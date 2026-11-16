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Janša: V drugem krogu ljubljanskih volitev bodo naši volivci ostali doma

Ljubljana, 16. 11. 2026 13.47 pred 9 minutami 4 min branja 87

Avtor:
STA D.L.
Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja

SDS je zabeležila šesto zaporedno zmago na volitvah v občinske svete, po besedah prvaka stranke Janeza Janše pa so dobili celo za 11 odstotkov več svetnikov v občinskih svetih kot pred štirimi leti. V drugem krogu ljubljanskih županskih volitev pa je prepričan, da njihovi volivci ne bodo sodelovali. "Smo pa pripravljeni na leto 2030," je dejal. V Svobodi se medtem še niso odločili, koga bodo podprli.

Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja
Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja
FOTO: Bobo

Ko gre za število izvoljenih občinskih svetnikov, je SDS na tokratnih lokalnih volitvah dobila 73 več svetnikov kot pred štirimi leti, v mestnih občinah je dobila deset svetnikov več, četudi je po enega svetnika izgubila v Ljubljani in Murski Soboti. "To je za 11 odstotkov boljši rezultat," je pristavil premier Janez Janša.

Pri županskih kandidatih jih čaka še drugi krog, v katerem imajo "še 15 ali 16 kandidatov, ki smo jih podprli ali pa so naši člani".

S šesto zaporedno zmago po največjem številu glasov za mestne in občinske svete so zadovoljni, je dejal Janša. Dodatno je izpostavil, da jih veseli, da je bilo izvoljenih zelo veliko število mladih kandidatk in kandidatov, članov Slovenske demokratske mladine. "V nekaterih občinah so se naši mladi kandidati potegovali za županske funkcije, večinoma jim ni uspelo, so pa mnogi dosegli dobre rezultate, kar je zelo dobro izhodišče za naprej," je poudaril.

Obregnil se je tudi ob konkurenco. "Svoboda, ki je bila pred štirimi leti v proporcionalnem delu občinskih volitev tik za nami, da so bile razlike znotraj odstotka, je s 15 padla na manj kot 10 odstotkov, to je pač zelo velik padec. Relativno solidno so se odrezali v SD s padcem za en odstotek in imajo še nekaj želez v ognju, ko gre za županske kandidate. Pozdravljamo uspeh NSi pri tistih občinah, kjer je večinski volilni sistem, kjer so dosegli v bistvu največ mandatov, pa tudi sicer v seštevku so zabeležili soliden rezultat," je analiziral Janša. Pristavil je, da "če seštejete glasove, ki smo jih na teh volitvah dobile stranke vladne koalicije (...) potem je jasno, da je to v seštevku z prepričljiva zmaga koalicije".

Glede izida na županskih volitvah v Ljubljani, kjer se v drugi krog podajata aktualni župan Zoran Janković in sokoordinator Levice Luka Mesec, je Janša priznal, da so bili realisti od začetka. Se pa pripravljajo na volitve leta 2030, saj meni, da bomo do takrat spremljali "neko levo tranzicijo, rahljanje", ne glede na to, kdo bo zmagal. "Če bo zmagal Janković, je jasno, da je to njegov zadnji mandat, če bo zmagal Mesec, pa bo županoval s strukturo Jankovića in veliko vprašanje je, kdo bo vodil Mestno občino Ljubljana," pravi Janša.

Poudarja, da bo mestni svet po teh volitvah bistveno bolj razdrobljen, kot je bil, in "odraža neko zmedo", ki je bila zelo očitna, saj so člani Svobode kandidirali na različnih listah, pa nekateri funkcionarji te stranke v nedeljo "niso niti vedeli, v kateri volilni štabi bi šli". Pot Svobode je primerjal s politično potjo nekdanje LDS. "Skratka, tukaj gre za eno kaotično širšo družino na levi strani, v kateri se bo v naslednjih štirih letih veliko dogajalo," je prepričan. "Rahljanje se bo začelo zdaj, trenutek resnice pa nastopi čez štiri leta in SDS je na ta čas pripravljena," je pristavil.

