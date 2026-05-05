SLOVENIJA ODLOČA 2026

Janša: Uskladili smo izhodišča za koalicijsko pogodbo

Ljubljana, 05. 05. 2026 12.46 pred 41 minutami 5 min branja 320

Avtor:
K.H. STA +1
Državni zbor

Prvak SDS Janez Janša je sporočil, da so stranke uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo. Dodal je, da računajo, da bodo vsebine uskladili v tednu dni. Pri tem je sporočil še, da se je stranka Resnica odločila, da bo v opoziciji. "Za del, kjer potrebujemo glasove, računamo, da se bomo uskladili z njimi," je dejal Janša.

Čeprav je prvak SDS Janez Janša še nedavno zatrjeval, da manjšinske vlade ne bo sestavljal, jo zdaj kot kaže vendarle oblikuje. Danes je namreč sporočil, da so uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade. Janša, ki vodi pogajanja, računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, nato sledi kadrovski razrez, je napovedal. 

Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je dejal.

Janša je danes v izjavi v DZ pojasnil, da je bila prva faza pogajanj namenjena temu, da so ugotovili, ali so stranke morebitne koalicije programsko kompatibilne. In to je bil "lažji del posla". Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin koalicijske pogodbe. "Običajno je to najbolj zahteven del, računamo, da za to potrebujemo najmanj teden dni in če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank in če bodo te odločitve pozitivne, steče naslednja faza, to je usklajevanje resorjev in šele potem nastopi faza, ko koalicija predlaga konkretne kandidate, najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državnem zboru," je opisal nadaljnje korake.

Izhodišča za koalicijsko pogodbo so sicer poslali vsem strankam, ki so podprle spremembe zakona o vladi, torej trojčku NSi, SLS, Fokus, Demokratom in tudi Resnici. Od slednjih so "dobili nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom", je dejal Janša. Kljub temu se je Resnica odločila, da bo v opoziciji. 

Ker je za izvolitev mandatarja potrebna absolutna večina v DZ, pa Janša pravi, da "za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje".

Janša je ob tem dodal še, da "Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina". Ponovil je, da vlade ne sestavljajo za vsako ceno. "Hodimo po poti, ki je logična in bomo videli, do kje bomo prišli," je dejal.

Izhodišča v 20 točkah

Izhodišča so opredelili v 20 točkah, ki nakazujejo smer, v kateri bodo poskušali graditi koalicijo, je dejal Janša. Načelna izhodišča so zelo pomembna, je pa pri njih več manevrskega prostora. "Ko pride potem do konkretnih programskih vsebin po resorjih, je pa tisto bolj zahtevno delo pogajanj in usklajevanj in to nas še čaka," je dodal. Vsaka stranka ima glede pogajanj svoja pravila, ki jih bodo upoštevali, pravi.

Ob tem je dodal, da njihova ambicija ni narediti koalicijsko pogodbo kot v iztekajočem se mandatu, "kjer so napisali nek spisek želja z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, razen v tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer".

"Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat, ki koalicijske partnerje veže, da to, kar tam piše, prvič razumejo, drugič vedo, kaj je treba narediti za to, da se to uresniči, in tretjič se zavedajo, da bo na tem treba vztrajati in da to ni zgolj neka pot, ki je posuta z rožicami," je dejal.

Kakšni so načrti s Stevanovićem?

Na vprašanje, ali bodo ob odločitvi Resnice, da bo opozicijska stranka, zamenjali predsednika DZ Zorana Stevanovića, saj to mesto načeloma pripada drugi največji koalicijski stranki, pa je dejal: "Ne vem, kje ste videli to pravilo zapisano."

Kdo so možni ministri?

V sredo bo državni zbor potrjeval spremembe zakona o vladi, ki število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14. Ob tem je v javnosti že zaokrožil možen kadrovski razrez med najverjetnejšimi bodočimi vladnimi strankami in nekatera imena ministrskih kandidatov.

Po poročanju medijev bi trojčku NSi, SLS in Fokus pripadlo štiri ali pet mandatov, med njimi naj bi predsednik NSi Jernej Vrtovec zasedel mesto ministra za infrastrukturo in energetiko, vodja njihove poslanske skupine Janez Cigler Kralj bi postal minister za demografijo, družino in socialne zadeve ali minister za izobraževanje, znanost in mladino. Za vodenje obrambnega ministrstva se kot možni kandidati omenjajo evropski poslanec Matej Tonin, nekdanji šef Darsa Valentin Hajdinjak ali poslanec Janez Žakelj. NSi bi lahko pripadlo tudi kmetijsko ministrstvo, za katero pa naj bi bil interes tudi v SDS.

