SLOVENIJA ODLOČA 2026

Nepregledne kolone motijo tudi politike. Kaj bi storili?

Ljubljana, 20. 03. 2026 09.30 pred 1 uro 9 min branja 86

Avtor:
Tina Hacler
Dela na odseku Dramlje-Slovenske Konjice

S prihodom toplejših mesecev se na slovenske (avto)ceste vračajo obnovitvena dela, delovne zapore, gmote pločevine zaradi praznikov in počitnic doma ter v sosednjih državah. Vse našteto povzroči, da na že tako obremenjenih poteh nastanejo prometni zamaški, ki hromijo državo. Prevozniki opozarjajo na ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo ure v neprekinjenih zastojih, nevarno se poslabšuje tudi prometna varnost. Kako bi se s tem perečim problemom spopadle posamezne stranke?

Skozi Slovenijo potekajo trije koridorji vseevropskega omrežja (TEN-T): Baltsko morje – Jadransko morje, Sredozemlje ter Zahodni Balkan – vzhodno Sredozemlje. Dars upravlja skupno 625 kilometrov avtocest in hitrih cest, od celotnega cestnega omrežja ga je 90 odstotkov del omenjenega omrežja TEN-T.

Slovenija je tako s prometnega vidika tranzitna dežela, strokovnjaki pa že vrsto let opozarjajo, da bo promet le še naraščal, predvsem tovorni.

Preberi še 'Idealnih rešitev ni. Promet je prevelik za ceste, ki jih imamo'

V sezoni prometni števci poskočijo

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS (Surs), ki so jih objavili v tem tednu, je v prvem mesecu letošnjega leta čez cestne mejne prehode v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 5,1 milijona potniških vozil oziroma za dva odstotka več kot v enakem obdobju predlani, tovornih vozil pa so našteli 1,2 milijona ali za šest odstotkov več.

Med števci na avtocestah je največ prometa potniških vozil beležil odsek dolenjske avtoceste s števcem Šmarje-Sap (1,6 milijona), največ prometa tovornih vozil (400.000 tovornih vozil) pa je zaznal števec Ravbarkomanda na primorski avtocesti.

Štetje prometa
Štetje prometa
FOTO: Bobo

Podatki za poletno sezono pa se nekoliko razlikujejo: takrat največ potniškega prometa zazna števec na Drenovem griču pri Vrhniki, julija lani denimo dva milijona vozil. Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo avgusta lani vstopilo ali izstopilo 10 milijonov potniških vozil, tovornih vozil pa so na prehodih našteli skoraj 2 milijona.

Skozi vse leto, ne glede na sezono, pa največ tovornih vozil zazna števec na Ravbarkomandi, lanski rekorder je bil julij s 700.000 tovornimi vozili.

Ozka delovna zapora proti morju

Tam so se nato konec septembra začela obnovitvena dela, ki se po zimski prekinitvi zdaj nadaljujejo. Od začetka marca promet tako proti Kopru kot Ljubljani mimo priključka Postojna v dolžini približno treh kilometrov poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste. Takšna prometna ureditev bo predvidoma veljala do sredine julija, kar pomeni, da se bo do takrat zvrstilo še več prometnih konic zaradi prostih dni doma in v sosednjih državah - velikonočni in prvomajski prazniki, binkošti, začetek šolskih počitnic.

Promet bo sicer potekal v vsako smer po dveh zoženih pasovih, a širina desnega voznega pasu v območju te zapore po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste znaša tri metre, levega pa zgolj 2,30 metra. Čeprav je to še vedno v skladu s predpisi, tudi na Darsu priznavajo, da je to precej ozko, vedo, da marsikdo skozi tako zaporo počasnejših vozil ne prehiteva, saj se za to ne upa odločiti.

Dela na Štajerskem, proti Italiji

Nadaljuje se tudi širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano, ki med Domžalami in ljubljanskim razcepom Zadobrova postaja šestpasovnica.

Štajerska avtocestna vpadnica v Ljubljano postaja šestpasovnica
Štajerska avtocestna vpadnica v Ljubljano postaja šestpasovnica
FOTO: Luka Kotnik

Obsežna obnova odseka Dramlje-Slovenske Konjice je lani dvigovala precej prahu, Štajersko so hromili neskončni zastoji, zgodilo se je več prometnih nesreč, tudi najbolj tragična, ko voznik ni pravočasno ustavil za stoječo kolono vozil pred seboj, umrlo je pet potnic. Letos sledi še drugi del obnove.

