ga opravlja inštitut Mediana, kot politika, ki je prelomil največ predvolilnih obljub, označili Zorana Stevanovića. A Božič opozarja, da je to ocena vseh vprašanih, ne nujno njegovih volivcev. Ti pa mu, vsaj za zdaj, prelomljene overjene izjave, da ne bo politično sodeloval z Janezom Janšo, očitno niso zamerili, dodaja Majer. V prvem merjenju po volitvah se namreč podpora njegovi stranki ni bistveno zmanjšala, a Stevanovićeva skupina volivcev je specifična, še meni Majerjeva, in zna biti na dolgi rok nepredvidljiva.

In kaj se je v tej politični kalkulaciji zgodilo Robertu Golobu in Gibanju Svoboda? Politična realnost, meni Majerjeva, četudi se je v volilni noči lahko čutil zmagovalca, ko je ples številk še šel v njegov prid.

Anže Božič in Metka Majer
Anže Božič in Metka Majer
FOTO: Aljoša Kravanja

Ali menita, da bo Robert Golob ostal v parlamentu in bo, kot je napovedal, vodil opozicijo? Ali Janezu Janši na poti do nove vlade stoji še kakšna ovira? In kako težko bo NSi svoji volilni bazi pojasnil, da je za predsednika Državnega zbora podprl antisistemskega Zorana Stevanovića, ob tem ko so imeli svojega potencialnega kandidata Janeza Ciglerja Kralja? Izveste v Popkastu.

