SLOVENIJA ODLOČA 2026

V predvolilnem obdobju vse bolj napeto

Ljubljana, 27. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Gorenak in Biščak v studiu

Viseč kadaver na plakatu Gibanja Svoboda, pridržanje vplivneža Aleksandra Repiča, vse to kaže, da je dogajanje v predvolilnem obdobju vse bolj napeto in da gredo vsi na vse, kar kaže na pomembnost volitev tako z leve kot z desne za Goloba in Janšo. Ob tem zadnji javnomnenjski raziskavi kažeta izrazite razlike v rezultatih, po anketi, ki jo je izvedel Parsifal, kaže, da je Janševa SDS močno v vodstvu pred Gibanjem Svoboda, dobrih 8 odstotnih točk, medtem ko zadnja raziskava Valicona kaže, da sta SDS in Gibanje Svoboda zelo blizu, med njima pa je v korist SDS-a le nekaj desetink odstotne točke. Se torej Golobova Svoboda po dveh tednih kampanje približuje Janševemu SDS-u ali Janševa SDS vse bolj beži Gibanju Svoboda?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Vinkom Gorenakom in Bogdanom Biščakom
    13:58
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Vinkom Gorenakom in Bogdanom Biščakom
  • Iz 24UR ZVEČER: Pred volitvami
    04:15
    Iz 24UR ZVEČER: Pred volitvami

Na vprašanje, ali se razlika med Janševim SDS in Gibanjem Svoboda povečuje ali zmanjšuje, nekdanji sekretar stranke Zares Bogdan Biščak odgovarja, da se mu pomembnejše zdi vprašanje, katere stranke se bodo uvrstile v parlament. "To napovedovanje je v veliki meri branje iz kart," meni. Prepričan je, da so nekatere ankete zelo naklonjene desnici, zdi pa se mu verjetno, da se bo v nadaljevanju razlika v procentih med glavnima akterjema še zmanjševala. "Kot kažejo zadnji trendi, že več časa trajajoči, je tistih, ki so pripravljeni priznati, da je ta vlada naredila nekaj pomembnih korakov, zmeraj več. Predvsem razočaranih volivcev, ki so bili prej razočarani na levici." 

Nekdanji poslanec SDS Vinko Gorenak pa meni, da je to čas, ko lahko pride še do bistvenih sprememb. Spomnil je na leto 2011, ko je Gregor Virant z Državljansko listo v nekaterih anketah celo vodil, nakar je prišla afera Črna Gora in je strmoglavil na 11 odstotkov. Po njegovem je nemogoče napovedati, v katero smer bo šlo, in ne želi špekulirati. 

Danes je politiko razburil tudi obešen mrtev pes na plakatu Gibanja Svoboda, kar so tako v Svobodi kot v SDS-u obsodili. Na vprašanje, kaj kaže to dejanje in ali to pomeni, da se bo predvolilna kampanja samo še zaostrovala, Biščak odgovarja, da misli, da se bo zaostrovala. "Ne verjamem, da je bila inicirana poteza s strani katerekoli od političnih strank, se mi pa zdi, da je bila pospešena z retoriko, ki se uporablja predvsem v razmerju do Svobode in celotne koalicije s strani opozicije," dodaja. Spomnil je na izraz, ki ga je uporabil prvak SDS Janez Janša na kongresu, ko je stranke označil za "glodalce v kašči". Ta retorika po njegovo spodbuja sovražtvo med ljudmi, ki se na ta način ekstremizirajo in tako pride do takih neljubih dogodkov, ki so vsem neprijetni, je prepričan. 

Gorenak je dejanje obsodil, Biščaku pa odvrnil, da Janša levih strank ni označil za glodalce, je pa rekel, da "če se seliš v novo hišo, ne boš s seboj nesel glodavcev". "To je v resnici rekel, kot ste povedali, gospod Gorenak, ampak za te, ki jih ne vzameš v svojo hišo, je pa prej povedal, kdo so. To so sedanje stranke koalicije," mu je odvrnil Biščak. "No, kakorkoli, ni označil za glodavce," je prepričan Gorenak. 

Kako se je pogovor nadaljeval, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.


vinko gorenak janez janša bogdan biščak ankete