Nadaljuje se tudi obnova vipavske hitre ceste, zaradi spremenjenega prometnega režima pri Fernetičih je lani skočila na noge lokalna skupnost, bentili so avtoprevozniki. Tudi sicer so zaradi razmer na slovenskem avtocestnem križu sklicevali novinarske konference, grozili s protesti in zaporami, računali so, da jih vsaka ura, izgubljena v zastoju, stane 250 evrov.

Kaj bi storili tisti, ki imajo moč odločanja?

Ob prihodu toplejših mesecev ter začetku nove gradbene in izletniške sezone znova raste zaskrbljenost pred ponovitvami lanskih scenarijev, ko smo večkrat poročali o popolnih prometnih kolapsih po državi. Zanimalo nas je, kako bi se tega problema lotile posamezne politične stranke, ki so jim javnomnenjske raziskave kazale uvrstitev v parlament.

Rušenje obstoječih dotrajanih nadhodov nad ljubljansko obvoznico
Rušenje obstoječih dotrajanih nadhodov nad ljubljansko obvoznico
FOTO: Damjan Žibert

Vse stranke se strinjajo, da je treba v končni fazi okrepiti javni promet, saj bo šele resna alternativa prevozu z osebnim avtomobilom prinesla dolgoročne rešitve. Izpostavljajo tudi modernizacijo železnice, kamor bi preusmerili del (predvsem tovornega) prometa. Zavzemajo se za hitrejši urnik obnovitvenih del na avtocestnem omrežju, razlikujejo pa se v mnenjih, ali bi željeno rešitev prinesla širitev avtocest ali ne.

Svoboda: Delali bi ponoči

Za zmanjševanje prometnih zastojev v času obnovitvenih in investicijskih del na avtocestnem omrežju, ki jih izvaja Dars, v Gibanju Svoboda predlagajo uvedbo nočnega dela na gradbiščih vedno, ko je to mogoče. Prepričani so, da je treba v razpise za izbor izvajalcev kot merilo poleg cene vključiti tudi čas izvedbe gradbenih del. Poleg tega menijo, da bi bilo za uvedbo zapor na avtocestah nujno pridobiti soglasje Ministrstva za infrastrukturo: "Tako bi bile zapore na avtocestah usklajene z gradbenimi deli na državnih cestah, vozniki pa ne bi prihajali v situacijo, ko tudi na obvoznih poteh potekajo gradbena dela".

Zbrali smo mnenja strank, ki so jim zadnje javnomnenjske raziskave kazale najboljše rezultate.

Gradnja vpadnic v Ljubljano s tretjim voznim pasom se jim zdi nujna, kot tudi širitev ljubljanskega avtocestnega obroča. "Tretji pas bo povečal pretočnost prometa, izboljšala se bo prometna varnost, zaradi manj zastojev pa bo manj izpustov, kar bo pozitivno vplivalo na kakovost zraka," zatrjujejo.

Izpostavljajo tudi obsežen cikel investicij - rekordnih 3,6 milijarde evrov, nadgrajenih 92,4 km tirov - v železniško infrastrukturo, katerega cilj je preusmeritev tovornega in potniškega prometa s cest na železnice. Prepričani so, da bo razbremenitvi cest pripomogel tudi drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom. Zaradi preusmeritve tovora s cest na železnice bo na avtocestah vsak dan kar 6.000 tovornjakov manj, pravijo.

SDS: Ponovna vzpostavitev avtovcestne policije

V SDS menijo, da je treba problem reševati tako z infrastrukturnimi investicijami kot z boljšim upravljanjem prometa.

Zavzemajo se za pospešitev nadgradnje najbolj obremenjenih odsekov avtocestnega omrežja, predvsem z izgradnjo tretjih voznih pasov na ključnih prometnih koridorjih ter izboljšanjem pretočnosti na ljubljanski obvoznici. Prepričani so namreč, da brez dodatnih voznih pasov nobeno pametno upravljanje prometa ne more dolgoročno odpraviti zastojev.

Boljše upravljanje prometa na avtocestah vidijo v hitrejšem posredovanju ob prometnih nesrečah, boljši logistiko zapor in intervencij ter ponovni vzpostavitev specializirane avtocestne policije.

