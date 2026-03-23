SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kdo bi lahko zagotovil glasove za sestavo nove vlade?

Ljubljana, 23. 03. 2026 20.13 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
Kaja Kobetič
Volilni večer pri Demokratih Anžeta Logarja

Katera od manjših strank pa bi lahko zagotovila glasove za novo vlado? Kakšne so njihove računice po prespani noči? Logarjevi Demokrati so sprva napovedali, da bodo ostali v opoziciji, nato pa to stališče omilili. Svojo retoriko je medtem zaostril predsednik Resni.ce, ki je sprva zavrnil tako Roberta Goloba kot Janeza Janšo, kasneje pa dejal, da bo razmislil o udeležbi na delovnem kosilu, na katerega ga je povabil Golob. Bi lahko za presenečenje poskrbela NSi?

Od pripravljenih konfetov, torte, po meri oblikovanih penin in apetitov po mandatarstvu do velikega razočaranja. "Solze v očeh ste verjetno zaznali, ker lahko povem, da smo ustvarjali res lepo zgodbo," je povedala Eva Irgl.

In če so sprva še vztrajali na svoji tezi, da ne bodo šli ne v vlado Roberta Goloba ne v vlado Janeza Janše, pa je sinoči Irglova poudarila, da ne bodo jeziček na tehtnici za sestavo nove vlade. "Mi bomo v opoziciji," je dejala.

Le dobro uro kasneje je predsednik stranke precej omilil napovedi. Ko je postajalo jasno, da se v parlament ni uvrstil nobeden od podpredsednikov, Janez Demšar ali Eva Irgl, pa tudi Anže Logar ne, ki je svoj glas v nedeljo oddal v prostorih zavoda za zaposlovanje.

"Smo vedno na voljo za pogovor, od kogarkoli bomo vabilo dobili, se bomo vabilu odzvali. Kriza, ki je pred nami, terja sodelovanje," je poudaril Logar.

Volilni večer pri Demokratih Anžeta Logarja.
FOTO: Luka Kotnik

Ne le veljaki stranke, ki parlamentarnega praga niso prestopili, presenečeni so bili tudi nekateri od šesterice, ki so ga. "Me je presenetilo, nisem pričakovala tega," je komentirala Barbara Levstik Šega. A na koncu odločajo ravno ti, ki sedijo v poslanskih klopeh. Mandatarja se denimo voli na tajnem glasovanju.

Na vprašanje, ali morda vidi svojo stranko v koaliciji, je Levstik Šega odgovorila: "Ne morem zdaj tega komentirati, če pa gledamo slogan "Obstaja izbira", bomo o tem debatirali naprej."

Ob tem le spomnimo na sinonim za odločilne poslanske prestope. Ciril Pucko je s prestopom iz SKD v LDS zagotovil 46. glas in omogočil vlado. Logarjevi Demokrati so se danes sicer zavili v popoln molk.

Medtem pa je bolj zgovoren predsednik stranke Resni.ca. Če je še v nedeljo dopuščal možnost za vlado pod Robertom Golobom, po prespani noči tudi njemu, tako kot Janezu Janši, zaenkrat daje košarico.

Resni.ci je uspel preboj v parlament.
FOTO: Bobo

"Se res niti ne vidimo, kakor smo že rekli, ne z gospodom Janšo ne z gospodom Golobom v koaliciji. Naša stranka ni tukaj, da bi pomagala na oblast priti enemu ali pa drugemu, tako da po moje se bomo kar tega držali," je komentiral Zoran Stevanović.

Zvečer je sicer Stevanović za STA potrdil, da je prejel povabilo relativne zmagovalke volitev Svobode na delovno kosilo. Ali se ga bo udeležil, bo še razmislil. Čeprav je za našo televizijo dejal, da Resni.ca ni bila izvoljena, da bi pomagala na oblast Golobu ali Janši, je za STA kasneje komentiral, da so v stranki pripravljeni na vstop v neko konstruktivno koalicijo, "v kateri se da storiti marsikaj".

Kot morebitno presenečenje in ključ do nove koalicije se sicer omenja tudi NSi. "Skupna lista tudi v Državnem zboru ne bo razočarala svojih volivk in volivcev," je dejal predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Ob tem pa špekulirajo tudi o možnosti koalicije SDS-NSi-Demokrati in Resni.ca.

