Janša: Poražena je vladajoča koalicija, ne SDS

"Tisti, ki dopušča nepravilnosti, ruši zaupanje v demokratični proces," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša in dodal, da zakon jasno določa, da mora biti predčasno volišče na območju okraja ter da namestniki predsednikov okrajnih komisij ne smejo biti sodniki. Po njegovih besedah je okoli 40 komisij imenovanih v nasprotju z zakonom. "Če v zakonu piše, da mora biti predčasno volišče na območju volilnega okraja, potem mora bit tam. In če v zakonu piše, da so namestniki predsednikov okrajnih volilnih komisij pravniki, ne pa sodniki ... Imamo pa 40 okrajnih volilnih komisij, kjer je tako predsednik kot namestnik sodnik. In ko je državna volilna komisija to imenovala, je samo naš član te komisije glasoval proti. To so očitne nezakonitosti. To niso domnevne nepravilnosti," je poudaril. Janša meni, da bo "dejanski rezultat volitev" znan šele po koncu vseh postopkov. "Stranke nisem popeljal do poraza. Poražena je vladajoča koalicija," je prepričan. Ob tem je spomnil, da je ta na volitvah izgubila 13 mandatov v primerjavi z prejšnjimi volitvami.

'Predčasnega glasovanja ni možno ponoviti'

Janša poudarja, da bo stranka izkoristila vse pravne poti, tudi pritožbo na mandatno-volilno komisijo DZ. Ob tem je izpostavil, da je Državna volilna komisija (DVK) njihovo pritožbo zavrgla z obrazložitvijo, da za to ni pristojna. "Izdaš navodilo za nezakonita volišča, potem pa se razglasiš za nepristojnega. To je možno samo v Sloveniji," pravi. Sam sicer ocenjuje, da na sodiščih SDS verjetno ne bo uspela.

O Golobovem povabilu strankam in morebitni koaliciji

Golob je za petek sklical sestanek vseh izvoljenih "demokratičnih strank", a brez SDS. Janša mu zato očita politično folkloro: "Sam zgubiš 12 mandatov ... pa se razglasiš za zmagovalca." Ali bi SDS oblikovala vlado, če bi se po pritožbah rezultat obrnil? Janša pravi, da bo odločitev odvisna od tega, ali je mogoče sestaviti "kredibilno vlado", ne pa od enega mandata razlike. "Če to ne bo možno, bomo predlagali predčasne volitve," je dejal.

Black Cube in očitki Sove