Izpostavljajo tudi boljše načrtovanje cestnih del, zlasti v času turistične sezone, praznikov in dopustov. Menijo, da je večja vzdrževalna dela treba izvajati predvsem ponoči ali v prometno manj obremenjenih obdobjih ter organizirati gradbišča tako, da je promet čim manj omejen.

Hkrati poudarjajo, da je treba pospešiti tudi izgradnjo ključnih prometnih povezav, ki so pomembne za razvoj posameznih regij, pa tudi gradnjo obvoznic in razbremenilnih cest tam, kjer naselja močno obremenjuje tranzitni promet.

Strinjajo pa se, da je pomemben tudi razvoj železniškega in javnega potniškega prometa, saj se lahko del prometnih tokov dolgoročno preusmeri s cest na železnico in se s tem zmanjša obremenitev cestnega omrežja.

SD: Novi pasovi ne bodo rešili zamaškov

Socialni demokrati kratkoročno zagovarjajo boljše usklajevanje del, manj sočasnih zapor na ključnih odsekih ter aktivno upravljanje prometnih tokov v konicah.

Srednjeročno pa je treba ponuditi zanesljivo alternativo prevozu z osebnim vozilom, so prepričani. To je po njihovem mnenju javni potniški promet, ki je pogostejši in hitrejši ter ustrezno integriran v celovito shemo.

Kot dolgoročno rešitev pa vidijo železnico, ki bi postala hrbtenica prometnega sistema. Absorbirala bi več potniškega ter tovornega prometa, kar bi pomenilo manj tranzita na cestah, večjo varnost in manj zastojev.

Menijo, da prometnih zamaškov ne bomo rešili z novimi pasovi na avtocestah, ampak s pametnim upravljanjem prometa in z realnimi alternativami prevozu z osebnim avtomobilom: "Vlaganja v ceste podpiramo tam, kjer odpravljajo ozka grla in izboljšujejo varnost, vendar brez razvoja javnega prevoza ne prinašajo trajnih rešitev".

Skupna lista NSi, SLS, FOKUS: V špici sezone ne bi delali

V NSi v času najvišje poletne turistične sezone, ko so slovenske avtoceste in državne ceste najbolj obremenjene, največjih gradbenih in obnovitvenih del

sploh ne bi izvajali. Menijo, da mora imeti v prometnih konicah prednost vsakodnevna mobilnost ljudi, tovorni (tranzitni) promet se mora takrat preusmerjati v preostale razpoložljive kapacitete.

Mestne vpadnice in druge prioritetne odseke bi razširili v šestpasovne profile.

Zavzemajo se tudi za izgradnjo celotne trase tretje razvojne osi, vlaganja v boljšo kakovost celotnega omrežja državnih cest. Dobrodošla se jim zdi tudi digitalizacija na avtocestah, ki z zbiranjem in posredovanjem podatkov povečuje pretočnost prometa v primerih zastojev.

Izboljšavo javnega potniškega prometa vidijo kot alternativo prevozu z avtomobili: "Večje število povezav in bolj zgoščen vozni red, krajši potovalni časi, boljša usklajenost voznih redov in dostopnost postajališč, modernizacija voznega parka," naštevajo. Zagovarjajo javni prevoz od vrat do vrat, kjer bi bila prvi in zadnji kilometer sestavni del javnega prevoza, z vključevanjem lokalnih avtobusnih povezav, peš in kolesarskih dostopov, skupne rabe vozil, koles in e-skirojev ter sistemov P+R.

Demokrati: Potrebujemo šestpasovnice

Da potrebujemo šestpasovnice, so prepričani tudi Demokrati, ki pravijo, da ima Slovenija preveč tranzitnega prometa, da bi naše ceste to lahko požirale, zato se jim zdi ključno vlaganje v širjenje avtoceste.

Zdi se jim nedopustno, da se avtocestna delovišča upravljajo tako neučinkovito kot zadnja leta: "Če se država spravlja v projekte širjenja avtocest, je bistveno, da se dela izvajajo tako, da povzročajo čim manj zastojev in to čim krajši čas. Nujno je zagotoviti pretočnost tudi v času del, ne pa, da zaradi del povzročimo prometni infarkt države," se jim zdi, da je škode na vseh ravneh za to preveč.

Zato izpostavljajo upravljanje delovišč in upravljanje prometa z realnimi podatki s terena, ki bi pripomogli tudi k delom v času, ko ni prometnih konic.