V križanki za sestavo vladne ekipe naj bi bili tudi predsednica SLS Tina Bregant, ki bi lahko prevzela funkcijo ministrice brez resorja, pristojne za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter Monika Kirbiš Rojs iz Fokusa, ki bi lahko prevzela področje regionalnega razvoja in lokalne samouprave.

Demokratom naj bi po poročanju medijev pripadla tri ministrska mesta. Predsedniku stranke Anžetu Logarju naj bi se nasmihal položaj ministra za gospodarstvo, delo in šport. Kot njihovega kandidata za vodenje zdravstvenega resorja se omenja sedanjega vodjo poslanske skupine Tadeja Ostrca. Po nekaterih informacijah bi lahko Demokratom pripadlo mesto kulturnega ministra, za katerega se omenja nekdanjega direktorja Javne agencije za knjigo Aleša Novaka, ali mesto pravosodnega ministra, za katerega bi lahko kandidiral nekdanji minister Senko Pličanič.

Iz kvote SDS naj bi finančno ministrstvo znova prevzel Andrej Šircelj, prav tako naj bi ministrski stolček ponovno zasedel Zvone Černač, tokrat na resorju lokalne samouprave, kohezije in regionalnega razvoja ali na resorju okolja in prostora. Vodenje zunanjega ministrstva naj bi se obetalo diplomatu Tonetu Kajzerju. Med kandidati za notranjega ministra se omenja nekdanji minister Aleš Hojs, ki pa bi lahko po nekaterih informacijah ostal tudi na poslanski funkciji.

V strankah in tudi Janša sicer vztrajajo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo sami najprej poskusili uskladiti vsebinske podlage za delovanje prihodnje vlade.

