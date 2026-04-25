Kaj sledi po predsedničini odločitvi, da ne predlaga mandatarja?

V prvem krogu lahko kandidata za mandatarja predlaga le predsednica republike Nataša Pirc Musar . Po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin lahko to stori najpozneje v 30 dneh po ustanovni seji Državnega zbora (DZ), torej do 10. maja. Predsednica pa je po posvetovanjih, ki jih je opravila ta teden, danes sporočila, da kandidata za mandatarja ne more predlagati. S tem je zaključila prvi krog iskanja novega mandatarja in o tem obvestila predsednika DZ.

Pirc Musarjeva je takoj po volitvah napovedala, da bo mandatarja predlagala le, če se bo za izvolitev nakazala zadostna večina, torej najmanj 46 glasov. Ne Robert Golob (Gibanje Svoboda) ne Janez Janša (SDS), ki sta na volitvah prejela največ glasov, pa nista uspela zbrati 46 poslanskih glasov. Po neuradnih informacijah je bila v posvetih navržena tudi možnost za razmislek o tretjem mandatarskem kandidatu, ki torej ne bi bil prvak ene od dveh največjih parlamentarnih strank. Med možnimi pa je zaokrožilo ime prvaka NSi Jerneja Vrtovca, navrženo naj bi bilo tudi ime predsednika SD Matjaža Hana.

Predsednica se je torej odločila, da kandidata v prvem krogu ne predlaga. V tem primeru – pa tudi v primeru, če bi ga predlagala in kandidat ob prvem glasovanju ne bi dobil potrebne večine glasov – steče drugi krog iskanja mandatarja. V tem krogu pa lahko ob predsednici republike kandidate predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. To lahko storijo v 14 dneh. Če je vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem posebej, najprej o kandidatu predsednice, če ta ni izvoljen, pa še o drugih po vrstnem redu vloženih kandidatur.

V primeru neizvolitve mandatarja tudi v drugem poskusu, se lahko DZ v 48 urah odloči še za tretji krog glasovanj. Tedaj je za izvolitev potrebna zgolj navadna večina opredeljenih glasov navzočih poslancev.

Če ni izvoljen noben kandidat, predsednica republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve.

Če je izvolitev mandatarja uspešna, pa mora novoizvoljeni premier najpozneje v 15 dneh po izvolitvi DZ predlagati imenovanje ministrov. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.