Levica: Samo gradnja cest ne bo rešila zastojev

Prometnih zastojev dolgoročno ne bomo rešili samo z gradnjo novih cest, pa so prepričani pri Levici. "Širitev avtocest na posameznih najbolj obremenjenih odsekih je lahko kratkoročna rešitev, vendar sama po sebi ne odpravi težave, saj več cest praviloma pomeni tudi več prometa," pravijo.

Rešitev vidijo v krepitvi javnega potniškega prometa, predvsem železnic in primestnih vlakov, parkirišč P+R ter boljših javnih avtobusnih povezav. Hkrati izpostavljajo izboljšave pri upravljanju prometa, digitalizaciji in trajnostnih oblikah mobilnosti.

Menijo namreč, da se bodo prometni zastoji na cestah dejansko zmanjšali šele takrat, ko bodo ljudje dobili realno alternativo avtomobilu.

Resnica: Projekti trajajo predolgo

Če želi Slovenija ostati logistično in gospodarsko konkurenčna država, bo morala prometno infrastrukturo obravnavati kot eno svojih najpomembnejših razvojnih prioritet, so prepričani pri Resnici. "Prvi problem je, da država že več let nima jasne prometne strategije. Prometne investicije se pogosto načrtujejo prepočasi, postopki trajajo predolgo, projekti pa se zapletajo v birokratskih postopkih in nasprotovanjih," opozarjajo.

Menijo, da je treba pospešiti izgradnjo in širitev ključnih prometnih koridorjev, posodobitev avtocestnega križa, zlasti najbolj obremenjenih odsekov, kjer so zastoji postali vsakodnevni pojav.

Po njihovem mnenju bi morali bistveno hitreje potekati tudi postopki umeščanja infrastrukture v prostor: "Danes lahko priprava večjih prometnih projektov traja tudi deset let ali več. To je razvojno nevzdržno," so prepričani v jasne zakonske roke in večjo odgovornost institucij. Obnova infrastrukture pa mora biti bolj usklajena in časovno načrtovana tako, da se ključni prometni koridorji ne zapirajo hkrati, dodajo.

Tudi oni izpostavljajo resno modernizacijo železniškega sistema in javnega potniškega prometa, ki bi del dnevnih migracij preusmeril s cest na tirnice.

Pirati: Hitrejše prenove, četudi dražje

V Piratski stranki pravijo, da bi pri prenovah cestnih odsekov s pregledom podatkov o obremenjenosti cest v določenih časovnih obdobjih pripravili načrt prenov, ki bi gospodarsko škodo kar se da zmanjšal. Prav tako bi spremenili razpisne pogoje za izvajalce in že v njih prioritizirali hitrejše prenove: "Za državo je ugodneje, če se pri tem ne varčuje, saj na drugi strani zaradi gospodarske škode trpi davčna blagajna".

Tudi Pirati dolgoročno rešitev vidijo v boljšem javnem prevozu in posodobitvi železniškega omrežja.

Razlagalnik

Omrežje TEN-T (Trans-European Transport Network) je načrt Evropske unije za razvoj celovitega prometnega omrežja po vsej Evropi. Vključuje cestne, železniške, letalske in pomorske povezave ter energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Za Slovenijo je omrežje TEN-T še posebej pomembno, saj skozi njeno ozemlje potekajo ključni evropski prometni koridorji, ki povezujejo severno in južno ter zahodno in vzhodno Evropo. To Slovenijo postavlja v vlogo pomembne tranzitne države, kar prinaša tako gospodarske koristi kot tudi izzive, povezane s povečanim prometom in potrebo po vzdrževanju ter razvoju infrastrukture.

Dars, ki je okrajšava za Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, je javno podjetje, odgovorno za upravljanje, vzdrževanje in razvoj slovenskega avtocestnega omrežja. Upravlja s skupno 625 kilometri avtocest in hitrih cest, kar predstavlja večino ključnih prometnih poti v državi, vključno z večino povezav v okviru evropskega omrežja TEN-T. Dars skrbi za nemoten in varen promet, izvaja obnovitvena dela, gradi nove odseke in skrbi za pobiranje cestnin, ki financirajo vzdrževanje in razvoj avtocestne mreže.

