SLOVENIJA ODLOČA 2026

Janša tradicionalno v ovčji koži, Golobove grimase in kubik zarečenega kruha

Ljubljana, 24. 02. 2026 18.55 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Kaja Kobetič
Nika Kunaver in Marko Gregorc na POPkastu

Nova parlamentarna volilna kampanja, položaji izpred štirih let pa povsem zamenjani. Predsednik SDS Janez Janša v vlogi izzivalca, umirjen, spravljiv, mestoma tudi zabaven. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob pa nič več zabavljač iz domačega kavča, ki pravi, da Slovenija pleše, pač pa vidno napet. To je ena od analiz prvega predvolilnega soočenja na POP TV, ki jih bomo v redni tedenski rubriki novinarji naše medijske hiše analizirali v Popkastu. Tokratna komentatorja sta Marko Gregorc in Nika Kunaver.

"Janša je bil bolj sproščen kot Golob," je včerajšnji duel dveh trenutno najverjetnejših pretendentov za mandatarski položaj po več kot treh letih na naši televiziji ocenila Nika Kunaver."Težko bi se zabaval, ko ti vsi govorijo, kaj si štiri leta delal narobe," je pripomnil Marko Gregorc. Primer pa je ponazoril precej slikovito: "Če jaz skuham doma kosilo, sem v drugačni vlogi kot tisti, ki ga jedo. Se pravi, jaz sem tisti, na katerega bodo letele kritike. In tako je tudi on v tej vlogi."

Na kocki je za Roberta Goloba in njegovo stranko veliko, ocenjujeta. Od rekordnega števila poslancev do ministrstev in vseh svetovalcev, ki pridejo zraven. "Odgovarjaš za usodo vseh teh ljudi," pravi Kunaver.

Nika Kunaver in Marko Gregorc na POPkastu
Nika Kunaver in Marko Gregorc na POPkastu
FOTO: Damjan Žibert

In kdo bolj kot o 22. marcu razmišlja o ponedeljku po volilni nedelji? Po mnenju Gregorca predsednik SD Matjaž Han, ko pravi, da so za dobrobit državljanov pripravljeni ideologijo in vrednote postaviti na stran. "Mislim, da je bila izjava sila nerodna, da je to skoraj malce samomorilsko. Ampak mislim, da je hotel povedati, da bi malo manj gledal levo desno. Kot da bi že pripravljal teren, s kom in kako se bo lahko v ponedeljek pogovarjal, da mu ne bo treba pojesti kubika zarečenega kruha."

Zakaj je Levica zamudila priložnost, ko namesto Luke Mesca na soočenje ni poslala Aste Vrečko? Je Vladimir Prebilič dobil navodilo, da mora osvojiti primorsko publiko? Zakaj bi NSi rabila novo strategijo? Zakaj je Janez Janša razveljavil napoved Urada za deportacije? Kako veliko breme bo za koalicijo, da ni izpeljala obljubljene davčne reforme? In kdo od osmerice bi prepričal tistega, ki pade z Lune? Izveste v tokratnem Popkastu.

analiza volilno soočenje Nika Kunaver Marko Gregorc Slovenija odloča 2026
bibaleze
