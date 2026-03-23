Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Katere neparlamentarne stranke bodo dobile finančna sredstva?

Ljubljana, 23. 03. 2026 14.58 pred 2 urama 2 min branja 8

Avtor:
STA
V štabu stranke Prerod

Ob sedmih listah, ki se jim je v nedeljo uspelo uvrstiti v državni zbor, bodo naslednja štiri leta denar za delovanje iz proračuna prejemale še tiste stranke, ki jim je na volitvah uspelo zbrati najmanj odstotek glasov. To so po še neuradnih izidih Prerod Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka in SNS. V aktualnem mandatu je bilo takih strank sedem.

Do sofinanciranja iz proračuna so po zakonu o političnih strankah poleg tistih, ki dobijo poslanske mandate, upravičene tudi stranke, ki jim sicer ni uspel preboj v parlament, so pa na volitvah zbrale najmanj en odstotek glasov. Za skupno kandidatno listo dveh strank je ta meja 1,2 odstotka glasov, za skupno kandidatno listo treh ali več strank pa 1,5 odstotka glasov.

V letu 2025 je bilo za sofinanciranje političnih strank namenjenih nekaj manj kot 5,6 milijona evrov. Po spremembi zakonodaje je znesek od leta 2024 v primerjavi s prejšnjimi leti podvojen, obenem pa se je tedaj spremenil tudi način delitve sredstev. Namesto četrtine se po novem kot fiksen znesek upravičenim strankam razdeli desetina, do preostalih 90 odstotkov sredstev pa so stranke upravičene sorazmerno s številom glasov volivcev.

V minulem mandatu je tako največ sredstev pripadlo Gibanju Svoboda, ki je bilo v letu 2025 upravičeno do 1,85 milijona evrov, obenem pa so prejeli tudi sredstva, do katerih sta bili upravičeni stranki LMŠ in SAB, ki sta se po volitvah združili s Svobodo. To jim je prineslo še dodatnih 390.000 evrov. SDS je lani prejela okoli 1,3 milijona evrov, NSi in SD po okoli 400.000, Levica pa dobrih 260.000 evrov.

Še sedem list je pred štirimi leti preseglo odstotek glasov in je tako prejemalo sredstva iz proračuna. To so bile skupna lista Povežimo Slovenijo, katere sredstva so po pripojitvi Nove ljudske stranke (NLS) prav tako pripadla SDS, Resni.ca, Naša prihodnost in Dobra država, Pirati, Naša dežela, SNS in Vesna.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
23. 03. 2026 17.06
Prebilič a bi lahka ena odstrank povabila k delu??! Dober politik
Odgovori
0 0
jezenslovenec
23. 03. 2026 16.04
Strankam, ki ne pridejo v parlament, ne bi smeli dati niti centa. Takoj je potrebno spremeniti zakon.
Odgovori
+11
12 1
JanezNovak13
23. 03. 2026 16.35
Daj predlog na predlagam vladi.si in mogoče bo kaj. Saj lahko pa cisto vsem ta sredstva vzamemo. Poslanci dobijo plače, zakaj bi še stranka kaj dobila iz proračuna. Saj dobijo iz članarin.
Odgovori
+1
1 0
MladInPerspektiven
23. 03. 2026 16.45
No povrniti stroške za kampanje ob predložitvi računov to dobro preveriti in to je VSE. Stranke naj financirajo njihove OFČKE(ljudje v stranki) in to je to in tako se bi LEPO videlo katera stranka ima RESNIČNO privržene ljudi.
Odgovori
+1
1 0
zajfa
23. 03. 2026 16.54
To bi vodilo v radikalizem prve klase. Kratka pamet škoduje.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
23. 03. 2026 15.53
Prebelić in jelinčić ter on od piratov vsako leto enih 100000
Odgovori
+7
7 0
Studentttr
23. 03. 2026 15.49
Navijal za pirate ampak očitno niso dovolj resni in so obsojeni na večno ne izvolitev. Očitno so tudi pridobljena sredstva šla v nič. 0.6% več podpore kot 4 leta nazaj ... Torej MORDA čez 12 let ... Lol.
Odgovori
+0
3 3
borjac
23. 03. 2026 15.23
Strankam , katere se niso uvrstile v Parlament ne bi dal niti evra , kajti edini cilj teh strank je to da pridejo za štiri leta denar , z katerim futrajo svoj aparat ali predsedstvo , TOREJ STRANKAM IZVEN PARLAMENTA NIČ DENARJA.
Odgovori
+15
15 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599