popkast politika janša golob sestavljanje vlade
KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andrej07
28. 04. 2026 17.33
Glede na polom vlade Holopa ko gledamo finance še ne vidimo vseh okostnjakov ki bodo padli iz te omare. Žal bo kot zgleda spet JJ "črna ovca" ki "zatira" državljane. Žal ljudje se ne zavedamo da živimo preko svojih zmožnosti in da bo kmalu izstavitev račun Žal s podpisom JJ ki tako kot za COVID ni in ne bo kriv.
Odgovori
Ricola Swiss
28. 04. 2026 17.29
Kuštravcu ni več mar država, on rešuje zakon z nutrijo.
Odgovori
manucao
28. 04. 2026 17.29
Žal barka očitno ni varno priplula v pristanišče.Toda to je še najmanjša laž Roberta Goloba. Pa glej ga zlomka ko se je vse porušilo so nasprotniki naenkrat postali prevaranti. Od začetka mandata samo manipulira in se laže.
Odgovori
Mirko Igor
28. 04. 2026 17.28
Demokracija se vse bolj zdi iskanje individualnega interesa, blatenja tistega, ki temu interesu nasprotuje in povezavam, spregam za doseganje individualnih interesov.
Odgovori
Mirko Igor
28. 04. 2026 17.33
Najbolj je pribtemu zanimivo, kako ljudje verjamejo, da niso del tega. Zato tako kot JAZ SEDAJ NIKOL NE UPORABLJAJO prvo osebo, torej jaz, midva, mi, ampak zgolj drugo in tretjo osebo. Ti, on, oni, vi, ...
Odgovori
nivo
28. 04. 2026 17.23
Računajo na 46 glasov + 2, zna pa se zgoditi da jih bodo dobili še več. Razlog je na dlani: vsem ravno ne diši ponovitev volitev.
Odgovori
apage
28. 04. 2026 17.20
Jaz bi privoščil levim, da vladajo naprej, da dokončno potopijo Slovenijo, ker očitno se državljani drugače ne bodo zbudili.
Odgovori
manucao
28. 04. 2026 17.22
Drži.Žal se ne bodo nikoli zbudili ker to traja že več kot 80let.
Odgovori
kryptix
28. 04. 2026 17.22
Dokončno? Pa je ja vse šlo navzgor je rekel golob pred volitvami. 2 dni pozneje pa govoril o krizi ki prihaja.
Odgovori
manucao
28. 04. 2026 17.33
Sledil je trenutek streznive in trd pristanek.
Odgovori
manucao
28. 04. 2026 17.18
Bil je sestanek na Cipru pa Golba ni bilo.Trenutno je srečanje v Dubrovniku pa je Golob spet odsoten.Preveč krat se je to dogajalo.Tudi ko so bili sestanki njemu dobesedno pisani na kožo (recimo o nuklearni energiji) je naš veleum manjkal.Tako,da ni čudno,da nas noben ne jemlje resno.Italijanska predsednica vlade je celo rahlo alergična na Roberta Goloba.
Odgovori
Benjamin Tišler
28. 04. 2026 17.18
Imperij laži se sesuva, imeli boste vlado, penzij pač ne..
Odgovori
Aijn Prenn
28. 04. 2026 17.15
A Metka Majer je sestrična od Tomaža Majerja??
Odgovori
Mirko Igor
28. 04. 2026 17.13
Kaj si o Stevanoviću mislijo volilci Svobode, SDja, SDSa nima veze.
Odgovori
Mirko Igor
28. 04. 2026 17.15
Važno je kaj si o njem mislijo tisti, ki SO GA VOLILI. In zdi se, da ta gonja proti njemu, njegovo bazo zgolj krepi.
Odgovori
Aijn Prenn
28. 04. 2026 17.17
Itak, da jo krepi. Ker tisti, ki je njega volil mora imeti ornk kontra zvezane senzorje.
Odgovori
manucao
28. 04. 2026 17.19
Drži se ti levega pola.
Odgovori
Mirko Igor
28. 04. 2026 17.22
Aijn ravno taka gonja jo krepi. Mal velik ljudi se označuje in etikera. Etikeranci počasi postajajo večina. Kljub arhaičnim medijem ali ljudje pa to vidijo zaradi direktne komunikacije sodobnih omrežij
Odgovori
DKR
28. 04. 2026 17.22
Tudi nadvse sposobni minister Maljevac ima tudi ornk kontra zvezane senzorje, a je potem tudi on volli Resnico, samo vprašam ?
Odgovori
Uporabnik-1442225
28. 04. 2026 17.12
Oblast je sladka itak da JJ tega ne bo pustil, vladati za vsako ceno. Sedaj ko so odžagali Orbana je treba črpati iz domačih podjetij
Odgovori
ap100
28. 04. 2026 17.15
ne bo šlo so že preveč izčrpana od golobnjaka
Odgovori
ap100
28. 04. 2026 17.12
točno tako če ne bo zbranih 46 krvnih zavez nima smisla, je bolje nove volitve, reševanje države po golobnjakovanju bo zahtevno
Odgovori
Slovenska pomlad
28. 04. 2026 17.09
Smrt janšizmu, bratje in sestre!
Odgovori
primaa
28. 04. 2026 17.22
uživaj v smrti
Odgovori
KatiFafi
28. 04. 2026 17.08
Prav eno raketo bom spustil v luft, ko Golob ne bo več predsednik vlade, hura.
Odgovori
Beila Ciao1
28. 04. 2026 17.01
Zelo razočaran včasih tudi lahko rečem, da malo jokam.
Odgovori
presrani
28. 04. 2026 17.01
Ja sem opazil.
Odgovori
Benjamin Tišler
28. 04. 2026 17.08
Celo kapo si zamenjal..
Odgovori
manucao
28. 04. 2026 17.20
Preimenuj se v Bandiera Rossa in ti bo takoj malce lažje.
Odgovori
Bella Ciao1
28. 04. 2026 16.57
Prevarantiča Stević in Logarić sta slika sociopats.e miselnosti desnih...ki nas bodo izgleda pognali v novi stampedo večdeset milijardnega prepada. Kot vedno do zdaj...za takimi kot so oni pometa evropska trojka in za več deset let osiromašeni državljani
Odgovori
Groucho Marx
28. 04. 2026 17.12
Če bi pernati dobro vodil državo, bi se zdaj ponašal z ustavno večino. Finančni prepad je pa realnost golobnjaka, snemi si plašnice.
Odgovori
Rock8
28. 04. 2026 17.15
Res je,samo orbanovića na madžarskem poglejte...desno pada po evropi
Odgovori
bibaleze
