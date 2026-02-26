'Mislim, da so naši rogljički boljši kot burgerji'

Stranko z najdaljšim stažem v parlamentu bo na volitve prvič popeljal Matjaž Han, ki nas povabi v domače Radeče. Ob devetih zjutraj v gostilni, morda nekoliko netipično?

"Zmotili ste se. Mi smo bili tukaj že ob osmih, torej že prej. Jaz sem bil pa ob pol osmih že v eni drugi gostilni, tako da ..." pove Han.

Ta gostilna zanje ni naključje, je tradicija, pravi Han, vse odkar jim je leta 2004 prav tu povedal, da bo kandidiral za poslanca: "Edini pravi svetovalci so oni. Po moje bi morala politika imeti veliko takih sestankov, potem bi bile odločitve precej drugačne."

A limonado pa pijete, zato da izjave niso pocukrane, smo ga vprašali. "Ne, ne, sem z enim govoril, je rekel, Matjaž, bo treba malo shujšati. Tako da poskušam brez sladkorja," odgovarja Han.

Dopoldan v Radečah je bil ovit v meglico, a Han obljublja: "Kampanja ne bo meglena."

Ko smo se vozili, nismo nikjer videli 30 dni do specialista, ga malo zbodemo. "Ne morete brez tega vprašanja, ane?" nam odgovarja Han. "Upam, da boste držali za besedo tudi katere kandidate, ki res obljubljajo nekatere stvari, ki vem, da jih 23. marca ne bomo mogli izpeljati," je dodal.

Po uvodnem sestanku pa Han iz Posavja spelje v Ljubljano. Kjer se bo stehtal podpredsednik stranke, sicer Celjan, ki zase pravi, da se je po nekaj letih bivanja v prestolnici že aklimatiziral.

A kljub temu se vprašanje ponuja samo ... "A me boš vprašala, za kateri klub navijam?" pripomne Goršek. Viole ali Green Dragonsi, ga vprašamo. "V bistvu noben. Jaz sem fan drugih športov kot fuzbala, tako da me nisi dobila na levi nogi."

Kaj pa povolilna tekma? Ali bosta igrala po volitvah na isti gol? Eden velja za bolj spravljivega, eden za opozicijo v stranki. "Midva sva vedno igrala na isti gol," pravi Goršek, Han pa: "Za isto ekipo igrava, je pa mogoče en napadalec, en je pa obrambni igralec. Je pa tako v življenju, če daš gol, moraš biti dober tudi v obrambi. Drugače ne zmagaš."

In če je tudi znotraj ekipe nekaj rivalstva, pa za skupno zmago združijo moči. Nekateri si z volivci nalijejo čistega vina, drugi pa stavijo na slajše prigrizke. Eni burgerje, drugi rogljičke. "Jaz mislim, da so naši rogljički boljši kot burgerji. Pa še mi nismo potrebovali nobene spletne ali pa Facebook strani okupirati, da to delimo," je prepričan Goršek, ki doda: "Imamo tudi ene priboljške za psičke, ampak niso pa primerni za nutrije, tisto naj pa kdo drug deli."

Kako pa se bodo razdelili glasovi na Primorskem? Tam se - po poslanskem prestopu mandata - namreč obeta zanimiv duel. V štabu Meire Hot v Portorožu, ki ga obiščemo ob koncu dneva, sicer ni dvoma. Matej Tašner Vatovec ali Meira Hot?" vprašamo in udeleženi v en glas odgovorijo: "Meira Hot."

Kdo bo zdaj v parlamentu? "Naš Damijan," odgovarja Hotova. "In naša Meira," pa odvrne Damijan Bezjak Zrim. "Iz Goričkega v Piran," se pošali Hotova, Bezjak Zrim pa doda, da ciljajo na največ.

Na 90? 88? "No, toliko optimistični nismo," pravi Hotova.

"Fkuper idemo dale" oz. "Skupaj gremo naprej," piše na sladkorju z logotipom stranke. "Včasih politika zagreni, pa moramo mi posladkati," pojasni nasmejana Hotova.

V okviru kampanje bo stranka delila tudi semena - denimo paprike - da bi opozorili na samooskrbnost. Han pa pričakuje, da bi vlada razmislila tudi o nižjem DDV na nekatera živila.