Prometni zastoji se v poletni sezoni in med prazniki znatno povečajo zaradi kombinacije dejavnikov. Poletje je čas dopustov, ko se veliko ljudi odpravi na potovanja, bodisi doma bodisi v sosednje države, kar poveča število osebnih vozil na cestah. Hkrati pa se v tem obdobju pogosto izvajajo tudi obnovitvena dela na cestah, ki so načrtovana tako, da se izognejo najhujšim zimskim razmeram. Prazniki, kot so velikonočni, prvomajski ali božično-novoletni, prav tako spodbujajo potovanja, bodisi za obisk sorodnikov bodisi za kratke oddihe, kar dodatno obremeni cestno omrežje. Ko se povečano število vozil sreča z zoženimi prometnimi pasovi zaradi gradbišč ali z naravno ožjimi odseki, nastanejo prometni zamaški, ki lahko hromijo promet za več ur.

Prometna varnost se nanaša na ukrepe in pogoje, ki zmanjšujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč in posledično zmanjšujejo število poškodovanih ali umrlih v prometu. Povezana je s prometnimi zastoji, ker lahko ti ustvarijo nevarne situacije. V zastojih vozniki pogosto postanejo nestrpni, nepazljivi ali pa se poskušajo prebiti skozi zožene pasove, kar poveča možnost trčenja. Nenadno ustavljanje kolon vozil, zlasti na avtocestah, je lahko zelo nevarno, če vozniki za njimi ne vozijo dovolj pozorno in ne upoštevajo zadostne varnostne razdalje. Poleg tega lahko daljši zastoji povzročijo utrujenost voznikov, kar prav tako negativno vpliva na njihovo sposobnost reagiranja in posledično na varnost v prometu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
jank
20. 03. 2026 12.52
Brez koruptivnega izraelskega plačanca in izdajalca ni rešitve.
Greznica
20. 03. 2026 12.49
SDS Žiga Truk je na soočenju izjavil: 23.3.2026 kolon ne bo več .... a mu verjamete?
simurgh
20. 03. 2026 12.45
Uvesti tranzitno takso!
Uporabnik1884443
20. 03. 2026 12.40
Na ministrstvih nastavit referenta, ki bo štemplal kartice za vse, zaposleni pa lahko delajo od doma (iz postrelj,..), mogoča bi pa ja kaj ratalo.
Yoda
20. 03. 2026 12.39
Ali sploh kdo od teh komentatorjev hodi v službo? Kaj imate čas pisat? Razen če ste v JU zaposleni.
Lepdan123
20. 03. 2026 12.41
Ne vem, kako ste imeli vi čas napisati ta komentar? hahahah.. mogoče boste zdaj napisali da delate popoldne.. mogoče pa tudi mi
Greznica
20. 03. 2026 12.50
kletna sekta na pingotu .. to samo trolajo cele dneve eni in isti, produktivnost 200%
Lepdan123
20. 03. 2026 12.51
Vidim da imaš pod eno novico ene 10 komentarjev.. Ful si produktiven
2mt8
20. 03. 2026 12.37
Nič ne bo treba storit. Ko bo nafta po 3€ na liter, tudi kolon ne bo več.
BRABUS1
20. 03. 2026 12.36
Kako naj bo drugače smo iz prisluhov videli,kako levičarji kradejo že 28 let vladavine.So pokradli za najmanj 3 pasove avtocest in hitro železnico MB-LJ.Zato državljani v nedeljo naredimo konec leičarskim lopovom za vedmo.Pa bomo čez 30 let Švica.
Karamazov
20. 03. 2026 12.43
Žal tudi desnica ni nič boljša, že večkrat videno kaj začnejo delati isto sekundo, ko dobijo oblast v roke. Slabo mi ratuje od predvolilnih obljub, od katerih nikoli ni nič.
jank
20. 03. 2026 12.35
Nič bat! Vse bo zrihtal koruptivni narodni izdajalcec in izraelski hlapec, če bo prišel na ablast.
2mt8
20. 03. 2026 12.38
Koruptivni so Golobovi, saj so sami priznali.
Gutenberg
20. 03. 2026 12.39
Levi so nedojemljivi za dejstva.
krjola
20. 03. 2026 12.33
vse ceste zapret pa mirna bosna...
ptuj.si
20. 03. 2026 12.32