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ReAnDa
23. 03. 2026 21.44
KPV ali Kamor Veter Piha.
Odgovori
0 0
KatiFafi
23. 03. 2026 21.24
Najbolj logična bi bila koalicija SDS - Nsi - Demokati in Resni.ca glede na skupne ekonomske poglede. Imajo potem 48 glasov + 2 manjšinca.
Odgovori
+2
3 1
optimist11
23. 03. 2026 21.27
Mogoče za tebe. Za zmagovalce volitev sigurno ne.
Odgovori
-2
0 2
optimist11
23. 03. 2026 21.23
Volitve so končane. Stranke pozabljajo na obljube volilcem. Kako jih bodo napr, NSi ali pa Resnica udejanile, če ne bodo vstopile v vlado. Se pravi so na prvem mestu interesi strankarskih veljakov, volilci pa- vidimo se čez 4 leta.
Odgovori
+4
4 0
niktalop
23. 03. 2026 21.11
Logar bo zunanji minister v zameno za vstop v koalicijo GS, SD, Levica = 46 glasov. Nataška bo pomirjena zaspala v pomirjujoč spanec.
Odgovori
+4
6 2
Andrej77
23. 03. 2026 21.05
Holop teška bo. Tvoja vlada je v realnosti izgubila. Holopija, SD in Levica samo 40 poslancev. Ostalih 50 vkljucno z Resnico pa samo da ni Holop. Kje je tu zmaga. Ok bom posten pa dva manjšinska predstavnika odštel kot nevtralna. Še vedno velika večina 48 samo da ni Holop.
Odgovori
+1
4 3
Pajo_36
23. 03. 2026 21.27
JJ je vladal z 38 glasovi od 2020-2022, pa pod mizo keširal Jelinčiča, Slovenijo Slovencem, men pa keš za vsak glas. Res pa je, kar si napisal, koalicija je tukaj doživela lahki poraz, Golob je zmagal kot stranka, koalicija je pa izgubila za 11 sedežev...
Odgovori
+3
3 0
kmkm
23. 03. 2026 21.31
še zataknil se ti bo bv grlu ta Golob
Odgovori
0 0
Mihael12
23. 03. 2026 20.59
Tisti ki bo šel z Golobom, ga na naslednjih volitvah ne bo več
Odgovori
+8
11 3
macolagobec
23. 03. 2026 21.03
Ja, od malih strank, še posebej velja to za Logarja.
Odgovori
+6
7 1
Jani_iz_popteveja
23. 03. 2026 20.56
Robert je uletu 20 do enajstih in zmagal! Je bil busy prej z uveljavljanjem vladavine prava!
Odgovori
+0
2 2
Andrej77
23. 03. 2026 21.08
Zmagal z 40 za glasovi in 50 glasovi proti
Odgovori
+4
4 0
Darko32
23. 03. 2026 20.40
SAm vidim kombinacijo, kjer je pa potrebno malo spustiti svoje egote in jo imamo. LOGAR je mandatar. JANŠA je podpresednik. RESNI.ca je zraven, DEMOKRATI in NSI. Vsak določi točne pogoje in skupaj ugotovijo ali jih lahko uresničijo in jih podpriajo ostali. JANŠA se bo moral naučiti, da ni AVANGARDIST ampak je odvisen od drugih. Tukaj je rešitev. RESNI.ca ima določene pametne predloge. Imajo jih tudi v NSi in njihovi sodelujoči. Imajo jih DEMOKRATI in ima jih tudi SDS. Vsi skupaj vseh ne bodo uresničili. LAhko pa z skupnimi močmi naredijo za napredek Slovenije ogromno.
Odgovori
+2
6 4
KatiFafi
23. 03. 2026 21.27
Logar ne bo mandatar, če želimo videti koalicijo za razvoj - SDS - Nsi - Demokrati - Resni.ca bo moral biti mandatar nekdo xyz se mi zdi.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
23. 03. 2026 21.41
Kaj ti to kreiraš vodstveno ekipo za kakšen regijski komunalno reciklažni obrat al vladno ekipo??
Odgovori
0 0
borjac
23. 03. 2026 20.40
KDO SO RESNI.CA IN STEVANOVIĆ ??? kdor je hotel videti , je videl slavnostno torto Resnice , ki so jo rezali ob uvrstitvi v SLOVENSKI parlament ,"fotko lahko vidite v članku" na torti je bil napis "RESNI.CA , pod napisom Resnica pa je bil napis VOLIM TE " , no pa poglejmo malce širše , Stevanovič , Vučić , Orban , Janša .... prijatelji !! "Resnica Volim te ", v Slovenski parlament.
Odgovori
+0
5 5
Smuuki
23. 03. 2026 20.35
Lahko se pridruži tudi stevanovič pa še niso v premoči. Beseda jeziček na tehtnici je bila brez potrebe uporabljena. Ni izključeno da glasovi pp pošti ne odvzamejo 29 tega mandata. Še veliko neznank je
Odgovori
+1
2 1
