SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kako blizu novi vladi smo?

Ljubljana, 13. 05. 2026 19.41 pred 35 minutami 2 min branja 50

Avtor:
Anže Božič
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

Potrditev in podpis koalicijske pogodbe, ki je ključni predpogoj za oblikovanje četrte Janševe vlade, je tik pred zadnjo stopničko. V naslednjih dneh bodo veljaki Nove Slovenije in Logarjevih Demokratov pretresli dogovor, ki so ga skoraj dokončno uskladili najverjetnejši bodoči koalicijski partnerji Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Odločali pa se bodo tudi, ali bodo tudi v posameznih strankah prižgali zeleno luč za oblikovanje nove desnoredinske oblasti.

V NSi in Demokratih so očitno nekoliko pohiteli. Če je sprva veljalo, da bosta stranki čez vikend pretehtali vsebino koalicijske pogodbe, bodo po zadnjih informacijah to storili prej.

Svet NSi je po naših informacijah sklican za v petek. Medtem ko se bo izvršilni odbor Logarjevih Demokratov, od koder je slišati nekaj zadržkov glede sodelovanja v vladi izključno desnih strank, jutri seznanil s potekom pogajanj. A dokončne sodbe o izpogajanem v koalicijski pogodbi naj še ne bi dali. 

Pri tem sicer kakšnih bistvenih političnih ovir za oblikovanje nove desne vlade menda ni več – rešuje se tudi dilema glede kadrov in oblike preiskovalcev Skoka. In veliko presenečenje bi bilo, če bi kateri od organov strank zavrnil podpis koalcijske pogodbe. 

Bodo pa za vikend odločali v Resnici Zorana Stevanovića. Toda pozor, ne o mandatarju. In ne o koalicijski pogodbi. Pač pa o internem delovanju stranke. Saj da je njihova odločitev glede mandatarja že padla. In sicer, da bodo v imenu stabilnosti države podprli tistega, ki bo najbližje številki 46 v državnem zboru. To pa je trenutno Janez Janša

Njegova SDS bo o koalicijski pogdbi odločala zadnja, predvidoma v ponedeljek.

V torek pa bodo stranke, če bo vse teklo gladko, v državni zbor vložile predlog mandatarja. To bo prvak SDS Janša.

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ne hodimnavolitve
13. 05. 2026 20.18
Janša poštenjak, sam svetniški sij mu še manjka.😇😇😇
Odgovori
0 0
Fran Miličnik
13. 05. 2026 20.15
Janez Janša je edini, ki lahko zaustavi to mafijo in tega se mafija dobro zaveda zato sedaj tako stokanje
Odgovori
+3
4 1
Deep1
13. 05. 2026 20.14
Poddesetar je malo zaropotal.....in V NSi in Demokratih so očitno nekoliko pohiteli. 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Fran Miličnik
13. 05. 2026 20.13
“Se kdaj bojite, da bi se vam lahko nekega dne zgodilo, da vas obsodijo in pošljejo v zapor,” je junija leta 2014 svojega gosta Zorana Jankovića vprašal hrvaški voditelj Aleksandar Stanković. “Pa niti slučajno, jaz sem bil vsa ta leta, da tako rečem, na tem področju izvršne oblasti največji nasprotnik politike Janeza Janše,” je odgovoril ljubljanski župan.
Odgovori
+3
3 0
Fran Miličnik
13. 05. 2026 20.11
Vsi ki tako močno pozivajo proti Janši so verjetno del te mafijske hobotnice, ki bi rada še naprej neovirano ropala to državo
Odgovori
+2
3 1
john gotti
13. 05. 2026 20.11
banda bandaranajska
Odgovori
+2
3 1
jobo
13. 05. 2026 20.11
Ni panike, zadnja dva mandata ni dokončal, in tudi tega ne bo. Večni Kalimero.
Odgovori
-1
2 3
Ne hodimnavolitve
13. 05. 2026 20.10
Ko ljubezen hitro pride, hitro mine. SDS - Resnica=poroka na prvi pogled.
Odgovori
+2
4 2
St. Gallen
13. 05. 2026 20.08
Janso je ze Marija Terezija cenila, njegovo znanje in izkusnje.Pozabljate hitro
Odgovori
+3
5 2
BBcc
13. 05. 2026 20.13
Ti si ena Marija Terezija. UPS Butalec pa res.
Odgovori
-2
0 2
marmilan
13. 05. 2026 20.08
kdaj bo ta baraba v zaporu, smrt janšizmu
Odgovori
+3
7 4
Fran Miličnik
13. 05. 2026 20.09
Janković a si to ti?
Odgovori
+1
3 2
Rafael Kramar
13. 05. 2026 20.08
Lepo bo spet videti očeta države za njenim krmilom. Srečno Janez!
Odgovori
+0
3 3
john gotti
13. 05. 2026 20.12
as ti tu albanz
Odgovori
-1
0 1
bc123456
13. 05. 2026 20.07
JANSHUA JANSA grobar SLOVENIJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+4
7 3
BBcc
13. 05. 2026 20.08
In to 4. Butalci.
Odgovori
+1
2 1
Arguss
13. 05. 2026 20.07
Če prodaja starih mestnih koles brezdelja ne naraste smo zelo blizu.
Odgovori
+2
2 0
Fran Miličnik
13. 05. 2026 20.06
Mnogo jih je, ki se vam predstavljajo za levičarje a dejansko samo ropajo to državo. Razkriti so bili pred volitvami. Lopovi so se začeli braniti s tem, da so začeli demonizirati njihovo razkritje.
Odgovori
-1
1 2
St. Gallen
13. 05. 2026 20.06
Vi se boste se tri generacije prepirali med seboj...
Odgovori
+1
1 0
Omizje
13. 05. 2026 20.06
če so že usi požrli da negrejo v vlado z janšo predvidevam da tega nebo storila še predsednica izraelski hlapec sodi v arest
Odgovori
-1
1 2
Smrtlevičarjem
13. 05. 2026 20.05
Velika večina Slovencev je zadovoljna ker smo se znebili patogenega laznjivca in njegove radodajke
Odgovori
+1
2 1
jobo
13. 05. 2026 20.15
Velika večina? Večina je večina in ne rabi potenciranja, da je velika. No vam ne zamerim, ste pač, se ve kaj.
Odgovori
-1
0 1
Sixten Malmerfelt
13. 05. 2026 20.03
in največji ZGAGAR...!
Odgovori
-1
4 5
mbtukaj
13. 05. 2026 20.01
Janša je zapisan v Slovensko zgodovino kot najbolj pokvarjen politik.
Odgovori
+2
11 9
ptuj.si
13. 05. 2026 20.03
Golob ga je prehitel.
Odgovori
+0
6 6
simon32
13. 05. 2026 20.00
Ne rabimo Janšistev in njegovih ovčk. Upam da ne sestavi. Oziroma da bo predsednica države pametna in mu ne bo podelila mandata. SDS pa upam da pridejo k pameti in naženejo svoje člane od Janše, Grimsa, Mahniča in še se bi dalo naštevat. In to niso več desnica, to je levica ki podpira jug in njihove privržence!!!!!! Dol z Janšisti !!!!!!!
Odgovori
-1
7 8
