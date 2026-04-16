Kakšni bodo nadaljnji povolilni koraki Svobode in SDS?

Državni zbor je v petek izvolil novega predsednika DZ. Relativna zmagovalka volitev Svoboda sicer skupaj z levo sredino kandidata ni ponudila, zadostno število glasov pa je zbral predsednik Resni.ce Zoran Stevanović, ki ga je podprlo 48 poslancev.
Ker to odločanje običajno že nakaže obrise nove koalicije, se na političnem parketu vrstijo ocene, da na poti do sestave vlade najbolje kaže prvaku SDS Janezu Janši. Njegovi potencialni koalicijski partnerji so sicer v uradnih izjavah zadnje dni zatrjevali, da vabil na pogovore še nimajo. V političnem ozadju pa je medtem slišati informacije, da neuradni pogovori tudi na tej strani že potekajo.
Danes bo sicer zasedal izvršilni odbor SDS, kjer je med drugim predvideno formalno oblikovanje poslanske skupine, bržkone pa se ne bodo izognili niti razpravi o nadaljnjih povolilnih korakih.
O tem naj bi govorili tudi na izvršnem odboru Gibanja Svoboda, ki je kot relativna zmagovalka volitev po volilni nedelji že začela pogovore o oblikovanju nove koalicije, na katere je povabile vse stranke v DZ z izjemo SDS. Povolilni pogovori sicer ob danih parlamentarnih razmerjih uspešnih premikov k oblikovanju nove koalicije niso prinesli.
Kako bodo v Svobodi postopali nadalje, bi utegnili nakazati po seji izvršnega odbora.
Na seji bodo sicer razpravljali tudi o označenih glasovnicah na tajnem glasovanju o predsedniku DZ, kar so v minulih dneh označili kot nedopusten pritisk na poslance in poseg v tajnost glasovanja. Vodja strankinih poslancev Borut Sajovic se je zavzel za razpravo o tem tudi na kolegiju predsednika DZ, kot eno izmed možnih rešitev pa pri tem omenil spremembe poslovnika DZ.
