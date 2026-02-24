Janša tradicionalno v ovčji koži, Golobove grimase in kubik zarečenega kruha

"Janša je bil bolj sproščen kot Golob," je včerajšnji duel dveh trenutno najverjetnejših pretendentov za mandatarski položaj po več kot treh letih na naši televiziji ocenila Nika Kunaver."Težko bi se zabaval, ko ti vsi govorijo, kaj si štiri leta delal narobe," je pripomnil Marko Gregorc. Primer pa je ponazoril precej slikovito: "Če jaz skuham doma kosilo, sem v drugačni vlogi kot tisti, ki ga jedo. Se pravi, jaz sem tisti, na katerega bodo letele kritike. In tako je tudi on v tej vlogi."

Na kocki je za Roberta Goloba in njegovo stranko veliko, ocenjujeta. Od rekordnega števila poslancev do ministrstev in vseh svetovalcev, ki pridejo zraven. "Odgovarjaš za usodo vseh teh ljudi," pravi Kunaver.