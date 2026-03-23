Kdo bi lahko zagotovil glasove za sestavo nove vlade?

Od pripravljenih konfetov, torte, po meri oblikovanih penin in apetitov po mandatarstvu do velikega razočaranja. "Solze v očeh ste verjetno zaznali, ker lahko povem, da smo ustvarjali res lepo zgodbo," je povedala Eva Irgl. In če so sprva še vztrajali na svoji tezi, da ne bodo šli ne v vlado Roberta Goloba ne v vlado Janeza Janše, pa je sinoči Irglova poudarila, da ne bodo jeziček na tehtnici za sestavo nove vlade. "Mi bomo v opoziciji," je dejala. Le dobro uro kasneje je predsednik stranke precej omilil napovedi. Ko je postajalo jasno, da se v parlament ni uvrstil nobeden od podpredsednikov, Janez Demšar ali Eva Irgl, pa tudi Anže Logar ne, ki je svoj glas v nedeljo oddal v prostorih zavoda za zaposlovanje. "Smo vedno na voljo za pogovor, od kogarkoli bomo vabilo dobili, se bomo vabilu odzvali. Kriza, ki je pred nami, terja sodelovanje," je poudaril Logar.

Ne le veljaki stranke, ki parlamentarnega praga niso prestopili, presenečeni so bili tudi nekateri od šesterice, ki so ga. "Me je presenetilo, nisem pričakovala tega," je komentirala Barbara Levstik Šega. A na koncu odločajo ravno ti, ki sedijo v poslanskih klopeh. Mandatarja se denimo voli na tajnem glasovanju. Na vprašanje, ali morda vidi svojo stranko v koaliciji, je Levstik Šega odgovorila: "Ne morem zdaj tega komentirati, če pa gledamo slogan "Obstaja izbira", bomo o tem debatirali naprej." Ob tem le spomnimo na sinonim za odločilne poslanske prestope. Ciril Pucko je s prestopom iz SKD v LDS zagotovil 46. glas in omogočil vlado. Logarjevi Demokrati so se danes sicer zavili v popoln molk. Medtem pa je bolj zgovoren predsednik stranke Resni.ca. Če je še v nedeljo dopuščal možnost za vlado pod Robertom Golobom, po prespani noči tudi njemu, tako kot Janezu Janši, zaenkrat daje košarico.

"Se res niti ne vidimo, kakor smo že rekli, ne z gospodom Janšo ne z gospodom Golobom v koaliciji. Naša stranka ni tukaj, da bi pomagala na oblast priti enemu ali pa drugemu, tako da po moje se bomo kar tega držali," je komentiral Zoran Stevanović.

Zvečer je sicer Stevanović za STA potrdil, da je prejel povabilo relativne zmagovalke volitev Svobode na delovno kosilo. Ali se ga bo udeležil, bo še razmislil. Čeprav je za našo televizijo dejal, da Resni.ca ni bila izvoljena, da bi pomagala na oblast Golobu ali Janši, je za STA kasneje komentiral, da so v stranki pripravljeni na vstop v neko konstruktivno koalicijo, "v kateri se da storiti marsikaj".