SLOVENIJA ODLOČA 2026

Nižji davki, davek na premoženje, razvojni sklad ali razvojna kapica?

Ljubljana, 25. 02. 2026 19.52 pred 1 uro 3 min branja 32

Avtor:
Danica Jovanović
Rast BDP

Novo soočenje političnih strank. Tokrat so ga v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo pripravili na Gospodarski zbornici Slovenije. Eno glavnih vprašanj pa: kako obrniti trend padanja gospodarske rasti v zadnjih letih. Kakšne so obljube politikov in kdo se je po mnenju strokovnjakov odrezal najbolje?

Gospodarska rast pada, proizvodnja se krči, dobički se zmanjšujejo - kaže analiza gospodarske zbornice Slovenije za pretekla štiri leta. "Vidimo, da je ta nižja gospodarska rast v pomembni meri posledica padca v industriji, padca v izvozni konkurenčnosti, kar kažejo podatki na trgu dela, podatki izvoza blaga in tudi podatki pri novih naročilih," razmere opisuje glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc.

Odgovori osmih predstavnikov političnih strank na vprašanje, kako naj prihodnja vlada obrne ta trend, pa: "Jaz mislim, da je treba štartati z nekim merljivim ciljem. Imam rad številke in merljivi cilj je 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2040 po današnjih cenah," ocenjuje finančni minister iz vrst Gibanja Svoboda Klemen Boštjančič, ki dodaja, da bi to pomenilo gospodarsko rast v višini približno treh odstotkov.

Njegov predhodnik na mestu finančnega ministra Andrej Šircelj iz SDS pa ob tem kot prve korake v primeru zmage na volitvah napoveduje nižanje davkov. "Bomo znižali davke oziroma dohodnino, povečali olajšavo na 8500 evrov. To bo seveda razbremenilo gospodarstvo, še posebej z razvojno kapico."

Da je k davčni zakonodaji, o kateri je bilo precej govora, treba pristopiti pametno, pa medtem v stranki SD. "Ne zniževanje davkov na pamet, tudi socialnih prispevkov ne, zato smo precej zadržani do idej o socialni kapici," priznava Matevž Frangež iz SD.

Jernej Vrtovec iz koalicije NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča bi preoblikoval sistem davka od dohodkov pravnih oseb. "Kar se pa tiče dohodnine, tukaj predlagamo spremembo dohodninske lestvice, nad 42 odstotkov, zgornja meja, ter uvedbo razvojne kapice."

Za uvedbo te se je zavzel tudi Anže Logar iz stranke Demokrati in prikimal strategiji SDS. "Je prva obljuba naslednje vlade, da je takoj v prvih 100 dneh novega mandata potrebno znižati davke."

V Levici bi uvedli davek na premoženje, na nepremičnine, na prazna stanovanja. "Hkrati pa ves izkupiček iz tega davka na premoženje uporabimo, da se davčno razbremeni delo," o načrtih pravi sookordinator Levice Luka Mesec.

Davčne razbremenitve dela se nadejajo tudi v stranki Prerod, kjer predlagajo še ustanovitev razvojnega sklada. "300 milijonov želimo ustvariti tukaj, da bodo inovativni podjetniki ostali doma," je pojasnil Vladimir Prebilič iz Preroda.

V Resnici dobro potezo za celotno družbo medtem vidijo v višanju natalitete, ki bi jo po njihovem lahko dosegli z ustanovitvijo sklada za vsakega rojenega otroka, ki bi "vsakemu otroku, ki se rodi, 100 evrov na račun vsak mesec, da se mu zbira v posebnem pokojninskem razvojnem skladu," o idejah Resni.ca pravi Andrej Perc.

Kdo je najbolj prepričal?

Različni argumenti torej - in kdo je ekonomiste najbolj prepričal? "Jaz bom samo to rekel, da so bili vsi zelo simpatični in dobro pripravljeni, tako da sem res užival v soočenju. Tudi zapisoval sem si njihove argumente. Še vedno pa si bodo morali volivci sami ustvariti mnenje in se potem tudi sami odločiti," je po soočenju dejal Ivanc.

