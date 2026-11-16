Janša: V drugem krogu ljubljanskih volitev bodo naši volivci ostali doma

Ko gre za število izvoljenih občinskih svetnikov, je SDS na tokratnih lokalnih volitvah dobila 73 več svetnikov kot pred štirimi leti, v mestnih občinah je dobila deset svetnikov več, četudi je po enega svetnika izgubila v Ljubljani in Murski Soboti. "To je za 11 odstotkov boljši rezultat," je pristavil premier Janez Janša.

Pri županskih kandidatih jih čaka še drugi krog, v katerem imajo "še 15 ali 16 kandidatov, ki smo jih podprli ali pa so naši člani".

S šesto zaporedno zmago po največjem številu glasov za mestne in občinske svete so zadovoljni, je dejal Janša. Dodatno je izpostavil, da jih veseli, da je bilo izvoljenih zelo veliko število mladih kandidatk in kandidatov, članov Slovenske demokratske mladine. "V nekaterih občinah so se naši mladi kandidati potegovali za županske funkcije, večinoma jim ni uspelo, so pa mnogi dosegli dobre rezultate, kar je zelo dobro izhodišče za naprej," je poudaril.

Obregnil se je tudi ob konkurenco. "Svoboda, ki je bila pred štirimi leti v proporcionalnem delu občinskih volitev tik za nami, da so bile razlike znotraj odstotka, je s 15 padla na manj kot 10 odstotkov, to je pač zelo velik padec. Relativno solidno so se odrezali v SD s padcem za en odstotek in imajo še nekaj želez v ognju, ko gre za županske kandidate. Pozdravljamo uspeh NSi pri tistih občinah, kjer je večinski volilni sistem, kjer so dosegli v bistvu največ mandatov, pa tudi sicer v seštevku so zabeležili soliden rezultat," je analiziral Janša. Pristavil je, da "če seštejete glasove, ki smo jih na teh volitvah dobile stranke vladne koalicije (...) potem je jasno, da je to v seštevku z prepričljiva zmaga koalicije".

Glede izida na županskih volitvah v Ljubljani, kjer se v drugi krog podajata aktualni župan Zoran Janković in sokoordinator Levice Luka Mesec, je Janša priznal, da so bili realisti od začetka. Se pa pripravljajo na volitve leta 2030, saj meni, da bomo do takrat spremljali "neko levo tranzicijo, rahljanje", ne glede na to, kdo bo zmagal. "Če bo zmagal Janković, je jasno, da je to njegov zadnji mandat, če bo zmagal Mesec, pa bo županoval s strukturo Jankovića in veliko vprašanje je, kdo bo vodil Mestno občino Ljubljana," pravi Janša.

Poudarja, da bo mestni svet po teh volitvah bistveno bolj razdrobljen, kot je bil, in "odraža neko zmedo", ki je bila zelo očitna, saj so člani Svobode kandidirali na različnih listah, pa nekateri funkcionarji te stranke v nedeljo "niso niti vedeli, v kateri volilni štabi bi šli". Pot Svobode je primerjal s politično potjo nekdanje LDS. "Skratka, tukaj gre za eno kaotično širšo družino na levi strani, v kateri se bo v naslednjih štirih letih veliko dogajalo," je prepričan. "Rahljanje se bo začelo zdaj, trenutek resnice pa nastopi čez štiri leta in SDS je na ta čas pripravljena," je pristavil.

Tisti, ki so podprli kandidata SDS v prvem krogu županskih volitev, pa v drugem krogu ne bodo sodelovali na volitvah, "ker je čisto vseeno", je ocenil Janša.

V Mariboru je Janša zadovoljen z izplenom v mestnem svetu. "Imamo najboljši rezultat, največ svetnikov, tudi pomlajeno listo, tako da bo SDS, ne glede na to, kdo bo župan, imela vlogo pri nadaljnjem razvoju Maribora v naslednjem mandatu," je poudaril. Je pa obžaloval, da se v drugi krog županskih volitev ni uvrstila kandidatka desnice Katja Koren.

SDS je na devetih lokalnih volitvah glede na delne neuradne izide dobila 666 svetnikov, od 66 županskih kandidatov pa jih je bilo izvoljenih deset.