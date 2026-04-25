SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kaj sledi po predsedničini odločitvi, da ne predlaga mandatarja?

Ljubljana, 25. 04. 2026 11.43 pred 15 minutami 2 min branja 87

Avtor:
K.H. STA
Zadnje predvolilno soočenje na POP TV

Kot je poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar, trenutno kandidata, ki bi imel v žepu 46 glasov, ni. Sama se je zato odločila, da v takšnih okoliščinah ne more predlagati mandatarja. Kaj torej sledi?

V prvem krogu lahko kandidata za mandatarja predlaga le predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin lahko to stori najpozneje v 30 dneh po ustanovni seji Državnega zbora (DZ), torej do 10. maja. Predsednica pa je po posvetovanjih, ki jih je opravila ta teden, danes sporočila, da kandidata za mandatarja ne more predlagati. S tem je zaključila prvi krog iskanja novega mandatarja in o tem obvestila predsednika DZ.

Pirc Musarjeva je takoj po volitvah napovedala, da bo mandatarja predlagala le, če se bo za izvolitev nakazala zadostna večina, torej najmanj 46 glasov. Ne Robert Golob (Gibanje Svoboda) ne Janez Janša (SDS), ki sta na volitvah prejela največ glasov, pa nista uspela zbrati 46 poslanskih glasov. Po neuradnih informacijah je bila v posvetih navržena tudi možnost za razmislek o tretjem mandatarskem kandidatu, ki torej ne bi bil prvak ene od dveh največjih parlamentarnih strank. Med možnimi pa je zaokrožilo ime prvaka NSi Jerneja Vrtovca, navrženo naj bi bilo tudi ime predsednika SD Matjaža Hana.

Predsednica se je torej odločila, da kandidata v prvem krogu ne predlaga. V tem primeru – pa tudi v primeru, če bi ga predlagala in kandidat ob prvem glasovanju ne bi dobil potrebne večine glasov – steče drugi krog iskanja mandatarja. V tem krogu pa lahko ob predsednici republike kandidate predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. To lahko storijo v 14 dneh. Če je vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem posebej, najprej o kandidatu predsednice, če ta ni izvoljen, pa še o drugih po vrstnem redu vloženih kandidatur.

V primeru neizvolitve mandatarja tudi v drugem poskusu, se lahko DZ v 48 urah odloči še za tretji krog glasovanj. Tedaj je za izvolitev potrebna zgolj navadna večina opredeljenih glasov navzočih poslancev.

Če ni izvoljen noben kandidat, predsednica republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve.

Če je izvolitev mandatarja uspešna, pa mora novoizvoljeni premier najpozneje v 15 dneh po izvolitvi DZ predlagati imenovanje ministrov. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.