Bo Alenka zrihtala. Samo še ene 100 aneksov pa bo.
JackRussell
20. 03. 2026 12.32
Včasih smo se vozili z javnim prevozom, danes je bolje da se ljudje vozijo vsak v svojem avtomobilu. Ni debate in empatije, lažje vplivaš na posameznika in mu pereš možgane. Poleg tega pa preko naftne industrije služiš. Ni potrebno biti znanstvenik da vidiš kaj počnejo vse vlade, smo malo se je potrebno ozreti okoli sebe. Včasih smo se ljudje družili, danes vlečemo s prstom po ekranu. Človek je bitje ki potrebuje družbo in komunikacijo, zato odložite telefone, odprite oči saj je okoli vas še vedno veliko prijetnih ljudi.
Uporabnik1884443
20. 03. 2026 12.30
Tako kot pravi SDS: vzpostaviti regije in prestaviti ministrstva. V Lj bi bilo takoj polovico manj prometa in vec parkirišč
jank
20. 03. 2026 12.39
Ja, ministrstva bodo po vsej državi. V Dupleku, ki imajo izjemno tradicijo z dupleško mornarico si obetajo sedež ministrstva za pomorstvo. Brez gužve do Dupleka. Garantirano!
brainiac007
20. 03. 2026 12.47
Ha ha ha
Uporabnik1884443
20. 03. 2026 12.48
Odpade, v MB baje hočejo Min. za kulturo. Bi trije ptišli: Asta Vrecko, Mesec in uni... in bi bilo čisto dovolj
ptuj.si
20. 03. 2026 12.28
Po Sloveniji večinoma primankuje dizla. Bravo holob.
Greznica
20. 03. 2026 12.52
Golob napada Iran? trampast trol!
Potouceni kramoh
20. 03. 2026 12.21
Ni benza.Ni kolon.Jahamo konje.
daiči
20. 03. 2026 12.24
tud konu morš dat za jest, in ne to ni mal travce, ampak orenk seno, pa čista voda...
Gutenberg
20. 03. 2026 12.16
Predsednica gre s policijskim helikopterjem. Ministrica pa z modrimi utripajočimi lučmi.
BMReloaded
20. 03. 2026 12.13
So ze vsi imeli moznost...tako da kaj bi bilo, ce bi bilo odpade. Brezvezno vprasanje. Nihce ne bo naredil nic...pa to
daiči
20. 03. 2026 12.13
a politike d motjo? no to pa nebo držal. vsi ti tovornaki k jh vidmo na cest in k delajo kolone, od vsacga tazga tovornaka država lepo služ.(politiki happy) prvič dobi ddv od cestnin, drugič dars od njih služ miljarde in miljarde tud pršpara, ker nemore tazga dnarja kr tko zagont, in enkrat bo pršu cajt(k bo zagustilo) k bo dars te mljarde preliv v proračun za reciimo penzije al pa zdravsto, ker konc koncov dars je državn in more tko nardit k država reče, drugič pa tovornakarji še tankajo pr ns, ker je za njih pocen nafta, no in še tle se nakapa en kup ddvja. tko de politiki nj bojo sam tih pa upajo d bo še več tovornakov na cest, ker,.... arabski emirati al pa norveška majo nafto za naravno bogastvo, mi mamo pa TOVORNAKE.
daiči
20. 03. 2026 12.17
in k bo tem bogatunom z nafto, nafte zmankal, bomo mi še kr kasiral od tovornakov...
medusa
20. 03. 2026 12.12
Sedaj ko ni nafte bi morali vsa ta dela ustaviti!!!!!!!!!
daiči
20. 03. 2026 12.19
sj nafta je, sam so si jo kmetje tolk nakopičl doma, d jo je zumankal na črpalkah, ampak jo vozjo dan in noč, tko de mal potrpte
medusa
20. 03. 2026 12.22
Kmetom odpustim ,ker našo hrano proizvajajo! Kmet mora imet!
brainiac007
20. 03. 2026 12.50
Saj bo počasi zmanjkalo cistern. Vidim da so 1000l IBC posodam zrasla cena. Predlagam da se vključi kakšen inšpektor, policijo da preverijo varnost prevoza takšnih snovi
gregson123
20. 03. 2026 12.12
Ja nč, še par miljončkov bodo posprav v žep, pa se vozil s helikopterji :) aja sej to se že zdej gospa Musar, kmalu še ostali :)
kivzfccz
20. 03. 2026 12.12
Dokler bodo delali gradbinci,ki nimajo niti za eno izmeno delavcev bo žal tako.