Soočenja se je udeležilo tudi več neodvisnih strokovnjakov s področja ekonomije, med njimi Mojmir Mrak, ki meni, da bo morala biti prihodnja vlada bolj občutljiva do stališč gospodarstva, kot je bila sedanja, ne glede na to, kdo jo bo sestavil.

volitve 2026 slovenija odloča gospodarstvo stranke soočenje

Trojček NSi-SLS-Fokus volivce nagovarja v kavarni in z roboti

Janša tradicionalno v ovčji koži, Golobove grimase in kubik zarečenega kruha

KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
25. 02. 2026 21.00
Še davkov! Zahtevajo volilci, zato bodo spet izvolili Goloba, Vrečko in Hana.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
25. 02. 2026 20.56
Mesec je s svojo politiko pol slovenskih delavcev spravil na minimalno plačo. Če dobi še en mandat, nas bo vse spravil na minimalca. Dodatno pa nam bo še obdavčil nepremičnine in ker z minimalcem davka ne bomo mogli plačati, nam bo pobral nepremičnine. In potem bomo vsi revni kot v Venezueli. Čudoviti svet levičarjev.
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
25. 02. 2026 20.51
Mesec še vedno računa na premoženje. Da ga bo izjemno obdavčil in od tega lepo živel v brezdelju politike. Ne bo šlo. Potrebno bo znižati stroške države, drugače ne bo šlo. ¼ birokratov na cesto, kdor izpolnjuje pogoje takoj v penzijo. In zatreti korupcijo, vsaj zmanjšati jo za 2 miljardi ...
Odgovori
0 0
kr en 123
25. 02. 2026 20.48
Tisti, ki misli, da bo manj davkov plačal, če uvedejo davek na premoženje, ni gladek...
Odgovori
+3
3 0
pepe2
25. 02. 2026 20.40
Dejstvo je, da bo po tem mandatu izredno težko reševati gospodarsko stanje v državi. Niti Janša niti kdorkoli drug ne bo mogel delati čudežev. Za Slovence bi bil še en mandat trenutne vlade lahko dolgoročno koristen, kot del vzgoje v demokraciji. Če bi do pozicije prišel Janša ali kdo drug, ki ni "naš", bi mediji in družbeni aktivisti ponoreli in takoj bi imeli neko "izredno stanje", kot je bilo že videno. Pri nas je družbeni ustroj - mediji, sodstvo, izobraževanje - še globoko v prejšnjem režimu in tega ne bomo mogli preseči, preden ne dosežemo dna oziroma preden bomo v bistveno slabšem položaju kot druge države vzhodne Evrope (Hrvaška, Poljska itd.). Takrat se bomo lahko začeli resno spraševati, kje smo zašli, in zares postavili državo na nove temelje, kot so ostale države naredile v začetku devetdesetih prejšnjega stoletja.
Odgovori
+0
1 1
clox
25. 02. 2026 20.40
Slovenija, edina država, ki bo obdavčila na podlagi regije kjer si se rodil. Nekdo z barako v Bovcu bo plačeval več od nekoga z vilo z dvemi bazeni v beltincih. In to je kao obdavčitev premoženja.
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
25. 02. 2026 20.36
Največ denarja premore žid.Posebej če je iz SDS stranke.Ti se znajdejo med glupimi davki.
Odgovori
+1
2 1
Qwerty
25. 02. 2026 20.32
Zmagovalec bo tisti ki bo delovno sposobne ljudi nagnal delat, ker to bo uredilo čisto vse. Tisti ko delamo bomo delali zase in ne bodo naši prispevki za to da se pokrivajo socialne transferje, potem pa zmanka denarja za krajšanje čakalnih vrst , za tiste ki so invalidi in podobno.
Odgovori
+5