Tisti, ki so podprli kandidata SDS v prvem krogu županskih volitev, pa v drugem krogu ne bodo sodelovali na volitvah, "ker je čisto vseeno", je ocenil Janša.

V Mariboru je Janša zadovoljen z izplenom v mestnem svetu. "Imamo najboljši rezultat, največ svetnikov, tudi pomlajeno listo, tako da bo SDS, ne glede na to, kdo bo župan, imela vlogo pri nadaljnjem razvoju Maribora v naslednjem mandatu," je poudaril. Je pa obžaloval, da se v drugi krog županskih volitev ni uvrstila kandidatka desnice Katja Koren.

SDS je na devetih lokalnih volitvah glede na delne neuradne izide dobila 666 svetnikov, od 66 županskih kandidatov pa jih je bilo izvoljenih deset. 

V Svobodi se še niso odločili, koga bodo podprli

Poslanec Svobode Matej Grah je pred drugim krogom lokalnih volitev v izjavi za medije v DZ izpostavil pomen povezanosti leve sredine. V zvezi s predstavniki stranke v štabih drugih strank v Ljubljani je dejal, da v Svobodi zagovarjajo svobodo mišljenja. Ni pa še razkril, koga bodo podprli v drugem krogu volitev v Ljubljani.

"Zelo sem vesel, da so ljudje jasno rekli ne politični korupciji," je povedal Grah, pri tem pa navedel primer Kranja, kjer se župan Matjaž Rakovec iz SD poslavlja z županske funkcije. "To nas navdaja z optimizmom, namreč ljudje prepoznajo, da sodelovanje z Resnico pomeni jasen ne," meni Grah. Rakovec se je namreč nedavno s predsednikom Resnice Zoranom Stevanovićem udeležil srečanja srbskega kulturno-umetniškega društva v Kranju in dejal, da bi bilo mogoče namembnost zemljišča, kjer bi lahko stala pravoslavna cerkev, spremeniti "po hitrem postopku".

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Grah je v zvezi s tem, ali bo Svoboda podprla Zorana Jankovića ali Luko Mesca iz Levice v drugem krogu volitev v Ljubljani in v nekaterih drugih občinah, denimo v Mariboru, ostal skrivnosten. Dejal je, da bodo zaključke po volitvah zbrali na izvršnem odboru stranke, ki bo v četrtek.

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Janez Janša lokalne volitve SDS Ljubljana županske volitve

