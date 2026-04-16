SLOVENIJA ODLOČA 2026

Janša skrivnosten, Mahnič pa: Četrta Janševa vlada je zelo blizu

Ljubljana , 16. 04. 2026 17.01 pred 27 minutami 1 min branja 145

Avtor:
M.S. A.K. +1
Janez Janša na izvršilnem odboru SDS

V Braslovčah se je zbralo širše vodstvo stranke SDS na zasedanju izvršilnega odbora. Ob prihodu na srečanje prvak stranke Janez Janša v izjavi za medije ni razkril, ali že potekajo koalicijski pogovori za oblikovanje prihodnje vlade. Poslanec Žan Mahnič pa je prepričan, da je četrta Janševa vlada "zelo blizu". Vodstvo stranke je sicer na zasedanju potrdilo, da bo poslansko skupino še naprej vodila Jelka Godec.

Janez Janša je na vprašanje, ali bodo začeli koalicijske pogovore in kakšni so njegovi načrti, odgovoril: "Moj načrt je, da damo soglasje vodji poslanske skupine in sekretarki poslanske skupine. Potem imamo še sprejem članov. Kakšnih 850 vabil smo poslali do volitev."

Žan Mahnič je medtem na vprašanje, kako blizu smo četrti Janševi vladi, odgovoril: "Zelo blizu". 

Na zasedanju izvršilnega odbora je tako danes predvideno formalno oblikovanje poslanske skupine, ki jo bo še naprej vodila Jelka Godec, bržkone pa se ne bodo izognili niti razpravi o nadaljnjih povolilnih korakih.

Poslanci so v petek izvolili novega predsednika DZ. Relativna zmagovalka volitev Svoboda sicer skupaj z levo sredino kandidata ni ponudila, zadostno število glasov pa je zbral predsednik Resnice Zoran Stevanović, ki ga je podprlo 48 poslancev.

Ker to odločanje običajno že nakaže obrise nove koalicije, se na političnem parketu vrstijo ocene, da na poti do sestave vlade najbolje kaže prvaku SDS. Njegovi potencialni koalicijski partnerji so sicer v uradnih izjavah zadnje dni zatrjevali, da vabil na pogovore še nimajo. V političnem ozadju pa je medtem slišati informacije, da neuradni pogovori tudi na tej strani že potekajo.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss slo
16. 04. 2026 18.10
mene sam zanima zakaj je cudno ,da je sel zoki z desno,ko pa ima desni program..zgleda je sds popustil v nekih zahtevah in evo ga..tudi v zvezah se dva ne strinjata v vsem pa sta porocena..to je isto..bistvo je da imajo isto osnovo..in ta osnova je podrocje sociale,davkov,nevladnih otganizacij,migracij itd ..in ta podorcja levicarska g..d pac ni sposbna upravljat..ta koalicija zna bit ena boljsih v zgodovini..mam dober obcutek..
Odgovori
0 0
OdTončnasosed
16. 04. 2026 18.10
Bog nam pomagaj 💩
Odgovori
+1
1 0
GLUPI DAVKI
16. 04. 2026 18.10
V četrto gre rado
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
16. 04. 2026 18.09
Eni lopovi bodo zamenjali druge lopove
Odgovori
+1
1 0
Roadkill
16. 04. 2026 18.09
Kopriva je zelo zadovoljna
Odgovori
+2
2 0
Ne hodimnavolitve
16. 04. 2026 18.09
Mahnič, to bo švoh vlada. Janša bo v Avstriji nezaželen. Se je udeležil Tomsonovega koncerta.
Odgovori
0 0
GLUPI DAVKI
16. 04. 2026 18.08
Če Mahnić odpelje Stevića do Dobove ne bo vlade
Odgovori
0 0
Roadkill
16. 04. 2026 18.07
Po novem bo Slovenija podpiral Izraelski terorizem in Trumpove ekscese🤮
Odgovori
-1
1 2
slovenc59
16. 04. 2026 18.07
Ali po domače, bog nam pomagaj če je res kje.....Kar pa ne verjamem, kot tudi JJ ni verjel pred 40 leti.....
Odgovori
+1
2 1
jank
16. 04. 2026 18.06
Ko zagledam Jeklo, moram takoj na WC.
Odgovori
+0
2 2
ap100
16. 04. 2026 18.07
razumem da te je strah
Odgovori
+2
2 0
Ne hodimnavolitve
16. 04. 2026 18.04
Kaj nam ta hodi kontaminirat Savinjsko dolino.
Odgovori
+5
5 0
slovenc59
16. 04. 2026 18.05
NI čudn da so poplave....
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
16. 04. 2026 18.04
Kje mi žvimo
Odgovori
+5
5 0
jank
16. 04. 2026 18.03
Prva poteza bakljava-čevap ali kalinka koalicije bo napad na Slovensko tiskovno agencijo in na RTV. Prva, ker je razkrila lopovluk pri glasovanju Stefanovića, druga pa je obudila Janševo izdajo s sodelovanjem z Black Cubom.
Odgovori
+0
3 3
ap100
16. 04. 2026 18.05
sta je zgubila svoj namen že pred leti rtv pa pada kot kamen s svojo kredibilnostjo, namesto da bi lovila lopove lovi lovilce lopovov - pa razumi če moreš
Odgovori
+3
4 1
G. Papež
16. 04. 2026 18.02
Zdaj je Golob, po novem bo pač Janša. Kje je problem?
Odgovori
+0
4 4
BBcc
16. 04. 2026 18.03
Ne po novem. Po starem. 4.
Odgovori
+1
2 1
Lens
16. 04. 2026 18.02
A smo se za to boril?
Odgovori
+3
5 2
BBcc
16. 04. 2026 18.04
To je žalostno res.
Odgovori
+4
5 1
royayers
16. 04. 2026 18.01
spet Mah Nic, zlehtnoba, ki razen la janja ne zna nic.
Odgovori
+2
4 2
Roadkill
16. 04. 2026 18.00
Madžari so se končno streznili mi pa ponovno na led
Odgovori
+6
9 3
ap100
16. 04. 2026 18.06
z izvolivijo desničarja so pokazali svoje
Odgovori
+1
1 0
Sl0venc
16. 04. 2026 17.59
Janša ni desničar. To stalno dokazuje. Zdaj s tem, da bo naredil vlado s srbsko stranko.
Odgovori
+3
6 3
BBcc
16. 04. 2026 18.05
Res je.
Odgovori
-1
0 1
Potouceni kramoh
16. 04. 2026 17.59
Lopovi so se zorganizirali in karte vrgli potuhnjeno pod mizo v bunkerju blackcube.
Odgovori
+7
9 2