5 0
Pikopiko
25. 02. 2026 20.30
Čudim se. da so ljudje za nižje davke, volijo pa levičarje. Potem pa razumi.
Odgovori
+5
5 0
devlon
25. 02. 2026 20.33
preber si še enkrat, bos morda razumel.
Odgovori
+0
1 1
vlahov
25. 02. 2026 20.30
75% državljanov je revežev.
Odgovori
+1
1 0
DasaizDalasa
25. 02. 2026 20.27
In da se spusti stopnja ddv iz začasnih 22% nazaj na 20.
Odgovori
+4
4 0
devlon
25. 02. 2026 20.33
brez veze. prodajne cene za kupca bodo nespremenjene..
Odgovori
+0
1 1
vlahov
25. 02. 2026 20.27
Prag revščine je 1050 eur . Če bi ga merili ,po Nemškem normativu je prag 1280 e . Treba šteti tudi otroke ... Pomeni da je 75% Slovencev revežev.
Odgovori
+1
1 0
pepe2
25. 02. 2026 20.26
Pričakujem, da bosta Svoboda in njena idejna voditeljica Levica stali za vizijo, ki sta jo ponudili in uveljavili v tem mandatu, in sicer vizijo o visokih davkih ter o dodatnih visokih davčnih obremenitvah dela. Če bi zdaj naenkrat obrnili ploščo, bi bilo to priznanje hude strateške napake, ki so jo naredili takoj v začetku mandata, ko so razveljavili Janševo reformo, ter priznanje napake tudi pri davku za "dolgotrajno oskrbo". Takšna obrnitev plošče bi pomenila, da je Golob čisto na koncu, 2 tedna pred volitvami, priznal, da je bila cela strateška usmeritev njegove vlade hudo napačna in da je to posledica tega, da niso kompetentni za vladanje. Ampak če to storijo, kako naj jim potem zaupamo nov mandat?
Odgovori
+0
2 2
DasaizDalasa
25. 02. 2026 20.26
Jaz še vedno čakam, da se izpolni obljuba 30 dni do specialista.
Odgovori
+2
3 1
yolli
25. 02. 2026 20.21
​Ključni statistični podatki (2025) ​Stopnja tveganja revščine: 14,3 % (leto prej je bila 13,2 %). ​Število oseb pod pragom: Približno 298.000 oseb (22.000 več kot leta 2024). To pove vse o delu Golobove vlade
Odgovori
-2
1 3
NLKP
25. 02. 2026 20.20
Slovenija, moja dežela,.leglo korupcije, davkov ne plačujejo vsi, nadzora ni, bolj si pošten bolj si reven.... Zakaj Slovenija? Srce balkana....
Odgovori
+6
6 0
Vesela Jasna
25. 02. 2026 20.20
Vlada naj obljubi, da bo znižala davke takoj po volitvah, pa je stvar rešena. Ne rabimo nobenih desnih pravljičarjev a la Vrtovec in Šircelj. Prvi tako ne ve kaj govori, drugi pa bi moral vedeti, ampak se ni najbolje izkazal v času prejšnje vlade.
Odgovori
-1
3 4
Delavec_Slo
25. 02. 2026 20.18
Kdo pa tole obljublja-svoboda lažniva je imela 4 leta za tole, a zdej pa rabijo se 4 leta!
Odgovori
+3
6 3
Dejan Krk
25. 02. 2026 20.12
V JU/JS ter drzavnih podjetjih bo treba locit delovna mesta na birokratsko/parazitska tu place zradirat na minimalec ne glede na stopnjo izobrazbe pa se najmanj polovico fikusev nogirat, in operativna delovna mesta, vse kar je deficitarno tehnicni ter poklicni kader kuharji, bolnicarji, med sestre, negovalke, tehniki, tudi policija,vojska,gasilci, vsem dvignat place najmanj 100% ne glede na stopnjo izobrazbe.
Odgovori
+5
5 0
Potouceni kramoh
25. 02. 2026 20.10
S krvavo revolucijo bo enkrat spet vse podržavljeno kar so pokradli pokvarjeni tajkuni brez dnarja od osamosvojitve dalje.
Odgovori
+1
4 3
Žmavc
25. 02. 2026 20.18
Torej tebi ne bodo nič vzeli.
Odgovori
-1
2 3
