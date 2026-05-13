Kako blizu novi vladi smo?

V NSi in Demokratih so očitno nekoliko pohiteli. Če je sprva veljalo, da bosta stranki čez vikend pretehtali vsebino koalicijske pogodbe, bodo po zadnjih informacijah to storili prej.

Svet NSi je po naših informacijah sklican za v petek. Medtem ko se bo izvršilni odbor Logarjevih Demokratov, od koder je slišati nekaj zadržkov glede sodelovanja v vladi izključno desnih strank, jutri seznanil s potekom pogajanj. A dokončne sodbe o izpogajanem v koalicijski pogodbi naj še ne bi dali.

Pri tem sicer kakšnih bistvenih političnih ovir za oblikovanje nove desne vlade menda ni več – rešuje se tudi dilema glede kadrov in oblike preiskovalcev Skoka. In veliko presenečenje bi bilo, če bi kateri od organov strank zavrnil podpis koalcijske pogodbe.

Bodo pa za vikend odločali v Resnici Zorana Stevanovića. Toda pozor, ne o mandatarju. In ne o koalicijski pogodbi. Pač pa o internem delovanju stranke. Saj da je njihova odločitev glede mandatarja že padla. In sicer, da bodo v imenu stabilnosti države podprli tistega, ki bo najbližje številki 46 v državnem zboru. To pa je trenutno Janez Janša.

Njegova SDS bo o koalicijski pogdbi odločala zadnja, predvidoma v ponedeljek.

V torek pa bodo stranke, če bo vse teklo gladko, v državni zbor vložile predlog mandatarja. To bo prvak SDS Janša.