KOMENTARJI87

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ap100
25. 04. 2026 13.23
tega prepotentnega razdiralca in delitelja naroda nočem več videti, 4 leta potapljanja slovenije sta bila dovolj, njegova bivša bi verjetno lahko dala kakšno daljšo izjavo o tem, kdo je on
ivan ivanović
25. 04. 2026 13.19
Dejansko levaki računajo na zmago na drugih volitvah ker imajo iq 90 mi ostali vidimo če je 1. volitve zmagal gladko Stevanović, da bo druge zmagal....LOGAR!
krjola
25. 04. 2026 13.19
Golob gre lahko samo še rakom žvižgat...
Julijann
25. 04. 2026 13.19
Mene bolj skrbi s čim bo Tina kredit plačevala. Imela je po dva, tri podkategorija, sedaj pa od volitev še nič.
Julijann
25. 04. 2026 13.21
Podkaste
krjola
25. 04. 2026 13.22
ja res, ne vem kaj se bo s to žensko zgodil....al bo nardila samomor, al pa teroristični napad...neki bo....upam da je polcija v pripravljenosti...
Srebrnl breg
25. 04. 2026 13.18
Zelo.zadovljen ,da sem dal glas Stevotu.
2mt8
25. 04. 2026 13.17
Naj predlaga Goloba, le-ta pa naj s 40 sovjetskimi glasovi sestavi vlado.
ivan ivanović
25. 04. 2026 13.20
Naj kar ukine volitve levi krof. Zdaj je šla janšo blokirat ko je napovedal da bo manj ministrstev! da brani javno upravo!
gmajna
25. 04. 2026 13.17
Če bi šlo za narodov blagor bi imeli volitve. Tako pa zagotovo 40% izvoljenih ponovno na volitvah ne bo v parlamentu 5000 evrov bo odaljen spomin. Zmaguje lasten interes. To ni Demokracija. Prav ima Janša ne za vsako ceno. Tudi Golob je to spoznal tako se ne da delati, da ti stranke z najmanj moči šofirajo pamet
aviktora
25. 04. 2026 13.16
Najbolje, da da državo na licitacijo, saj jo nismo sposobni upravljati.
mentos12
25. 04. 2026 13.23
Nismo daleč od tega,da gre država v franže. Posebno ti levičarski skrajneži so vse zavozili,kar je možno,državo spravili v poden. Ti nadalnjih 20 let v opoziciji,da se naučijo demokracije in spoštovanja do drugače mislečih.
Kapitan Robi.
25. 04. 2026 13.16
Levičarji konec je.
london1982
25. 04. 2026 13.16
če že mora biti desna koalicija, naj predlaga vsaj Logarja ali Vrtovca. Pa naj ima SDS največje število ministrstev
mentos12
25. 04. 2026 13.14
Kaj sledi??? Če Musarca ne predlaga mandatarja,potem poslanci predlagajo in izvolijo mandatarja. Vsem malim strankam,je v interesu,da se oblikuje nova vlada,sicer na ponovnih volitvah,ni rečeno da bodo v parlamentu.
SAME KLOBASE
25. 04. 2026 13.13
Slovenija ni dežela homoseksualcov zato vemo koga nočemo več
progresivnidaveknastanovanja
25. 04. 2026 13.17
če je bil holop izvoljen s svojim načinom hoje potem veš da je vse možno
Odisej25
25. 04. 2026 13.10
Sloveniji se dobro piše ker njihov guru Ivan zvani Jannez Janša nima zagotovljenih dovolj glasov. če bo pa vseeno bil izbran za premierja, bo moral požreti še eno predvolilno laž in sicer, da švoh vlade ne bo sestavljal. Ampak preostane mu le švoh vlada. Sicer pa vsi prvaki desnih strank so v predvolilnem boju lagali hitreje kot pes teče. Janša že z omenjeno izjavo, Logar - da ne bo šel v vlado, kjer ne bo vsaj ene leveičarske stranke, Stevanović s svojo notarsko overjeno izjavo in nazadnje tudi Vrtovec, ki je povozil izjavo Tonina, da nikoli več ne bodo sestavljali vlade s Janšo. Desna politična ''elita'' se je izkazala kot skupek patoloških lažnivcev
Joško s Krasa
25. 04. 2026 13.13
Švoh vlada z 50 glasovi?
ap100
25. 04. 2026 13.14
sam sebe si v rep ugriznu 2x razloži mi kako gre skupaj nima zagotovljnih glasov in ne bo sestavljal šibke vlade - torej ni bilo predvolilne laži ? ali je bila ? to bomo še videli
poper00
25. 04. 2026 13.18
joško kje pa ima teh 50 glasov.Zakaj jih noče pokazati.Takoj bi bil premier.
ap100
25. 04. 2026 13.09
goloba nikoli več -
ivan ivanović
25. 04. 2026 13.08
Recimo Jaz sem desen in dejansko razmišljam da bi šel Logarja volit, dejansko se nagibam ker je janša že star dinozaver. In tako je veliko desnih, ker so prej mislili, da bo delal vlado z Golobom pa ga niso šli. In Levaki, tukaj, nobeden od njih ni volil Logarja zdaj sanja da so baje baza od Logarja levi! Ha ha ha
