Janša tradicionalno v ovčji koži, Golobove grimase in kubik zarečenega kruha

"Janša je bil bolj sproščen kot Golob," je včerajšnji duel dveh trenutno najverjetnejših pretendentov za mandatarski položaj po več kot treh letih na naši televiziji ocenila Nika Kunaver."Težko bi se zabaval, ko ti vsi govorijo, kaj si štiri leta delal narobe," je pripomnil Marko Gregorc. Primer pa je ponazoril precej slikovito: "Če jaz skuham doma kosilo, sem v drugačni vlogi kot tisti, ki ga jedo. Se pravi, jaz sem tisti, na katerega bodo letele kritike. In tako je tudi on v tej vlogi."
Na kocki je za Roberta Goloba in njegovo stranko veliko, ocenjujeta. Od rekordnega števila poslancev do ministrstev in vseh svetovalcev, ki pridejo zraven. "Odgovarjaš za usodo vseh teh ljudi," pravi Kunaver.
In kdo bolj kot o 22. marcu razmišlja o ponedeljku po volilni nedelji? Po mnenju Gregorca predsednik SD Matjaž Han, ko pravi, da so za dobrobit državljanov pripravljeni ideologijo in vrednote postaviti na stran. "Mislim, da je bila izjava sila nerodna, da je to skoraj malce samomorilsko. Ampak mislim, da je hotel povedati, da bi malo manj gledal levo desno. Kot da bi že pripravljal teren, s kom in kako se bo lahko v ponedeljek pogovarjal, da mu ne bo treba pojesti kubika zarečenega kruha."
Zakaj je Levica zamudila priložnost, ko namesto Luke Mesca na soočenje ni poslala Aste Vrečko? Je Vladimir Prebilič dobil navodilo, da mora osvojiti primorsko publiko? Zakaj bi NSi rabila novo strategijo? Zakaj je Janez Janša razveljavil napoved Urada za deportacije? Kako veliko breme bo za koalicijo, da ni izpeljala obljubljene davčne reforme? In kdo od osmerice bi prepričal tistega, ki pade z Lune? Izveste v tokratnem Popkastu.
