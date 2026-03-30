Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

K Pirc Musarjevi na pogovore o novi vladi prihajajo šefi izvoljenih strank

Ljubljana, 30. 03. 2026 07.28 pred 53 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.L. STA
Nataša Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo na neformalnih pogovorih gostila vodje na nedavnih volitvah v DZ izvoljenih strank. Po pričakovanjih bo z njimi govorila o datumu ustanovne seje DZ in drugih rokih v postopkih za imenovanje nove vlade.

Neformalne pogovore v predsedniški palači bo Pirc Musar ob 10. uri začela s predsednikom Svobode in aktualnim premierjem Robertom Golobom.

Za njim pa se bodo pri predsednici na pol ure zvrstili še predstavniki preostalih izvoljenih strank v vrstnem redu, kot ga kažejo delni neuradni izidi parlamentarnih volitev.

Golobu bo tako po napovedih predsedničinega urada sledil prvak SDS Janez Janša, za njim v imenu skupne liste NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednik SD Matjaž Han, predsednik stranke Demokrati Anže Logar, v imenu skupne liste Levice in Vesne sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Sklic ustanovne seje novega sklica DZ bo predvidoma 10. aprila.
FOTO: Bobo

Po zaključenih pogovorih, predvidoma ob 15. uri, je pričakovati tudi izjavo predsednice Pirc Musar.

Mandat za sestavo vlade tistemu, ki bo prvi prinesel 46 glasov

Na predsednici bo v naslednjih dneh po znanih uradnih izidih volitev tudi sklic ustanovne seje novega sklica DZ. Ta bo predvidoma 10. aprila.

Pričakovati pa je, da bo Pirc Musar želela slišati tudi razmišljanja strank o njihovi vlogi in korakih do oblikovanja nove koalicije ter komu bi potencialno bili pripravljeni zagotoviti podporo.

V pristojnosti predsednice je namreč tudi, da v 30 dneh po konstituiranju novega sklica DZ temu predloži kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade. Pred tem korakom jo čaka še krog posvetovanj z vodji novih poslanskih skupin.

Pirc Musar je sicer že napovedala, da bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu, ki ji bo prvi prinesel 46 glasov, kolikor jih na tajnem glasovanju za izvolitev potrebuje mandatarski kandidat. Pot do tega utegne biti ob danih razmerjih med strankami negotova in naporna.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andrej Lon?ar3
30. 03. 2026 08.23
Cirkus je odšel,klovni in klovnese so ostali...
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
30. 03. 2026 08.23
Kdo pa je to?
Odgovori
+1
1 0
Sl0venc
30. 03. 2026 08.20
Kaj ima ona za delati? Biti na dopusti celo leto in govoriti sranya. Podpiramo jo toliko kot Trumpa in Natanjahuja.
Odgovori
0 0
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Triki za lažji prehod na poletni čas
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
6 nasvetov arhitektke za uspešno prenovo stare hiše
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Delovna akcija
Priscilla
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615