WHITE BOY
25. 04. 2026 13.09
se strinjam...prej so ga pljuvali zdaj mu zamerijo..krneki...kar se jansata tiče pa več skode dela desnici kot koristi..mnogo desnih ga ne mara v slo
ivan ivanović
25. 04. 2026 13.10
Janša ni slab ampak tudi ne bi bilo narobe da se upokoji in da nekomu prepusti SDS
Odisej25
25. 04. 2026 13.15
Ivan Ivanovič in njemu podobni ste pač patološki lažnivci, ki podpirajo patološkega lažnivca. Logar je jasmo povedal, da ne bo šel v vlado, če tam ne bo vsaj ene levičarske stranke. A je besedo gladko požrl. Jasno, saj je še vedno le Janšev človek. Klon.
dron
25. 04. 2026 13.16
Ti si sektaski ritoliznik, brez svoje pameti🐑
ivan ivanović
25. 04. 2026 13.18
No no, ne se zdaj jokat ker boste levi šli iz 40 sedežev na 40 sedežev spet. Državo ste lepo zafurali. No, kar nej se zavlačuje in naj Dr. Mr. Boštjančič iz Adrie lepo pokoplje stranko Svoboda
Smuuki
25. 04. 2026 13.22
Če nisi član sds se tebe to ne tiče. Smola. Ti iz levice bi drugim izbiral predsednika. Vseeno malo pretiravaš
Netajkun
25. 04. 2026 13.01
O novih volitvah lahko odloči samo parlament oz. poslanci, morate pa vedeti, da se bodo v naslednjih 2 letih in pol poslanske plače zvišale vsaj za 45%! Če so imeli dosedaj 4300€ do 5400€, imajo v novem sklicu 5000€ do 6400€ do leta 2028 pa 6400€ do 8000€. Presenečen bi bil, če bi se temu kar odpovedali, ker poslancem gredo tudi bonitete, uradne in neuradne.
Netajkun
25. 04. 2026 13.04
Za najnižjo poslansko plačo to pomeni krepko čez 4000€ neto, za tiste z višjim pa čez 5000€ neto.
EU Dig. Cenzura
25. 04. 2026 13.04
Briga njih za narod! Bomo vidli kaj se zgodi
Kod.
25. 04. 2026 13.00
20. april 2026......Vox populi: Razmere med političnimi strankami podobne izidom volitev..... Razmere na političnem parketu slab mesec po državnozborskih volitvah ostajajo približno enake, kaže aprilska anketa Ninamedie za časopis Dnevnik.......V anketo so vključili tudi vprašanje, kaj naj v situaciji, ki trenutno otežuje oblikovanje trdne vlade, naredijo parlamentarne stranke. Največ vprašanih, 29,4 odstotka, jih meni, naj sestavijo desnosredinsko vlado SDS, NSi+SLS+Fokus in Demokratov ob čim širši parlamentarni podpori. Druga najpogosteje omenjena možnost so predčasne volitve, ki jih je predlagalo 21 odstotkov vprašanih. Da naj stranke postavijo levosredinsko vlado Gibanja Svoboda, SD, Levice in Vesne s čim širšo parlamentarno podporo, meni 17,9 odstotka udeležencev volitev. Nekaj manj podpore, 16,3 odstotka, ima predlog za oblikovanje levo-desne vlade, dobrih 12 odstotkov vprašanih pa se je zavzelo za sestavo tehnične vlade.😂
Uporabnik1884443
25. 04. 2026 12.47
Levi del bo naredil vse, da ne pride do predčasnih volitev, kajti v tem primeru bodo volilci volili desne preko 90%. Torej pamet v roke.
Uporabnik1888402
25. 04. 2026 12.51
Prej da si Resnica i Logar ne zelita se enih volitev ...
Vojko Kos
25. 04. 2026 13.03
Ni govora! Za lažniva Logarja in Stevanovića se z novimi volitvami konča sedenje v parlamentu! Za Logarja tako ni jasno kaj tam išče!!!!!
venerainmars
25. 04. 2026 13.06
Po kakih izračunih?
Greznica
25. 04. 2026 12.44
Sicer pa ne pozabit da so v stranki Neresni.ca in BurgerDemokrati poslanci, ki se ne strinjajo z vodstvom ... no bomo videli kaj bo, sicer pa predčasne volitve najbolj fer!
kryptix
25. 04. 2026 12.47
Fer do koga? Volilna udeležba je bila rekordna. Mi smo povedali kaj hočemo sedaj se naj zmenijo.
Greznica
25. 04. 2026 12.57
@kryptic ... trol ena stranka je zavedla konkretno svoje volilce, druga pa konkretno lagala - kwa tuki ni jasno? a smo Kongo ali demokratična EU država? trol na pingotu
Vojko Kos
25. 04. 2026 13.04
Razlika bo še večja, ker sta Stevanović in Logar dobila glasove z lažmi!!!!
Divji petelin
25. 04. 2026 12.41
Komunajzerji ne morejo preboleti zadeve…dolžna je predlagati mandatarja in kar bo pa bo, sicer pa njen mož, bogatija dobiva mesečno cca. 1.000€ za stroške, ubogi revček. Sram naj jih bo
Vojko Kos
25. 04. 2026 13.05
NI DOLŽNA!!!!!
