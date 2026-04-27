Kako blizu ali daleč je oblikovanje vlade?

"Jaz sem opravila svojo ustavno-pravno dolžnost. Ustava mene ne sili, da moram nekaj soriti, ampak ravnam po svoji vesti. In seveda tudi skladno z ustavo, da ne bo pomote," pravi.

In kaj je glavni razlog, da je predsednica pohitrila postopek iskanja bodočega premierja in se dva tedna pred iztekom svojega predlagateljstva odločila, da ne bo nominirala nikogar? "Jaz ne prej, ko še nisem bila predsednica, ne danes, ko sem, nisem spreminjala svojih vrednot. In jih tudi ne bom. Zame je pomembno samo to; vrednote, vrednote in še enkrat vrednote," pravi.

"Očitno se predsednica ni hotela zapisati v zgodovino kot predlagateljica Janše za mandatarja. Je pa s to potezo dodatno okrepila pogajalska izhodišča SDS, ker je skrajšala rok za izvolitev mandatarja in za konstituiranje vlade. Janša zdaj lahko vztraja na načelu vzemi ali pusti," pa meni nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar.

Je pa potezi predsednice sledil besedni vihar. Žan Mahnič takole: "Koga briga komunajzarka Nataša Pirc Musar, saj mu ga bomo poslanci podelili, če bo naslednji teden sprejet Zakon o vladi in bomo nato uskladili koalicijsko pogodbo!"

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko na to pravi: "Zmerjanje predsednice republike se mi zdi nedostojno in pa poniževalno. Predsednico republike je potrebno spoštovati in verjamem popolnoma, da je ta odločitev prišla tehtno."

Pirc Misar pa: "To pove več o njem, kot o meni. Jaz nisem bila nikoli v komunistični partiji. In nikoli v nobeni stranki in tudi nikoli ne bom."

Kaj pa glede mandatarja določajo pravila? Ustava v 111. členu pravi, da predsednik republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predloži državnemu zboru kandidata za predsednika vlade. Ali je to pravica ali dolžnost pa ostaja stvar interpretacije.

"Predsednica je odločila po svoji vesti. Jaz mislim, da je naredila prav. Konec koncev, kot so ugotovili, bodo lahko sami predlagali vlado. Naj sami prevzamejo odgovornost za to, kar bodo naredili," meni ljubljanski župan Zoran Janković.

Janez Pogorelec iz NSi pa: "Ustava je jasna. Če predsednica kandidata ne predlaga, to pomeni, da ni kos svoji ustavni nalogi. Truditi se mora do zadnjega trenutka in samo če niti do 10. maja nihče ne da soglasja h kandidaturi, potem lahko reče, da ne more nikogar predlagati."

To pa pojasnilo predsednice, zakaj je nominiacijo vsaj ponudila Golobu, Janši pa ne. "Velika razlika je v tem, komu podelim mandat, komu ga pa ponudim. Dejstvo je, 46 glasov nima nobena stran. Druga možna pot, po tem, ko 46 ni, je, da ponudiš mandat relativnemu zmagovalcu. Ta je to odklonil."

Prva povolilna anketa Mediane sicer kaže, da volivci tudi na morebitnih novih predčasnih volitvah, ne bi volili bistveno drugače kot so pred dobrim mesecem dni. Nekoliko drugačna pa je politična računica ljubljanskega župana in tesnega zaveznika premierja Goloba. "Dejstvo pa je, da bi se bitka vodila za to prvo mesto med SDS in GS. In jaz sem trdno prepričan, da dveh strank ne bo nikoli več v državnem zboru." Pri čemer je med vrsticami meril na Logarjeve Demokrate in Stevanovićevo Resnico.