KOMENTARJI320

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ne hodimnavolitve
05. 05. 2026 14.20
Janši in NSi se mudi na oblast, ker se bo lahko najprej nehala preiskovati Black kube in korupcija in vse ostalo, kar bremeni desnico. Ne rečem, da je Janša to naročil, je pa sigurno nekdo od njegovih.
Odgovori
0 0
JFMAMJJASOND
05. 05. 2026 14.20
A mi lahko kdo pojasni ta veličastno izrečen stavek: Ne bom vodil vlade, če bo ta šibka! Kaj točno je bilo s tem mišljeno?
Odgovori
-1
0 1
deltex
05. 05. 2026 14.20
Pa novi razvojni zakon, ki to ni. Primer: uvedli bomo socialno kapico, čeprav večina sploh ne ve, kaj to pomeni. Sliši se nekaj dobrega, a ni ravno vse tako blesteče. Predlog je, da bo kapica pri 7500 bruto. To pomeni, da vse plače nad tem zneskom ne bodo več obremenjene s prispevki za ZPIZ in ZZZS... že tako visoke plače bodo tako manj obdavčene in bo neto zelo visok. S tem naj bi v Sloveniji zadržali visoko kvalificirane delavce, ki so najbolje plačani. Hudič je, ker se to pozna v pokojninski in zdravstveni blagajni. Samo okoli 1 odstotek zaposlenih ima tako visoko plačo, a bi bil letni primanjkljaj samo iz naslova socialne kapice okoli 150 milijonov evrov. To pa je recimo neverjetnih 15 tisoč povprečnih pokojnin... tako Hudo luknjo je treba z nečim pokriti. Kako, pa predlagatelji zakona seveda niso predvideli, ker si ne upajo...
Odgovori
0 0
royayers
05. 05. 2026 14.20
vidi vidi majhniča, kako koketira s Kokotovo. vsa mehka je. bodoča poslanka sdsa? vse pogoje izpolnjuje, žleht je, kil ima več kot dovolj in z majhnicem sta besticha….
Odgovori
+0
1 1
rogla
05. 05. 2026 14.18
Kaj vidim na Janšejevi betici: plešo,belo čepico ali oboje? Zdi se, oboje.
Odgovori
+0
4 4
jank
05. 05. 2026 14.18
Larifari, kar sam je uskladil koalicijsko pogodbo. Sprejeta pa je bila, ko so se služabniki dovolj globoko priklonili pred gazdo.
Odgovori
+0
3 3
Pajo_36
05. 05. 2026 14.18
Godčeva safr fura. Zdej bo madre di casa SDSa v parlamentu. Bo menda mogla mal migat. Pa je rekla novinarjem zadnč, da se ji ne da. V bistvu je bil en piknik za nove SDSovce, pa je JJ ji prepovedal pit. Klicala je Tomčevo v EU, tako da una je pa tam v depro padla.
Odgovori
-1
2 3
all in
05. 05. 2026 14.17
iz dobro obveščenih krogov slišim da po lekarnah zmanjkuje pomirjeval ...
Odgovori
+2
4 2
wsharky
05. 05. 2026 14.16
Za del, kjer potrebujemo glasove, računamo, da se bomo uskladili z njimi," - ha ha ha Stevo prevarant
Odgovori
+2
6 4
ho?emVšolo
05. 05. 2026 14.15
JJ bo mirno spal, ker so Stevanoviću zagotovili 10.000 mesečne plače in priboljške kot so službe v nadzornih odborih. Ne pozabimo, da je Stevanović v preteklosti pograbil veliko manjše zneske, kot je zavarovalniški drobiž.
Odgovori
+1
5 4
veneti
05. 05. 2026 14.14
Pa da vidimo če bo golob v politiki če ne bo glavni v vasi. Se bo hitro spokal krasti v podjetjih.
Odgovori
-2
5 7
vicente
05. 05. 2026 14.14
Rok trajanja max 9 mesecev
Odgovori
+3
8 5
V.Sam
05. 05. 2026 14.14
Veliki JJ je imel vlado sestavljeno že prej s pomočjo Trojčka (stranka ki se bori za delavce in kmete), najbolj poštenih Demokratov in Resnice, njegovih podrepnikov. Njegov zelo verodostojen, olikan in pošten podpornik gospod Žan Mahnič je imenoval Predsednico SLO komunajzarka, kako pa imenuje svojega predsednika saj je bil že s 17 leti zelo ugleden tovariš, član ZKJ.
Odgovori
+0
4 4
rogla
05. 05. 2026 14.20
Majniču pač poleg kulture manjka še marsikaj.
Odgovori
-1
0 1
rogla
05. 05. 2026 14.20
Mahniču ...
Odgovori
0 0
Jezna lepookica
05. 05. 2026 14.13
Desničarji, se sploh zavedate kako ste butasti?! Mislite že enkrat s svojo glavo in ne glavo vašega velikega voditelja!
Odgovori
+1
5 4
Razumnež
05. 05. 2026 14.19
Mi mislimo striktno tako, kot nam velevajo vepolitični in neodvisni mediji. ;))
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
05. 05. 2026 14.13
Tole bo še zelo smrdeča juha... komaj čakam, ko prvič ne bodo Stevoti podprli predloga trojice Jufka-Logar-Vrtovec.... to bo enega polivanja gnojnice drug po drugem...
Odgovori
+2
7 5
vicente
05. 05. 2026 14.14
Zmeraj ga bodo podprli
Odgovori
+0
2 2
fljfo
05. 05. 2026 14.13
A to pomeni, da Mesec ne bo organiziral revolucije proletariata?
Odgovori
+5
6 1
Roko66
05. 05. 2026 14.11
A ima že resni:čačača že cenik,kot ga je imel Zmago...Jeziček na tehnici bo srb,uboga Slovenija, če ne bo punkl dost plačal,bodo proti...! Hahahahaha ke komedija!Upam,da Musarca ne podeli nobenemu mandata in razpiše nove volitve!
Odgovori
+0
5 5
cecen
05. 05. 2026 14.20
Musarca ne bo podelila mandata. Mandatarja bodo izvolili v parlamentu z večino. Resnica je že res v opoziciji, glasovali bodo pa enako kot vsa desna stran.
Odgovori
0 0
VP87
05. 05. 2026 14.11
Uboga Slovenija .
Odgovori
-3
4 7
SDS_je_poden
05. 05. 2026 14.10
Me zanima vsebina koalicijske pogodbe.... pregona korupcije verjetno ni v njej, čeprav je Stevo ravno to prodajal na soočenjih.
Odgovori
-5
4 9
Groucho Marx
05. 05. 2026 14.14
Misliš tako, kot je korupcijo preganjal golobnjak. 😂
Odgovori
+1
3 2
05. 05. 2026 14.14
tudi Logar je omenjal korupcijo :)
Odgovori
-1
1 2
boslo
05. 05. 2026 14.19
Seveda bo pregon korupcije, selektiven kot vedno do sedaj
Odgovori
0 0
all in
05. 05. 2026 14.10
Dajmo naši!
Odgovori
+2
4 2
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Franc osvojil prvo mesto po priljubljenosti, Alenka tik za njim
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Podivjani pes
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
