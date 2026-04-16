Janša skrivnosten, Mahnič pa: Četrta Janševa vlada je zelo blizu

Žan Mahnič je medtem na vprašanje, kako blizu smo četrti Janševi vladi, odgovoril: "Zelo blizu".

Janez Janša je na vprašanje, ali bodo začeli koalicijske pogovore in kakšni so njegovi načrti, odgovoril: "Moj načrt je, da damo soglasje vodji poslanske skupine in sekretarki poslanske skupine. Potem imamo še sprejem članov. Kakšnih 850 vabil smo poslali do volitev."

Na zasedanju izvršilnega odbora je tako danes predvideno formalno oblikovanje poslanske skupine, ki jo bo še naprej vodila Jelka Godec, bržkone pa se ne bodo izognili niti razpravi o nadaljnjih povolilnih korakih.

Poslanci so v petek izvolili novega predsednika DZ. Relativna zmagovalka volitev Svoboda sicer skupaj z levo sredino kandidata ni ponudila, zadostno število glasov pa je zbral predsednik Resnice Zoran Stevanović, ki ga je podprlo 48 poslancev.

Ker to odločanje običajno že nakaže obrise nove koalicije, se na političnem parketu vrstijo ocene, da na poti do sestave vlade najbolje kaže prvaku SDS. Njegovi potencialni koalicijski partnerji so sicer v uradnih izjavah zadnje dni zatrjevali, da vabil na pogovore še nimajo. V političnem ozadju pa je medtem slišati informacije, da neuradni pogovori tudi na tej strani že potekajo.