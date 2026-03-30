K Pirc Musarjevi na pogovore o novi vladi prihajajo šefi izvoljenih strank

Golobu bo tako po napovedih predsedničinega urada sledil prvak SDS Janez Janša , za njim v imenu skupne liste NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča predsednik NSi Jernej Vrtovec , predsednik SD Matjaž Han , predsednik stranke Demokrati Anže Logar , v imenu skupne liste Levice in Vesne sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović .

Za njim pa se bodo pri predsednici na pol ure zvrstili še predstavniki preostalih izvoljenih strank v vrstnem redu, kot ga kažejo delni neuradni izidi parlamentarnih volitev.

Neformalne pogovore v predsedniški palači bo Pirc Musar ob 10. uri začela s predsednikom Svobode in aktualnim premierjem Robertom Golobom .

Po zaključenih pogovorih, predvidoma ob 15. uri, je pričakovati tudi izjavo predsednice Pirc Musar.

Na predsednici bo v naslednjih dneh po znanih uradnih izidih volitev tudi sklic ustanovne seje novega sklica DZ. Ta bo predvidoma 10. aprila.

Pričakovati pa je, da bo Pirc Musar želela slišati tudi razmišljanja strank o njihovi vlogi in korakih do oblikovanja nove koalicije ter komu bi potencialno bili pripravljeni zagotoviti podporo.

V pristojnosti predsednice je namreč tudi, da v 30 dneh po konstituiranju novega sklica DZ temu predloži kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade. Pred tem korakom jo čaka še krog posvetovanj z vodji novih poslanskih skupin.

Pirc Musar je sicer že napovedala, da bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu, ki ji bo prvi prinesel 46 glasov, kolikor jih na tajnem glasovanju za izvolitev potrebuje mandatarski kandidat. Pot do tega utegne biti ob danih razmerjih med strankami negotova in naporna.