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KOMENTARJI87

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Berbelund
16. 11. 2026 14.39
sds je "zmagal" samo v občinah katere nimajo več kot 3000 prebivalcev!
Odgovori
0 0
juve3
16. 11. 2026 14.39
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
royayers
16. 11. 2026 14.38
o, lej ga, uzaljenega Janeza. Res so tvoji volilci ovce, uf, Se na volitve jim bos prepovedal it, o veliki vodja…
Odgovori
0 0
suleol
16. 11. 2026 14.38
ke so njegovi kandidati za zupana to naj pove raje
Odgovori
0 0
suleol
16. 11. 2026 14.38
ljubljane
Odgovori
0 0
3škrat
16. 11. 2026 14.38
J.... ti občinski svet, glavni je vedno župan. To se vidi tudi v parlamentu, j.... ti stranke, če JANEZEK DELA PO SVOJE. Naj bodo doma, bodo drugič dobili parlamentarno občinski golaž z denarjem od revnih slovencev.
Odgovori
0 0
sioxxos
16. 11. 2026 14.39
Brez potrditve občinskega ali mestnega sveta je lahko župan samo fikus v občinskih prostorih.
Odgovori
0 0
lepdanvsakdan
16. 11. 2026 14.37
Lukec ima sigurno svojo bazo ljudi center in Bežigrad kjer je tudi Levica najbolje podprta tukaj je dobil večino glasov...resnično ampak žalostno
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
16. 11. 2026 14.36
Niti enega župana v mestnih občinah! 0! Zero!
Odgovori
+0
2 2
Vrana in vrabček
16. 11. 2026 14.35
Ne, ne bodo. Saj niso potrčkoti od Janša. Še zlasti ne ljudje, ki živijo na Fužinah in Štepanjskem naselju - če bo Janković sledi enormno plačevanje parkirnih mest in se drugo Jankovićevo maščevanje. Janez Janša svojim desnim volilcem ne bo plačeval teh stroškov namesto njih. Zato morajo vsi - levi in desni in tisti vmes- na volitve in voliti Mesca.
Odgovori
-2
1 3
suleol
16. 11. 2026 14.37
si oa smesn
Odgovori
+1
1 0
televizija2000
16. 11. 2026 14.35
Hehehe kakšna scena pri desnih sedaj : Zoki ali Mesec ? Hehehehe
Odgovori
+4
4 0
Žmavc
16. 11. 2026 14.35
Svoboda bo podprla vse, edino svojih ne.
Odgovori
-1
1 2
Slavko BabIč
16. 11. 2026 14.34
Kere klamfarije Plešastega! Skadil na veliko!
Odgovori
+2
5 3
magnusen
16. 11. 2026 14.34
Naj pokliče benđija v judejo, mu bo nudil tolažilne besede...
Odgovori
+5
5 0
Berbelund
16. 11. 2026 14.34
če ne bi bilo rovtrjev ne dobi sds niti en glas!
Odgovori
+1
2 1
Rookoko
16. 11. 2026 14.33
Propaganda crne kocke se nadaljuje… SDSu bo sojeno zaradi veleizdaje!
Odgovori
+1
4 3
Dolgočasnež
16. 11. 2026 14.35
haha naivnež...vsi imajo sponzorje...samo lepo vas plahtajo da je kdo boljši
Odgovori
+0
1 1
Žmavc
16. 11. 2026 14.36
Kaj so izdali? Že veste?
Odgovori
-1
0 1
asgard
16. 11. 2026 14.33
A sedaj ker se izbira med mafijo in bodočo mafijo pa je nujno na volitve.. Ne ni nujno. Če človek noče ne bo šel. Drugače pa se v ogledalo poglejte levičarji. A ste kaj povzdignili glas ko so nazadnje vaši pozivali da naj se ljudje ne udeležijo referenduma ????
Odgovori
-2
3 5
Berbelund
16. 11. 2026 14.35
pravi desnuh si in drugega sploh ne moreš bit ker lažeš kot kužek teče!
Odgovori
+1
2 1
optimist11
16. 11. 2026 14.35
To se gre za kraj , kjer živiš. Tam strankarski interes ni stalno v ospredju.
Odgovori
-1
0 1
Slavko Podjebavko
16. 11. 2026 14.36
In takrat je bilo dejansko pomembno, ker se je šlo za kvorum in načrt je bil izpodbijat veljavnost referenduma. Tukaj je samo ugotovitev, da naj si skrajna levica sama izbere izmed dveh svojih kandidatov in da jim ni treba dajati legitimnosti, ker sta oba isto s....
Odgovori
0 0
Berbelund
16. 11. 2026 14.32
besen je kot ris ! kuhinja bo spet nova pa je stra šele dober mesec !njegove mokre sanje se niso urešničile-namreč neglasovanje tujcev mu ni pomagalo ama nič! NIČ-ZERO!
Odgovori
+5
7 2
Cenb77
16. 11. 2026 14.33
kranj?
Odgovori
-2
0 2
Pamir
16. 11. 2026 14.31
Pastir je ukazal svojim ovcam da morajo ostati doma. V letu 2026.
Odgovori
+5
9 4
pa saj bo vredu
16. 11. 2026 14.31
Evo ti demokracije. Ko ti paše si glasen, ko pa ne si pa hinavski.
Odgovori
+9
9 0
jobo
16. 11. 2026 14.30
statistika marsikaj prenese
Odgovori
+3
3 0
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